СМИ России: ЕР споткнулась о пенсионную реформу

В обзоре российских газет за 26 сентября:

"Ведомости", "Коммерсант": руководство ЕР попадает в общую рефлексию

Причиной поражения "Единой России" на выборах стали внутренние проблемы и пенсионная реформа, пишут "Ведомости", ссылаясь на мнение руководства партии.

По итогам прошедших региональных выборов ЕР примет ряд кадровых решений, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, выборная кампания проходила на фоне жестких дискуссий "по изменению пенсионного законодательства", и в некоторых регионах партийцы не смогли провести разъяснительную работу.

Анализ ситуации показал, что причиной отдельных поражений стали "внутренние проблемы" партии, подчеркнул Турчак, ведь там, где работают молодые и амбициозные секретари региональных отделений, единороссы продемонстрировали хорошие результаты.

По мнению Турчака, ЕР показала неплохие результаты, выиграв выборы в парламенты в 13 из 16 регионов и удержав контроль еще в двух, - нет у партии большинства лишь в парламенте Хакасии.

Как отмечают эксперты фонда "Либеральная миссия" в итоговом докладе о выборах-2018, во многих регионах и региональных столицах результаты ЕР оказались хуже, чем даже в относительно неблагополучном для нее 2011 году. Формально в большинстве из них партия по-прежнему доминирует, но ее относительные результаты существенно снизились, уменьшилось и доминирование в одномандатных округах.

Единороссам надо гораздо более серьезно относиться к антирейтингу выдвигаемых кандидатов, считает политолог Аббас Галлямов: "Если раньше можно было его игнорировать, потому что он перекрывался общим позитивным фоном и лояльностью населения, то теперь и с позитивом, и с лояльностью далеко не все так гладко. Сегодня перекрыть негатив можно только с помощью рейтинга конкретного кандидата".

Кроме того, нужно понимать, что запрос на обновление окончательно опрокинул спрос на столь любимую режимом "стабильность", отмечает эксперт: "Из этого следует, что "новые лица" лучше кандидатов, идущих на второй срок, а риторика, которая не рисует убедительных перспектив перемен, обречена".

"Коммерсант" пишет, что на закрытой встрече единороссов с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко было сказано о недопустимости играть с оппозицией в поддавки - например, в Хабаровском крае представитель ЛДПР Сергей Фургал выиграл выборы губернатора после того, как ему сдали "договорной округ на выборах в Госдуму".

Политолог Михаил Виноградов считает, что партия отвечает за свой сегмент региональных выборов и может не играть определяющей роли в губернаторских кампаниях. "Если бы Турчак говорил, что на фоне проблемных вторых туров у партии все хорошо, это не соответствовало бы эмоции момента, к тому же критики припомнили "Единой России" не первые места на выборах по спискам в трех региональных парламентах (Иркутская, Ульяновская область, Хакасия). Поэтому сейчас руководству партии важнее попасть в общую рефлексию относительно итогов выборов и усилить акцент на управление рисками", - считает эксперт.

The Bell: что кроме санкций угрожает российским банкам

Российский банковский сектор может пострадать не только из-за новых американских санкций, пишет издание The Bell, ссылаясь на доклад агентства Fitch. Он был представлен на конференции "Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России".

Одним из факторов риска в докладе названы цены на нефть: если котировки нефти упадут ниже 40 долларов за баррель, сектору грозит опасность, подчеркивает старший директор Fitch Александр Данилов.

Основным фактором риска считаются санкции - The Bell напоминает, что на рассмотрении в конгрессе находятся два законопроекта о новых санкциях против России (DASKA Act сенаторов Менендеса и Грэма и DETER Act Рубио и ван Холлена). Оба предусматривают ограничения против российских госбанков и нового госдолга.

По мнению Fitch, от новых санкций могут пострадать россияне, что "противоречит высказываниям американской администрации, что санкции не направлены против простых людей". В частности, жесткие санкции могут осложнить обслуживание валютных обязательств, в том числе депозитов.

Проблемные активы также вошли в список: Fitch оценивает объем потенциальных проблем российского банковского сектора банков более чем в 4 трлн рублей.

Перегрев рынка кредитования тоже назван риском - 2018 год стал годом быстрого роста потребительского кредитования. Долги россиян растут в разы быстрее, чем доходы. Если в 2015 году доходы населения выросли на 10%, объем выданной ипотеки - на чуть более 10%, а объем потребительских кредитов сократился на чуть более 10%, то в 2018 году при повышении доходов примерно на 2% рост ипотеки составил чуть более 20%, а потребительских кредитов - более 15%.

