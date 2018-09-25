"Медицинская катастрофа": как тысячи пациентов в Британии заразились ВИЧ
В Великобритании началось публичное расследование дела о заражении тысяч британцев ВИЧ и гепатитом после переливания крови. Первыми показания дали пострадавшие пациенты.
Публичное расследование должно выяснить, как около пяти тысяч человек с гемофилией и другими проблемами нарушения свертываемости крови были заражены вирусами ВИЧ и гепатита С в 1970-х и 1980-х годах в Великобритании после медицинских процедур.
Предположительно, около трех тысяч из них уже умерли.
Как такое стало возможно?
В начале 1970-х в Великобритании начали использовать новое лекарство от гемофилии - препараты крови. До этого пациенты были вынуждены оставаться в больнице для переливания крови даже при незначительных травмах. Препараты крови (отдельные компоненты плазмы, способствующие свертыванию крови) давали пациентам гораздо большую мобильность.
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Препараты крови привозили из США. Плазма для них была получена от доноров, среди которых были в том числе заключенные и наркоторговцы, которые продавали свою кровь ради заработка. В этой плазме могли содержаться вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита.
В середине 80-х препараты крови стали подвергаться термической обработке, которая убивала все вирусы.
Вопросы о том, почему этого не делали раньше, как зараженные лекарства попали в обращение и кто должен понести за это ответственность, до сих пор остаются открытыми.
С 1991 года препараты крови тщательно проверялись. В конце 90-х их перестали применять - были изобретены другие, более безопасные способы лечения гемофилии.
Публичное расследование может занять несколько лет. Многие из пострадавших впервые публично расскажут о том, как это случилось.
"Нас предали и оболгали"
Одна из пострадавших, которая согласилась дать комментарии Би-би-си, заразилась ВИЧ от своего мужа. Он страдал гемофилией и получил зараженную кровь при лечении. Ее муж умер. Она надеется дожить до конца расследования.
"Вы только представьте, что это была середина 80-х - атмосфера страха, дискриминации и абсолютного непринятия таких диагнозов как СПИД и ВИЧ. Мы оба были потрясены и полностью раздавлены этой новостью", - рассказывает женщина.
Другой пострадавший - Стив Думонд, ему 60. Изначально у Стива были незначительные симптомы гемофилии. При правильном лечении он мог бы прожить активную и здоровую жизнь.
В конце 80-х врачи сказали, что подозревают у него ВИЧ. Через 18 месяцев обследования ему сказали, что все в порядке, а затем поставили диагноз - гепатит C.
Он страдал от кровотечения в желудке, потери слуха и серьезного повреждения печени, которое может впоследствии привести к раку. По словам Стива, все пациенты чувствуют, что их "предали и оболгали". Он считает, что государство, врачи и медицинские компании пытаются снять с себя ответственность за произошедшее.
Расследования
Правительство Великобритании критиковали за то, что власти намеренно замалчивают информацию о массовом заражении ВИЧ и вирусом гепатита C. В 1989 году некоторым пострадавшим пациентам начали выплачивать компенсации. При этом публичного расследования случившегося проведено не было.
Проводились и негосударственные расследования. Одно из них инициировал член партии лейбористов Питер Арчер, но у него не было официального статуса и возможности затребовать нужные документы.
Еще одно расследование на протяжении семи лет вело правительство Шотландии. Результаты, опубликованные в 2015 году, раскритиковали, авторов обвинили в цензуре и сокрытии фактов.
Бывший министр здравоохранения Эндрю Бернем также призывал разобраться в ситуации. Выступая в парламенте, он заявил, что это дело может быть результатом криминального сговора.