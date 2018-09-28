Разоблачение полковника Чепиги: что говорят о нем чиновники и прокремлевские СМИ?

Правообладатель иллюстрации Empics Image caption Анатолий Чепига, также известный как "Руслан Боширов"

Российские чиновники и прокремлевские СМИ отреагировали на расследование, в котором предполагаемый отравитель бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля "Руслан Боширов" называется Анатолием Чепигой, полковником ГРУ.

Газеты, телевидение и привлеченные ими эксперты утверждают, что фотографии двух мужчин не похожи, а военный с таким статусом не мог участвовать в операции по отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с этими утверждениями и разобрала их с точки зрения информации из других источников.

Утверждение 1: Чепига не был героем России

В совместном расследовании Bellingcat и The Insider утверждают, что звание героя России Анатолию Чепиге присвоили в 2014 году - подобные указы подписывает Владимир Путин.

27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал проверить эти данные. А в пятницу вернулся с ответом: "У меня нет информации, что человек с таким именем награждался".

Корреспондент, задававший вопрос, уточнил у Пескова, является ли информация о награждении тайной. "Я сказал все, что мы посчитали нужным сказать по этой теме, и мне больше нечего добавить. Мы бы не хотели продолжать эти дискуссии", - ответил пресс-секретарь.

Героем полковника Анатолия Чепигу называет сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области: "В декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации".

Эту информацию подтверждает и сайт выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Фамилия Чепиги появилась в списке почетных выпускников в 2016 году.

Кроме того, его имя золотыми буквами выбито у памятника Рокоссовскому, находящегося около здания вуза. Там, согласно расследованию Bellingcat и The Insider, учился Боширов-Чепига.

"Я знаю, что он служил в Чечне, потому что он герой России, он закончил наше училище", - заявил в интервью телеканалу "Дождь" Александр Боржко - сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в Амурской области и глава местной ячейки общества содействия армии (ДОСААФ).

Боржко в прошлом работал в ДВОКУ и руководил батальоном курсантов, пишет РИА Новости. По данным "Красной звезды", Боржко действительно работал в училище, он ветеран афганской войны.

Утверждение 2: Чепиге не могли доверить отравление Скрипалей

"Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией", - сказал Боржко агентству РИА Новости.

По словам военного, ДВОКУ готовит войсковых офицеров для выполнения боевых заданий. "Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", - пояснил он.

О том, что выпускник ДВОКУ вряд ли попал бы в разведку, говорит и анонимный эксперт, имеющий "отношение к главному управлению Генштаба Минобороны", которого цитирует "Комсомольская правда".

По словам неназванного источника, вуз готовит общевойсковых офицеров для мотострелковых подразделений и подразделений морской пехоты. "Чисто теоретически выпускник этого училища мог оказаться в разведке, но на практике… далеко не факт", - предположил собеседник.

В расследовании Bellingcat и The Insider называет ДВОКУ одним из училищ, где сотрудников ГРУ (старое название органа военной разведки) готовят "для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку".

Сведения о том, что выпускники ДВОКУ работают в военной разведке, можно найти и на форумах, связанных с училищем. Например, в ветке, посвященной выпуску 1997 года, рассказывается о местах работы военнослужащих одной из рот.

Из описания следует, что выпускники служат не только в мотострелковых полках, но также в ГРУ, ФСБ и МЧС.

На форуме "Десантура.ру" упоминаются выпускники ДВОКУ, которые служат в 10-й бригаде специального назначения ГРУ.

Пример: выпускник ДВОКУ Дмитрий Рачук - герой России и военный разведчик, чьи подвиги во время второй чеченской кампании описаны в центральном печатном органе минобороны РФ, газете "Красная звезда". Сейчас Рачук работает в училище старшим преподавателем. Би-би-си не удалось связаться с Рачуком.

Утверждение 3: Боширов и Чепига - это разные люди

The Insider и Bellingcat в своем расследовании опубликовали фотографии молодого Чепиги-Боширова. Авторы получили их благодаря системе "Российский паспорт". Мужчину, похожего на предполагаемого отравителя Скрипалей, они также заметили на фотографии выпускников ДВОКУ 2001-2003 года.

