В обзоре российских газет за 2 октября:

"Ведомости": закон с оговорками

1 октября в России в полную силу должен был заработать "закон Яровой" - операторы должны были приступить к хранению интернет-трафика абонентов, пишет газета "Ведомости".

Но в постановлении правительства, разъясняющем правила хранения, есть оговорка: операторы должны хранить данные, накопленные в течение 30 дней со дня сдачи системы хранения в эксплуатацию. "Это значит, что вряд ли операторы начнут хранить трафик именно с 1 октября, поскольку сдача таких систем в эксплуатацию - дело небыстрое, - пишет газета. - Так оно, похоже, и получилось".

Хранить данные абонентов пока не получается: оборудование для хранения не работает, поскольку нет нормативных документов, регламентирующих его характеристики, процесс сертификации и установки, прокомментировал "Ведомостям" сотрудник одного из операторов. Также исполнению "закона Яровой" препятствует отсутствие требований к оборудованию, его сертификации и инсталляции.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян подтверждает, что связисты не могут исполнять "закон Яровой", поскольку минкомсвязи и ФСБ до сих пор не разработали требований к оборудованию для съема и хранения данных, нет ни порядка сертификации, ни порядка установки на сети.

По расчетам эксперта, если эти документы появятся даже завтра, внедрение систем съема и хранения данных затянется до конца 2019 года.

"Коммерсант": эксклюзивная практика

Очередной административный арест оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального может дать основания Федеральной службе исполнения наказаний ходатайствовать о замене нынешнего условного срока оппозиционера на реальный, не исключает газета "Коммерсант".

Алексей Навальный был арестован третий раз за 132 дня и теперь может быть привлечен к ответственности за "неоднократное нарушение порядка проведения митинга". А уголовное дело по этой статье, объясняет газета, может быть возбуждено, если гражданин хотя бы трижды получал административный арест за нарушение порядка или организацию митинга в течение 180 дней.

Новый арест также может дать основание ФСИН направить ходатайство об отмене условного осуждения согласно ст. 74 УК: в июне 2018 года по просьбе ФСИН суд на год продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу "Кировлеса", по которому он приговорен на пять лет условна до июля 2019 года.

"Проблема в том, что неравнозначная мера, которую выбирает для ходатайства ФСИН [продление испытательного срока или замена его на колонию], зависит от усмотрения конкретного чиновника в ведомстве, и никакого объективного критерия выбора нет", - прокомментировал газете адвокат юридической фирмы ЮСТ Александр Петров.

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал правовую практику в отношении Алексея Навального "эксклюзивной": "На практике суд сразу удовлетворяет такие ходатайства ФСИН, и обычный человек давно бы находился в тюрьме".

"То, что на Навального не действуют нормы права, стало понятно в 2012 году [после дела 6 мая о беспорядках на Болотной площади], когда Удальцов сел, а он нет, - говорит доктор политических наук Сергей Черняховский. - Власть демонстрирует, что она не занимается наказанием политических оппонентов, и поэтому закон трактуется двояко".

"Навальный - это инструмент борьбы нескольких групп внутри условного политбюро, - приводит газета мнение политолога Евгения Минченко. - Сейчас, однако, идет тренд на ужесточение режима, и поэтому безопасность Навального от тюрьмы в любой момент может исчезнуть".

"Ведомости": жизнь взаймы

Политтехнологи фальсифицировали выборы в Приморье ради победы Кремля, пишет The Bell. Возможная отмена итогов губернаторских выборов в Приморье не такая уж неожиданная, считает издание.

Сценарий с аннулированием выборов из-за массовых фальсификаций и повторным голосованием был придуман еще во время подсчета голосов - когда стало понятно, что единоросс Андрей Тарасенко проигрывает второй тур с большим разрывом, такие сведения есть у The Bell.

Перед вторым туром работа велась в основном с избирательными комиссиями, а не с избирателями, пересказывал накануне голосования знакомый одного из сотрудников штаба Тарасенко.

Но уже к шести вечера данные экзит-полов показывали, что кандидат от КПРФ Андрей Ищенко почти недосягаем: в штабе Тарасенко была паника - к этому времени стало ясно, что коммунист выигрывает с 62-68% голосов.

Для победы Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было "править" на 15%, описывает ситуацию на тот момент еще один источник, близкий к штабу единоросса.

К пяти утра в городах вроде Уссурийска (в нем были зафиксированы самые большие нарушения) шел массовый вброс.

Но целью была уже не победа Тарасенко. "Хотим отменять выборы", - примерно в это время такое сообщение один из политтехнологов из штаба единоросса отправил своему знакомому в Москве.

По его словам, уже на тот момент стратегия заключалась в том, чтобы аннулировать результаты "грязных" выборов и через 90 дней провести повторное голосование с теми же кандидатами.

В том, что выборы в Приморье были сорваны сознательно, не сомневается и один из бывших сотрудников администрации президента. Программа-максимум была - дотянуть Тарасенко до победы, но когда стало понятно, что сделать это уже явно не удастся, пришлось задействовать сценарий с фальсификациями и последующей отменой выборов.

Политолог Александр Кынев называет такой сценарий возможным. Но разумным он представляется лишь в том случае, если его авторы понимали, что на новые выборы после неизбежного скандала пойдет уже не Андрей Тарасенко, а другой кандидат от власти.

В любом случае, без отмашки Москвы такие массовые фальсификации, как в Приморье, были бы невозможны, добавляет Кынев. Косвенно это доказывает то, что вбросы начались уже вечером по местному времени.

"Коммерсант": 220 киловатт в одни руки

По данным газеты "Коммерсант", в России могут ввести норму электропотребления для населения, превысив которую, граждане будут платить за электричество по повышенному тарифу. Эта тема властями уже обсуждалась, но в 2014 году была заморожена. Теперь же, пишет "Коммерсант", правительство к ней вернулось: вице-премьер Дмитрий Козак на профильном совещании одобрил введение соцнормы на свет. И уже к середине января 2019 года должны быть подготовлены нормативные документы на этот счет.

Соцнорма, объясняет издание, фиксируется на 300 кВт/ч в месяц и оплачивается по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт/ч - по повышенному, свыше 500 кВт/ч - по "экономически обоснованному", но объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения".

"Подход меняет определение нормы с человека на домохозяйство, что в целом логично, так как сразу в эту категорию попадают и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми", - говорит Наталья Порохова из АКРА. При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагает эксперт.

Что еще почитать

"Сколько будет длиться бесконечная победа" - в редакционном комментарии под таким заголовком газета "Ведомости" пишет о российском участии в войне в Сирии. "Спустя три года после начала кампании в Сирии Россия победила, но не перестала терять людей", - пишет издание.

Депутат Государственной думы Сергей Иванов от ЛДПР внес на рассмотрение два законопроекта, согласно которым журналисты обязаны присылать тексты своих антикоррупционных расследований в отношении чиновников и депутатов их начальникам, а также в госорганы. Об этом рассказывает интернет-газета Znak.com.

Газета "Известия" публикует интервью лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он говорит о работе ЦИК, взаимодействии между палатами парламента и готовящемся ребрендинге партии.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.