Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристина Форд утверждает, что много лет назад на вечеринке Бретт Кавано и его друг Марк Джадж втолкнули ее в спальню и попытались изнасиловать. Кавано это отрицает.

Кандидат в судьи Верховного суда США Бретт Кавано и Кристина Блейси Форд, обвинившая его в попытке изнасилования, дали показания сенатскому комитету по юриспруденции о том, что по версии каждого из них произошло 36 лет назад и произошло ли вообще.

Делали это они в разное время, но в одном помещении и перед одной и той же аудиторией. Слушания продолжались 8 часов и 45 минут.

Форд не скрывала эмоций: ее высокий голос дрожал, но женщина не проронила и слезинки, успокаивая себя напитками с кофеином.

Кавано начал выступление на агрессивной ноте, его голос срывался, несколько раз он почти заплакал и до конца заседания заметно шмыгал носом, перебивая сенаторов.

Русская служба Би-би-си, как и миллионы американцев, следила за драматичным заседанием, продолжавшимся почти 9 часов, включая перерывы, и выяснила, какую правду под присягой рассказали сенату нынешние номинант на должность судьи Верховного суда и профессор, обвинившая его в попытке изнасилования, что об этом думают президент и сенаторы, представляющие обе американские партии и как намерены голосовать, а также что это событие в долгосрочной перспективе обещает американскому обществу.

Форд: "Самое жестокое воспоминание - смех этих двоих надо мной, когда я была под одним из них"

Профессор Кристина Блейси Форд пришла на слушания в сопровождении адвокатов - это ее первое появление перед камерами. С момента, когда она решила не скрывать свое имя, с журналистами и сенатом говорили только ее адвокаты.

У Форд длинные светлые волосы, голубые глаза, тонкие мягкие черты лица и неожиданно высокий голос. Ей немногим более 50 - сенатор-республиканец Оррин Хэтч без малейшей иронии и боязни обвинений в сексизме назвал профессора "привлекательным, хорошим свидетелем".

Форд в своем вступительном слове сказала: "я пришла сюда сегодня не потому, что мне хотелось здесь присутствовать. Я ужасно напугана. Я здесь, потому что я верю в то, что это мой гражданский долг рассказать вам о том, что произошло между мной и Брэттом".

Во время слушаний она была вежлива, в меру настойчива и не искала ответов на вопросы, если их не знала, просто говоря: "я не помню".

Форд так и не смогла вспомнить, в чьем доме это происходило, как она туда добралась, но ясно вспомнила, кто именно из ее знакомых подростков присутствовал в тот вечер, когда, по ее словам, Бретт Кавано и его друг Марк Джадж втолкнули ее в комнату.

Самым жестоким воспоминанием, которое преследует ее 36 лет, по ее словам, является момент, когда по дороге в туалетную комнату ее втолкнули в спальню, Кавано повалил тогда девушку-подростка на кровать, его друг Марк Джадж смеялся, она встречалась с ним глазами, надеясь на помощь, но тот продолжал хохотать, пока Кавано пытался стащить с нее одежду. Он, по ее словам, тоже заливался смехом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Форд еще в начале августа прошла тест на полиграфе

По словам профессора, впоследствии она многие годы страдала от посттравматического синдрома, депрессии и клаустрофобии.

Примечательно, что республиканцы не задали ей ни одного вопроса - вместо них это делала специально приглашенный дознаватель из Аризоны Рэйчел Митчелл, специализацией которой уже многие годы являются преступления, совершенные на сексуальной почве.

Она интересовалась всем: кто представил Кристине Бретта Кавано, знала ли она, кто придет в дом, в котором нет родителей, с кем та дружила и с кем делилась информацией о произошедшем.

По словам Форд, в доме во время инцидента присутствовала ее подруга Лиленд, впоследствии заявившая под угрозой криминального преследования за дачу ложных показаний, что не помнит ничего подобного в тот вечер.

Это же сказали и писатель и деятель кино Марк Джадж, и знакомый Форд по имени Пи Джей Смит.

Профессор ответила, что подруга не так давно отправила ей сообщение с извинениями. Что же касается Джаджа, то через несколько недель после инцидента она встретила его в магазине, где тот работал - по словам Форд, он побледнел и испытывал неловкость.

Каждый из сенаторов-демократов, задававший вопросы свидетельнице, начинал свое выступление со слов поддержки и восхищения смелостью Форд, отмечая при этом: это слушания, но не суд, а кроме того - это еще и часть рабочего интервью соискателя должности судьи Верховного суда.

