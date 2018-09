"Сейчас уже Путин будет звонить". Коммунист Ищенко - о выборах в Приморье

View this post on Instagram

Приморочки! В связи с тем, что в ходе моей пресс-конференции благодаря корреспонденту издания "Золотой Рог" широкой общественности стало известно, что я холост и готов к серьёзным отношениям. Мне приходится признать, что это действительно так. Да и потом, управлять регионом не имея крепкого тыла за спиной - это непросто. Поэтому, я решил объявить конкурс на вакантное место первой леди Приморского края. Участницам в день выборов 16 сентября необходимо прийти на избирательный участок, сделать сэлфи с заполненным бюллетенем с галочкой за меня и выложить в инстаграмм с хэштегами: #красныйгубернатор #перваяледи Победительнице, набравшей большее количество лайков - ужин с губернатором Ищенко, а кому-то из участниц я гарантирую любовь и крепкую и счастливую семью. Итоги конкурса начнут подводиться 18.09.2018. Смелее, приморочки! . #андрейищенко#красныйгубернатор