Media playback is unsupported on your device Стрельба в Лас-Вегасе. Видео с полицейской нагрудной камеры

Ровно год назад, 1 октября 2017 года, в воскресенье, 64-летний пенсионер Стивен Паддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе из окна своего гостиничного номера-люкс, убив 58 человек и ранив более 500. Год спустямотивы человека, устроившего самое кровавое массовое убийство в новейшей истории США, по-прежнему не могут понять. Мы собрали всю информацию о том, как расследуют дело.

Стивен Паддок тщательно спланировал нападение. Перед тем, как открыть огонь из автоматической винтовки по толпе из окна своего гостиничного номера на 23-м этаже, он установил в коридоре гостиницы и в дверном глазке номера камеры наблюдения, чтобы заранее знать, когда номер будут брать штурмом. Когда спецназ ворвался в комнату, из которой он вел стрельбу, Паддок застрелился.

Паддок явно старался убить как можно больше людей. По словам очевидцев, стрельба была чрезвычайно интенсивной. Некоторые свидетели утверждают, что убийца отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть примерно 1000 патронов.

Полиция обнаружила в гостиничном номере, из которого велась стрельба, 47 единиц огнестрельного оружия, включая 23 винтовки, несколько тысяч патронов и взрывчатку. Позже его брат Брайан сказал, что Паддок никогда не интересовался огнестрельным оружием и не имел военного прошлого.

Кроме оружия в номере Паддока нашли несколько компьютеров и телефонов. На одном из компьютеров обнаружили несколько сотен фотографий с обнаженными детьми.

"Он просто парень, который жил в Меските и ездил в Лас-Вегас играть в казино", - заявил Брайан Паддок о брате через несколько дней после массового убийства. Год спустя мотивы стрелка остаются загадкой.

Позже выяснилось, что в период с октября 2016 по сентябрь 2017 года Паддок приобрел 55 единиц огнестрельного оружия. Также выяснилось, что помимо Лас-Вегаса он мог планировать нападения в других городах. Согласно информации сайта TMZ, Паддок забронировал отель в Чикаго на время рок-фестиваля Lollapallooza и очень настаивал на том, чтобы окна его номера выходили на парк, где проходили концерты. По какой-то причине Паддок так и не въехал в отель.

Расследовать стрельбу начали через несколько часов после смерти Паддока. За год полицейские и ФБР изучили 21 тысячу часов видеозаписей, около двухсот тысяч фотографий, и провели 43 интервью с близкими стрелка.

Игрок

Изначально СМИ сообщилли, что Паддок был бухгалтером. Это не совсем так. Стрелявший работал налоговым аудитором до 1984 года, а в 1985-м стал федеральным аудитором и начал специализироваться на оборонном секторе.

В конце 1980-х годов Паддок перешел на работу аудитором в частную фирму, которая через несколько лет стала частью крупнейшего оружейного концерна Lockheed Martin. Кроме того, Паддок вместе с братом Эриком владел фирмой по продаже недвижимости.

За несколько лет до стрельбы Паддок продал свою долю в бизнесе. Опрошенные полицией родственники оценивали состояние стрелка в сумму около двух миллионов долларов.

Один из сотрудников сети казино Caesar's, куда Паддок приходил играть, описывает его как интроверта. Пенсионер играл на крупные суммы и никогда не пытался заказать через персонал казино наркотиков или проститутку, отмечает сотрудник. Единственной женщиной, в компании которой его видели, была его девушка Марилу Данли. Работники казино говорят, что Паддок обращался с Данли холодно.

Сама Данли рассказала полиции, что за несколько месяцев до стрельбы Паддок "отдалился" от нее и их отношения перестали быть "интимными".

Свою жизнь Паддок ни с кем не обсуждал, а говорил в основном об азартных играх. Он всегда вовремя оплачивал долги, и несколько работников казино описывают его как клиента, с которым было легко работать. Дважды он выигрывал по-крупному: один раз автомобиль, вместо которого взял денежный приз в 90 тыс. долларов, второй - сумму в 150 тыс. долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После первых выстрелов Паддока в толпе началась паника. Люди бросились врассыпную, пытаясь найти укрытие

В опубликованных в мае этого года материалах полицейских допросов содержится допрос уборщицы, которая прибиралась в комнате Паддока. В последний раз это произошло примерно за четыре дня до массового убийства.

