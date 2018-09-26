Уилл Смит отпраздновал 50-летие, прыгнув с вертолета

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Американский актер Уилл Смит решил отметить свое 50-летие чем-нибудь запоминающимся. И это ему удалось.

Смит, известный нам по роли бесстрашного пилота в фильме "День независимости", нанял на свой день рождения вертолет, поднялся на нем над национальным парком "Гранд-Каньон" и на глазах друзей и родственников бесстрашно сиганул вниз на "тарзанке".

Видео с прыжком он разместил в YouTube.

"Ощущения меняются от ужаса до блаженства", - говорит Смит на камеру, болтаясь на резиновом канате.

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Заметно, что перед прыжком актер немного нервничал. За прыжком наблюдали жена Смита актриса Джада Пинкетт и его трое детей.

Правообладатель иллюстрации WILL SMITH/YOUTUBE Image caption Главное - не смотреть вниз, советует Уилл Смит

Еще до прыжка Смит написал в "Инстаграме", что была проведена репетиция, в которой его заменила кукла. Репетиция была не совсем удачной: у куклы оторвало ноги.

Сидя в повисшем над каньоном вертолете, Уилл посмотрел на землю и закричал "Никогда не смотрите вниз!"

После прыжка Смит заявил: "Я еще раз убедился, что самое главное - это решиться. Да, жизнь - сложная штука: тебя обижают, ты оказываешься в сложных ситуациях, теряешь работу, уверенность. Но нельзя сомневаться в себе - решайся делать то, что хочешь".

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В промо роликах, посвященных своему юбилею, актер призвал зрителей пожертвовать деньги фонду Global Citizen, который борется с бедностью, и благотворительной организации Education Cannot Wait, которая помогает получить образование детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.