Изображения "Руслана Боширова" опубликовали британские власти. Кроме того, мужчина появился в эфире телеканала RT. В интервью он признал, что вместе с другом, "Александром Петровым" ездил в Солсбери, но сотрудником спецслужб не является и к отравлению Скрипалей отношения не имеет.

Собеседники газеты "Коммерсантъ" в селе Березовка (там, согласно расследованию, жил Чепига) узнали мужчину. "Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его", - сказала одна из жительниц села.

В Кремле отказались признавать сходство Чепиги и Боширова. "Мы не хотим муссировать эту тему, кто на кого похож. У нас, в конце концов, по Красной площади тоже бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригиналы", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Комсомольская правда" привлекла к расследованию пластического хирурга Тиграна Алексаняна. По его словам, на снимках разные люди, а подобный типаж "можно встретить в любом российском городе". Врач подробно разобрал длину носа и носогубные складки на портретах и пришел к выводу, что "те, кто говорят, что Чепига - это Боширов, просто ищут черную кошку в черной комнате".

Физиогномист Светлана Филатова в эфире канала "России-24" посчитала, что форма лица, переносица и размер носа у Боширова и Чепиги отличаются. Само расследование в сюжете называется "фейковой ситуацией".

Высмеял предполагаемое сходство Боширова и Чепиги и ведущий "России-1" Владимир Соловьев.

Пропустить Twitter пост , автор: @VRSoloviev С помощью “новых технологий» решил проверить насколько похожи Боширов и Чепига, а также кто скрывается по мнению программы за «псевдонимом Петров» и о, ужас, им оказался Е. Сатановский. И апогей разоблачений! «Бог Кузя» - ведёт передачи на Эхо и зовут его Плющев 😀😀😀 листайте pic.twitter.com/ZJbk4ZivKc — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 27 сентября 2018 г.

Утверждение 4: Отравление Скрипалей - это слишком мелко для Чепиги

Согласно информации из расследования, Чепига после 2003 переехал в Москву, где учился в Военно-дипломатической академии (в настоящее время - Военной академии) министерства обороны.

Часть ГРУ, где служил Чепига, была замечена рядом с украинской границей. Именно за участие в конфликте на Донбассе, по версии журналистов, он и получил звание героя России.

Военный эксперт - собеседник "Комсомольской правды" - эти данные назвал "противоречащими друг другу". Выпускников академии, также известной как "консерватория", он назвал "дорогим штучным товаром".

"[Их] не будут отправлять на выполнение каких-либо задач вместе со спецназом и уж тем более вблизи границы с Украиной", - предположил анонимный собеседник.

КП предположила, что учиться в вузе Чепига мог уже после начала украинского конфликта и закончил его примерно в июне этого года. Но тогда, продолжил собеседник газеты, он не мог участвовать в операции в Солсбери: "Слушатели академии не могут выполнять задачи на территории других государств во время учебы".

Человек в чине полковника не мог участвовать в операции в Солсбери, сказал "Вестям" генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. "Допустить, что он герой России, что он поехал в Британию, чтобы выполнить черную работу, которая российскими спецслужбами не исполняется с 1959 года… Сказки!", - сказал Михайлов.

По мнению расследователей, участие полковника Чепиги в операции указывает именно на то, что она была одобрена на самом высоком уровне.

Утверждение 5: Расследование про Чепигу - вброс

МИД России традиционно назвал "вбросом" новую информацию об отравителях Скрипалей, но не стал уточнять, какую именно часть расследования считает недостоверной.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет", - сказала пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.

Утром 28 сентября в британской прессе появилась информация о том, что Чепиге-Боширову и его напарнику с паспортом на имя Александр Петров помогал третий человек.

Комментируя эту информацию, посольство России в Великобритании назвало серию публикаций о деле Скрипалей "очередным витком мощной информационной кампании, запущенной консервативным правительством" Терезы Мэй.

"Информация, которая вбрасывается через СМИ, вызывает вопросы и призвана отвлечь внимание общественности от реальных проблем в Великобритании, вызванных неопределенностью "брэкзита", - заявил пресс-секретарь посольства.