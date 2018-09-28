Image caption IBSU занимает шестое место в списке 43 лучших университетов Грузии

Один из наиболее престижных частных вузов Тбилиси остался без первокурсников. В августе Совет авторизации высших учебных заведений страны на год лишил Международный черноморский университет (IBSU) права принимать новых студентов, объясняя это финансовыми проблемами вуза.

Неправительственные организации полагают, что на решение повлияли власти соседней Турции, и IBSU стал очередной жертвой борьбы с "гюленовскими" учебными заведениями, которую Анкара ведет по всему миру.

Аиша Ахвердова окончила школу в Каспи - небольшом городе на востоке Грузии. Она мечтала поступить на факультет английской филологии в Международный черноморский университет.

"Я выбрала этот университет, потому что там очень хорошая среда для студентов. Ну и моя сестра там учится. Много льгот они предоставляют с точки зрения финансирования и образования. Я очень хотела туда попасть", - рассказывает Аиша, стоя вместе с сестрой на одной из акций протеста в поддержку университета.

О том, что университет лишился права принимать новых студентов она, как и сотни других абитуриентов, узнала за три недели до начала учебного года.

"Я была в панике, я не знала, что делать [...] Еще с 9 класса я решила туда поступать, и я уже была уверена, что все в порядке. У меня и 50-ти процентный грант был на учебу. Думаю, это очень несправедливое решение по отношению к абитуриентам", - говорит она.

В прошлом году в рейтинге, опубликованном Свободным университетом Тбилиси, IBSU занимал шестое место среди 43 университетов Грузии. Университеты в списке ранжируются в зависимости от среднего балла, полученного на Единых национальных экзаменах абитуриентами.

Официальной причиной годового запрета на прием новых студентов называют финансовые проблемы IBSU, но и администрация вуза, и студенты считают решение Совета авторизации (органа, который дает вузам разрешение вести образовательную деятельность) несправедливым.

Многие считают, что проблемы IBSU и нескольких других грузинских школ связаны с давлением Турции, которая уже добилась закрытия десятков учебных заведений в разных странах, обвиняя их в связях с проповедником Фетхуллой Гюленом.

Спорный запрет

Университет был открыт по решению турецких и грузинских властей в 1995 году как часть сети образовательных учреждений "Чаглар" в Грузии, которые связывают с движением Фетхуллы Гюлена.

Живущего в США Гюлена турецкие власти обвиняют в организации военного переворота в Турции летом 2016 года. Анкара пытается добиться закрытия "гюленовских" учебных заведений, и иногда такие попытки приводят к успеху.

По словам турецких властей, "гюленовские" школы - часть огромной полусекретной сети, которую движение Гюлена использует для инфильтрации своих сторонников в государственные структуры.

Большинство были основаны в результате партнерства между турецкими и местными бизнесменами и организациями, но во многих странах турецкие партнеры больше не участвуют в этих проектах напрямую.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До конца прошлого века Фетхулла Гюлен был ближайшим соратником Реджепа Тайипа Эрдогана, но затем их пути разошлись

Местные и турецкие партнеры, как правило, говорят, что с уважением относятся к Фетхулле Гюлену, но формально с ним никак не связаны.

В администрации Черноморского университета также отрицают связь с Гюленом или его движением и говорят, вуз находится на самофинансировании и не получает доходов из дополнительных источников. Стоимость обучения в IBSU варьируется в зависимости от программы от 2940 до 5100 лари в год (1120-1940 долларов).

В университете сейчас работает около 400 сотрудников и учится около 2000 студентов, которым предлагают программы как на грузинском, так и на английском языке. В этом году университет планировал принять еще около 800 новых студентов.

Денег хватало и на оснащение университета, и на льготы для разных категорий студентов, говорит ректор IBSU Илиас Чилоглу - в 1995 году он сам поступил в Черноморский университет, приехав в Грузию из Турции.

Однако запрет на прием новых студентов, по его словам, означает потерю до трех миллионов лари (1,1 млн долларов) дохода за год.

"У нас было очень много планов, мы собирались вложить много ресурсов в исследования, так как в них недостаток в нашей стране […] Мы планировали потратить 300 тысяч лари (114,5 тыс. долларов) только на развитие профессуры - поездки за границу, участие в конференциях, статьи и так далее. Планировали и сейчас планируем помочь финансами еще большему числу студентов, которые участвуют в обменных программах", - рассказывает Чилоглу.

Университет уже обжаловал введенные против него меры.

В Национальном центре по развитию качества образования утверждают, что у IBSU есть задолженность из-за невыплаченных налогов, а недвижимое и иное имущество находится под арестом.

По словам Чилоглу, речь идет о штрафе в 715 тыс. лари (273 тыс. долларов) за невыплату НДС во время строительства кампуса семь лет назад. В университете настаивают, что это техническая ошибка - налоги были уплачены компанией, ответственной за строительство, однако университет не был зарегистрирован в качестве налогоплательщика.

Image caption "Поддержите IBSU" - плакат на здании вуза

Суд по этому делу продолжается, однако уже после решения Совета авторизации о запрете на прием новых студентов университет выплатил оспариваемый штраф.

