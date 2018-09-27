Почему китайские католики говорят о предательстве Ватикана?

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Ватикан и китайское правительство объявили, что будут совместно назначать епископов в китайских епархиях. Для многих католиков Поднебесной это стало шоком.

После десятилетий борьбы государства с неподконтрольной ему церковью стороны внезапно примирились. Но сообщества христиан, не желавших сотрудничать с правительством, никуда не исчезли. Что с ними будет теперь?

О соглашении, которое некоторые называют началом новой эры в отношениях Святого престола с Китаем, было объявлено в начале недели. Ватикан признал семерых епископов, назначенных китайским правительством через лояльную ему Патриотическую католическую ассоциацию.

Семеро назначенных коммунистическим режимом епископов были признаны Ватиканом при жизни, еще один - посмертно. Папа римский поспешил заявить, что Пекин после заключения договора не получит право назначать епископов, и что речь идет скорее о "диалоге по возможным кандидатам".

"Но [епископов] назначает Рим. Назначает Понтифик. Это ясно", - заявил он в среду.

Детали соглашения не опубликованы. Известно, что Ватикан не только признал епископов, но и призвал нелегально действующих в Китае католических священников легализоваться и стать частью официальной системы.

Политические последствия не заставили себя ждать. Кардинал Тайваня Иосиф Чэнь заявил, что соглашение означает разрыв связей между Тайванем и его единственным союзником в Европе и назвал его предательством со стороны Ватикана. Раскритиковал соглашение и епископ Гонконга.

"Люди этого не поймут, потому что это похоже на предательство старого друга. Прихожане боятся, что Святой престол предает веру, и хочет, чтобы они в этом участвовали", - цитирует кардинала агентство Франс пресс.

Патриотическая церковь

Значительная часть десятимиллионного католического населения Китая считает, что стремление объединить церкви на практике выльется в упразднение нелояльных Пекину "подземных" приходов.

История взаимоотношений китайского правительства и Святого престола за последние десятилетия - это жестокое противостояние двух систем, с заточением священников и прихожан в тюрьмы, разрушением храмов и многочисленными отлучениями католических епископов.

Китай прервал дипломатические отношения с Ватиканом в 1950-х годах, депортировав или подвергнув уголовному преследованию большинство миссионеров.

В 1958 году было провозглашено создание собственной, католической, но лояльной Пекину церкви, которая позиционировалась как независимая от Ватикана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прихожане патриотической церкви молятся в зданиях, стилизованных под западные церкви

В течение следующих десятилетий Ватикан не признавал епископов, назначенных Пекином в Патриотическую церковь, а Пекин преследовал тех, кого назначал Ватикан.

Это отразилось и на богословской позиции Патриотической церкви - со дня основания она не признает декретов Ватикана, выпущенных после 1949 года, включая достаточно важные, например, созданный в 1985 году Катехизис или догмат 1950 года о Вознесении Девы Марии.

К середине нынешнего десятилетия Патриотическая церковь начала приходить к вполне официальному синтезу коммунизма и христианства. В 2016 году высокопоставленный чиновник в интервью Би-би-си говорил о цели властей создать "китайскую коммунистическую идеологию".

В интервью Би-би-си того же года, раскрывая суть этой идеологии, глава одного из приходов в Пекине заявил, что Иисус Христос обязательно вступил бы в Партию, если бы был жив.

Прихожане Патриотической церкви пользуются только одобренными профильным министерством переводами Библии, а верховную власть признают как за Ватиканом, так и за Компартией, отмечает редактор Китайской службы Би-би-си Говард Чжань. Взамен власть позволяет им спокойно практиковать свои ритуалы.

Подземная церковь

Противоположность патриотической церкви в Китае - церковь неофициальная, или, как ее еще называют, "подземная". Ее прихожане признают верховную мирскую власть за Ватиканом, однако в Китае они уже давно подвергаются преследованиям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прихожане "подземных" церквей проводят ритуалы на квартирах, в заброшенных зданиях и на улице

В XX веке, рассказывает Чжань, все было очень строго. Попытавшись, например, снять квартиру для проведения встреч прихожан "подземной" церкви, человек мог просто исчезнуть. Особенно жестоким гонениям христиане и, в частности, католики подвергались в период культурной революции.

"Подземные" церкви продолжают работу, но власти оказывают на католиков давление другими способами. Например, если вы попытаетесь снять помещение для такого ритуала, вам вряд ли дадут это сделать. Лидеры и особенно активные прихожане по-прежнему сталкиваются с уголовным преследованием, обысками и сфабрикованными делами, говорит Чжань.

"Они будут страдать"

Иерархи "подземной" церкви восприняли соглашение Ватикана и Пекина с тревогой. Как пишут местные СМИ, несколько статей с критикой соглашения были удалены цензурой после публикации в китайских соцсетях.

Репортерам местных газет мешают вступать в контакт с "подземными" приходами. Журналист Гонконгской газеты Apple Daily на днях заявил, что власти помешали ему провести интервью с прихожанами неофициальной церкви, задержав в аэропорту.

Тем не менее, отдельные комментарии просачиваются в СМИ, и в них явно видна тревога. Члены церкви не хотят быть "пешкой" и "нестабильным элементом" в играх между Пекином и Ватиканом, говорится в их заявлении, пришедшем в редакцию портала Asianews.

Авторы заявления считают, что Ватикан предал их в угоду своим интересам, и сравнивают соглашение с "жертвой Авраама", который по библейской мифологии должен был убить на алтаре своего сына.

Они боятся, что если неофициальные приходы согласятся зарегистрироваться как отделения Патриотической церкви, то китайское правительство в конечном итоге добьется своей главной цели и возьмет католичество под контроль.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Количество католиков в Китае оценивается в десять миллионов, однако о том, какая их часть посещает "подземные" церкви, данных нет

Не все, впрочем, настроены радикально. "Мы должны надеяться хотя бы на то, что Святой престол умнее нас", - говорит прихожанин неофициальной церкви в беседе с местным новостным порталом. Другие надеются, что легализовавшись, "подземные" священники смогут стать ближе к Ватикану и увеличить его влияние.

Реакция Святого престола на критику соглашения в Китае была сдержанной. "Это правда, они будут страдать. В любом соглашении заключено страдание", - заявил папа римский Франциск во вторник в ответ на вопрос о том, что произойдет с сообществами китайских католиков, которые не хотят сотрудничать с Пекином.

Понтифик также выпустил заявление, адресованное всем католикам Китая, в котором обратился и к членам "подземных" церквей. Папа заверил, что они "остаются в его молитвах" и не должны сомневаться в ценности страданий, которые они вытерпели ради верности своей вере.

"Ваш болезненный опыт - часть духовного богатства Церкви в Китае, он принадлежит всем божьим людям на Земле. Я уверяю вас, что Господь, через испытания, всегда дарует нам утешение и готовит к еще большей радости. Выражаясь словами Псалма, мы более чем уверены, что "сеющии слезами радостию пожнут", - резюмировл Франциск.