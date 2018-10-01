Мать-одиночка помогла убраться в саратовской пиццерии и получила судимость. За что?

Правообладатель иллюстрации Wolfgang Kumm/DPA/PHOTAS Image caption Действия Журавлевой, которая настаивает на своей невиновности, показались полиции непрозрачными

Жительницу Саратовской области приговорили к обязательным работам за незаконное получение пособия по безработице. Сама она настаивает, что всего лишь добровольно помогла знакомым, а те по собственному желанию ее отблагодарили. В полиции в действиях женщины усмотрели признаки мошенничества. Прокуратура будет будет добиваться прекращения дела.

10 сентября суд в селе Ивантеевка Саратовской области приговорил местную жительницу Ольгу Журавлеву к 120 часам обязательных работ. 39-летнюю мать-одиночку признали виновной в мошенничестве при получении государственных выплат (статья 159.2 УК РФ).

Суд посчитал, что женщина нарушила условия выдачи пособия по безработице, приняв от знакомых 3 тысячи рублей за помощь в их ресторанчике. Журавлева не признала себя виновной и подала апелляцию.

Прокуратура сначала посчитала назначенное наказание "чрезмерно мягким", но 2 октября объявила, что будет добиваться отмены приговора прекращения дела.

Впервые о деле Журавлевой на этой неделе написал саратовский портал "Взгляд-инфо".

Помощь или работа?

Ивантеевка - село на границе Саратовской и Самарской областей. В нем живет около шести тысяч человек. Среди них 39-летняя Ольга Журавлева и двое ее дочерей 11-ти и 14-ти лет. Старшая болеет эпилепсией.

Как рассказала Би-би-си сама Журавлева, проблемы с работой у нее уже давно. Летом она обычно работает мастером на местном кирпичном заводе. Зимой, когда работы для нее на заводе нет, обращается в центр занятости. В ноябре 2017 года Журавлева в очередной встала на учет в центр, который назначил ей пособие - 4900 рублей в месяц.

Прошлой зимой женщина стала часто заглядывать в местную пиццерию, где работала ее знакомая. Там Журавлева обычно ждала, пока у дочки закончатся уроки в школе неподалеку.

Она говорит, что в течение месяца по доброй воле помогала сотрудникам убираться в зале. А те разрешали ей забирать домой помои для домашнего скота.

Журавлева признается, что один раз сотрудники дали ей тысячу рублей на лекарство для дочери. А в конце месяца положили в пакет с объедками две тысячи рублей. "Денег я у них не просила, они мне дали сами", - подчеркивает женщина.

В начале марта Журавлеву вызвали на допрос в местное отделение полиции и расспрашивали, что она делала в пиццерии.

"Село маленькое, я же не скрываюсь, может быть, и видели", - объясняет женщина интерес правоохранительных органов.

Во время беседы в полиции она подчеркивала, что заранее с кафе "не оговаривала никакую благодарность". Полицейский по итогам беседы предложил подписать протокол. "Я даже не читала ничего, больно не вникала, потому что село маленькое, мы все друг друга знаем, все друг другу доверяем", - рассказывает женщина.

Позже один из полицейских успокаивал Журавлеву, что ей "штраф присудят 500 рублей максимум".

Однако затем выяснилось, что полиция интерпретировала слова Журавлевой как признательные показания. Против нее возбудили уголовное дело.

В материалах дела (есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что о правонарушении стало известно из "оперативной информации".

В постановлении о возбуждении дела утверждается, что женщина работала в пиццерии продавцом на протяжении полутора месяцев, параллельно получая пособие по безработице. Вопреки нормам закона она не известила центр занятости о своей работе, подчеркивалось в документе. Материальный ущерб полиция оценила в 7 040 рублей.

Разбирательство в суде длилось месяц. Журавлева не признала вины. Показания свидетелей на этапе следствия и в зале суда различались. В одних говорилось, что Журавлева фактически работала в пиццерии, в других - что сотрудники по собственной инициативе отблагодарили ее за добровольную помощь. Но суд посчитал, что показания свидетельствуют против подсудимой, и приговорил Журавлеву к обязательным работам.

Ее адвокат Павел Павликов в беседе с Би-би-си подчеркнул, что у него есть целый ряд претензий к позиции обвинения и суда.

По его словам, не доказано, что Журавлева ходила в пиццерию именно с целью заработка. Кроме того, защита настаивает, что даже в этом случае работать и получать пособие она могла не больше одного месяца, а не два, как утверждает обвинение - а в этом случае сумма ущерба недостаточна для уголовного преследования. В целом же адвокат считает, что центр занятости и Журавлева в принципе должны решать свой спор без участия полиции.

В службе занятости женщину предупреждали об ответственности за незаконное получение пособия по безработице, говорится в пресс-релизе министерства труда, занятости и миграции Саратовской области, поступившем в редакцию Би-би-си.

В то же время, подчеркивается в тексте, служба не жаловалась на Журавлеву в полицию и не просила компенсировать ущерб в суде. Сейчас ведомство предложило женщине юридическую консультацию.

Журавлева подала жалобу на приговор в Пугачевский районный суд. В ближайшее время инстанция должна назначить дату рассмотрения апелляции.

На данный момент Журавлева снялась с учета в центре занятости. Она работает уборщицей в аптеке за 3,5 тысячи рублей в месяц и подрабатывает мытьем полов в доме для престарелых.