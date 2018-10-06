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На свете есть нечто, что существует исключительно в головах людей, однако эту сугубо умозрительную вещь можно увидеть в реальном мире, и она влияет на жизнь миллионов и даже миллиардов.

Более того, многие готовы идти на войну и проливать кровь ради этой химеры. Вещь эта - государственная граница.

Кто-то где-то придумал провести на какой-то карте какую-то черту - и вдруг в этой местности, ничем не отличающейся по обе стороны достаточно произвольной линии, возникают таможни, заборы, пограничники и блокпосты.

Так чисто умозрительная идея обретает вполне реальные физические формы. Жизнь простого человека вдруг становится сложнее. Но на выдумки хитра не только голь, но и вообще все остальное человечество.

По разные стороны границ действуют разные законы, разные правила, ходят разные валюты, взимаются разные налоги, устанавливаются разные цены. И вот тут хитроумный народ начинает заниматься тем, что экономисты и финансисты называют арбитражем - покупать вещи что подешевле на одной стороне границы и продавать подороже на другой в обход всех возможных таможен.

То есть заниматься контрабандой.

Стоит отметить, что статья не продвигает идею контрабанды, а лишь отмечает существующее явление.

Кроме того, здесь речь не идет о наркотиках, оружии, экзотических животных, слоновой кости и прочих нелегальных субстанциях и предметах - о них известно всем - а о вполне ежедневных, нормальных вещах, на которых контрабандисты умудряются зарабатывать.

Трон в самой маленькой комнате

Например, в конце 1990-х из Канады в США абсолютно нелегально партиями завозились унитазы.

Дело в том, что американское федеральное правительство ради охраны природы и водных ресурсов запретило продажу унитазов с большими бачками. Народ возмутился, и тут же через границу хлынула волна этих нелегальных тронов для самой маленькой комнаты в доме.

Возник также унитазный черный рынок.

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Кроме того, вплоть до начала 2018 года в США было запрещено импортировать или продавать шоколадные яйца "Киндер-сюрприз", так как внутри них находятся маленькие игрушки, которые дети могли случайно проглотить.

Но без "Киндер-сюрпризов" американские дети не остались. Сразу несколько канадских организаций-контрабандистов, рискуя арестами и штрафами, взяли на себя ответственность обеспечить детское счастье и стали завозить в Америку эти шоколадки в промышленных масштабах.

Ирокезы на помощь

Поток контрабанды шел и в обратную сторону. В какой-то момент, лет 15 или 20 назад, кто-то понял, что подгузники стоят примерно в два раза дороже в канадской провинции Квебек, чем в американском штате Нью-Йорк.

Вы сами понимаете, что произошло дальше.

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Контрабанде этого добра помогло существование резервации ирокезов из клана могавков. Резервация называется Аквесасне. Ее жители оказались одновременно и жертвами начертанной границы, и ее бенефициарами.

Когда в XIX веке США и правившие тогда Канадой британцы определяли границу между странами, они провели ее ровно посередине Аквесасне. В результате половина резервации оказалась в штате Нью-Йорк, ее четверть - в канадской провинции Онтарио, а другая четверть - в Квебеке.

Ровно посередине резервации проходит река Святого Лаврентия. Река большая, и в этом районе на ней много островков, бухт и других укромных мест. Ирокезы международной границы не признают, говоря, что они тут жили всегда, и не намерены прислушиваться к идеям "понаехавших" из Европы. Но возможность арбитража они заметили.

И вот, на лодках и катерах на ту или другую сторону реки посередине резервации течет поток разнообразной контрабанды. В том числе и подгузников.

Скотина

Несколько южнее США и Канады контрабандисты добрались до рогатого скота.

Венесуэла, как известно, переживает тяжелейший экономический кризис. Инфляция в этой стране к концу года может достичь миллиона процентов, прогнозируют в Международном валютном фонде.

В таких условиях заработать на жизнь невероятно сложно. И вот, как сообщает пресса Тринидада и Тобаго, кому-то пришла в голову гениальная идея: сажать в пироги (это такие не слишком большие традиционные лодки) коров и вести скотину через пролив в соседний процветающий Тринидад, где их можно продать за настоящие деньги, а не боливары.

Все это абсолютно нелегально, поскольку контрабандные коровы не проходят никакого ветеринарного досмотра, а их продавцы и покупатели не платят никаких пошлин.

Москва-Пекин

Подобный нелегальный экспорт-импорт животных как-то раз затронул и Москву.

