Image caption Ряд челябинских компаний пожаловались, что вывоз бытовых отходов из дворов стал слишком дорогим

Мусорный кризис в Челябинске грозит уголовным наказанием городским чиновникам и фирмам, которые прекратили вывозить отходы из городских дворов.

Объяснение произошедшего тонет в тонкостях мусорной экономики. Даже когда завалы, официально признанные чрезвычайной ситуацией, ликвидируют, по сути ничего не поменяется: на окраине города-миллионника будут насыпать очередную мусорную гору.

Квартал за кварталом выглядят одинаково. Переполненные баки для отходов окружены кучами мешков с мусором, которые выкинули прямо на мостовую.

"Уже месяц, наверное, так. Я не верю, что скоро вывезут. Сюда пока никто и не приезжал", - говорит немолодая жительница Ленинского района, выгуливающая своего терьера во дворе. Кто виноват? Наверное, челябинское правительство, не очень уверенно предполагает она.

Перебои с уборкой мусора начались в конце лета. Но только в четверг, 27 сентября, Следственный комитет заявил об открытии уголовных дел в отношении МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ГорЭкоЦентр+". Это случилось после того, как известия о переполненных отходами городских помойках распространились по всей России.

МУП было оператором огромной свалки в городской черте Челябинска. В настоящее время она закрыта. ООО через подряды компаниям по вывозу мусора контролировало большую часть заказов на вывоз бытовых отходов.

Image caption Закрыть свалку в городской черте жители требовали с середины 1990-х

Свалка долгие годы была одной из болевых точек на карте Челябинска. Город, и так не избалованный чистым воздухом и безопасной окружающей средой, дышал испарениями мусорного холма площадью в 80 гектаров.

Требования (и сопутствующие им обещания) закрыть свалку звучали последние 30 лет. Приходили и уходили мэры и губернаторы, но ситуация изменилась только в этом году. Мусорные потоки начали перенаправлять на два недавно открытых полигона, основным из которых стал "Полетаевский" рядом с одноименным поселком в 35 километрах от центра Челябинска.

Владельцы мусоровозов заволновались. Неделю назад руководитель компании "Экоспецбаза" Владимир Зайцев рассказал челябинским СМИ, что его фирма потратила за неделю месячный запас бензина, гоняя мусоровозы на новый полигон. "Экоспецбаза" - один из подрядчиков по вывозу коммунального мусора.

Тогда же начались задержки с вывозом. За день водители не успевали совершить положенное число рейсов по дворам. Но тарифы, по которым оплачивалась работа мусорщиков, не менялись.

Техника совсем встала после того, как 11 сентября свалка закрылась. Собеседники Би-би-си из компаний, занимающихся вывозом мусора в регионе, объясняют это так: у МУП "Горэкоцентр" отобрали лицензию на вывоз отходов на старую свалку, из-за чего связанные с предприятием фирмы лишились права вывозить мусор вообще. Другая версия: фирмы-подрядчики остались без гарантий оплаты их услуг со стороны ООО "ГорЭкоЦентр+".

После новостей о возбуждении уголовных дел представители ООО "ГорЭкоЦентр+" и "Экоспецбазы" не отвечали на звонки.

По версии властей, оба "ГорЭкоЦентра" и связанные с ними фирмы попытались шантажировать мэрию и областное правительство, осознав что их прежняя бизнес-модель рушится.

Доходы с отходов

Image caption После закрытия старой свалки путь до мусорного полигона заметно удлинился

Советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков говорит, что окончание лицензии на работу в старой свалке никак не мешало компаниям на конце "мусорной цепочки" продолжать возить отходы.

"Часть перевозчиков которые контролируют 80% рынка перевозок отказались возить отходы. Они не уведомили об этом ни админстрацию, ни население. Население должны были уведомить за 30 дней, - возмущается он. - Население платит им деньги вперед, до конца месяца они должны вывозить".

Он показывает мне свои расчеты, из которых следует, что они зарабатывают почти по 280 рублей с каждой тонны перевезенных отходов. Кроме того, по словам Безрукова, переправив мусорный поток на загородный полигон, власти освободили мусоровозы от платы за захоронение мусора, сэкономив им по 300 рублей на каждую тонну вывозимых отходов.

Рынок в любом случае ждала сильная встряска. В соответствии с федеральными законами полномочия по организации вывоза отходов вскоре лягут на единого областного оператора, который попросит региональные ведомства установить новые тарифы и объявит конкурс среди компаний, готовых возить городские отходы.

Image caption На ликвидацию завалов брошена вся техника Челябинска и соседних городов

Этим оператором стал Центр коммунального сервиса (ЦКС), до того уже работавший с отходами в Магнитогорске. Теперь ЦКС в авральном порядке чистит Челябинск. Водители иногородних машин, которых пригнали ликвидировать ЧП, путаются в незнакомых переулках. "Увидите на дороге белый мусоровоз, отправьте его сюда", - просит нас рабочий, которому поручили сгребать мусор из куч в контейнеры.

