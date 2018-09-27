"Сейчас уже Путин будет звонить". Коммунист Ищенко - о выборах в Приморье

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Когда в последний момент изменился результат голосования, Ищенко призвал людей выходить на площадь

Коммунист Андрей Ищенко лидировал во втором туре выборов губернатора Приморья, но затем голоса аномальным образом распределились в пользу ставленника Кремля. В интервью Би-би-си Ищенко рассказал, как готовился к разговору с Владимиром Путиным и как Геннадий Зюганов просил его "не сливать протест".

С корреспондентом Русской службы Би-би-си коммунист Ищенко назначил встречу на Красной площади. Но не в очереди в Мавзолей, а в Bosco Bar в ГУМе.

"Андрюха, не занимайся глупостями, бери должность первого вице-губернатора"

Би-би-си: Как проходила ночь второго тура, когда вы неожиданно потеряли лидерство? Вас успел кто-нибудь поздравить?

Андрей Ищенко: Я с 16 сентября ездил по участкам - был на УИКах во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Сначала [врио губернатора Андрей] Тарасенко вел, а потом, где-то начиная с 22 вечера, я стал уверенно вести, отрыв увеличивался. Ночью ездил по участкам, откуда сообщали о нарушениях, а потом был в крайизбиркоме.

Представьте, вы не спали двое суток. Вы в шесть утра уже губернатор. Сейчас уже будут Путин звонить и администрация президента. Ты уже думаешь, надо ли пойти новый костюм купить или в старом поехать в Москву Андрей Ищенко, бывший кандидат в губернаторы

Когда к шести утрам посчитали 96% голосов, я понимал, что математически (разрыв был 20-30 тысяч голосов) уже невозможно провести фальсификации. Тогда уже пошли поздравления. Я сказал СМИ, что интервью готов давать.

Би-би-си: В тот момент с вами связывался кто-то из Кремля или администрации президента?

А.И.: Нет, со мной никто оттуда не связывался. Из Москвы в четыре утра звонил Геннадий Зюганов. Поздравлял. Говорил, чтобы держался, но ждал, когда все до конца досчитают.

Би-би-си: Что было, когда на 95% произошел переломный момент и Тарасенко вырвался вперед?

А.И.: Я тогда был в крайизбиркоме. Я видел, как вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Баратыненко, куратор от [полпреда президента в Дальневосточном федеральном окргуе Юрия] Трутнева по внутренней политике Григорий Куранов, председатель избиркома и несколько приморских руководителей "Единой России" закрылись в кабинете.

Я понял, что что-то начнется, но даже мысли не было, что просто нарисуют новые данные. Потом началась эта математика занимательная - помните, все еще график демонстрировали? Это же чисто по законам политологии невозможно!

Би-би-си: После первого тура у вас были переговоры с Тарасенко, он вам что-нибудь предлагал?

А.И.: Нет, он со мной на тему выборов вообще никогда не разговаривал. Он человек очень закрытый. Его команда со мной не встречалась.

Би-би-си: А с полпредом Трутневым, кем-то из администрации президента?

А.И.: Ни с кем. Был телефонный звонок только. Один из действующих вице-губернаторов мне позвонил - имя не озвучиваю, потому что это мой друг (я хоть и коммунист, но их там всех знаю). Он сказал: "Андрюха, давай, не занимайся глупостями, бери должность первого вице-губернатора и будем работать. И полностью сходи". Понятно, что Тарасенко это потом опроверг.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption После отмены выборов врио губернатора Андрей Тарасенко делал противоречивые заявления о том, будет ли участвовать в новых выборах

Би-би-си: В Москве ваша судьба перед вторым туром обсуждалась? Были ли у Зюганова договоренности с Кремлем, с главой администрации президента Сергеем Кириенко?

А.И.: Нет. Я думаю, что Кириенко лично не подозревал, что такая ситуация произойдет. Все были уверены, что во вторых турах победят кандидаты от партии власти. Но схема поменялась именно во Владивостоке. Благодаря тому, что произошел Владивосток, стала возможна победа в Хабаровском крае, во Владимирской области.

Это же был первый прецедент. Утром 17 сентября в 7:30 утра во Владивостоке система выборов поломалась.