По ее словам, комната Паддока была абсолютно чистой, за исключением ванной и разворошенной кровати. Мусорные корзины были абсолютно пусты. Паддок, сказала она, проводил много времени за компьютером и редко выходил из номера. На обед он обычно заказывал суп.

Женщина описывает свою последнюю встречу с Паддоком. Она убиралась в комнате Паддока, пока постоялец, по ее показаниям, "все время на нее смотрел". Через какое-то время горничной стало неловко и она, закончив уборку, ушла из номера.

Активист?

В опубликованных показаниях есть заявления нескольких человек, которые говорят, что Паддок много критиковал правительство, считая его причастным к заговору. Такие взгляды популярны среди американских крайне правых, многие из которых считают, что правительство стремится обезоружить их с тем, чтобы потом подчинить себе. Некоторые из них считают федеральное правительство США и его законы нелегитимными.

Одна женщина в своих показаниях говорит, что Паддок, ужиная с ее сыном за несколько дней до стрельбы, много говорил о двух эпизодах новейшей американской истории - инциденте в Руби-Ридж и трагедии в Уэйко. В обоих эпизодах обыкновенные американцы, хорошо вооруженные, противостояли властям - полиции и ФБР. Сторонники правых взглядов считают эти два эпизода определяющим моментом для зарождения в США "народного ополчения".

Еще один свидетель, сам сейчас отбывающий срок, рассказал, что за несколько дней продал Паддоку схемы насадки, с помощью которой полуавтоматическое оружие можно переделать в автоматическое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стрельба в Лас-Вегасе стала одним из самых кровавых нападений в истории США

Паддок попросил мужчину самого изготовить для него насадки, но тот отказался. Тогда Паддок разразился "антиправительственной" тирадой о "лагерях FEMA", говорит свидетель.

Конспирологическая теория о том, что лагеря правительственного агентства FEMA для пострадавших от природных бедствий - это первые шаги правительства США по заключению населения страны в концентрационные лагеря - звучит довольно дико на первый взгляд, но пользуется популярностью в среде ультраправых.

Паддок говорил, что лагеря для пострадавших от урагана "Катрина" в 2005 году - "это первый шаг к тому, что полиция и военные начнут выбивать нам двери и конфисковывать оружие".

"Кто-то должен разбудить народ Америки и вооружить его", - сказал, по словам свидетеля, Паддок, добавив, что "иногда жертвы необходимы".

Правообладатель иллюстрации BOSTON 25 NEWS Image caption Позже полиция установила, что часть винтовок были полуавтоматическими. Они были оснащены приспособлениями для увеличения скорострельности

Исламист?

Экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, заявив, что за несколько дней до случившегося Паддок принял ислам и поклялся в верности ИГ. Никаких доказательств этого ИГ не предоставила.

"Насколько мы знаем, в деле Паддока нет ни одного элемента из тех, которые типичны для дел с участием ИГ", - говорит исследователь Амарнат Амарасингам из американского Института стратегического диалога.

Как следует из заявлений полиции, в период перед нападением Паддок не связывался с активистами исламистских организаций. На данный момент никаких улик, свидетельствующих о том, что Паддок мог быть исламским экстремистом, у следствия нет.

Поврежденный мозг

В декабре прошлого года невропатолог Стэнфордского университета доктор Ганс Фогель исследовал мозг Паддока. Несмотря на то, что мозг был поврежден - Паддок выстрелил себе в голову - Фогелю удалось кое-что узнать.

Фогель обнаружил обычные следы старения мозга, в том числе атерослекроз, но они, по мнению врача, не имеют отношения к нападению. Внимание медика привлекло большое количество амилоидных телец.

Как правило, эти тела обнаруживают у людей, перенесших инсульт и страдающих расстройствами наподобие синдрома Альцгеймера или эпилепсии. В случае Паддока они образовались в разных частях его мозга - на лобных долях, у основания и на гиппокампе.

Однако, несмотря на большую плотность амилоидных телец в мозге, Паддок не показывал никаких симптомов ассоциирующихся с ними заболеваний, отмечает Фогель.

Пока следователям не удалось вычленить наиболее вероятную версию мотивов Паддока. Спустя год после расследования он предстает все тем же "обычным парнем". Ответа на вопрос, почему год назад Паддок решил открыть стрельбу на поражение по многотысячной толпе, у следствия пока нет.

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