Форд еще в начале августа прошла тест на полиграфе - его проводили в конференц-зале отеля, в котором профессор останавливалась, когда приезжала на похороны бабушки, вскоре после которых и прошла процедуру дознания.

По ее словам, за эту услугу заплатили ее адвокаты, одного из которых порекомендовала сенатор-демократ Дайан Файнштейн.

С Форд они работают бесплатно, община калифорнийского городка, в котором живет профессор, помогла нанять и содержать охрану, которая заботится о безопасности семьи женщины.

Они также открыли страницу по сбору средств для Форд на платформе GoFundMe, но как этим пользоваться, та пока не понимает.

Кавано: "Эти слушания - национальный позор"

Бретт Кавано пришел на слушания в сопровождении жены, в зале находились его родители и юрисконсульт Белого дома Дон Макган. Он заявил, что паузы между слушаниями казались ему вечностью, жизнь его семьи превратилась в ад, а младшая дочь во время вечерней молитвы предложила помолиться за женщину.

В этот момент Кавано почти заплакал, но выпил воды и сдержал слезы. Кавано, не стесняясь, обвинил в заговоре против него демократов. Те, по его словам, с самого начала называли судью исчадием зла.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенаторы подробно изучили личную жизнь Кавано в молодости

Он не стеснялся огрызаться и перебивать членов комитета, спрашивая, есть ли у них любимые алкогольные напитки, что именно те любят пить и напивались ли они до беспамятства.

Судья заявил, что больше всего на свете любил преподавать право и учить детей баскетболу, но его репутации нанесен ущерб, и он, возможно, никогда не сможет вернуться к этим занятиям.

Кавано несколько раз признал: он любит пиво, но никогда не напивался до беспамятства ни в школьные, ни в студенческие годы.

Эти показания противоречат словам его соседа по общежитию в Йеле, утверждавшего, что Кавано часто перебирал с алкоголем и становился агрессивным, когда выпивал. Его однокурсница заявила, что судья напрасно изображает себя святошей, поскольку они не раз пили вместе.

Кавано называл эти показания грубой интерпретацией и сговором против него.

Он настаивал, что долгие годы оставался девственником. Этот факт, по его признанию, был одновременно поводом для стеснения и особенной гордости.

Три стакана

Сенаторы взялись за его школьный альбом, в особенности, за весьма откровенную лексику, которая там употреблялась, попросив его объяснить значения крепких выражений, имеющих в американском сленге двойное значение.

Так, слово boofed, присутствовавшее в школьном альбоме Кавано, может означать как испускание газов так и анальный секс. Devil's triangle - как поведение, предусматривающее либо пьянки и вечеринки, так и групповой секс.

По словам Кавано, последнее - это "алкогольная игра", "три стакана в форме треугольника", а первое - имеет отношение исключительно к метеоризму.

Номинант на должность Верховного судьи также отметил, что вопросы о школьном альбоме, также как и о его пристрастии к пиву, - это абсурд и фарс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Дональд Трамп номинировал Кавано на должность Верховного судьи в июле этого года. Кавано - сторонник предоставления президенту иммунитета от уголовного преследования

Сенаторы-демократы напомнили ему о привычках, формирующих личность, и о моральном облике претендента на столь высокую должность.

Кавано под присягой заявил: он никогда не был дружен или знаком с Кристиной Форд, хотя у них вполне могли быть общие знакомые. Он не помнит ни ее, ни попытки изнасилования, ни совместного времяпровождения.

Он также отметил, что у него в начале 80-х была работа - стрижка газонов по вечерам. Таким образом, по словам Кавано, в вечеринках он мог участвовать только по выходным.

Эти слова противоречат представленному им календарю за лето 1982 года, который пестрит упоминаниями о встречах с друзьями, одной из которых во время слушаний уделили особое внимание.

Эта встреча датирована четвергом 1 июля. Кавано планировал поход в гости к другу по имени Пи Джей Смит в компании Марка Джаджа.

К личности последнего и в особенности к его книге "Потерянный" у законодателей также возникло множество вопросов, но адресовать их они могли только Кавано.

Джадж отказался давать показания по собственной инициативе, а вручение ему повестки, обязавшей бы его прийти в сенат, не одобрили республиканцы.

Сам номинант на должность члена Верховного суда отметил: Джадж страдал от алкогольной зависимости, боролся с лейкемией и написал книгу во время лечения от алкоголизма.

Спецдознавателю Рэйчел Митчелл удалось задать ему около десятка вопросов - уступать ей свое время захотели немногие сенаторы-республиканцы.