Еще риском сочли доминирование госбанков - сегодня в секторе из 65%, при этом 30% из них приходится на Сбербанк. Банкам становится все труднее с ним конкурировать, подчеркивают в Fitch. Небольшие игроки с дорогими ресурсами для привлечения средств не могут составить конкуренцию крупным банкам с дешевыми ресурсами. В частности, проблемы возникают из-за высокой - более чем четырехкратной - разницы в стоимости фондирования.

"Коммерсант": компании Дерипаски могут лишить преференций

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть радикальный подход минпромторга по выдаче "Русским машинам" и группе ГАЗ Олега Дерипаски бессрочных преференций в госзакупках, пишет "Коммерсант".

Теперь речь идет о закреплении поддержки только на 2019 год, а также уточнении условий, предполагавших абсолютный приоритет структур господина Дерипаски. Могут смягчиться и идеи минпромторга по резкому изменению правил игры для автопрома с целью поддержки другого актива бизнесмена, ОК "Русал", этот вопрос будет обсуждаться на встрече вице-премьера с автоконцернами 29 сентября.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" называет обоснованным ограничение действия преференций только 2019 годом: "Непонятно, как будет развиваться ситуация с санкционным режимом далее, поэтому более логично при необходимости вернуться к вопросу через год".

В Минфине сказали, что за автопром отвечает Минпромторг, но в целом отметили, что основная задача сегодня - "обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям".

Глава управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, который ранее усматривал в идее минпромторга риски монополизации рынков, говорит, что служба уже направила в ведомство альтернативное предложение: механизм предоставления ценовой преференции на закупках для санкционных компаний.

Под угрозой оказалась и поддержка алюминиевого бизнеса Олега Дерипаски. Бизнесмен требовал резкого расширения использования металла в машиностроении, в частности в автопроме. Реализовать эту идею, изложенную в "дорожной карте" развития алюминиевой промышленности, минпромторг планировал через проект кардинальных изменений в требования постановления №719, ограничивающего доступ к господдержке, для автопрома.

В рамках подготовки к встрече минпромторг проводит совещания с участниками рынка, запрашивая позиции по поправкам в постановление №719, сообщили собеседники на рынке. Обсуждение с российскими концернами прошло 25 сентября, а на 26 сентября приглашены иностранные. Один из источников газеты говорит, что министерство пытается "верить часы, чтобы не было сюрпризов на встрече с вице-премьером". Другой собеседник полагает, что минпромторг "хочет формально отработать жалобы компаний на проект, которые ранее направлялись господину Козаку, а также повлиять на компании, чтобы те в Сочи не жаловались вице-премьеру".

"Ведомости": РЖД подвинет "Аэроэкспресс"

РЖД построит пути к северным терминалам аэропорта "Шереметьево", но хочет в 4,3 раза увеличить инфраструктурный тариф для "Аэроэкспресса" или сама возить пассажиров, пишет "Ведомости.

Сейчас "Аэроэкспресс", долей в которой владеет РЖД, возит пассажиров только до терминалов D, E и F. До недавно построенного терминала B можно доехать только автомобильным транспортом. РЖД готова построить ответвление от путей к южным терминалам на север длиной 3,8 км и терминал общей стоимостью 11,8 млрд рублей.

Проект был одобрен в августе на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха. Но нынешняя плата за инфраструктуру не позволит окупить инвестиции в проект. Поэтому РЖД предлагает увеличить "Аэроэкспрессу" плату за инфраструктуру на шереметьевском направлении. В этом случае нагрузка ляжет на пассажиров.

Из-за строительства платной дороги и снижения цен на услуги такси трафик у "Аэроэкспресса" снизился. Поэтому РЖД предлагает стать перевозчиком пассажиров в "Шереметьево".

Минтранс в целом поддерживает позицию РЖД, отмечает федеральный чиновник. "Чтобы окупить будущую ветку, РЖД предлагает повысить плату и за путь от Белорусского вокзала, построенный 11 лет назад, - это нелогично, - говорит заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков. - При таком росте платы неизбежно и серьезное подорожание билетов".

Если же перевозчиком станет сама РЖД и сохранит стоимость билета, то мы, по сути, вернемся к перекрестному субсидированию пассажирских перевозок за счет грузовых, добавляет он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си