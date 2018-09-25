Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Предположительно, около трех тысяч заразившихся пациентов уже умерли

В Великобритании началось публичное расследование дела о заражении тысяч британцев ВИЧ и гепатитом после переливания крови. Первыми показания дали пострадавшие пациенты.

Публичное расследование должно выяснить, как около пяти тысяч человек с гемофилией и другими проблемами нарушения свертываемости крови были заражены вирусами ВИЧ и гепатита С в 1970-х и 1980-х годах в Великобритании после медицинских процедур.

Предположительно, около трех тысяч из них уже умерли.

Как такое стало возможно?

В начале 1970-х в Великобритании начали использовать новое лекарство от гемофилии - препараты крови. До этого пациенты были вынуждены оставаться в больнице для переливания крови даже при незначительных травмах. Препараты крови (отдельные компоненты плазмы, способствующие свертыванию крови) давали пациентам гораздо большую мобильность.

Препараты крови привозили из США. Плазма для них была получена от доноров, среди которых были в том числе заключенные и наркоторговцы, которые продавали свою кровь ради заработка. В этой плазме могли содержаться вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита.

В середине 80-х препараты крови стали подвергаться термической обработке, которая убивала все вирусы.

Вопросы о том, почему этого не делали раньше, как зараженные лекарства попали в обращение и кто должен понести за это ответственность, до сих пор остаются открытыми.

С 1991 года препараты крови тщательно проверялись. В конце 90-х их перестали применять - были изобретены другие, более безопасные способы лечения гемофилии.

Публичное расследование может занять несколько лет. Многие из пострадавших впервые публично расскажут о том, как это случилось.

"Нас предали и оболгали"

Одна из пострадавших, которая согласилась дать комментарии Би-би-си, заразилась ВИЧ от своего мужа. Он страдал гемофилией и получил зараженную кровь при лечении. Ее муж умер. Она надеется дожить до конца расследования.

"Вы только представьте, что это была середина 80-х - атмосфера страха, дискриминации и абсолютного непринятия таких диагнозов как СПИД и ВИЧ. Мы оба были потрясены и полностью раздавлены этой новостью", - рассказывает женщина.

Другой пострадавший - Стив Думонд, ему 60. Изначально у Стива были незначительные симптомы гемофилии. При правильном лечении он мог бы прожить активную и здоровую жизнь.

В конце 80-х врачи сказали, что подозревают у него ВИЧ. Через 18 месяцев обследования ему сказали, что все в порядке, а затем поставили диагноз - гепатит C.

Он страдал от кровотечения в желудке, потери слуха и серьезного повреждения печени, которое может впоследствии привести к раку. По словам Стива, все пациенты чувствуют, что их "предали и оболгали". Он считает, что государство, врачи и медицинские компании пытаются снять с себя ответственность за произошедшее.

Расследования

Правительство Великобритании критиковали за то, что власти намеренно замалчивают информацию о массовом заражении ВИЧ и вирусом гепатита C. В 1989 году некоторым пострадавшим пациентам начали выплачивать компенсации. При этом публичного расследования случившегося проведено не было.

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Проводились и негосударственные расследования. Одно из них инициировал член партии лейбористов Питер Арчер, но у него не было официального статуса и возможности затребовать нужные документы.

Еще одно расследование на протяжении семи лет вело правительство Шотландии. Результаты, опубликованные в 2015 году, раскритиковали, авторов обвинили в цензуре и сокрытии фактов.

Бывший министр здравоохранения Эндрю Бернем также призывал разобраться в ситуации. Выступая в парламенте, он заявил, что это дело может быть результатом криминального сговора.