Они в один голос твердили: их оппоненты знали о существующих против Кавано обвинениях, но сказали о них не сразу, тем самым нарушили покой его семьи, нанесли урон его карьере и заботились только о том, чтобы использовать историю профессора Форд в своих избирательных целях.

Сенатор Грэм заявил: "Мой друг, если вы думали, что здесь честный процесс, вы пришли не в то место и в неправильное время. Это не рабочее интервью, это ад".

Сенатор Файнштайн, к которой летом обратилась доктор Форд, отметила, что не скрывала обвинений, выдвинутых женщиной.

Как отреагировал Белый дом?

Сразу же после окончания слушаний президент США написал в "Твиттере": "Судья Кавано показал Америке, почему я его номинировал" и призвал сенат проголосовать за кандидата на должность члена Верховного суда.

Мелания Трамп не смотрела слушания, ее представитель Стефани Гришэм отметила в комментарии, что первая леди целый день проводила встречи.

Вице-президент Майк Пенс выразил Кавано свою полную поддержку, назвав его человеком чести и безупречного послужного списка.

Что будет дальше?

На закрытой встрече сенаторы-республиканцы встретили руководителя комитета по вопросам юриспруденции тройной овацией.

На это же заседание за закрытой дверью пригласили и дознавателя Рэйчел Митчелл, которая рассказала о своих выводах относительно слушаний.

Утром в пятницу по восточному времени США они соберутся на голосование в рамках комитета. Окончательное голосование намечено на грядущий четверг.

Для утверждения кандидатуры нового члена Верховного суда требуется простое сенатское большинство. В законодательном собрании 51 республиканец и 49 демократов.

Большинство в общей массе настроено голосовать за кандидатуру Кавано, четверо республиканцев - Мурковски, Коллинз, Флейк и Мэнчин колеблются. После голосования они покинули здание законодательного собрания окольными путями, избегая журналистов.

Сенаторы-демократы требуют расследования ФБР и отказа от голосования до окончания следственных действий.

Таких же шагов потребовала Американская ассоциация юристов, распространившая свое заявление в ночь с четверга на пятницу.

Как эти слушания могут повлиять на ход американской истории?

В Верховном суде 9 судей, пятеро из которых - консерваторы. Кавано может быть шестым в этом списке. Он также может оказаться вторым судьей, назначенным в Верховный суд администрацией Трампа.

Таким образом, баланс сил в этой организации может существенно измениться.

Кавано - автор более 300 судебных решений. Он не в восторге от абортов и однополых браков, но не зациклен на этих темах так, как многие его единомышленники.

В 2009 году Кавано опубликовал в юридическом журнале в Миннесоте статью, в которой доказывал необходимость иммунитета президента от уголовного преследования и гражданских исков в период пребывания в должности.

Многие комментаторы сочли, что эта позиция могла расположить к нему Трампа, учитывая, что Верховному суду, возможно, придется рассматривать вопросы, связанные с процессуальными шагами спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в выборы 2016 года и подозрения в сговоре окружения Трампа с Россией.

Общественное мнение

Слушания кандидатуры Кавано заметно раскололи Америку, и без того не единую в последние два года.

Вне зависимости от результатов сенатского голосования относительно судьбы Кавано слушания уже вдохновили многих американцев открыто говорить о своих психологических травмах и случаях домашнего и сексуального насилия, о которых те молчали многие годы.

По словам одного из самых известных консервативных ведущих США Криса Воллеса, поступок и откровенность профессора Форд подтолкнули его собственных дочерей поделиться с ним многими подробностями, которые сопровождали их процесс взросления.

Он публично отметил храбрость женщины и заявил, что серьезность ее поступка и заявлений не должны остаться без внимания.

Одна из самых активных участниц движения MeToo Алиса Милано не только поддержала Форд, но рассказала о том, что дважды пережила сексуальное насилие и 30 лет молчала о первом эпизоде, который произошел с ней еще в подростковом возрасте.

Она призвала всех переживших подобную травму мужчин и женщин делиться с ней своими историями. За несколько дней существования этой записи в "Твиттере" свои истории там успели рассказать тысячи человек.

Согласно статистике, обнародованной американской организацией RAINN (Rape, Abuse, Incest National Network), каждые 98 секунд в США кто-то становится жертвой сексуального насилия.

Чаще всего это заключенные, дети и военные. Каждая третья американка и каждый шестой американец на собственном опыте знают, что такое изнасилование.

60% из них не рассказывают об этом из страха и боязни позора, многие также боятся повторной травмы, которая может возникнуть при даче показаний.