Би-би-си: В Приморье результаты второго тура отменили из-за фальсификаций - но и глава [ЦИК] Элла Памфилова, и Тарасенко обвиняют в них в том числе вас. "Единая Россия" обратилась с жалобой, что вы потратили 40 млн рублей на подкуп. Вы понимаете, в чем вас обвиняют? Правда ли это?

А.И.: Что примечательно, эти жалобы появились только в понедельник-вторник, уже постфактум. Конечно, никаким подкупом ни я, ни мой штаб, ни мои доверенные лица не занимались. Наоборот, у нас вся кампания была построена на том, чтобы просто донести до избирателей, что есть альтернатива действующей власти.

Предложил должность сенатора в Совете Федерации. Контракты для моей строительной компании предлагали. Суммы я даже не спрашивал Андрей Ищенко, бывший кандидат в губернаторы

Би-би-си: Нам свидетели рассказывали, что на некоторых участках была "наливайка" - предлагали выпить водки за кандидата Ищенко. Кто это придумал?

А.И.: Это неправда. Вот "наливайка" от Тарасенко была, у меня есть видеофакты из Красноармейского района. "Наливайки" от Ищенко не было.

Тут понимаете в чем дело? Они сами стали все это устраивать, когда поняли, что проигрывают. Есть такая система, когда ты дискредитируешь конкурентов путем своих фальсификаций. Они же дальше меня пошли, они меня обвинили в применении админресурса к избирательным комиссиям, которые сформированы "Единой Россией". Это же вообще невозможно.

Би-би-си: После второго тура вы приехали в Москву. Здесь кто-то от власти встречался с вами, вам пытались что-то предложить?

А.И.: Скажу так - два дня назад в Москве со мной встречался один из представителей партии "Единая Россия" - не из руководства, представитель приморского отделения. Он говорил такое: "Ты все разрушишь, у нас налаженная работа "Единой России" в Приморье. Проси что хочешь".

Предложил должность сенатора в Совете Федерации. Контракты для моей строительной компании предлагали. Суммы я даже не спрашивал. Я по знаку зодиака Рыбы, меня словить невозможно. Я в течение часа слушал, улыбался, а потом со встречи просто ускользнул. Я еще в Приморье дал понять, что я не договорабельный.

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Ищенко может вновь участвовать в выборах губернатора Приморья, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Но она считает, что ему не нужно этого делать

Би-би-си: Тарасенко предлагал выдвинуть в Совет Федерации начальника своего штаба, бывшего главу МЧС Владимира Пучкова. Вы его кандидатуру поддерживаете? Или у вас свои кандидаты?

А.И.: У меня свои кандидаты, три человека внесены. А что касается Пучкова - я помог министру обороны Шойгу отомстить Пучкову за то, что тот развалил МЧС, которое Шойгу создавал 25 лет. Мы с Шойгу сейчас друзья. Жду орден от министерства обороны за взятие Пучкова (смеется).

"Вывести на площадь и продолжать, пока я тебе не запрещу"

Би-би-си: После того, как начался скандал, вы, по сути, устроили акцию протеста, объявили голодовку. Но потом это все быстро свернули. Почему это произошло?

А.И.: Представьте, шесть утра. Вы не спали двое суток. Вы в шесть утра уже губернатор. Осталось чуть-чуть. Сейчас уже будут Путин звонить и администрация президента. Ты уже думаешь, надо ли пойти новый костюм купить или в старом поехать в Москву. Понимаете? Как девушка, которую пригласили на свадьбу, думает, где ногти будет красить, образно говоря. Внутри радостные вещи.

А в 7:30 утра ты понимаешь, что ребята из администрации края и, наверное, администрации президента все сломали. Ты не понимаешь, что происходит.

Навальный у нас в Приморье очень токсичный. Люди не понимают этого человека. Все его воспринимают как продукт Запада, как продукт США Андрей Ищенко, бывший кандидат в губернаторы

Я вышел на улицу, было очень яркое солнце. Я себе сказал: "Андрей, надо сделать что-то экстраординарное". Я объявил голодовку и призвал сторонников выйти в центр Владивостока.