В другом дворе мусор из куч, блокирующих подъезд к самим контейнерам, собирает механический манипулятор. Получается долго и неаккуратно. Кажется, что проще было бы пригнать пару пустых контейнеров и перебрасывать мусор лопатами. Но давать советов не хочется: битва за чистоту продолжается почти круглые сутки, рабочие выглядят усталыми и злыми.

Прогресс стоит денег

Image caption Илья Кушнерук из "Экотранса" говорит, что возить отходы жилого сектора невыгодно и предрекает значительный рост тарифов за вывоз мусора

На борьбу с гниющими кучами брошена и техника компании "Экотранс". Ее руководитель, Илья Кушнерук, говорит, что работа с отходами жилого сектора приносит низкую прибыль. Заработок со среднего "куба" мусора, по его словам, ближе к цифре в 200 рублей.

Если обслуживание жилья бизнес-класса, где за вывоз платят больше, приносит небольшую прибыль, то на старых двухэтажных домах зарабатывать совсем не получается, сетует бизнесмен. "С вывозом муниципального мусора мы работаем даже в убыток", - говорит Кушнерук.

Пересмотр этой экономической модели, говорит он, немедленно вызовет проблемы. "Надо учесть, что тариф на вывоз отходов в жилом секторе не поднимался несколько лет. А сейчас резко стала расти стоимость топлива. Да еще перенос полигона", - перечисляет он.

Сейчас "Экотрансу" за ликвидацию завалов платят отдельно из фонда ликвидации ЧС, но и это не делает работу по вывозу мусора на новый полигон более прибыльной.

Когда кризис рассосется и новый оператор возьмется за плановую работу, челябинцев ждет утверждение новых тарифов на вывоз мусора. Он станет в разы выше и для жильцов в комфортных домах, и для обитателей бюджетного жилья в пятиэтажках, прогнозирует руководитель "Экотранса".

"Если учесть, что была свалка, против которой протестовали все жители, если ее увели и будет полигон, и будет переработка отходов, то… За все в жизни приходится платить", - говорит бизнесмен.

Новое - не лучше старого?

Image caption Новый полигон в Полетаево выстлали геотканью, но его противники сомневаются в надежности защиты от ядовитых выделений

Юлия Кудашова думает, что новые технологии так и остались в области идеального, а то, что в Полетаеве есть, это просто огромная яма, дной которой выстлано сомнительного качества геотканью. Она, уверена, что это не убережет грунтовые воды от ядовитого компота, который будет образовываться из мусора.

"Я доказала, что полигон стоит на водоразделе, показала действующие питьевые источники. Вся эта вода будет заражена вплоть до Шершней", - утверждает она. "Шершнями" тут называют Шершневское водохранилище -единственный относительно безопасный источник воды для Челябинска.

Борьбу с полигоном Кудашова, житель Полетаева и местный депутат, ведет несколько лет. В ней были позиционные победы. Например, выигранное в суде дело об исключении полетаевской свалки из схемы захоронения отходов Челябинска.

Но сейчас полигон работает. На свалку заезжает по одному самосвалу каждые пять минут.

Депутат уверена, что из двух зол - старой свалки на выходе из челябинской промзоны или новой вблизи источников питьевой воды, - надо было выбирать меньшее и модернизировать прежний полигон, сооружая в промышленном периметре предприятия по переработке мусора.

В челябинском правительстве заверяют, что все делается по правилам. Советник министерства экологии уверяет меня, что разница между свалкой и полигоном огромна: в Полетаеве есть котлован с хорошим дренажом, дно его изолировано, выделяющаяся из мусора жидкость будет откачиваться, а "тело" свалки ждет дегазация.

Image caption Юлия Кудашова говорит, что правительство предупреждали: простой перенос свалки за город приведет к коллапсу мусорной обработки

Пока на идеальную схему утилизации отходов это не похоже. С холма-ограждения видно, как мусоровозы вываливают на уже заполненное дно котлована все свое содержимое без сортировки, а ползающий вокруг бульдозер уминает отходы в землю. Лес в сотнях метров за пределом свалки замусорен пластиковыми пакетами, вылетевшими за периметр.

Депутат-активист говорит, что она предупреждала власти о том, что новая схема обращения с отходами приведет к кризису.

"После того, как закрыли городскую свалку, не продумали ни логистику, ни вывоз, ни утилизацию. Не готово ничего, чтобы разместить отходы города-миллионника. Власти не хотят слушать общественников, которые два года назад заявляли, что будет чрезвычайная ситуация", - отмечает она.

Кудашова уверяет, что желание любой ценой закрыть старую свалку не оставило властям возможности подумать над тем, как быть с выросшей стоимостью работы мусоровозов.

На фоне желтых осенних полей новая свалка темнеет мозаикой из мусорных мешков. На старой свалке под ногами видишь все, что оставили после себя жители уральского мегаполиса: ботинки, игрушки, унитазы, автомобильные покрышки. Над всем этим - мерзкий запах того, что уже сгнило.

Ничего концептуально нового ни тут, ни в других российских городах пока не придумали. Отходы просто заполняют собой новые пространства. Но когда челябинские дворы очистят, протестовать будут только те, кому теперь выпало жить рядом с мусорными горами.

.