Автоподписка или авторегистрация: как заставить россиян копить на пенсию
Если вопрос о повышении пенсионного возраста почти решен, то дискуссии о накопительной системе в самом разгаре. Один из спорных вопросов - добровольность участия в этой системе. Русская служба Би-би-си решила напомнить, что такое пенсионные накопления, и как правительство будет заставлять россиян копить на пенсию самостоятельно.
В России к 2020 году будет запущена новая система пенсионных накоплений. Она будет называться индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Ожидается, что у ИПК будет существенное отличие от старой системы - накопления юридически будут принадлежать гражданам, а не государству.
Как заявлял в начале сентября министр финансов Антон Силуанов, индивидуальный капитал позволит россиянам получить прибавку к государственной пенсии. Эти деньги будут поступать в пенсионные фонды, и, таким образом, в экономике будут "длинные деньги" - средства, которые можно будет инвестировать в долгосрочные проекты.
"Эти деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику, то есть мы убиваем двух зайцев здесь", - говорил Силуанов.
Как было
В действующей системе пенсионного страхования предусмотрена накопительная часть. Некоторые россияне получили возможность отчислять средства на накопительный счет в 2002 году.
К 2013 году ставка пенсионных отчислений составляла 22% от зарплаты работника. 16% направлялись в Пенсионный фонд (ПФР), откуда деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Еще 6% работодатель направлял на пенсионный накопительный счет работника. Распределительную часть пенсии часто называют "общим котлом". Сколько каждый россиянин получит из этого котла в будущем - неясно, и подсчитать это сложно. А вот деньги на накопительном счете подсчитать легко, отмечали сторонники накопительного компонента.
Плюс пенсионных накоплений еще и в том, что граждане могут сами выбрать, кому доверить управление этими деньгами - конкретному негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или управляющей компании.
В том случае, если владелец накопительного счета не написал заявление о переводе средств в НПФ или управляющую компанию, то управлением этих денег по умолчанию назначалась госкорпорация ВЭБ (таких граждан называют "молчунами").
Действующая система пенсионных накоплений фактически прекратила существование из-за решения властей заморозить эти накопления. С 2014 года все 22% направляются в распределительную часть пенсии.
Те деньги, которые были перечислены на накопительные счета до 2014 года, остаются на них. Счета пополняются только за счет дохода от инвестирования этих средств.
В связи с тем, что все 22% от зарплаты работника уходили в "общий котел", бюджет в 2016-2018 годах сэкономит почти 1,2 трлн рублей, оценивал минфин.
Заморозка впоследствии несколько раз продлялась, и в мае 2018 года глава минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует возвращать прежнюю систему - в "общий котел" будут уходить все 22% от зарплаты работника.
При этом правительство все же хочет, чтобы граждане не только ждали государственную пенсию, но и сами копили на старость. Накопительная пенсия все-таки будет, но это будет другой институт. Россиянам самим придется направлять на накопительную пенсию часть личного дохода.
Добровольно-принудительно
Правительство и ЦБ пока не определились, как заставить россиян отдавать часть дохода на накопительные пенсионные счета, но при этом сохранить принцип добровольности участия в этой системе.
Изначально власти планировали, что граждан будут включать в накопительную систему по умолчанию (так называемая "автоподписка"). Процентная ставка отчислений должна увеличиваться на 1 процентный пункт в год - от 0% до 6%.
По этой схеме владельцев накопительных счетов предлагалось оставить в тех же пенсионных фондах, в которых они обслуживались до заморозки накоплений, и после запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) начать взимать с их зарплат 0-6%. Для отказа от участия в ИПК предлагалось писать отдельное заявление.
Механизм автоподписки поддерживали негосударственные пенсионные фонды, в интересах которых расширить свою клиентскую базу или хотя бы сохранить ее на прежнем уровне.
Против такой схемы выступил социальный блок - чиновники обратили внимание на то, что механизм автоподписки может нарушать принцип добровольности. В минтруда добавляли, что гражданам с невысокими зарплатами отчисление 6% дохода может оказаться не по карману.
Игорь Шувалов, занимавший тогда пост вице-премьера, поручил доработать проект.
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После этого возникла идея авторегистрации, которая заключалась в том, что работодатель расскажет работнику о системе ИПК, после чего последний подпишет документ об участии в этой системе.
Таким образом, как полагали власти, удастся сохранить принцип добровольности и свести к минимуму количество действий, необходимых для включения человека в накопительную систему.
1 октября стало известно, что правительство и ЦБ включили в законопроект механизм, который по сути является автоподпиской. Об этом сообщило РБК со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, включение граждан в накопительную систему будет базироваться на статье гражданского кодекса "Форма сделок", в которой говорится, что "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон".
Граждане смогут отказаться от участия в ИПК, но для этого надо будет написать заявление.
ЦБ и минфин не комментируют законопроект об ИПК. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что соцблок правительства законопроект пока не видел, и комментировать публикации на эту тему рано.
Какой НПФ выбрать?
Участники пенсионного рынка при выборе НПФ советуют обращать внимание на доходность, которую показал фонд, а также на объем средств под его управлением и на наличие надежного акционера.
Также стоит узнать, входит ли НПФ в систему гарантирования пенсионных накоплений (аналог страхования банковских вкладов). Кроме того, о надежности фонда может свидетельствовать высокий кредитный рейтинг.
Сейчас под управлением НПФ и ВЭБ находится более 4,3 трлн рублей пенсионных накоплений.
Государственная управляющая компания ВЭБа (ГУК) управляет накоплениями более 40 млн молчунов на сумму в 1,8 трлн рублей (это 42% от общего объема накоплений).
В НПФ обслуживаются более 37 млн человек с накоплениями на 2,6 трлн рублей, причем негосударственные фонды переманивают все больше клиентов из ВЭБа. По оценке Ассоциации НПФ, в 2016-2017 годах в негосударственные фонды перешли 7 млн человек.
|Крупнейшие НПФ в России по данным "РИА Рейтинг"
|Фонд
|Доходность в 2017 году
|Доходность в 2013-2017 годах
|Размер активов, млрд рублей
|НПФ Сбербанка
|8.7%
|44.8%
|509.6
|НПФ Газфонд пенсионные накопления
|9.5%
|55.7%
|490.3
|НПФ "Будущее"
|-2%
|18.3%
|291.7
|НПФ "Лукойл-гарант"
|-5.3%
|32.5%
|283.8
|НПФ "Сафмар"
|3%
|40%
|204.5
По итогам 2017 года ГУК обеспечила "молчунам" доходность в 8,59% годовых. Из десятки крупнейших НПФ примерно такую же доходность смогли обеспечить НПФ Сбербанка, "Газфонд пенсионные накопления" и "ВТБ Пенсионный фонд".
По данным ЦБ, в первом квартале 2018 года средневзвешенная доходность всех НПФ составила 8,1%, тогда как у ГУК ВЭБа этот же показатель составил 7,9%.