Агрецуко - аниме для офисных работников. О буллинге, домогательствах и гендерной дискриминации на работе
Героиня японского мультфильма от Netflix Агрецуко стала невероятно популярной во всем мире. Но почему ее особенно любят миллениалы?
Мультсериал рассказывает о жизни 25-летней красной панды Рецуко - офисной работницы налогового отдела торговой фирмы в Токио.
Образ создала компания Санрио, известная каваий-продукцией - та же, что придумала Hello Kitty.
Рецуко распутывает козни на работе, подвергается буллингу и гендерной дискриминации. Чтобы с этим справиться, вечером после работы она идет в караоке и вымещает свое зло, распевая песни в стиле треш-метал.
Агрецуко, что означает Агрессивная Рецуко, впервые появилась на экранах в апреле 2016 года - в спродюсированой японской студией Fanworks серии короткометражек.
Когда они стали вирусными в соцсетях и стало ясно, что и на Западе с воодушевлением приняли Агрецуко, Netflix заказал Fanworks 10-серийный сезон. Он вышел в апреле этого года.
В августе Netflix заявил о покупке второго сезона.
Как появилась Агрецуко
Каждый год в Санрио проводится внутренний конкурс, где сотрудники придумывают возможных персонажей. Агрецуко стала финалистом 2016 года.
Дизайнер, придумавший ее, говорит, что вдохновлялся офисными работниками Токио.
В японской культуре принято задерживаться в офисе допоздна. Таких офисных работников называют "мужчина-оклад" или "женщина-оклад".
Им обязательно нужно посещать мероприятия после работы с коллегами и начальниками, что приводит к тому, что пьяных "людей-окладов" регулярно находят спящими в поездах, на парковых скамейках и тротуарах.
"Агрецуко отражает в себе тот стресс и фрустрацию, которые дизайнер увидела в офисных работниках, - говорят в Санрио Би-би-си. - Она почувствовала, как они "кричат сердцем", что выразилось в любимом хобби Агрецуко: треш-метал караоке".
Санрио для взрослых
Многие фанаты красной панды - миллениалы, которые росли с Hello Kitty и теперь, попав во взрослый мир работы, доросли до Агрецуко.
В 2018 году в голосовании Санрио за лучших персонажей, в котором могли принять участие люди по всему миру, Агрецуко заняла первое место в Британии.
"Она демонстрирует эстетику "кавайи" ("кавай"), по которой узнают Санрио, но, в отличие от других "милых" персонажей, чей образ подается как хороший пример, Агрецуко показывает редко демонстрируемую дикость, и эта неожиданная ярость придает ей шарм", - говорит Би-би-си 22-летняя Холли Брукс, иллюстратор-выпускница из английского Телфорда.
Простота позволяет увидеть в Агрецуко себя и своих коллег, говорит ведущая в Британии художник манга Соня Леонг.
"Даже несмотря на то, что в мультфильме наблюдаются чисто японские детали, в офисе всегда есть кто-то, кто делает идеальные селфи, или кто следит за людьми в соцсетях, чтобы найти, с кем они встречаются, и часто бывает, что нам нужно прикусить язык на работе", - поясняет она.
Маркетолог в Лондоне Джей соглашается: "Это выглядит уместно из-за механизмов приспособления, которые есть в каждом из нас. И хотя я не отношу себя к Рецуко, я нахожу себя в других персонажах, и есть моменты, где я бы к ним прислушался".
Мультфильм стал популярен и в Европе, и в США.
28-летний Винх, иммуно-онколог из Национального института здоровья в Вашингтоне, говорит, что идентифицирует себя с Агрецуко, потому что сталкивался с буллингом на работе.
"Ей приходится справляться с домогательствами "на грани" от Тона, ее начальника, и ей не может помочь отдел кадров", - рассказывает он.
"На своей прошлой работе я говорил с сотрудником отдела кадров, но никто в итоге мне не помог разрешить ситуацию с начальником - как будто и нет этого отдела".
Веб-дизайнер из Франции 38-летний Шарли Ульмон говорит, что миллениалы видят офисный мир довольно унылым.
"Многие молодые, которых я встречаю в соцсетях, в Twitch и реальной жизни, чувствуют, что это несбыточная мечта - надеяться получить идеальную работу".
"Никогда еще не было столько молодых людей в депрессии, как сегодня, и работа, которая должна быть инструментом в получении хорошей жизни, становится огромным препятствием к счастью".
Что делать, если вы подвергаетесь буллингу на работе?
Мишель Райан, профессор социальной и организационной психологии в университете Эксетера, предлагает такие шаги:
- Поговорите с коллегой, из-за которого вы почувствовали себя плохо
- Поделитесь с друзьями - возможно, это не единственный случай
- Будьте вместе с коллегами - это усилит вашу позицию
- Поговорите с менеджером или сотрудником отдела кадров
Опрос двух тысяч человек кадровой компанией Investors in People выяснил, что трое из пяти сотрудников в Британии считают, что на их психическое здоровье негативно влияет работа, и только треть сказали о том, что работодатель поддерживает их психическое здоровье.
В исследовании выяснилось, что в основном происшествия на работе связаны с буллингом, гендерной дискриминацией, отсутствием карьерного роста, необходимостью постоянно отвечать на письма, а также с назначением на должности людей, чьи навыки не используются в работе.
"Баланс между работой и жизнью со временем становится все сложнее соблюдать из-за технологий, но я думаю, что многие вещи стали видны только сейчас из-за прозрачности информации в интернете", - говорит исполнительный директор Investor in People Пол Девой.
"Это все сильнее видно в социальных сетях, и потом об этом спрашивают политиков. Это устанавливает определенную повестку".
"Хочу кричать"
Профессор социальной и организационной психологии университета Эксетера Мишель Райан говорит, что это все, что можно сделать.
"Сейчас буллинг менее очевиден, чем раньше - теперь используются тонкие методы - тебе дают дополнительную работу, приглашают или не приглашают на встречи", - говорит она.
"Было бы здорово, если бы власти приняли более строгие законы о буллинге и домогательствах", - считает Райан.
Гендерная дискриминация также на слуху по всему миру; внимание на нее обратило обсуждение разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами, а также движение #MeToo против сексуальных домогательств.
В Санрио замечают, что хотя не планировали заострять внимание на гендерной дискриминации, им льстит, что многие испытали катарсис от просмотра Агрецуко.
"Кажется, будто женщины не могут разозлиться. Я постоянно беспокоюсь, что покажусь слишком напористой или властной, когда говорю, как думаю, поэтому много я не говорю", - говорит Аманда Ховелл, 29-летний инженер по автоматизации программного обеспечения из Франклина, Теннесси.
"Когда Агрецуко начинает петь дэт-метал - с нее падает маска. И это то, что я чувствую, когда мне говорят что-то плохое на работе, или когда я снова работаю допоздна, когда все уже ушли".
"Я просто хочу кричать".