Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Новая система пенсионных накоплений заработает в 2020-2021 годах, прогнозируют в правительстве

Если вопрос о повышении пенсионного возраста почти решен, то дискуссии о накопительной системе в самом разгаре. Один из спорных вопросов - добровольность участия в этой системе. Русская служба Би-би-си решила напомнить, что такое пенсионные накопления, и как правительство будет заставлять россиян копить на пенсию самостоятельно.

В России к 2020 году будет запущена новая система пенсионных накоплений. Она будет называться индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Ожидается, что у ИПК будет существенное отличие от старой системы - накопления юридически будут принадлежать гражданам, а не государству.

Как заявлял в начале сентября министр финансов Антон Силуанов, индивидуальный капитал позволит россиянам получить прибавку к государственной пенсии. Эти деньги будут поступать в пенсионные фонды, и, таким образом, в экономике будут "длинные деньги" - средства, которые можно будет инвестировать в долгосрочные проекты.

"Эти деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику, то есть мы убиваем двух зайцев здесь", - говорил Силуанов.

Как было

В действующей системе пенсионного страхования предусмотрена накопительная часть. Некоторые россияне получили возможность отчислять средства на накопительный счет в 2002 году.

К 2013 году ставка пенсионных отчислений составляла 22% от зарплаты работника. 16% направлялись в Пенсионный фонд (ПФР), откуда деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Еще 6% работодатель направлял на пенсионный накопительный счет работника. Распределительную часть пенсии часто называют "общим котлом". Сколько каждый россиянин получит из этого котла в будущем - неясно, и подсчитать это сложно. А вот деньги на накопительном счете подсчитать легко, отмечали сторонники накопительного компонента.

Плюс пенсионных накоплений еще и в том, что граждане могут сами выбрать, кому доверить управление этими деньгами - конкретному негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или управляющей компании.

В том случае, если владелец накопительного счета не написал заявление о переводе средств в НПФ или управляющую компанию, то управлением этих денег по умолчанию назначалась госкорпорация ВЭБ (таких граждан называют "молчунами").

Действующая система пенсионных накоплений фактически прекратила существование из-за решения властей заморозить эти накопления. С 2014 года все 22% направляются в распределительную часть пенсии.

Те деньги, которые были перечислены на накопительные счета до 2014 года, остаются на них. Счета пополняются только за счет дохода от инвестирования этих средств.

В связи с тем, что все 22% от зарплаты работника уходили в "общий котел", бюджет в 2016-2018 годах сэкономит почти 1,2 трлн рублей, оценивал минфин.

Заморозка впоследствии несколько раз продлялась, и в мае 2018 года глава минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует возвращать прежнюю систему - в "общий котел" будут уходить все 22% от зарплаты работника.

При этом правительство все же хочет, чтобы граждане не только ждали государственную пенсию, но и сами копили на старость. Накопительная пенсия все-таки будет, но это будет другой институт. Россиянам самим придется направлять на накопительную пенсию часть личного дохода.

Добровольно-принудительно

Правительство и ЦБ пока не определились, как заставить россиян отдавать часть дохода на накопительные пенсионные счета, но при этом сохранить принцип добровольности участия в этой системе.

Изначально власти планировали, что граждан будут включать в накопительную систему по умолчанию (так называемая "автоподписка"). Процентная ставка отчислений должна увеличиваться на 1 процентный пункт в год - от 0% до 6%.

По этой схеме владельцев накопительных счетов предлагалось оставить в тех же пенсионных фондах, в которых они обслуживались до заморозки накоплений, и после запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) начать взимать с их зарплат 0-6%. Для отказа от участия в ИПК предлагалось писать отдельное заявление.

Механизм автоподписки поддерживали негосударственные пенсионные фонды, в интересах которых расширить свою клиентскую базу или хотя бы сохранить ее на прежнем уровне.

Против такой схемы выступил социальный блок - чиновники обратили внимание на то, что механизм автоподписки может нарушать принцип добровольности. В минтруда добавляли, что гражданам с невысокими зарплатами отчисление 6% дохода может оказаться не по карману.

Игорь Шувалов, занимавший тогда пост вице-премьера, поручил доработать проект.

После этого возникла идея авторегистрации, которая заключалась в том, что работодатель расскажет работнику о системе ИПК, после чего последний подпишет документ об участии в этой системе.

Таким образом, как полагали власти, удастся сохранить принцип добровольности и свести к минимуму количество действий, необходимых для включения человека в накопительную систему.

1 октября стало известно, что правительство и ЦБ включили в законопроект механизм, который по сути является автоподпиской. Об этом сообщило РБК со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, включение граждан в накопительную систему будет базироваться на статье гражданского кодекса "Форма сделок", в которой говорится, что "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон".

Граждане смогут отказаться от участия в ИПК, но для этого надо будет написать заявление.

ЦБ и минфин не комментируют законопроект об ИПК. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что соцблок правительства законопроект пока не видел, и комментировать публикации на эту тему рано.

Какой НПФ выбрать?

Участники пенсионного рынка при выборе НПФ советуют обращать внимание на доходность, которую показал фонд, а также на объем средств под его управлением и на наличие надежного акционера.

Также стоит узнать, входит ли НПФ в систему гарантирования пенсионных накоплений (аналог страхования банковских вкладов). Кроме того, о надежности фонда может свидетельствовать высокий кредитный рейтинг.

Сейчас под управлением НПФ и ВЭБ находится более 4,3 трлн рублей пенсионных накоплений.

Государственная управляющая компания ВЭБа (ГУК) управляет накоплениями более 40 млн молчунов на сумму в 1,8 трлн рублей (это 42% от общего объема накоплений).

В НПФ обслуживаются более 37 млн человек с накоплениями на 2,6 трлн рублей, причем негосударственные фонды переманивают все больше клиентов из ВЭБа. По оценке Ассоциации НПФ, в 2016-2017 годах в негосударственные фонды перешли 7 млн человек.

Крупнейшие НПФ в России по данным "РИА Рейтинг" Фонд Доходность в 2017 году Доходность в 2013-2017 годах Размер активов, млрд рублей НПФ Сбербанка 8.7% 44.8% 509.6 НПФ Газфонд пенсионные накопления 9.5% 55.7% 490.3 НПФ "Будущее" -2% 18.3% 291.7 НПФ "Лукойл-гарант" -5.3% 32.5% 283.8 НПФ "Сафмар" 3% 40% 204.5

По итогам 2017 года ГУК обеспечила "молчунам" доходность в 8,59% годовых. Из десятки крупнейших НПФ примерно такую же доходность смогли обеспечить НПФ Сбербанка, "Газфонд пенсионные накопления" и "ВТБ Пенсионный фонд".

По данным ЦБ, в первом квартале 2018 года средневзвешенная доходность всех НПФ составила 8,1%, тогда как у ГУК ВЭБа этот же показатель составил 7,9%.