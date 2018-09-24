Обычный суд, обычные люди. Самый популярный подкаст Serial возвращается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ведущая подкаста Serial Сара Кениг

В конце сентября вышли первые две серии третьего сезона подкаста Serial - самого популярного в истории. Первые два сезона документальной драмы были посвящены громким и крайне неоднозначным делам, а в третьем создатели сконцентрировались на совершенно незначительных разбирательствах в одном из судов Кливленда. Оказалось, что именно так лучше всего можно показать все недостатки правоохранительной системы.

Что может быть интересного в деле о потасовке в баре, во время которой 21-летняя девушка случайно ударила полицейского по лицу? В деле, которое даже толком ничем не завершилось - серьезных обвинений девушке не предъявили.

Именно с рассказа о таком деле начинается третий сезон Serial, самого популярного подкаста в истории жанра, который ведет журналистка Сара Кениг, бывший московский корреспондент Эй-би-си и New York Times и продюсер популярного радийного шоу This American Life.

Про Сару Кениг говорят, что с ее голосом интересно было бы слушать, как она читает телефонный справочник - и это недалеко от правды.

Но признание она заслужила умением найти интересную историю из реальной жизни, обнаружить в ней загадку и заставить десятки миллионов слушателей разгадывать ее вместе с журналисткой. Именно таким был первый сезон Serial, посвященный уголовному делу Аднана Сайеда из Балтимора.

Сайед отбывает пожизненное по делу об убийстве своей бывшей девушки Хэ Лин Ми в 1999 году. Кениг наткнулась на его дело практически случайно и обнаружила там множество странностей, которые ставят под сомнение приговор.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аднан Сайед в суде Балтимора, февраль 2016 года

Чтобы разобраться в деле, Кениг реконструировала все события почти 20-летней давности, разобралась в том, как шел суд и как защищали Сайеда (он отказался признать вину, и исход дела решался не по договоренности между следствием и защитой, как это часто бывает в США, а решением присяжных), и провела не один десяток часов в разговорах с ним.

За десяток часовых серий документального рассказа о деле Сайеда Кениг так и не докапывается до правды, но от этого подкаст не кажется менее интересным. Уже после его выхода дело получило продолжение: журналистке удалось найти несколько важных обстоятельств, которые суд не учел раньше, и у балтиморца появилась надежда на пересмотр приговора.

Serial оказался невероятно успешным. Он вышел в 2014 году, когда о подкастах, зародившихся в начале 2000-х, массовая аудитория давно забыла. Этот формат в основном использовали поклонники радио - хотя подкасты мало чего общего имеют с радийными передачами, а также различные энтузиасты и американские издания.

Такой формат, как документальный сериал, в подкастах практически отсутствовал, хотя все технические предпосылки для развития подкастов уже существовали: к примеру, на каждом айфоне еще с 2012 года существует предустановленное бесплатное приложение для их прослушивания.

Serial был бесплатным (в подкастах принято зарабатывать на рекламе), о нем много писали в прессе, его много обсуждали - и это вылилось в две сотни миллионов скачиваний. Ни один подкаст в истории не был популярнее.

После истории Аднана Сайеда команда Serial выпустила два новых проекта: продолжение Serial с Сарой Кениг и совершенно новый многосерийный подкаст S-Town, рассказывающий историю часовщика Джона Маклмора из Алабамы.

Второй сезон Serial был не слишком удачным - Кениг выбрала для расследования достаточно рассказанную историю американского солдата Боу Бергдала, который при странных обстоятельствах попал в плен к талибам в 2009 году.

Бергдала обменяли на пятерых высокопоставленных талибов, хотя сам он был признан дезертиром. Ему было сложно сочувствовать: как ни старалась Кениг, загадки в деле солдата толком не было, как не было и какого-то неожиданного поворота.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Заставка первой серии 3 сезона подкаста

S-Town был куда успешнее и необычнее. Кениг в нем выступала в роли продюсера, а историю крайне нетипичного жителя алабамской глубинки рассказывал ее коллега по This American Life Брайан Рид.

Начинается все с попытки Рида разобраться в убийстве, о котором ему рассказывает тот самый часовщик Маклмор. На самом деле, никакого убийства и не было, зато вскоре погибает сам Маклмор.

Он - крайне противоречивый персонаж; с одной стороны, мужчина, один из немногих в США, кто владеет особой технологией реставрации старинных часов, поносит жителей своего городка, который он иначе как "говногород" и не называет, а с другой, он не сильно от них отличается и помогает всем окружающим.

Противоречивый рассказ о жизни Маклмора завершается поисками полумифического клада на его участке и драмой о жизни геев в американской глубинке.

В новом сезоне Serial (по крайней мере, в первых двух эпизодах) нет ни ярких героев уровня Маклмора, ни спорных судебных процессов с сомнительным вердиктом, как в деле Аднана Сайеда.

Сара Кениг рассказывает про жизнь самого обычного американского суда, который находится в Кливленде, но мог бы быть где угодно. Большинство судей - белые ирландцы, большинство подсудимых - афроамериканцы.

То самое дело о драке в баре, с которого начинается Serial, совершенно незначительное, его вообще не должно было быть: полицейский, который вмешался в потасовку, не собирался обвинять ударившую его девушку.

Но он ее задержал и отвез в участок; там ей занялись совсем другие полицейские, потом дело дошло до суда. Девушка была уверена, что ее не за что судить, но на бумаге дело выглядело как нападение на полицейского. В итоге она согласилась признать вину в мелком правонарушении; это происходит настолько часто, что в суде говорят: "Если вы не виновны, то это уже мелкий проступок".

Еще одно дело - случай 29-летней сотрудницы местного казино, которая однажды попалась с кокаином и с тех пор уже пять раз была уличена в нарушении условного наказания.

Харизматичный судья, предпочитающий говорить с подсудимыми на их языке, а не канцеляритом, хорошо знает ее историю - именно он назначал ей условное, и предлагает женщине поменять работу на ту, где ей не будут предлагать наркотики.

Подобным делам и отношению судебной системы к тем, кто попал в нее, случайно или нет, целиком посвящен третий сезон Serial. Удивительно, но слушать его не менее интересно, чем рассказы о громких преступлениях: через человеческие истории Сара Кениг показывает, как работает американская система правосудия и как она сказывается на судьбах простых людей.

Суд смотрит на любого человека в зале заседаний как на нарушителя, который в чем-нибудь, да и виноват, говорит Кениг - и невольно описывает не только американскую, но и российскую систему. Третий сезон Serial вообще легко представить на российской почве: неудивительно, если условная "Медиазона" сделает что-то подобное про какие-нибудь дела за репосты.