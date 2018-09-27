Деньги на экспорт. Почему многие страны печатают купюры за границей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Индийские рупии печатаются внутри страны

На прошлой неделе правительство Либерии объявило о пропаже 104 млн либерийских долларов. Случилось это не из-за неудачных инвестиций или мошенничества, деньги потерялись в буквальном смысле.

Банкноты на эту сумму были заказаны центральным банком Либерии в зарубежной типографии и пропали по пути в страну. Расследование пока не дало результатов.

В Индии в августе тоже разразился скандал вокруг денег, но по другой причине: газета South China Morning Post сообщила, что индийские рупии будут печататься в Китае.

Правительство Индии опровергло это сообщение, заявив, что на самом деле в Индии все наличные деньги печатаются в четырех индийских типографиях в условиях повышенной безопасности.

Оба эти случая вызывают невольный вопрос: важно ли, где именно печатаются деньги, которыми мы пользуемся?

Как это делается в мире

Некоторые страны, например, Индия, действительно печатают все наличные деньги внутри страны. В США существует федеральный закон, требующий печатания американских банкнот на собственной суверенной территории.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Недавно в наличный оборот в Британии поступили пластиковые банкноты

Однако многие другие государства часто обращаются к иностранным печатным дворам или компаниям, а некоторые небольшие страны, например, Либерия, вообще не имеют своего монетного двора.

Существует ряд коммерческих компаний, специализирующихся на изготовлении банкнот и монет. По оценке одной из них - британской De La Rue, коммерческий рынок в этой сфере производит 11% всех производимых в мире банкнот.

Крупнейшие производители в этой отрасли расположены в Европе и Северной Америке.

Компания De La Rue, которая не выиграла в этом году конкурс на печать новых британских паспортов, является крупнейшим производителем банкнот в мире.

Она печатает деньги примерно для 140 национальных центробанков. Если сложить напечатанные ей за неделю банкноты в стопку, она достигнет высоты двух Эверестов.

Ее конкурент немецкая компания Giesecke & Devrient печатает банкноты для примерно 100 центральных банков. Среди крупных производителей - канадская Canadian Banknote Company и американо-шведская Crane.

Хотя это крупная отрасль, она не слишком рекламирует себя и склонна вести свои дела конфиденциально.

Би-би-си связалась с рядом таких компаний, но все они отказались сообщить, для каких именно центральных банков они печатают деньги. Многие правительства также предпочитают хранить молчание по этому вопросу.

Их можно понять, если вспомнить недавний скандал в Индии, где подобная информация вызвала всплеск национализма и протесты.

Почему не все страны сами печатают деньги?

Прежде всего, потому что это дорого и сложно.

Фирмы, которые печатают банкноты, занимаются этим сотни лет и накопили гигантский опыт. Они обладают специальным оборудованием, производственными мощностями и тщательно соблюдают нормы безопасности.

Компания De La Rue начала производить банкноты в 1860 году. Первой страной, заказавшей ей печать национальной валюты, стал Маврикий. Именно De La Rue производит и новые пластиковые банкноты Английского банка с номиналами в 5 и 10 фунтов.

Небольшим странам имеет смысл заказывать печать денежных знаков за границей. Если им нужно сравнительно небольшое количество банкнот, не стоит вкладывать большие средства в закупку дорогостоящих прессов.

Кроме того, выпуск денег требует специальных знаний в области борьбы с фальшивомонетчиками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соломоновы острова печатают деньги за границей

В США ежегодно печатается приблизительно семь миллиардов банкнот.

Типичная компания, печатающая денежные купюры, производит в год от 1 до 1,4 млрд банкнот. Поэтому если центральному банку какой-либо страны нужен меньший объем, ему не выгодно печатать их самому.

На Соломоновых островах, где население составляет всего 600 тысяч человек, сочли выгодным заказать разработку и печать новых банкнот компании De La Rue. Среди других стран, пользующихся услугами этой британской компании - Македония и Ботсвана.

Насколько рискован такой аутсорсинг?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2011 году, незадолго до смещения Муаммара Каддафи, Британия арестовала 1,86 млрд ливийских динаров

Характерный пример дает опыт Ливии. В 2011 году британское правительство арестовало 1,86 млрд динаров (около миллиарда фунтов), 140 млн из которых было напечатано компанией De La Rue. Это привело к нехватке наличности в Ливии в заключительные дни режима полковника Муаммара Каддафи.

Однако такие случаи редки. Инцидент с Ливией не повлиял на отрасль по производству банкнот, хотя и шокировал экспертов.

Большинство стран мира продолжают сами печатать свои деньги.

В России этим занимается государственная компания Гознак. На мировом рынке банкнотной бумаги и банкнот предприятие входит в число ведущих мировых поставщиков.

Заказчиками продукции компании являются более 20 стран Азии, Африки и Европы, а также страны СНГ.

В 2014 году Гознаком на экспорт было поставлено более 1,1 млрд готовых банкнот. Кроме того, компания производит на экспорт паспорта и монеты.

Какова роль наличности в будущем?

В последнее время в развитых странах люди все реже пользуются наличными, предпочитая бесконтактные платежи с помощью карт и смартфонов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Китае широко пользуются безналичной системой платежей WeChat

По данным Народного банка КНР, в 2016 году в розничной торговле Китая только 10% всех платежных операций было совершено наличными. Среди китайцев все более популярны платежные приложения в смартфонах.

Но, несмотря на новые технологии, спрос на банкноты во всем мире продолжает расти. В глобальном масштабе рост составляет 3,2%, а масштабы рынка оцениваются в 10 млрд долларов.

Наиболее быстро спрос на банкноты растет в странах Азии и Африки. Так что говорить о полном вытеснении наличности в ближайшие годы не приходится.