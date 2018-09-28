Пресса Британии: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей

В обзоре британской прессы:

Был третий

Британская пресса продолжает следить за ходом следствия по делу об отравлении Скрипалей.

Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник сообщает, что британским спецслужбам стал известен третий человек, принимавший участие в нападении. По данным газеты, этот агент прибыл в Солсбери до появления там своих коллег с целью разведки на местности и разработки плана.

Установить его стало возможным после того, как выяснилось, что выписанные на вымышленные имена паспорта, по которым въехали в Великобританию "Боширов"(Чепига) и "Петров", имеют схожие номера, благодаря чему удалось отследить связь с еще одним паспортом.

Газета приводит слова эксперта по вопросам безопасности и бывшего офицера-оперативника международного управления Национальной полиции Израиля Сергея Мигдаля: "Думаю, они специально выбрали время визита Юлии Скрипаль, потому что для того, чтобы отследить перемещения Сергея Скрипаля, потребовалось бы постоянное наблюдение, которое могло быть замечено".

Другой бывший сотрудник спецслужб Филип Ингрэм добавляет: "Они не могли просто так появиться перед дверью Скрипаля и принять спонтанное решение нанести яд на ручку".

Представители лондонской полиции отказались комментировать эту информацию.

Нам приходится осторожно подбирать слова

Guardian выносит в заголовок слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта: "России придется заплатить высокую цену за химическую атаку на территории Соединенного Королевства".

"Это не частный конфликт между Россией и Великобританией, - предостерег Хант. - То, что они сделали в Солсбери, и то, что они позволяют делать в Сирии (имеются в виду химические атаки, предположительно проведенные сирийской армией - прим. Би-би-си) - нарушает важное соглашение о неприменении химического оружия. Отказ от него может стать трагедией для всего человечества".

На вопрос о личной ответственности Владимира Путин за отравление в Солсбери, Хант заявил, что, хотя, по мнению его коллег, никакие серьезные решения в России не принимаются без одобрения президента, в нынешней ситуации нужно очень осторожно подбирать слова.

Daily Mirror сообщает, что, как считают представители британских военных спецслужб, Анатолий Чепига и его напарник, известный как Алексей Петров, могут быть киллерами ГРУ, специально подготовленными для устранения политических и военных оппонентов кремлевского руководства.

Газета пишет, что сейчас правозащитные организации, работающие в зонах конфликтов, таких как Украина, Грузия и Чечня, занялись проверкой пары "туристов из Солсбери" на возможную причастность к другим подобным операциям.

Издание также приводит слова неназванного бывшего сотрудника британских секретных служб, который заявил: "Устранение ключевых фигур, выбранных кремлевским руководством в качестве мишеней - это именно то, к чему в ГРУ готовят таких офицеров. Весьма вероятно, что эти двое уже делали что-то подобное".

Путинские бешенные псы

Daily Mail публикует материал посвященный подготовке отрядов специального назначения в России, называя их "путинскими бешенными псами смерти". На фотографиях - бойцы спецназа в время тренировок. Они защищаются от караульных собак, метают топорик, молотом разбивают на спине товарища горящий бетонный блок.

Любой российский солдат умеет пользоваться "саперкой", пишет газета. Служащие российского спецназа тоже умеют обращаться с этой маленькой лопаткой, но в их руках она становится смертельным оружием.

В статье рассказывается об истории спецназа и о жестоких методах тренировок, которые там применяются.

Например, об этом: новобранца, вооруженного "саперкой", запирают в комнате без окон с кровожадным псом и единственная возможность выбраться оттуда - убить собаку.

Инструктор спецназа Сергей Бадюк делится другим примером тренировки бойцов: в умывальник запускали большую крысу и закрывали вместе с ней голого бойца. Задача такого свидания — придушить крысу. Когда крысе некуда деваться, она идет в атаку...

Если во время тренировок кто-то погибает, то мало кого волнует: он просто оказался недостаточно хорош для спецназа, утверждает газета.

Между "саперкой" и отравляющим веществом "Новичок" большая разница, но для такого подразделения как спецназ месть предателю вполне могла стать мотивом для расправы со Скрипалем, считает автор статьи.

Мистер Лазейка

Суд лондонского района Уимблдон принял решение не наказывать Дэвида Бекхэма за превышение скорости.

Футболиста обвиняли в превышении скорости более чем на 30 км/ч на одной из улиц столичного района Паддингтон.

Daily Telegraph на своих страницах пишет: бывшая звезда футбола очень счастлив, что у него такая команда юристов.

Адвокат Бекхэма Ник Фриман, известный как "мистер Лазейка" прославился благодаря предыдущим процессам, на которых его клиентами были бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюссон, гольфист Колин Монтгомери и знаменитый путешественник Ранульф Файнс.

Свое прозвище Ник Фриман заслужил благодаря тому, что выигрывал дела, пользуясь процессуальными ошибками, например неправильным написанием имени обвиняемого в документах суда.

Защищая сэра Алекса Фергюсона, "мистер Лазейка" смог убедить суд, что превышение скорости его клиентом было вызвано острой необходимостью попасть в уборную.