Арест имущества, по словам представителей университета, был снят самой службой доходов еще до выплаты оспариваемого штрафа. Однако формально он пока не утвержден судом, так как заседания по этому вопросу еще не было. Банковские счета университета никогда не были заморожены.

Подтверждающие это документы, говорит глава департамента по связям с общественностью университета Звиад Пипия, были направлены в Совет авторизации.

Более того, на основании заключения независимых экспертов, которые посещали университет весной этого года, университету продлили аккредитацию еще на шесть лет.

"Не оправдали ожиданий"

На то, чтобы принять или отклонить жалобу университета, у апелляционного совета есть месяц. Если совет примет жалобу, дело будет направлено для пересмотра Совету авторизации, говорит Пипия. На принятие окончательного решения может уйти около двух месяцев.

На акциях протеста, которые устраивают студенты, говорят о несправедливости решения Совета и о значимости самого вуза для грузинского образования, но не об опальном турецким властям Фетхулле Гюлене или о политических мотивах, которые могли стать причиной проблем IBSU.

"Этот процесс непосредственно меня не коснулся, но я как гражданин этой страны считаю себя обязанной поддержать университет, - говорит студентка второго курса Анастасия Лорткипанидзе. - Я думаю, это проблема не только IBSU, это проблема всей Грузии, когда один из сильнейших и успешных университетов страны [оказывается] в таком положении".

Лорткипанидзе о Гюлене в стенах университета не слышала и в целом мало знает о нем и его движении.

"Я, если честно, понятия не имею, что происходит в связи с Гюленом, потому что нас, студентов этот вопрос вообще не касается. Цель заведения в том, чтобы дать качественное образование студентам, у нас нет никакой связи с политикой", - говорит она.

Между тем всего за четыре дня до того, как стало известно о введении ограничений в отношении IBSU, турецкое государственное агентство "Анадолу" опубликовало интервью с послом Турции в Тбилиси Фатмой Джерен Язган.

"К сожалению, грузинское правительство пока не оправдало ожиданий [Турции] в отношении FETO (так турецкие власти называют "Хизмет" - движение Гюлена, которое Анкара считает террористическим). Мы ждем от них серьезного шага", - сказала она.

При этом, как сообщает "Анадолу", Язган также отметила, что в Грузии до сих пор есть гюленовский университет.

О каком именно вузе идет речь, в заметке не говорится, но о том, что IBSU запретили принимать новых студентов, агентство сообщило под заголовком "В Грузии вузу FETO запретили прием абитуриентов".

Image caption Акция протеста в защиту IBSU

Рука Эрдогана?

Решение ограничить университет в праве принимать первокурсников представители восьми неправительственных организаций назвали нарушением прав человека.

"Мы считаем, что все эти проблемы, с которыми столкнулся университет, исходят из попыток турецкого правительства повлиять или в определенной степени надавить на правительство Грузии, чтобы добиться конкретных шагов", - говорит заместитель исполнительного директора организации Transparency International-Georgia Георгий Ониани.

В совместном заявлении НПО указывают на проблемы, с которыми столкнулись образовательные учреждения сети "Чаглар" в Грузии в последнее время.

В прошлом году из-за проблем с авторизацией прекратилась учеба в двух школах сети Чаглар - школы-лицея Шахин в Батуми и колледжа имени Демиреля, известных в Грузии высоким качеством образования.

Между тем в мае прошлого года в Тбилиси по требованию Турции был задержан бывший менеджер колледжа Демиреля и учитель Мустафа Эмре Чабук. Он около девяти месяцев провел за решеткой в грузинской тюрьме под угрозой экстрадиции в Турцию и был отпущен под залог лишь в феврале этого года.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/Getty Iamges Image caption Турция и Грузия имеют несколько совместных проектов. В июле президент Грузии Георгий Маргелашвили (по центру слева) ездил в Анкару

Турция - крупнейший торговый партнер Грузии. По предварительным данным службы Национальной статистики Грузии, в период с января по июнь этого года торговый оборот с Турцией составил 858 миллионов долларов, или 14% всего внешнеторгового оборота Грузии. Турция входит в НАТО и поддерживает стремление Тбилиси стать членом Альянса.

В министерстве образования Грузии в ответ на запрос Би-би-си отвергли политическую составляющую введеных против IBSU мер и заявили, что действуют в интересах студентов.

По словам представителей ведомства, студенты второго курса и выше продолжают учиться в Черноморском университете, а абитуриенты в упрощенном порядке поступили в другие вузы.

Однако бывший министр образования Гия Нодия полагает, что столь жесткие меры в отношении сразу нескольких школ сети "Чаглар" дают лишний повод обвинить грузинские власти в потакании интересам Турции.

"Формально по отношению к ним принимаются карательные решения не потому, что они связаны с Гюленом или кем-то еще, а по каким то техническим причинам. К ним придираются по недостаткам, реальным или нереальным, но во всяком случае эти драконовские меры очень трудно оправдать и обосновать", - говорит он.

В посольстве Турции в Тбилиси отказались комментировать заявления о влиянии Турции на решения, принятые в отношении образовательных учреждений "Чаглар".