СМИ России: против Навального готовят уголовное дело?

В обзоре российских газет за 25 сентября:

РБК, "Ведомости": предпосылки для уголовного дела

Еще одна тема, которую не обошли практические все центральные СМИ - очередной арест оппозиционера Алексея Навального. Его задержали сразу после выхода из спецприемника, где он отбывал свой предыдущий арест - 30 суток за акцию "Забастовка избирателей", отвезли в суд и назначили еще 20 суток административного ареста. Теперь за "нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека".

Согласно новому протоколу, рассказывает РБК, Навальный 7 и 24 августа разместил на YouTube ролики с призывами выйти на акцию 9 сентября и опубликовал аналогичный призыв в Twitter. Согласно материалам суда, во время шествия в Москве, которое не было согласовано, были повреждены транспортные средства и нанесены травмы сотрудникам МВД, которые пытались это шествие разогнать.

Соратник Навального Леонид Волков назвал вменяемое оппозиционеру деяние "экзотическим" и отметил, что повторное привлечение по этой статье к административной ответственности может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Это, пишет газета "Ведомости" в статье на эту же тему, подтвердил и сам Навальный на суде. Он назвал новый процесс "шагом к фабрикации уголовного дела". А по нему Навальному может грозить до пяти лет лишения свободы, объясняет газета.

Очевидно, что Навальному готовят основания для возбуждения уголовного дела по ст. 212.1 УК, вопрос в том, принято решение возбудить дело или это предварительная подготовка для того, чтобы получить санкцию, считает руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Но будут возбуждать дело или нет - это вопрос политический, считает Чиков: "По этой статье трудно делать четкие выводы, поскольку нет судебной практики. В какой-то степени власти сознательно могут пойти на возбуждение дела против Навального для максимального резонанса, чем он больше, тем больше охлаждающий эффект".

Газета напоминает, что последний открытый конфликт властей с Навальным привел к видеообращению директора Росгвардии Виктора Золотова, где он вызвал Навального на поединок и пообещал превратить "в отбивную". До этого Навальный опубликовал расследование о госзакупках в Росгвардии.

"Возбуждение нового уголовного дела возможно, но это будет выглядеть как демонстрация солидарности властной системы с Золотовым. А такой солидарности пока нет", - считает политолог Михаил Виноградов. Поэтому скорее существует настрой оказывать постоянное давление на Навального с помощью уголовных дел, но внутри правоохранительной системы мало желающих подчеркнуто усиливать позиции другого ведомства, добавляет он.

"Ведомости": нарушители конвенции

Одной из главных тем центральных СМИ остаются вторые туры выборов губернаторов в регионах. Газета "Ведомости" отмечает, что либерал-демократы и коммунисты нарушили договоренности с Кремлем и теперь могут быть наказаны.

Главным бенефициаром выборов оказалась ЛДПР, пишет газета: во Владимирской области депутат областного парламента Владимир Сипягин обыграл губернатора Светлану Орлову: 57% против 37,5%. В Хабаровском крае отрыв депутата Госдумы Сергея Фургала от губернатора Вячеслава Шпорта оказался еще более внушительным - 69,6% против 28%. Явка в обоих случаях была выше, чем в первом туре.

Собеседник, близкий к администрации президента рассказал газете "Ведомости", что в отношении ЛДПР и КПРФ "будут сделаны выводы. "Они, - цитирует газета свой источник, - перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу".

По его словам, под Фургала власть в 2016 году расчищала округ в Госдуму, на губернаторские выборы он шел техническим кандидатом и обещал не вести кампанию, а в итоге дезавуировал свое согласие стать вице-губернатором при Шпорте.

Среди возможных мер наказания - не согласовывать для этих партий регионы под выборы, не помогать с прохождением муниципального фильтра, перечисляет собеседник: "Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции".

А встреча с президентом, о которой просили Зюганов и Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время, добавляет он. Раздражение партиями ЛДПР и КПРФ есть, подтверждает еще один источник "Ведомостей": "Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы - лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему [обе партии в первом чтении голосовали против пенсионной реформы].

Выборы подтвердили гипотезу о проклятии второго тура, когда действующий губернатор обычно проигрывает, констатирует руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Во втором туре происходит резкий отток ситуативного электората, и даже не важен результат, с которым человек вышел во второй тур. Ситуативный электорат всегда присоединяется к тому, кого считает победителем: в первом туре это действующий руководитель, а во втором - его оппонент", - прокомментировал политолог "Ведомостям".

"Коммерсант": лечь костьми за Хакасию и Приморье

Выборную тему продолжает газета "Коммерсант", которая пишет о втором туре выборов губернатора в Хакасии, намеченном на 7 октября. Здесь, после отказа губернатора Виктора Зимина участвовать в выборах борьба развернулась между коммунистом Валентином Коноваловым и Андреем Филягиным из "Справедливой России".

При этом, пишет "Коммерсант", поддержку КПРФ обещают в ЛДПР, но коммунисты относятся скептически к обещаниям либерал-демократов. "Мы эту партию, конечно, уважаем, но за годы деятельности мы знаем цену ее словам и действиям. Пока они в лагере с нами", - заявил пресс-секретарь регионального отделения партии Тайир Ачитаев.

Справоросс Андрей Филягин тоже ищет поддержку у других политических сил, в том числе и у "Единой России". Однако, по данным издания, "ЕР" не собирается поддерживать ни одного из кандидатов от оппозиции.

Руководитель Сибирского межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Зубарев сказал "Коммерсанту", что ему ничего неизвестно о возможных переговорах кандидата от "Справедливой России" с партией власти.

"Сейчас самое лучшее, чтобы избиратели сделали свой выбор, исходя из внутренних убеждений. Либо пусть президент назначит врио главы республики по аналогии с приморским сценарием", - считает Зубарев. Он подразумевает сценарий, при котором все кандидаты отказываются от участия в выборах.

Впрочем, политолог Аббас Галлямов сомневается, что в Хакасии возможен сценарий Приморья: "Без скандала снять Коновалова не получится, а на скандал Зюганов не пойдет. Он понимает, что в ситуации растущих протестных настроений не имеет смысла пятнать себя столь явным сотрудничеством с властями. К тому же перед его глазами стоит пример ЛДПР, только что выигравшей две губернаторских должности. Коммунисты сейчас костьми лягут, чтобы выиграть Хакасию и Приморье".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си