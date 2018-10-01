СМИ России: Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину

В обзоре российских газет за 1 октября:

"Ведомости": единый вопрос

Очередная попытка объединить инициаторов пенсионного референдума провалилась, пишет в свежем номере газета "Ведомости". Это стало ясно после проведения в минувшую субботу в Москве собрания общефедеральной инициативной группы референдума против повышения пенсионного возраста. В нем приняли участие представители 13 подгрупп, зарегистрировавших разные формулировки вопросов.

Они решили обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы и задать россиянам вопрос: "Вы за то, чтобы установленный законодательством о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого граждане России получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?"

Эта формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой в собрании не участвовали, но именно ее сочли самой простой и юридически емкой, рассказывают "Ведомости".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснили, что для юридического объединения региональные подгруппы должны не позднее 9 октября пройти перерегистрацию под один общий вопрос. Но инициаторы референдума решили, что им пытаются навязать лишние формальности.

Вариант перерегистрации даже не рассматривается, уверяет зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: "Наши юристы сказали, что эта трактовка лишь способ затянуть процесс". Поэтому участники собрания проголосовали за общий вопрос и будут подавать документы в ЦИК, а в случае отказа готовы обжаловать его во всех инстанциях вплоть до Конституционного суда, пообещал коммунист.

Эксперт по выборам Аркадий Любарев, мнение которого приводят "Ведомости", считает, что пройти перерегистрацию подгруппы явно не успевают, так что этот путь для организаторов референдума уже закрыт.

Возможность создания общефедеральной инициативной группы обсуждалась и закон вполне можно толковать подобным образом, но уже понятно, что ЦИК на это не пойдет, говорит эксперт.

Хотя у организаторов останется возможность оспаривать свою правоту в судах или повторить попытку, напоминает Любарев: запрет проводить референдум в последний год полномочий Госдумы вступит в силу с сентября 2020 г., а это значит, что с учетом всех процедур у инициаторов референдума есть в запасе примерно год.

"Новая газета": правдоподобный сценарий

По данным "Новой газеты", которые она получила от своего источника, близкого к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, Москва хочет обменять украинца Олега Сенцова, находящегося под арестом в России, на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко, а также Марию Бутину.

По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

"Новая газета" напоминает, что судьба всех четырех фигурантов обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о "преследовании под надуманным предлогом" гражданки России Бутиной.

Правозащитник Михаил Чаплыга, долгое время работавший в офисе украинского омбудсмена, считает, что обмен Сенцова на трех россиян "теоретически возможен". "Это правдоподобный сценарий. Похожий прецедент, когда Киев вроде не являлся стороной переговоров, уже был в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва выдала Анкаре крымскотатарских активистов Чийгоза и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обвиненных в шпионаже", - напоминает он.

Заместитель директора Amnesty International Денис Кривошеев, в чью зону ответственности входят Восточная Европа и Центральная Азия, полагает, что к возможному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова могут возникнуть вопросы у международных правозащитных организаций.

"Надо понимать, что Сенцов приговорен политически мотивированным судом, вменяемые ему действия несоразмерны обвинениям, вина его не была установлена: он должен быть освобожден. При этом в отношении Бута есть серьезные вопросы [...], - считает Кривошеев. - Обмен не должен приводить к уходу кого бы то ни было от ответственности за серьезные преступления и нарушения прав человека".

"Коммерсант": автомобиль хорошо, самокат - лучше?

Каждый четвертый россиянин готов отказаться от постоянного использования личного автомобиля. Об этом со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ рассказывает газета "Коммерсант". Основными причинами автомобилисты называют высокие цены на бензин, дорогое техобслуживание и пробки. В меньшей степени причиной отказа от авто стали желание вести здоровый образ жизни и больше ходить пешком, забота об окружающей среде, плохие дороги.

Говоря об отказе от автомобиля, многие участники соцопроса имели в виду не полный отказ, а переход от ежедневного использования машины к эпизодическому, например, один-два раза в неделю, предполагает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Основные причины, конечно, экономические, - отмечает он. - Иными словами, если с деньгами все хорошо, то от машины мало кто откажется". Это, говорит Петр Шкуматов, хорошо видно по Москве, где за последние две недели снова начали стабильно образовываться 9-10-балльные пробки.

"В столице сильнее всего на поведение автомобилистов влияет климат - отмечает он. - Летом трафик гораздо меньше, потому что многие начинают ходить пешком, ездить на самокатах. С наступлением осени и дождей все возвращаются за руль: в салоне тепло, уютно, и никакая пропаганда властей по отказу от машин не работает".

А в департаменте транспорта Москвы считают, что транспортная система кардинально изменилась и стала более комфортной, продуманной и сбалансированной для всех жителей города. И автолюбители пересаживаются на городской транспорт, потому что у них появилась альтернатива: они ценят комфорт, но и городской транспорт теперь может предоставить такие же условия, считают в ведомстве.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си