Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Англичанки совсем не такие, как вы думали

Отправляться на свидание вообще-то дело совсем не легкое. А если перед вами стоят еще и культурно-лингвистические проблемы, то не обойтись без краткого курса "молодого бойца".

Ну, а если у вас появилась возможность отправиться на свидание с англичанкой, то зазубрите наизусть эти восемь правил, чтобы первое свидание с нею не оказалось последним.

1. Как назначить свидание?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не пытайтесь подойти к англичанке на улице, подождите, пока вас представят. Впрочем, фраза: "Какой у вас чудесный пес!" работает парктически всегда и без официального представления

Англичане мужского пола не способны подойти к незнакомой женщине и пригласить ее на обед, в театр, или прогулку. Это слишком в лоб, а англичане стараются избегать лобовых столкновений или безальтернативных вариантов любой ценой.

Если вам понравилась какая-то англичанка, то сначала с нею надо познакомиться, поговорить и, вообще узнать ее, как личность. Если ее личность и ваша собственная не вступают в неразрешимые противоречия, то попробуйте пригласить ее выпить в паб. Пабы являются далеко не только питейными заведениями. Это - самый главный социальный институт для жителей Британии.

Постарайтесь по возможности избегать слова "свидание". Это тоже будет слишком "в лоб" и не оставит пространства для маневра.

Британцы, как и русские, любят выпить и могут выпить много. Но наши культуры питья алкогольных напитков существенно отличается. Русские традиционно опрокидывают в себя стопки с водкой, заедая их солеными огурцами и маринованными овощами, британцы предпочитают пиво или вино, особенно недорогую итальянскую шипучку просекко.

2. Не приносите букетов!

Правообладатель иллюстрации Robert Daly Image caption Не тащите на первое свидание букет: ваша спутница будет страдать от неловкости и бояться, что на нее все обращают внимание. Подождите, чтобы ваше знакомство немного продвинулось, и вас пригласили бы домой

Что бы вы ни делали, запомните раз и навсегда: никогда не приносите букеты на первое свидание! Нет, не поймите меня превратно, англичане очень даже любят дарить друг другу подарки, но вот делают это только по особым случаям, но только не на первом свидании!

21-летний студент из Москвы Борис встречался с несколькими англичанками за те три года, что он прожил в городе Йорк. Он сам рассказал Би-би-си, что пошло не так.

"На первое свидание я явился с цветами и сразу понял, что это было огромной ошибкой. Я сразу сообразил, что ей было неловко. Самым страшным кошмаром для англичанина любого пола является ситуация, в которой они привлекают к себе излишнее внимание. Англичане предпочитают из толпы не выделяться, а букет оказал прямо противоположный эффект".

3. Не играйте мускулами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не играйте мускулами: вы все-таки не в пещере живете, и от вас никто не ждет, что раз в неделю вам надо забивать мамонта. Патриархальные ценности на англичанок уже давно не действуют

Супермужественность на англичанок не действует. И вообще, устаревшее представление о том, что мужчина должен быть спасителем и телохранителем в одном флаконе, скорее вызовет смех, а не восхищение.

В прошлом году благотворительная организация Plan International UK провела опрос женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Почти половина из них заявили, что считают себя феминистками, а 91% опрошенных отметили, что мужчины и женщины должны иметь равные права

Так что забудьте об анекдотах про женскую логику, смеха они не вызовут. В чем лично убедился тот же самый Борис.

"Она даже не улыбнулась на мои шутки. Я просто хотел сказать ей, что я вообще-то не такой, что это просто юмор, что я стараюсь ее развеселить, но было поздно. Мой совет: думайте, что говорите. Женщины в Англии не привыкли к патриархальным ценностям".

27-летняя Ребекка из Лондона сказала, что очень жалеет, что обсуждала феминизм и политику с русским парнем.

"Для него это был повод пошутить и меня завести. Совершенно очевидно, что он эти разговоры всерьез не воспринимал. Так что отношения закончились после первой встречи".

Правообладатель иллюстрации Jacob Ammentorp Lund Image caption Надежность и доброе сердце важнее крутой тачки!

Следующий очень важный совет: не надо хвастаться тем, сколько вы зарабатываете, какая у вас крутая тачка, как часто вы накачиваете мускулы в тренажерах и так далее в том же духе.

26-летняя Наоми из города Вулверхэмптон недавно отправилась на свидание с русским молодым человеком, после чего отметила, что это был "необычный" опыт. "Все время он занимался тем, что расхваливал себя на все лады, как будто он был товаром, который я должна была купить. В какой-то момент он стал учить меня как делать захват, демонстрируя мне свою физическую силу".