Во-первых, что такое мужчина, который около полутора суток не спал, не ел? От него не очень хорошо пахнет, вот это все.

Мне позвонил Зюганов и сказал: "Послушай меня внимательно. Ты уже совершил подвиг, ты молодец. Ни в коем случае не сливай протест, ты должен людей вывести на площадь Владивостока и продолжать до тех пор, пока я тебе не запрещу. Но голодовку надо снять - ты мне нужен живой и невредимый, я за тебя переживаю".

Геннадий Андреевич деда моего знал, он ко мне как к внуку относится.

Би-би-си: И вы после этого решили отменить голодовку?

А.И.: Ну там не было такого - объявляю, снимаю. Я переоделся, приехал на центральную площадь, был там до вечера. Уже больше двое суток не спал, митинг на две тысячи человек, энергия, все хотят сфотографироваться. Если бы я еще в палатке остался ночевать до четырех утра…

Би-би-си: То есть, протест не слит, а вы просто устали и проголодались?

А.И.: (смеется) Можно так и написать! Большая политика требует решений, здесь координирует все Зюганов. Надо было привлечь внимание. Можно было облиться бензином и поджечь себя. Но тогда Приморский край потерял бы большого патриота!

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Ищенко говорит, что Зюганов относится к нему как к внуку

Би-би-си: Есть версия, что кто-то из администрации президента или руководства вашей партии попросил вас не играть в Алексея Навального и не раскачивать лодку.

А.И.: Скажу вам честно - ничего такого не было. Все рождалось в моей голове. Я самостийный политик. Я состою в КПРФ, но большинство решений принимаю сам.

Би-би-си: Штаб Алексея Навального в Приморье поддержали вас, призвали вас выходить на помощь, но КПРФ от Навального и его сторонников открестилась. Почему?

А.И.: Да, они предлагали мне подписать соглашение о взаимодействии. Но Навальный у нас в Приморье очень токсичный. Люди не понимают этого человека. Все его воспринимают как продукт Запада, как продукт США.

Би-би-си: А вы?

А.И.: Я тоже так считаю. Это ручной управляемый политик, который создан для того, чтобы раскачивать ситуацию вокруг Путина.

Би-би-си: То есть, он ваш политический противник?

А.И.: Да не противник. Есть партия зеленых, они за деревья. Есть партия солнца, они за то, чтобы солнце светило. Есть коммунисты - они за светлое будущее. А есть вот партия Навального, они против всех.

Вокруг его имени просто создается ажиотаж - я к этому отношусь со скепсисом. Проходят митинги в Приморье - ну приходят дети. У меня сыну 13 лет, у него полкласса были на митинге Навального. Мой сын нет, конечно, у меня он в пионерии состоит!

"Я заинтересован в том, чтобы с Путиным дружить"

Би-би-си: Владимир Путин публично поддерживал вашего оппонента Тарасенко - в его пользу, как вы говорите, были сфальсифицированы выборы. При этом даже в ночь выборов вы в "Инстаграме" писали, что президент - это гарант конституции, с которым вы заодно. Вы не видите здесь противоречия?

А.И.: Россия - очень большая страна. Путин - человек, на которого много навешивают. Он порой даже не знает, что происходит на территории России. Вы представьте: 85 территорий - Израиль, Сирия, Украина, Донбасс, Китай, Япония, США. Как это все уместить в голове? А вся власть выстроена у него в руках.

Я думаю, ему преподнесли ложную информацию по поводу Тарасенко. У меня тоже такое бывает - мне 37 лет, я сейчас сам многое узнаю. Иногда оказывается, что желтое - это зеленое, хотя всю жизнь думал, что желтое - это желтое. Путин - человек, он многого не знает. Думаю, вокруг Владимира Владимировича есть элитарные группы, которые пропихивают определенные идеи.

Сейчас, конечно, Владимир Владимирович в интересном положении. Я считаю, что он подорвал свой авторитет в Приморье из-за Тарасенко. Выйти из этой ситуации можно одним способом - губернатором должен быть Ищенко. А как они это сделают, пусть сами решают. Тогда доверию к Путину вернется. Я заинтересован в том, чтобы с ним дружить. Я умею с людьми договариваться.

