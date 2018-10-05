Правообладатель иллюстрации LFF Image caption Главные герои ЛКФ-2018 - женщины. Одна из самых ярких звезд британского кино Кира Найтли выступит перед зрителями с подробным рассказом о своей жизни и кинокарьере

Открывающийся 10 октября в Лондоне кинофестиваль не сулит, как в прежние годы, главных призов российским фильмам, но картины из бывшего советского пространства удачно вписываются в представленную им широкую панораму мирового кино.

Престиж требует конкурса

В отличие от самой престижной на международной киносцене святой троицы фестивалей серии "А" - Канна, Венеции и Берлина, вручающей победителям своих конкурсных программ вожделенные "Золотые пальмы", "Золотых Львов" и "Золотых Медведей" - Лондонский кинофестиваль выглядит скромнее.

Изначально он задумывался как "фестиваль фестивалей" - широкий, панорамный смотр лучших кинодостижений уходящего года, представляющий британской публике огромную подборку самых интересных картин мирового кино, в том числе и призеров своих более знаменитых собратьев.

У фестиваля давняя история, основан он еще в 1953 году, но в новом тысячелетии стал остро чувствовать свою ущербность и постепенно, наряду с просто показами, стал вводить в свою программу и конкурс. Поначалу довольно скромно - во второстепенных категориях - лучший дебют и лучший документальный фильм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эти лица, как правило, остаются за кадром, но без них существование и работа фестиваля невозможны: арт-директор ЛКФ-2018 Триша Таттл, председатель жюри ЛКФ-2018 ирландский кинорежиссер Ленни Абрамсон и директор Британского киноинститута Аманда Невилл

С 2009 года фестиваль стал проводить и самый престижный свой конкурс - за лучший фильм. Что, видимо, совершенно логично - как бы менее громко по сравнению с грандами ни звучало имя Лондонского фестиваля, британская столица - крупнейший мировой культурный центр, сюда стекаются самые яркие звезды, представители международной киноиндустрии, и ежегодный форум неизбежно привлекает широкое внимание прессы.

Как, пожалуй, нигде еще, российские и постсоветские фильмы выступали в Лондоне очень успешно. В девяти проведенных до сих пор конкурсах на лучший фильм трижды побеждали российские картины: в 2010 году "Как я провел этим летом" Алексея Попогребского, в 2014-м - "Левиафан" Андрея Звягинцева (в том же году "Племя" украинца Мирослава Слабошпицкого получило приз за лучший дебют), а в прошлом 2017-м тот же Звягинцев увез с собой главный приз за "Нелюбовь".

Россия и вокруг нее

В этом году ни один фильм из России и стран бывшего СССР в основную конкурсную программу не включен, так что повторения успеха Попогребского и Звягинцева ждать не приходится.

Впрочем, получить приз - за лучший документальный фильм - есть шанс у автора картины "Свидетели Путина", известного российского документалиста Виталия Манского.

Правообладатель иллюстрации LFF Image caption В фильме Виталия Манского "Свидетели Путина" можно увидеть много эпизодов из частной жизни российского президента

Лауреат многочисленных международных призов, организатор и продюсер ставшего опальным в России кинофестиваля "Артдокфест", Манский с 2015 года живет в Риге, куда вместе с ним и переехала главная программа основанного им фестиваля, хотя показы проводятся также и в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Формально "Свидетели Путина" к России отношения не имеют, фильм - совместное производство Латвии, Швейцарии и Чешской республики. В своей картине Манский сосредоточился на самом начале карьеры Путина-президента. Мы видим уникальные съемки в доме Бориса Ельцина, тщетно дожидающегося в марте 2000 года благодарственного звонка от вновь избранного на пост главы государства своего преемника, видим закулисные моменты встречи Путина и Тони Блэра в Санкт-Петербурге. Документальные кадры перемежаются глубоко личными рассуждениями автора фильма об этих исторических событиях.