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Вплоть до середины 1990-х годов жителям Пекина было запрещено держать дома собак. Полностью этот запрет был отменен лишь в 2003 году.

Но природа человека такова, что как только кто-то что-то запрещает, то именно наличие этого запретного плода и становится статусным символом - вспомните (или почитайте), как важно было для миллионов советских граждан иметь джинсы.

Так и тут. Если у пекинца в те времена была дома собака, то это очевидным образом означало, что у него: а) очень хорошие связи, и б) есть деньги.

Некоторые хитрецы тут же вычислили, что можно сесть на поезд и добраться до Москвы. В Москве был так называемый птичий рынок, где продавали всяческих животных, в том числе и собак.

Приехать, купить пару небольших собак - и назад на поезд, домой в Пекин. Несколько дней спустя, незадолго до китайской границы, собакам давали наркоз, чтобы они не шумели, и прятали по всему вагону.

В начале 90-х корреспондент Би-би-си ехал в этом поезде из Москвы в Пекин. По его словам, уснувших и спрятанных собак в одном его вагоне было штук 25. Китайские пограничники обнаружили три или четыре собаки. Остальные благополучно проснулись в Пекине и попали в объятия новых любящих хозяев.

Работа для инвалидов

Тут следует упомянуть и "брексит". Представители правительства Ирландии уже заявляют, что если между Ирландской республикой и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС вновь возникнет реальная, а не условная граница, то это будет огромным подарком для контрабандистов всех мастей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Местные жители хорошо помнят, что граница между Ирландией и Северной Ирландией была вполне реальной

Собственно, нелегальная деятельность вокруг этой на данный момент никем не охраняемой границы процветает и сейчас.

Вот один пример. Фермер, скажем, в Северной Ирландии разводит овец и получает за это благородное дело субсидию от Евросоюза. Получив ее при помощи щелочи или какого-то другого вещества, с шерсти овец удаляются опознавательные номера, сами овцы перевозятся в Ирландию знакомому фермеру и пожалуйста - еще одна субсидия!

Поскольку границу между обеими Ирландиями охранять на сто процентов физически невозможно, как стало ясно в прошлом веке во время борьбы с ИРА, в случае расхождения правил, регуляций, цен и налогов между обеими частями острова контрабандисты всех мастей будут лишь потирать руки.

Городок Бусия на границе между Угандой и Кенией - не самое обеспеченное место. Но коль тут граница, то тут происходят удивительные вещи. Журнал Economist пишет, что именно благодаря границе нашли себе заработок местные инвалиды.

По одну сторону границы помидоры дешевле, по другую яйца, и так далее. Но это уже импорт и экспорт, и на его пути стоит таможня, полиция и прочее.

Но на глазах у таможенников, неподалеку от блокпоста, люди в инвалидных колясках поджидают клиентов. Клиенты кладут в специальное дно под сиденьем инвалида свое добро, и тот его катит за рубеж в обход представителей властей, а там уже товар и клиент воссоединяются за небольшую плату.

И таможня, и полиция прекрасно знают и видят, что тут происходит, но, как пишет журнал, они говорят, что если даже попытаются задержать инвалида, то это чревато народными волнениями и серьезнейшими беспорядками.

А стоит ли того несколько контрабандных помидоров?

Граница через спальню

Поскольку границы - это продукт чьего-то воображения, воплощенный в реальность, то иногда случаются курьезы.

Вот, например, граница между голландским районом Баарле-Нассау и бельгийским районом Баарле-Хертог.

Image caption Впереди Голландия, позади Бельгия

В средние века правители Бреды и герцоги Брабанта веками заключали всевозможные сделки по купле-продаже участков земли в этом районе.

В результате, после того как в XIX веке была установлена граница между Бельгией и Голландией, тут возникло более двух десятков анклавов - территорий одной страны, полностью окруженных территорией другой.

Иногда речь идет лишь об одном доме. Но часто граница проходит ровно (или почти ровно) посередине дома. В таком случае правило простое - официально жители дома живут на территории той страны, где у него главная входная дверь. Внутри дома нет ни паспортного контроля, ни таможни, так что там можно спокойно передвигаться из комнаты в комнату.

Налоги на недвижимость и прочие другие правила в обеих странах разные, и иногда хозяева таких домов замуровывают входную дверь в одной стране и пробивают новую в другой.

В прошлом, когда большинство детей рождались дома, а не в роддомах, возникали также и проблемы с гражданством: родители могли быть голландцами, например, но спальня у них была формально в Бельгии - или наоборот.