Если верить авторам книги "Путеводитель по женщинам для мужчин" Джону Гутману и Джулии Шварц, больше всего женщины ценят в мужчинах надежность и честность. И дорогой машиной их не впечатлить. Гораздо важнее показать, что вы человек честный и надежный, а не играть мускулами.

4. Не мешайте ей платить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не мешайте ей платить. Если она вытаскивает кошелек, это вовсе не значит, что она считает вас бедным. Она просто за равноправие

Англичанки не ждут, чтобы мужчины платили за все на свиданиях. То есть на первом свидании вы можете это предложить, особенно если вы ее пригласили, а не она вас, а вот потом расходы следует делить. И если женщина настаивает на том, чтобы оплатить свою еду и питье, то не спорьте!

Наоми рассказала, что, когда она предложила заплатить, русский парень возмутился, обиделся и рявкнул: "Ты, что, думаешь, что я бедный что ли?"

5. Вежливость - превыше всего

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы опаздываете, даже на несколько минут, немедленно звоните и извиняйтесь, извиняйтесь и извиняйтесь! Спасение человечества от неминуемого вымирания не является достаточным оправданием

Англичане известны своей вежливостью. Они вырастают с безупречными манерами за обеденным столом и способностью говорить "извините" на уровне безусловного рефлекса. Реакция русского мужчины: "Я не мог понять, чего она все время извиняется, когда она ни в чем не виновата?"

Грубым считается:

Говорить с открытым ртом

Плеваться на тротуар

Пролезать без очереди

Опаздывать на встречу (даже на несколько минут)

Если вы опаздываете, то вне зависимости от причины незамедлительно сообщите своей даме. И не забудьте все время повторять: "Извини, прости, я больше не буду, нет, ну, извини, пожалуйста, я так виноват…"

6. Не рассчитывайте, что ваша дама будет чопорной недотрогой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не ждите, что ваша дама будет вести себя, как герцогиня на великосветском приеме. И уж точно не говорите, что она слишком много пьет!

Хотя англичанки могут быть невероятно вежливыми, их чопорность и холодная невозмутимость остались в прошлом. Они вполне могут напиться, нарядиться в слишком откровенный костюм, с легкостью ругаются и не чураются сомнительных шуток.

23-летняя Сьюзан из Лондона сказала, что хуже всего было то, что ее русский спутник постоянно ее осуждал: "Он все время говорил о том, как много я выпила и что, вообще, он ожидал, что я буду вести себя как настоящая леди".

Борис же отметил, что он был приятно удивлен чувством юмора своей спутницы, которая оказалась вовсе не такой консервативной во взглядах, как он ожидал.

Но дело в том, что основы основ английского юмора - сарказм и ирония - не англичан могут просто-напросто смутить. "Она, - рассказал Борис, - шутила с таким невозмутимым лицом, что я искренне думал, что она это все говорит серьезно. Лучше спросите, шутит ваша спутница или нет, нежели терзаться сомнениями".

7. Поищите что-нибудь общее

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поищите общие интересы. Для этого, кстати, совершенно не обязательно лезть в гору

Самым простым выходом из лабиринта культурных и лингвистических барьеров является поиск общих интересов.

Спросите ее, какие фильмы она любит, какую музыку, каких политических взглядов придерживается, и говорите о том, что интересует вас обоих. Кстати, это может помочь вам решить, что делать во время следующей встречи (если она, конечно, состоится).

"Поначалу мы оба чувствовали себя неловко, но скоро мы сообразили, что у нас общие музыкальные пристрастия. Все закончилось тем, что мы через неделю вместе отправились на концерт", - говорит Борис.

8. Не лезьте целоваться на людях

Правообладатель иллюстрации AntonioGuillem Image caption И не приставайте к ней с поцелуями в общественных местах! Она сама даст вам понять, когда будет можно

Традиционно англичане на протяжении нескольких веков культивировали эмоциональную сдержанность.

Так что нечего удивляться, что они не склонны к демонстрации чувств в общественных местах. Некоторые вообще считают, что всякие публичные нежности просто отвратительны, потому что целующаяся пара явно делает это только для того, чтобы изжить свои собственные глубокие комплексы.

Так что, если ваша дама сама не полезет к вам с нежностями, не пытайтесь поцеловать ее на первом свидании, особенно в переполненном вагоне метро.

И запомните следующие фразы, они вам пригодятся:

Не хочешь ли пойти и чего-нибудь выпить? - Would you like to get a drink sometime?

Я за это заплачу, а следующий раз за тобой, годится? - This one is on me. How about get the next round another time?

Было весело, надо бы встретиться еще раз. - I had a fun time with you. We should do it again.

Дай знать, если захочешь увидеться. - Give me a shout if you fancy meeting up again.

Наверное, нам лучше остаться друзьями. - I'd prefer if we were just friends.

Если вы хотите выучить больше фраз на английском, то вам - сюда.