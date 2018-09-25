Декрет Сальвини: Италия упрощает депортацию мигрантов
Власти Италии одобрили законопроект, позволяющий ускорить процесс депортации мигрантов и лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.
Декрет, получивший название Декрет Сальвини, разрешает депортировать мигрантов, совершивших тяжкие преступления, например, разбой и изнасилование.
В прошлом высылке в таких случаях предшествовал длительный юридический процесс со множеством апелляций.
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Законопроект также предусматривает автоматический отказ от рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от лиц, которые обвиняются в наркоторговле, заявил министр внутренних дел Италии Сальвини.
Маттео Сальвини назвал эту меру шагом по укреплению безопасности в стране.
Законопроект еще требует одобрения парламента.
Сальвини - одна из ключевых фигур в проводимой сейчас в Италии политике ужесточения иммиграционного режима.
Оно было начато с приходом к власти в июне коалиционного правительства в составе праворадикальной партии Лига и популистского движения Пять звезд.
Сальвини не раз напрямую звонил операторам спасательных судов, а в августе лично запретил высадку в Сицилии 150 мигрантов с корабля береговой охраны.
Тем временем судно "Аквариус", которое ведет активную работу по спасению мигрантов в центральной части Средиземного моря, лишилось регистрации в Панаме.
Когда судно войдет в порт в следующий раз, ему придется спустить панамский флаг и пройти новую регистрацию. Возможно, судно останется в порту на длительный период.
Это последнее частное судно, участвующее в спасении мигрантов, пытающихся достичь европейских берегов из северной Африки. В настоящее время оно идет с мигрантами на борту во французский порт Марсель.
НКО, которые арендуют судно "Аквариус", обвиняют правительство Италии в том, что оно заставило панамские власти отозвать его регистрацию.
Арендующие его благотворительные организации, "Врачи без границ" (MFS) и SOS Mediterranee, заявили, что в субботу их оповестил о лишении регистрации Панамский морской регистр.
Его представитель сообщил, что судно стало для властей Панамы политической проблемой.
Министр Сальвини, который ранее называл спасательные суда "такси для мигрантов", отвергает обвинения в том, что итальянское правительство оказывало давление на Панаму.
Судно "Аквариус" до августа ходило под флагом морской администрации Гибралтара, но получило уведомление о лишении регистрации и решило перерегистрироваться в Панаме.
В совместном заявлении обе благотворительные организации утверждают, что они действуют в полном соответствии с морским правом и осуждают решение Панамы, которое, по их мнению, обрекает сотни людей на смерть.
По данным ООН, в 2018 году более 1700 мигрантов погибло в море на пути в Европу.