Иногда люди намеренно строят дома ровно посередине границы. Например, граница между Канадой (провинцией Квебек) и США (штатом Вермонт) проходит ровно посередине библиотеки и оперного театра Хаскелл.

Основатели библиотеки и театра хотели, чтобы туда могли свободно ходить как американцы, так и канадцы, и именно поэтому возвели здание на самой границе.

Про здание шутят, что это единственная библиотека в США в которой нет книг, и единственный оперный театр в Канаде, в котором нет сцены - граница отделяет книги от читального зала, а сцену от зрительного зала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граница, обозначенная черной полосой, проходит ровно посередине библиотеки

Кроме дружбы народов здание это оказалось полезным и для американских охранников порядка.

В Канаде нет смертной казни, и канадские власти не выдают США попавших на ее территорию американских преступников, которым (как минимум теоретически) грозит именно это наказание.

Но иногда американская полиция хотела бы допросить этих людей. В Канаде у них нет юрисдикции. Что делать?

В читальном зале библиотеки устанавливается большой стол, ровно посередине которого проходит государственная граница. Американские стражи порядка сидят в США, интересующий их человек - в Канаде, и они мирно и спокойно разговаривают.

Единственная проблема - из-за усиленных мер безопасности подъехать к этому зданию на машине можно не ближе чем метров на 50.

Дальше - пешком. Но паспорт вам тут не нужен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Основной вход в библиотеку и оперный театр - с американской стороны

Железный занавес

Эти воображаемые линии на карте иногда становятся не просто границами, но границами на замке. Вспомните о "железном занавесе", который разделил Европу более чем на 40 лет и простирался от Баренцева моря до Адриатики и Черного моря.

Колючая проволока, тут и там стены, вышки пограничников, иногда минные поля. Ни проехать, ни пройти. В этой полосе на тысячи километров не должна была ступать нога человека, кроме разве что пограничников, и то не часто.

Отсутствие людей довольно быстро заметили животные - пернатые, мохнатые и прочие, - и тут же туда переселились.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева - "железный занавес". Справа - то, что на его месте сейчас. Именно эту местность облюбовала дикая природа.

И вот, "железный занавес" рухнул вместе с коммунизмом, колючая проволока и все прочие заграждения были благополучно демонтированы, и оказалось, что через всю Европу проходит зеленая полоса, в которой процветает всяческая флора и фауна.

И не просто флора и фауна, а виды животных, птиц и растений, которые постепенно исчезают в остальной Европе.

И что теперь делать? С одной стороны, практически все хотели избавиться даже от напоминания об этом железном занавесе, исковеркавшем жизни сотням миллионов людей. Но с другой - природу тоже ведь жалко, а ей тут оказалось очень хорошо.

Природа, в общем, победила. Начиная с Германии, во всех странах, граничащих с этой бывшей "мертвой" зоной возникли неправительственные организации и просто активисты, убеждавшие местные власти оставить зеленую зону в покое.

И почти везде они победили. Так что через всю Европу теперь тянется не то что бы очень широкий, но очень длинный заповедник.

Представители этих организаций в Германии уже регулярно встречаются с экологами из Южной Кореи, ведь в демилитаризованной зоне между обеими Кореями происходит то же самое - из-за отсутствия людей там развелась всякая живность, причем часто редкая.

Пришла пора, думают защитники природы, готовиться к тому моменту, когда физическая граница исчезнет, для того, чтобы сохранить ее в виде заповедника.

Настоящее время

Иногда у кого-то из правителей каких-то стран возникает мысль - а не передвинуть ли границу туда или сюда?

Результат подобной мысли почти всегда оказывается кровавым. Но также из-за этих мыслей многие люди переезжают из страны в страну, не покидая дома.

В самом начале 1990-х годов, сразу после распада Советского Союза, канадская журналистка украинского происхождения поехала на запад Украины, чтобы впервые в жизни встретиться со своей бабушкой.

Бабушка всю жизнь прожила в одном и том же месте. И вот канадская внучка удивленно заметила, что часы на стене показывают какое-то непонятное время - не московское и не киевское.

"Так это же настоящее время - по Вене!", - объяснила бабушка. Не выходя из дома, бабушка жила во многих странах - в Австро-Венгрии, в Польше, в СССР, под немецкой властью, снова в СССР, и, наконец, Украине. Но самые счастливые времена ее жизни, охватившей почти весь страшный XX век, пришлись на австро-венгерское правление.

А границы пусть передвигаются куда хотят. Лишь бы Вена стояла.