Пресса Британии: русские шпионы выставили себя некомпетентными идиотами

В обзоре британской прессы:

Вместо того, чтобы тихо разобраться с "предателем", выставили себя идиотами

Большинство британских газет в четверг публикуют материалы об одном из подозреваемых в отравлении в Солсбери, чье настоящее имя - Анатолий Чепига - было названо изданиями Bellingcat и The Insider после проведенного совместного расследования.

Daily Mail обращается за комментариями к Оуэну Мэтьюзу - журналисту и писателю, который много лет проработал в России. И вот что он пишет:

"Высокий чин одного из отравителей (по данным Bellingcat и The Insider, Анатолий Чепига имеет звание полковника), а также участие официальных лиц в попытках отвести от него подозрения, говорит о том, что решение о проведении операции принималось на самом высоком уровне.

Уверенность в том, что она была одобрена лично Владимиром Путиным, крепнет с каждым днем.

До того как Путин сам принял участие в нелепых попытках представить "Петрова" и "Боширова" обычными мирными туристами, можно было бы предположить, что неудачное отравление - самостоятельная операция одной из многочисленных российских спецслужб, которая была провалена.

Теперь, когда лицо и фамилия одного из подозреваемых найдены на многочисленных фотографиях и в документах в интернете, можно говорить о том, что Путина поймали на попытке "аналоговой лжи" в "цифровом мире".

Вместо того чтобы по-тихому разобраться с "предателем", Чепига и его неназванный пока коллега загрязнили отравляющим веществом половину города, убили ни в чем не повинную женщину и выставили себя перед всем миром некомпетентными идиотами".

Издание задается вопросом, который вынесен в заголовок статьи: "Как Запад отреагирует на доказательства лжи Путина?" Потребует ли Тереза Мэй новых санкций в отношении России? Прибегнет ли США к более жесткой риторике? Все это станет понятно в ближайшие дни.

"Сейчас же, - подчеркивает Daily Mail, - Кремль и его подручные ясно демонстрируют одно: они не просто способны на убийство и ложь, но к тому же недостаточно компетентны, как в одном, так и в другом".

Мы готовы править

Другой важной новостью, к которой оказалось приковано внимание британской прессы, стала ежегодная конференция Лейбористской партии в Ливерпуле, на которой выступил ее лидер Джереми Корбин.

Британские газеты, традиционно разделенные по партийному принципу, по-разному освещают ее итоги.

Daily Mirror выносит на первую полосу фразу Корбина "мы готовы править" и помещает на одном из своих разворотов основные тезисы выступления лидера лейбористов:

Окружающая среда: Нет большей опасности, чем изменение климата. Необходимо уменьшить выбросы на 60% к 2030 году и создать 400 тысяч рабочих мест для квалифицированных специалистов в рамках "зеленой революции" и освоения возобновляемых источников энергии.

Нет большей опасности, чем изменение климата. Необходимо уменьшить выбросы на 60% к 2030 году и создать 400 тысяч рабочих мест для квалифицированных специалистов в рамках "зеленой революции" и освоения возобновляемых источников энергии. Здравоохранение: Преодоление кризиса национальной системы здравоохранения - одна из важнейших задач Лейбористской партии, которая считает необходимым существенно увеличить финансирование системы.

Преодоление кризиса национальной системы здравоохранения - одна из важнейших задач Лейбористской партии, которая считает необходимым существенно увеличить финансирование системы. " Брексит " : Наши цели ясны - добиться наилучших условий сделки по Брекситу для Великобритании. При этом, в случае проведения любой формы повторного референдума, опция сохранения Великобритании в составе ЕС должна быть приоритетной в повестке дня.

Наши цели ясны - добиться наилучших условий сделки по Брекситу для Великобритании. При этом, в случае проведения любой формы повторного референдума, опция сохранения Великобритании в составе ЕС должна быть приоритетной в повестке дня. Антисемитизм: (обращаясь к евреям) "Мы ваши союзники! Меня задевают обвинения в любых проявлениях антисемитизма, я надеюсь, вместе мы сможем поставить на них точку".

Газеты же консервативного толка, напротив, приурочили к съезду лейбористов материалы, содержащие критику Джереми Корбина.

Daily Mail публикует статью под заголовком "Никаких извинений перед евреями за расистские высказывания, но напротив - дифирамбы поэту-антисемиту".

"После недель, потраченных на то, чтобы оправдаться в обвинениях в адрес своей партии за антисемитизм, Джереми Корбин пренебрег возможностью извиниться перед евреями. Вместо этого он вновь заговорил о своих планах признать в одностороннем порядке Палестинское государство в случае победы на выборах, а также процитировал Эрнеста Джонса - поэта XIX века, который, по признанию его биографа, был антисемитом", - пишет газета.

В трезвом уме и твердой памяти

Daily Mirror публикует статистику, согласно которой потребление алкоголя подростками в Великобритании сократилось в пять раз за последние 12 лет.

Сравнение британских тинейджеров с их европейскими сверстниками также должно радовать родителей первых: ни в одной из стран Европы не наблюдается такой позитивной динамики.

Исследование, которое возглавляла группа из университета Сент-Эндрюс, касалось 15-летних подростков в 36 странах.

Согласно полученным результатам, в 2002 году в Великобритании 50,3% мальчиков употребляли алкогольные напитки каждую неделю, а в 2014 году эта цифра снизилась до 10%. Число британских девочек, выпивавших еженедельно, сократилось с 43,1% в 2002 году до 8,9% в 2014-м.

Доктор Джо Инчли - одна из ведущих участников исследования - говорит, что наиболее впечатляющие показатели достигнуты в традиционно "пьющих" регионах. По ее словам, это ясный знак того, что изменения в сознании людей возможны - неважно, сколько при этом потребуется для того, чтобы донести до молодежи информацию об опасности, которую таит в себе алкоголь.

Наибольшее падение потребления пива среди мальчиков-подростков наблюдается в Англии и Уэльсе, а крепких спиртных напитков - в Англии и Шотландии.

Другие исследования также показывают, что в Англии число подростков в возрасте 11-15 лет, которые когда-либо пробовали крепкие алкогольные напитки, снизилось с 61% в 2002 году до 44% в 2016-м.

Согласно данным Шеффилдского университета, если в 2002 году 30% 16-17 летних подростков могли сказать, что бывали сильно пьяны в течение последней недели, то в 2014 году лишь 6% сообщили об этом.

Директор британской благотворительной организации Addaction Карен Тайрелл говорит: "Мы в Великобритании часто призываем взрослых изменить свое отношение к алкоголю. Наши дети дают нам 100 очков вперед. Мы наблюдаем настоящий культурный сдвиг!"

Обзор подготовил Александр Орехов, bbcrussian.com