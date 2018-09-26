Дума одобрила повышение до 60 лет пенсионного возраста для женщин

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Число участников протестов против пенсионной реформы снизилось после выступления Путина

Госдума поддержала поправки в проект пенсионной реформы, предложенные президентом России Владимиром Путиным. В частности, депутаты согласились скорректировать возраст выхода на пенсию для женщин - он составит 60 лет, а не 63 года, как предлагалось первоначально.

Всего ко второму чтению поступило 324 поправки. Девять из них - президентские - Дума одобрила в первую очередь, причем единогласно - их поддержали все 385 депутатов, присутствовавших на заседании. "Есть то, что нас объединяет", - радовался спикер Госдумы Вячеслав Володин.Затем Дума одобрила депутатские поправки, которые рекомендовал к принятию комитет по труду. Их приняли 367 голосами.

После этого депутаты перешли к рассмотрению 308 поправок, которые комитет по труду не рекомендовал к принятию. 72 поправки из этого списка рассматриваются отдельно по просьбам депутатам, а остальные отклонены. После рассмотрения всех поправок пройдет голосование по законопроекту в целом.

Пикеты и подлокотники

Второе чтение законопроекта о пенсионной реформе, как и первое, началось с протеста у стен Госдумы. Несколько десятков человек пришли с плакатами, чтобы выступить против повышения пенсионного возраста.

В этот раз народу было меньше, что неудивительно: после телеобращения президента Владимира Путина протесты пошли на спад. На акцию протеста, как и раньше, пришли представители левых сил и партии "Яблоко".

Одиночные пикеты устроили координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и член политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин организовал встречу с избирателями и говорил в микрофон, что законопроект о повышении пенсионного возраста - это "геноцид", и поэтому россияне имеют право на любые формы протеста, в том числе незаконные.

На заседание Думы Рашкин и еще один депутат от КПРФ, Денис Парфенов, пришли в майках с лозунгами против пенсионной реформы.

"На зарплату депутата можно пиджак купить. И галстук, - отчитывал их Володин. - У нас заработные платы выше, чем у тех, кто нас выбирал". Также спикер пожаловался, что депутаты садятся на подлокотники кресел, чтобы привлечь внимание, и попросил не ломать мебель.

С поправкой на Путина

Поправки ко второму чтению 24 сентября обсуждали на заседании профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Сначала глава комитета Ярослав Нилов предложил рекомендовать к принятию президентские поправки. Владимир Путин предложил изменения в законопроект 29 августа во время телеобращения к россиянам.

Выступление президента стало его третьим комментарием по пенсионной реформе. Первый раз он высказался по этой теме 20 июля - через пять недель после внесения законопроекта правительства. Тогда Путин сказал, что ему не нравится ни один вариант реформы, но надо думать о будущем. Когда президент второй раз высказался о пенсиях, он отметил, что реформа вызвала "острую дискуссию" в обществе.

Во время телеобращения Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, то есть на пять, а не на восемь лет, как предлагалось изначально. Это единственное существенное изменение. Остальные "президентские" поправки касаются различных льгот для определенных категорий населения.

К этим изменениям законопроекта ни у кого вопросов не возникло, и их рекомендовали к принятию.

Затем обсудили поправки, внесенные "Единой Россией". Здесь существенных изменений тоже не было. Часть поправок касаются накопительной пенсии, которую авторы изменений предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте (то есть с 55 для женщин и 60 для мужчин).

Также ЕР предложила принять поправку, которая позволила бы работающим пенсионерам, прекратившим работу, получить полную индексации пенсии за прошедший период. Еще в этот список входит предложение сократить стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию и несколько технических, как их назвал замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, поправок.

"Общие слова"

Дискуссия началась, когда перешли к рассмотрению поправок, которые внесли представители "Справедливой России".

Самым основным изменением, который предложили оппозиционеры, стала поправка о моратории на повышение пенсионного возраста до 2035 года.

Депутат Олег Шеин во время своего выступления заявил:"Никакой демографической катастрофы не существует, никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста на сегодняшний день не существует". Также депутат упрекнул правительство в том, что оно не представило обоснования расчетов.

Министр труда Максим Топилин повторил аргумент правительства, который он уже не раз приводил: правительство считает, что сейчас самое благоприятное время для повышения пенсионного возраста, и все расчеты представлены.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Министр труда Максим Топилин утверждает, что сейчас самое лучшее время для пенсионной реформы

Впоследствии в ходе заседания Топилин и Шеин не раз устраивали перепалки. Шеин пытался убедить присутствующих в том, что правительство не обосновывает повышение пенсионного возраста расчетами в сфере демографии и на рынке труда. Периодически к этой дискуссии подключался коммунист Николай Коломейцев, который тоже упрекал министра в том, что правительство говорит только "общие слова".

Топилин настаивал, что все расчеты есть. "Если кто-то не может читать, считать, складывать, то это его личные проблемы", - говорил министр.

В итоге комитет рекомендовал отклонить поправки оппозиционеров, с помощью которых они пытались отсрочить повышение пенсионного возраста.

Также были отклонены поправки профсоюзов. Изменения, которые предлагали бизнес-объединения, Госдума рассмотрит отдельно от законопроекта - в рамках рабочей группы по пенсионной реформе.

В конце заседания депутаты передумали и после протестов Топилина отклонили поправку о сохранении пенсионного возраста для народов Крайнего Севера. Глава минтруда заявил, что такая мера потребует 200 млрд рублей, которых сейчас не предусмотрены в бюджете. В итоге поправку снова поставили на голосование, и депутаты рекомендовали ее отклонить.

Министр Топилин после заседания заявил, что отклоненные поправки "противоречат концепции законопроекта, не предусматриваются с точки зрения финансового обоснования".

Как прошло первое чтение

На первое чтение законопроекта не пришли восемь членов "Единой России". Один из них - Сергей Железняк - даже поплатился за это должностью. Он ушел в отставку с поста замсекретаря генсовета ЕР. Источники "Дождя" сообщали, что Железняк не пришел на голосование, потому что не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста.

Также в рядах партии власти был один голос против пенсионной реформы - законопроект не поддержала Наталья Поклонская.

На втором чтении не могут присутствовать 12 депутатов ЕР, сообщал накануне глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, пять депутатов ушли на больничный, а еще семеро уехали в командировки.