Не менее политически ангажирован и фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Картина уже овеяна фестивальной славой. Она открывала программу "Особый взгляд" в Каннах, и в этой же программе ее автор был удостоен приза как лучший режиссер. Украина выдвинула фильм на соискание "Оскара". Лозница работает и в художественном, и в документальном кино, и в 2014 году на Лондонском кинофестивале была представлена его монументальная документальная кинофреска "Майдан".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption События войны на Донбассе предстают в картине Сергея Лозницы в виде утрированной, доведенной до гротеска трагикомедии

"Донбасс" - кино игровое, но основанное не только на реальных событиях, но и на их киноотображении. Для составляющих фильм 13 коротких эпизодов Лозница отобрал размещенные в интернете любительские видеосъемки и воспроизвел их с помощью утрированной, доведенной иногда до гротеска постановкой и актерской игрой.

"Донбасс - это не регион, а понятие, - объясняет идею своей картины режиссер. - И это стало возможно потому, что криминальные отношения там - основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами. И это проблема, с которой любой власти в Украине придется иметь дело, а нам, ее жителям - повседневно сталкиваться".

"Лето" Кирилла Серебренникова уже побывало в Каннах, уже прошло в российском прокате и уже получило немало отзывов, как в России, так и за ее пределами. В отличие от фильмов Манского и Лозницы, воспроизведенная в виде ностальгической фантазии история из раннего периода ленинградского рок-андерграунда к политике вроде бы прямого отношения не имеет, но получившая широкую мировую огласку судьба вот уже больше года находящегося под домашним арестом и дожидающегося суда режиссера делает всяческое ее появление актом не столько художественным, сколько политическим.

Это должно помочь картине в Британии - ведь здесь, в отличие от России, где имя главного героя картины Виктора Цоя у всех на слуху, о нем знают лишь специалисты.

"Довлатов" Алексея Германа-младшего, как и "Лето" тоже обращен в историю ленинградского культурного андеграунда - только не музыкального, а литературного, и не 80-х, а 60-х.

Правообладатель иллюстрации LFF Image caption Одной из главных задач режиссера Алексея Германа-младшего в фильме "Довлатов" стала передача неповторимой атмосферы Ленинграда 60-х годов прошлого века

К зрителю ему придется пробиваться без той паблисити-форы, которую дало "Лету" нашумевшее преследование режиссера. Да и имя ставшего главным героем картины писателя, несмотря на то, что немалую часть своей жизни он провел в эмиграции на Западе, тоже известно, пожалуй, лишь преданным поклонникам современной русской литературы.

Хотя для киноманов имя Алексея Германа-младшего - не говоря уже о его выдающемся отце - отнюдь не в новинку. В 2015 году лондонские зрители видели его предыдущую картину "Под электрическим небом".

Тимур Бекмамбетов в политических подпорках не нуждается. Уроженец Казахстана - автор и продюсер всероссийских ("Ирония судьбы-2", "Елки" "Горько!"), международных ("Дневной дозор", "Ночной дозор", "Хардкор") и даже голливудских ("Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров") блокбастеров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тимур Бекмамбетов (в центре) и исполнители главных ролей в фильме "Профиль" Шазад Латиф и Валин Кейн на мировой премьере картины во время Берлинского кинофестиваля 17 февраля 2018 года.

В его новой картине "Профиль" совершенно нет привычных Бекмамбетову грандиозных постановочных съемок и спецэффектов. Она основана на документальной книге "В шкуре джихадистки", в которой ее автор британская журналистка Анна Эррель с целью разоблачения системы вербовки Исламского государства описывает, как она выдавала себя за потенциальную джихадистку. Изюминка фильма в том, что все его действие происходит на компьютерном экране, и Бекмамбетов проявил незаурядное режиссерское мастерство, достигнув столь скромными, как могло бы показаться, изобразительными средствами напряженности настоящего триллера.

Еще одна вошедшая в программу фестиваля картина из постсоветского пространства - "Хрусталь" - тоже выдвинута на "Оскара", только от Беларуси. Фильм сделала уроженка Минска, давно уже живущая в США Дарья Жук, и рассказанная в ней история относится к ее минской молодости. Отчаянно пытаясь получить американскую визу и отправиться в вожделенный Чикаго изучать там свою любимую хаус-музыку, молодая героиня ставит в анкете вымышленный номер телефона своей вымышленной работы.

