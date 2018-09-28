Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Агрецуко выглядит очень мило - так и не скажешь, что после работы она поет треш-метал

Героиня японского мультфильма от Netflix Агрецуко стала невероятно популярной во всем мире. Но почему ее особенно любят миллениалы?

Мультсериал рассказывает о жизни 25-летней красной панды Рецуко - офисной работницы налогового отдела торговой фирмы в Токио.

Образ создала компания Санрио, известная каваий-продукцией - та же, что придумала Hello Kitty.

Рецуко распутывает козни на работе, подвергается буллингу и гендерной дискриминации. Чтобы с этим справиться, вечером после работы она идет в караоке и вымещает свое зло, распевая песни в стиле треш-метал.

Агрецуко, что означает Агрессивная Рецуко, впервые появилась на экранах в апреле 2016 года - в спродюсированой японской студией Fanworks серии короткометражек.

Когда они стали вирусными в соцсетях и стало ясно, что и на Западе с воодушевлением приняли Агрецуко, Netflix заказал Fanworks 10-серийный сезон. Он вышел в апреле этого года.

В августе Netflix заявил о покупке второго сезона.

Как появилась Агрецуко

Каждый год в Санрио проводится внутренний конкурс, где сотрудники придумывают возможных персонажей. Агрецуко стала финалистом 2016 года.

Дизайнер, придумавший ее, говорит, что вдохновлялся офисными работниками Токио.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Рецуко избавляется от негатива пением треш-метала в караоке

В японской культуре принято задерживаться в офисе допоздна. Таких офисных работников называют "мужчина-оклад" или "женщина-оклад".

Им обязательно нужно посещать мероприятия после работы с коллегами и начальниками, что приводит к тому, что пьяных "людей-окладов" регулярно находят спящими в поездах, на парковых скамейках и тротуарах.

"Агрецуко отражает в себе тот стресс и фрустрацию, которые дизайнер увидела в офисных работниках, - говорят в Санрио Би-би-си. - Она почувствовала, как они "кричат сердцем", что выразилось в любимом хобби Агрецуко: треш-метал караоке".

Санрио для взрослых

Многие фанаты красной панды - миллениалы, которые росли с Hello Kitty и теперь, попав во взрослый мир работы, доросли до Агрецуко.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Агрецуко создан теми же людьми, что придумали Hello Kitty - мировой глобальный феномен маркетинга

В 2018 году в голосовании Санрио за лучших персонажей, в котором могли принять участие люди по всему миру, Агрецуко заняла первое место в Британии.

"Она демонстрирует эстетику "кавайи" ("кавай"), по которой узнают Санрио, но, в отличие от других "милых" персонажей, чей образ подается как хороший пример, Агрецуко показывает редко демонстрируемую дикость, и эта неожиданная ярость придает ей шарм", - говорит Би-би-си 22-летняя Холли Брукс, иллюстратор-выпускница из английского Телфорда.

Простота позволяет увидеть в Агрецуко себя и своих коллег, говорит ведущая в Британии художник манга Соня Леонг.

"Даже несмотря на то, что в мультфильме наблюдаются чисто японские детали, в офисе всегда есть кто-то, кто делает идеальные селфи, или кто следит за людьми в соцсетях, чтобы найти, с кем они встречаются, и часто бывает, что нам нужно прикусить язык на работе", - поясняет она.

Маркетолог в Лондоне Джей соглашается: "Это выглядит уместно из-за механизмов приспособления, которые есть в каждом из нас. И хотя я не отношу себя к Рецуко, я нахожу себя в других персонажах, и есть моменты, где я бы к ним прислушался".

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Властный босс Рецуко - Тон - изображен в виде свиньи, которой нравится унижать своих сотрудников перед другими

Мультфильм стал популярен и в Европе, и в США.

28-летний Винх, иммуно-онколог из Национального института здоровья в Вашингтоне, говорит, что идентифицирует себя с Агрецуко, потому что сталкивался с буллингом на работе.

"Ей приходится справляться с домогательствами "на грани" от Тона, ее начальника, и ей не может помочь отдел кадров", - рассказывает он.

"На своей прошлой работе я говорил с сотрудником отдела кадров, но никто в итоге мне не помог разрешить ситуацию с начальником - как будто и нет этого отдела".

Веб-дизайнер из Франции 38-летний Шарли Ульмон говорит, что миллениалы видят офисный мир довольно унылым.

"Многие молодые, которых я встречаю в соцсетях, в Twitch и реальной жизни, чувствуют, что это несбыточная мечта - надеяться получить идеальную работу".

"Никогда еще не было столько молодых людей в депрессии, как сегодня, и работа, которая должна быть инструментом в получении хорошей жизни, становится огромным препятствием к счастью".

Что делать, если вы подвергаетесь буллингу на работе?

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Коллеги Вашими и Гори обсуждают с Рецуко, как ей справиться с буллингом

Мишель Райан, профессор социальной и организационной психологии в университете Эксетера, предлагает такие шаги:

Поговорите с коллегой, из-за которого вы почувствовали себя плохо

Поделитесь с друзьями - возможно, это не единственный случай

Будьте вместе с коллегами - это усилит вашу позицию

Поговорите с менеджером или сотрудником отдела кадров

Опрос двух тысяч человек кадровой компанией Investors in People выяснил, что трое из пяти сотрудников в Британии считают, что на их психическое здоровье негативно влияет работа, и только треть сказали о том, что работодатель поддерживает их психическое здоровье.

В исследовании выяснилось, что в основном происшествия на работе связаны с буллингом, гендерной дискриминацией, отсутствием карьерного роста, необходимостью постоянно отвечать на письма, а также с назначением на должности людей, чьи навыки не используются в работе.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Рецуко говорит своей коллеге Кабае, что постоянно загружена работой

"Баланс между работой и жизнью со временем становится все сложнее соблюдать из-за технологий, но я думаю, что многие вещи стали видны только сейчас из-за прозрачности информации в интернете", - говорит исполнительный директор Investor in People Пол Девой.

"Это все сильнее видно в социальных сетях, и потом об этом спрашивают политиков. Это устанавливает определенную повестку".

"Хочу кричать"

Профессор социальной и организационной психологии университета Эксетера Мишель Райан говорит, что это все, что можно сделать.

"Сейчас буллинг менее очевиден, чем раньше - теперь используются тонкие методы - тебе дают дополнительную работу, приглашают или не приглашают на встречи", - говорит она.

"Было бы здорово, если бы власти приняли более строгие законы о буллинге и домогательствах", - считает Райан.

Гендерная дискриминация также на слуху по всему миру; внимание на нее обратило обсуждение разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами, а также движение #MeToo против сексуальных домогательств.

В Санрио замечают, что хотя не планировали заострять внимание на гендерной дискриминации, им льстит, что многие испытали катарсис от просмотра Агрецуко.

"Кажется, будто женщины не могут разозлиться. Я постоянно беспокоюсь, что покажусь слишком напористой или властной, когда говорю, как думаю, поэтому много я не говорю", - говорит Аманда Ховелл, 29-летний инженер по автоматизации программного обеспечения из Франклина, Теннесси.

"Когда Агрецуко начинает петь дэт-метал - с нее падает маска. И это то, что я чувствую, когда мне говорят что-то плохое на работе, или когда я снова работаю допоздна, когда все уже ушли".

"Я просто хочу кричать".