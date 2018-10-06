Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Бог - над всеми" - это часть предвыборного лозунга Жаира Болсонару

Победу в первом туре выборов президента Бразилии 7 октября прочат Жаиру Болсонару - человеку, который хвалит военную хунту, отрицает политкорректность и обещает вести совсем иную политику, нежели бывшие президенты Лула и Дилма Русеф. Но президентом он может и не стать.

Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) хвалит Пиночета и хунту, правившую Бразилией до 1985 года, высказывается в духе "мало расстреливали", с презрением относится к защитникам прав женщин и сексуальных меньшинств, оскорбляет в своих речах иммигрантов и национальные меньшинства.

Кроме того, Болсонару выступает за хорошие отношения с США и, как пишут бразильские обозреватели, рисует себя "тропическим Трампом". Политологи уточняют: скорее, он похож на филиппинского президента Родриго Дутерте.

Все это нравится почти трети избирателей.

От многих известных латиноамериканских популистов Болсонару отличается тем, что он не левак и выступает за свободную экономику. Но не за личные свободы.

Судя по результатам опросам, Болсонару выиграет первый тур. А вот его победа во втором туре не гарантирована.

Кто такой Болсонару

63-летний Жаир Болсонару - бывший военный. Его молодость прошла в армии в ту эпоху, когда Бразилией правили военные.

В 1988 году, через три года после конца военной диктатуры, Болсонару вышел в отставку в звании капитана, пошел в политику, и уже в 1990 году стал депутатом парламента.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Нет фашизму", - написано на плакате участника демонстрации против Болсонару

В июле этого года стал кандидатом в президенты от Социально-либеральной партии.

Болсонару - против абортов, однополых браков, он против иммиграции, за смертную казнь; по его мнению, военные диктатуры в Латинской Америке правильно делали, что пытали и убивали политических оппонентов.

Чем Болсонару привлекает избирателей

Прежде всего Болсонару привлекает свой электорат тем, что обещают вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.

Отставной капитан Болсонару обещает "осушить болото коррупции" и начать беспощадную борьбу с преступностью.

"Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове "диктатура", а тем временем более 14 миллионов человек - без работы, каждый год - 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!" - гласил один из твитов Болсонару, написанный незадолго до выборов.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto/Getty Image caption На демонстрации противников Болсонару собираются многие тысячи, но и сторонников у него много. На фото - демонстрация избирателей Жаира Болсонару

В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом леворадикал.

В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Либерал в экономике

Как объясняет обозреватель Би-би-си Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. "Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи", - говорит Учоа.

Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011 годы) и Дилма Русеф (2011-2016 годы).

Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.

"Многие из этих проектов погрязли в коррупционных скандалах - эти компании платили откаты политическим партиям, - объясняет Пабло Учоа, - так что, как видите, экономическая модель и коррупция были связаны между собой".

Болсонару обещает, в частности, продать государственную нефтяную компанию Petrobras, в махинациях с деньгами которой обвиняли Лулу и Русеф.

Главный соперник

Главный соперник Болсонару, судя по последним предвыборным опросам, как раз кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад (Fernando Haddad), и кандидатом он оказался как раз из-за коррупционных скандалов с предыдущими президентами от Партии трудящихся.

72-летнего Лулу да Силва в начале этого года приговорили к 12 годам тюрьмы. По мнению следствия и суда, в годы его правления Petrobras за взятки систематически раздавал подряды частным компаниям, и одним из получателей таких взяток - в его случае в виде квартиры - был сам Лула.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дилму Русеф отправили в отставку, но не в тюрьму, и теперь она агитирует за однопартийца Аддада

Ученице и протеже Лулы Дилме Русеф, сменившей его на посту президента в 2011 году, в 2016 году парламент объявил импичмент в связи с тем же коррупционным скандалом. Русеф при Луле возглавляла Petrobras.

В тюрьму, правда, Русеф не отправили, и она баллотируется в сенат одного из штатов (одновременно с президентскими в Бразилии пройдут выборы всех уровней).

Несмотря на приговор суда, Лула хотел баллотироваться сам, но Высший избирательный трибунал Бразилии постановил, что он не имеет на это права. Только после этого решения в сентябре кандидатом от Партии трудящихся был назначен Аддад.

Каков расклад

В начале последней предвыборной недели, согласно результатам опроса компании Datafolha, Болсонару в первом тура набирал 28%, а Аддад - 22% голосов.

Однако для того, чтобы стать президентом уже после первого тура, надо набрать абсолютное большинство голосов.

Datafolha выяснила, что если во второй тур все-таки выйдут Болсонару и Аддад, то Аддад выиграет: он наберет 45% голосов, а Болсонару - 39%.

Остальные опрошенные или не определились, или намерены испортить бюллетень (участие в выборах в Бразилии обязательно).

Правда, за три недели между первым и вторым турами многое может измениться.

В пятницу, 28 сентября, Болсонару заявил, что не признает поражение. А в понедельник, 1 октября, его напарник, кандидат в вице-президенты, генерал в отставке Амилтон Моуран, сообщил, что Болсонару уже передумал.

"Он переменил отношение. Если он проиграет, то проиграет", - сказал Моуран журналистам.