Би-би-си: "Ведомости" писали, что Кремль собирается наказать КПРФ и ЛДПР за успех на губернаторских выборах. Вы говорите, что вы в оппозиции к "Единой России". Но в оппозиции ли вы к Владимиру Путину?

А.И.: Я считаю, что у нас за внутреннюю политику отвечает господин Кириенко. То, что произошло на этих территориях, это конкретно его просчеты и его ошибки. И Трутнева - он продул Хабаровск и Приморье и, как говорят, свалил в отпуск, возможно, ему теперь за это голову открутят.

Я уверен, что сейчас Кириенко сделает все возможное, чтобы ситуацию от себя развернуть - не выглядеть виновным. Эта информация в СМИ, которая была с утра, к вечеру уже Кремлем опровергается. Как можно наказать парламентские партии, которые находятся в Государственной думе?

По поводу того, что "Единая Россия" - партия Путина… Знаете, также можно сказать, что ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ - партии Путина. Мол, это ручная оппозиция. Это спорно. Президент на выборы пошел самовыдвиженцем и, думаю, будет дальше дистанцироваться. Особенно с учетом того, что партия поддерживает антинародную пенсионную реформу.

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Путин подорвал свой авторитет в Приморье из-за Тарасенко, считает Ищенко

Би-би-си: И все-таки вы оппозиционер или не оппозиционер?

А.И.: Смотря что вкладывать. Меня много беспокоит, что происходит в моей стране. Напишите, что я неокоммунист!

"Я неокоммунист"

Би-би-си: Предположим, вы станете губернатором-коммунистом. Будет ли национализация? Как с бизнесом будете бороться?

А.И.: Ни в коем случае. Я неокоммунист. Что это? В России зарождается слой предпринимателей, руководителей бизнеса, как я, для которых важна социальная направленность бизнеса. У меня вот так же - я строю многоквартирные дома. Моя главная задача - помогать людям, развивать территорию. Ни о какой национализации не может идти и речи - это противоречит конституции.

Но обратите внимание на наших соседей. У нас рядом Китай - коммунисты. КНДР - коммунисты. По морю Вьетнам - коммунисты. Видите? В Приморье должен быть губернатор-коммунист!

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Пока Ищенко готовится к новым выбором, Путин назначил Олега Кожемяко новым врио губернатора Приморья

Би-би-си: У вас был очень маленький избирательный фонд, всего 3 млн рублей. Почему так мало? Есть там ваши личные средства? Кто были ваши спонсоры?

А.И.: По факту там больше, у нас через фонд прошло до 4,5 млн рублей. Там 2,5 млн моих, а еще два я занял у моих бизнес-партнеров. Это не спонсоры, я занял деньги с отдачей. Это представители строительной отрасли Приморского края.

Би-би-си: Можете назвать? Почему они решили вам помочь?

А.И.: Помочь решили, потому что это мои друзья, на какую-то выгоду и поддержку они не рассчитывают. Называть конкретные названия не буду - зачем?

Би-би-си: Вы ничего не задекларировали. Вы обеспеченный бизнесмен, занимаетесь строительством, у вас правда ничего нет?

А.И.: В марте 2018 года я официально развелся со второй женой. Официально, не фиктивно! И как любой порядочный мужчина, который живет в Приморском крае, а мы особенные, я по брачному договору передал ей новую квартиру, земельный участок, квартиру. Сам сейчас снимаю жилье. Участок - это тот, который есть в моей декларации. Он не сразу там появился, я не знал, что юридически он еще не оформлен на бывшую супругу.

Правообладатель иллюстрации Andrei Mirnyy/TASS Image caption Ищенко хоть и коммунист, но занимается строительным бизнесом

Би-би-си: Ваши оппоненты говорят, что вас продвигали и спонсировали китайские партнеры, у которых есть интересы в Приморье. Есть ли у вашей компании "Аврора-строй" такие партнеры и есть ли их деньги в кампании?