23 января этого года Дэвид Бэкхем ехал на взятом в аренду "Бентли" стоимостью в 156 000 фунтов со скоростью 95 км/ч - он стремился успеть на вокзал Сент-Панкрас, чтобы успеть на поезд "Евростар", который должен был доставить его в Париж. Там жена Бекхэма Виктория принимала участие в Парижской неделе моды.

Вина звезды футбола была очевидна, ему грозили лишение прав и крупный штраф. Предыдущие попытки добиться снятия обвинений на основании недостаточности доказательств вины провалились.

Но Ник Фриман снова оправдал свои прозвище и репутацию: он обнаружил, что уведомление о нарушении правил Дэвид Бекхэм получил на один день позже, чем положено.

В суде Фриман заявил: "Клиент согласен, что машиной управлял он, и согласен с тем, что превысил скорость - это не обсуждается. Возможно, наши аргументы вызовут недовольство, но для парламента они имеют значение. Если закон несовершенен - сначала измените его"

Зачитывая вердикт, судья Барбара Барнс признала: "Обвинения ответчику предъявлены быть не могут".

Результаты суда вызвали недовольство у ряда наблюдателей. Daily Mirror цитирует Джошуа Харриса, директора общественной организации за безопасность движения Brake: "С огромным разочарованием мы видим, как Дэвид Бекхэм, который должен быть примером для других, из-за мелкой формальности уходит от ответственности за серьезное нарушение".

"При скорости, с которой двигался автомобиль Бекхэма, его тормозной путь увеличился вдвое по сравнению с обычным. Он должен считать себя счастливчиком из-за того, что его езда не привела к аварии и трагедии", - говорит Харрис.

Ему вторит Daily Star, вынося на свою первую страницу заголовок: "Как тебе не стыдно, Бекс!".

Опасна ли оспа обезьян?

Daily Mail обращается к истории столетней давности, когда от "испанки" погибло около 50 млн человек, и, сравнивая реалии того времени с сегодняшним днем, приходит к выводу, что разросшееся население городов и доступность воздушных путешествий делают условия для распространения пандемии намного более благоприятными.

Сегодня на горизонте появилась новая угроза - обезьянья оспа, несколько случаев которой зафиксированы недавно в Великобритании.

Эти случаи заставили ученых задуматься о принципиально новом сценарии возможной пандемии, когда речь, в отличие от "испанки", идет не о вирусе, а высоко-инфекционном агенте, способном мутировать и преодолевать межвидовые барьеры, принимая опасную для человека форму.

Изначально передаваемый локально, он затем способен смешиваться с генетическим материалом других вирусов в организме носителя и даже с человеческим ДНК, пока не приобретет наиболее инфекционную форму, передаваемую даже воздушно-капельным путем.

Вчера был зафиксирован третий в Великобритании случай заражения человека обезьяньей оспой. Жертвой стала 40-летняя женщина, сотрудник одного из медицинских учреждений, которая была доставлена в больницу в Ньюкастле.

Члены ее семьи и коллеги ожидают вакцинации, а медики устанавливают все контакты, которые у нее были на протяжении 24 часов до обнаружения первых симптомов болезни.

Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен, а вызываемое им заболевание протекает обычно легче и сопровождается лихорадкой, головной болью и сыпью.

Однако, во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

Два предыдущих случая обезьяньей оспы в Великобритании были зафиксированы в Корнуэле и в Блэкпуле, в обоих случаях жертвы, скорее всего, заразились в Нигерии, где в прошлом году произошла вспышка этого заболевания.

Сотрудница медицинского учреждения не имела непосредственных контактов с приехавшими из Нигерии людьми, но, по ее словам, могла заразиться, меняя постельное белье кому-то из пациентов в ее больнице, так как используемые ей перчатки не были достаточно длинными, чтобы полностью защищать открытые участки рук.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обезьянья оспа передается только при непосредственном контакте.

Ведущий британский эпидемиолог, профессор лондонского Университета королевы Мэри Джон Оксфорд считает, что сегодня существует высокая вероятность пандемии, вызванной болезнями животных, однако считает, что вряд ли такой болезнью в ближайшее время станет обезьянья оспа.

"Такие вирусы не мутируют быстро, они стабильны" - говорит ученый.

Однако не все коллеги с ним согласны. Профессор Анни Римоин из Университета Калифорнии, занимавшаяся изучением обезьяньей оспы в Африке 15 лет, утверждает, что несмотря на свою стабильную природу, вирус обезьяньей оспы мутирует во многие более инфекционные формы, в том числе и в крайне опасные для человека.

На сегодняшний день люди достаточно хорошо подготовлены к встрече с эпидемией обезьяньей оспы. По крайней мере те из них, кто был в детстве привит от обыкновенной оспы.

Но ученые предупреждают, что встреча с новой болезнью, способной вылиться в масштабную пандемию, может быть лишь вопросом времени.

Обзор прессы подготовил Александр Орехов, bbcrussian.com