Правообладатель иллюстрации LFF Image caption Главная героиня фильма "Хрусталь" (Алина Насибуллина) готова на все, чтобы из своего родного Минска 90-х уехать в Америку

Когда чиновник посольства говорит ей, что по этому телефону позвонят и проверят реальность ее зарплаты, ей ничего не остается, как ехать куда-то в пригород Минска и проситься к людям, чей номер она назвала, дежурить у телефона. Результат - феерически смешная и вместе с тем тонкая и грустная история из жизни 90-х.

"Чарующее, чувственное киноощущение" - так представлен в программе фестиваля фильм "Акварель" петербургского документалиста Виктора Косаковского. В отличие от Сергея Лозницы, Косаковский всю жизнь работает в документалистике и никогда ей не изменял. Но и для него, как для любого подлинного мастера, документальное кино - процесс в высшей степени творческий и, безусловно, художественный.

"Акварель" - чисто кинематографическое путешествие по воде, имеющей несказанную красоту и огромную преобразующую силу.

"Море меняется каждый день, каждый час, каждую минуту - цвет, движение, энергия. Сквозь призму воды можно испытать весь спектр человеческих эмоций - экстаз и вдохновение, разрушение и отчаяние", - говорит о своей картине Косаковский.

В фокусе - женщины

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся как раз во время прошлогоднего Лондонского кинофестиваля, и его отголоски киномир переживает в течение всего года. Не остался в стороне и ЛКФ. Беспрецедентные 38 процентов от общего числа фильмов в программе фестиваля поставлены режиссерами-женщинами, а если взять официальный конкурс, то число их вырастет до 50 процентов.

Разница с той же Венецией разительная - там лишь один из 21 фильма конкурсной программы был поставлен женщиной.

Причем в центре внимания женщин-режиссеров - женские судьбы, поданные с женской проницательностью и женским пониманием.

Взять хотя бы криминальный триллер "Разрушитель" режиссёра Карин Кусамы. В главной роли - совершенно неузнаваемая Николь Кидман, играющая детектива лос-анджелесской полиции.

Правообладатель иллюстрации LFF Image caption Сыгравшую необычную для себя роль полицейского детектива в фильме "Разрушитель" Николь Кидман узнать почти невозможно

Итальянка Аличе Рорвакер привезла в Лондон свою поэтическую картину "Счастливый Лазарь",уже удостоенную в Каннах приза за лучший сценарий.

Живущая в Австрии уроженка Ирана Судабех Мортезай представляет остросоциальную драму "Джой" - о типичной судьбе вынужденной промышлять в крупном европейском городе продажей своего тела женщине-нигерийке.

Интересно, что даже и фильмы крупных признанных режиссеров-мужчин посвящены в немалой степени женщинам.

Открывают фестиваль "Вдовы" - новая картина известного британского режиссера Стива Маккуина. Потерявшая во время дерзкого банковского ограбления мужа женщина (Виола Дэвис) организует таких же, как она, вдов бывших мастеров взлома для продолжения криминального дела своих покойных мужей. Довольно неожиданный поворот в карьере острополитического ("Голод"), остропсихологичного ("Стыд") и остросоциального ("12 лет рабства") оскаровского лауреата.

Правообладатель иллюстрации LFF Image caption В центре фильма "Фаворитка" - окрашенные в лесбийские тона женские интриги при дворе английской королевы Анны в начале XVIII века

Ну и, наконец, невозможно не отметить "Фаворитку" - новую работу греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Его первые, сделанные в родной Греции на греческом языке фильмы ("Клык" и "Альпы") обрели культовый статус, а два последних англоязычных - "Лобстер" и "Убийство священного оленя" - превратили его в ведущего мастера мирового авторского кино.

"Фаворитка" - тоже чисто женское кино, окрашенная в явные лесбийские тона история дворцовых интриг при дворе английской королевы Анны в начале XVIII века. В главных ролях - Оливия Колмен, Эмма Стоун, Рейчел Вайс.