А.И.: Это полностью лживая информация. У меня нет и не было китайских партнеров. Я сам там был последний раз лет пять назад, ездил по туризму. Про китайцев лживая информация, ее распространяли люди Тарасенко. Они же распространяли данные про то, что якобы обманул дольщиков и были протесты. Студентов привезли на автобусах, на самом деле никаких обманутых дольщиков нет, я, наоборот, помогаю им объединяться. Я человек, который ни у кого не занимает, не берет кредиты…

Би-би-си: Подождите, вы же только что сказали, что заняли на кампанию...

А.И.: Я занял на [предвыборную] кампанию, а не на бизнес, это другое!

Би-би-си: Ваша компания участвовала в нескольких судебных разбирательствах, самая громкая история была с арендованной землей в Находке - вы должны администрации больше 10 млн рублей.Считаете, можете баллотироваться в губернаторы, когда должны государственному бюджету?

А.И.: Но это же не Ищенко должен, а юридическое лицо, которым я управляю. Я считаю, что имею право. Мы заключили мировое соглашение с администрацией, мы все выплачиваем.

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Утром 10 сентябя Ищенко думал, не купить ли ему новый костюм для встречи с Путиным. Во всяком случае, так он об этом рассказывает сам

Би-би-си: В прошлом году у вас были убытки в несколько миллионов. Вы сможете успешно управлять непростым краем, если даже с относительно небольшим бизнесом есть проблемы?

А.И.: Я смогу. Сейчас, во-первых, сложно работать, каждый проверяющий орган штрафует. Во-вторых, мы работаем в долевом строительстве - тут все немного по-другому. Мы получаем прибыль не каждый день и месяц. Прибыль формируется, когда мы сдаем объект. Сейчас все идет в задолженность. Достроим - уйдем в плюс.

"Девушки присылали фотографии в личные сообщения"

Би-би-си: Я провела в Приморье неделю, очень многие люди говорят, что они знать не знали о вас до выборов. Есть мнение, что люди голосовали не за вас, а просто против "Единой России". Вас это не смущает?

А.И.: Тут 50 на 50. Кто-то действительно против "Единой России", но 50% за меня. Вы, наверное, разговаривали с теми, кто не ходил на избирательные участки.

Би-би-си: Нет, они ходили.

А.И.: Ну, смотрите. У нас кого знают? Знают Путина, Шойгу, Тарасенко каждый день показывают. Чтобы стать узнаваемым, надо очень много находиться в медиа-пространстве. Это очень дорого стоит. Я, сколько можно, присутствую. Но проблема и в том, что люди обращают внимание на политику только в период избирательных кампании, доносить информацию очень сложно.

Би-би-си: Что за странный пост у вас был в "Инстаграме", когда вы объявили, что ищете жену, и стали просить присылать девушек фотографии с заполненным бюллетенем хештегом #перваяледи?

А.И.: На пресс-конференции журналист издания "Золотой Рог" объявил, что я фиктивно развелся. Я понял, что это будут перекручивать. Знаете, кто у меня был политтехнолог? Он сидит перед вами. Мне 37 лет, одинокий мужчина, живу один, у меня нет девушки. Я прямо там попросил объявить, что будущий губернатор ищет даму сердца. И он в этой продажной газете разместил эту информацию - у них контракты с краевой администрацией.

И я взял - и перевернул ситуацию! Было приятно, девушки присылали фотографии в личные сообщения. Мы это продолжим! Я же не стал пока губернатором, я сейчас не должен ни с кем на ужин пока идти. Думаю, как минимум 2-3 тысячи красивых одиноких девушек проголосовали в надежде поужинать со мной. Видите, а вам посчастливилось! (смеется).

Би-би-си: А вам кажется это удачный ход? Сейчас мировая кампания за гендерное равенство, так женщин не очень принято отбирать.

А.И.: А что я такого сказал? Я просто пригласил девушку на ужин. Вот вы сейчас сидите, может, мне ваши глаза понравятся, я в вас влюблюсь, начну докучать, приезжать в Москву.

Би-би-си: Вы, по вашим словам, успешный бизнесмен, у вас все хорошо. Вам зачем вообще должность губернатора?

А.И.: У меня с детства миссия людям помогать. Я руковожу благотворительным фондом - и не для выборов, у меня в офисе огромная папка благодарностей. Я много кому помогаю, но хочу распространить это на 1,9 млн жителей Приморья. Я буду чудесный губернатор.