Декрет Сальвини: Италия упрощает депортацию мигрантов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тысячи мигрантов из Северной Африки прибывают к берегам Италии

Власти Италии одобрили законопроект, позволяющий ускорить процесс депортации мигрантов и лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.

Декрет, получивший название Декрет Сальвини, разрешает депортировать мигрантов, совершивших тяжкие преступления, например, разбой и изнасилование.

В прошлом высылке в таких случаях предшествовал длительный юридический процесс со множеством апелляций.

Законопроект также предусматривает автоматический отказ от рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от лиц, которые обвиняются в наркоторговле, заявил министр внутренних дел Италии Сальвини.

Маттео Сальвини назвал эту меру шагом по укреплению безопасности в стране.

Законопроект еще требует одобрения парламента.

Сальвини - одна из ключевых фигур в проводимой сейчас в Италии политике ужесточения иммиграционного режима.

Оно было начато с приходом к власти в июне коалиционного правительства в составе праворадикальной партии Лига и популистского движения Пять звезд.

Сальвини не раз напрямую звонил операторам спасательных судов, а в августе лично запретил высадку в Сицилии 150 мигрантов с корабля береговой охраны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption С августа "Водолей" ходил под панамским флагом, после того как Гибралтар лишил его регистрации

Тем временем судно "Аквариус", которое ведет активную работу по спасению мигрантов в центральной части Средиземного моря, лишилось регистрации в Панаме.

Когда судно войдет в порт в следующий раз, ему придется спустить панамский флаг и пройти новую регистрацию. Возможно, судно останется в порту на длительный период.

Это последнее частное судно, участвующее в спасении мигрантов, пытающихся достичь европейских берегов из северной Африки. В настоящее время оно идет с мигрантами на борту во французский порт Марсель.

НКО, которые арендуют судно "Аквариус", обвиняют правительство Италии в том, что оно заставило панамские власти отозвать его регистрацию.

Арендующие его благотворительные организации, "Врачи без границ" (MFS) и SOS Mediterranee, заявили, что в субботу их оповестил о лишении регистрации Панамский морской регистр.

Его представитель сообщил, что судно стало для властей Панамы политической проблемой.

Министр Сальвини, который ранее называл спасательные суда "такси для мигрантов", отвергает обвинения в том, что итальянское правительство оказывало давление на Панаму.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По данным ООН, в 2018 году более 1700 мигрантов погибло в море на пути в Европу

Судно "Аквариус" до августа ходило под флагом морской администрации Гибралтара, но получило уведомление о лишении регистрации и решило перерегистрироваться в Панаме.

В совместном заявлении обе благотворительные организации утверждают, что они действуют в полном соответствии с морским правом и осуждают решение Панамы, которое, по их мнению, обрекает сотни людей на смерть.

По данным ООН, в 2018 году более 1700 мигрантов погибло в море на пути в Европу.