Пресса Британии: "Простите, Джереми Хант, но Евросоюз - не тюрьма!"

В обзоре британской прессы за 2 октября:

Джереми Хант под градом критики за сравнение ЕС с СССР

Все британские газеты рассказывают о возмущении, которое вызвало сравнение ЕС с Советским Союзом у политиков и чиновников, как в Британии, так и в европейских странах. Допустивший такое сравнение во время своего выступления на конференции Консервативной партии в Бирмингеме министр иностранных дел Британии Джереми Хант, очевидно, рассчитывал на другую реакцию.

Times цитирует мнение нескольких бывших высокопоставленных сотрудников британского МИДа, которые назвали сравнение Евросоюза, препятствующего выходу Британии, с СССР, не разрешавшего своим гражданам уезжать в другие страны, недостойным уровня главы МИД.

Официальный представитель Брюсселя предположил, что Джереми Ханту следовало бы подучить историю, например, прочитать парочку исторических книг.

Координатор Европарламента по "брекситу" Гай Верхофстадт заявил Guardian, что Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, защищавшие европейские свободу и демократию от слов своего молодого однопартийца, вероятно, "перевернулись в могилах".

Financial Times цитирует слова германского министра по делам Европы: "Простите, Джереми Хант, но ЕС - не тюрьма!".

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорски призвал британского коллегу извиниться за "дешевую и оскорбительную" ремарку.

Особое возмущение сравнением выразили представители стран Балтии. Посол Латвии в Британии заявил, что членство в ЕС принесло его стране равенство, рост и уважение, в то время как Советский Союз лишь губил жизнь людей.

Посол Эстонии в Британии сказала Times, что слова Ханта "оскорбительны" для тех, кто жил под гнетом советской власти.

По мнению одного из собеседников Times в МИДе, министр позволил себе такое высказывание, забыв об интересах страны и будучи занятым лишь своими собственными политическими амбициями.

Другой собеседник издания, близкий к самому Ханту, сказал, что внимательный читатель не мог не заметить, что министр не называл ЕС Советским Союзом, а лишь употребил эту страстную метафору, чтобы подчеркнуть, что нельзя разрывать партнерство Британии и Европы, и ЕС не пристало превращаться в клуб, где уходящих членов обязательно наказывают.

От повторного референдума по "брекситу" не стоит ждать ничего хорошего

"Повторный референдум станет самой бессмысленной и негативной политической битвой нашего времени", - под таким заголовком Daily Telegraph публикует статью бывшего министра иностранных дел и бывшего лидера Консервативной партии Уильяма Хейга.

Подзаголовок статьи проясняет позицию автора: "На него уйдет по меньшей мере год, он вряд ли снимет существующие разногласия и может привести к власти Джереми Корбина".

"В последние дни, - пишет Хейг, - внутри Консервативной партии стали звучать значительные голоса в пользу повторного референдума о выходе из ЕС. Особенно тревожно, во всяком случае для меня, считающего эту идею крайне плохой, что среди них есть и голоса людей, к которым я отношусь с большой симпатией и уважением: Эмбер Радд (министр внутренних дел с 2016 по 2018 г. - Би-би-си), Доминик Грив (глава парламентского комитета по разведке и безопасности - Би-би-си) и сэр Джон Мейджор (премьер министр с 1990 по 1997 г. - Би-би-си)".

Голоса эти звучат на фоне недвусмысленно сформулированной на конференции лейбористов позиции в поддержку этой идеи, а Джереми Корбин сказал, что станет придерживаться мнения большинства членов партии. Чем дольше в рядах тори ведутся споры о приемлемости плана Терезы Мэй по выходу из ЕС, тем больше появляется оснований для проведения еще одного голосования, говорится далее в статье.

При поддержке столь серьезных политиков-консерваторов, значительной части оппозиции, всех либерал-демократов и всей Шотландской национальной партии настало время с гораздо более пристальным общественным вниманием, чем это делалось до сих пор, рассмотреть эту идею, считает Хейг.

"И если вы слышите голоса в ее поддержку - будь то на конференции консерваторов в Бирмингеме или же в своем пабе, вам стоит задаться шестью вопросами".

Вопрос первый: сколько времени уйдет на организацию и проведение референдума? Говорят, что если решение о его проведении будет принято в январе, а кампания будет вестись в феврале, то результат страна получит до 29 марта - дня официального выхода из ЕС. Однако в Британии нет конституционного положения о проведении референдума. Каждое такое решение требует специального акта парламента. На принятие его уйдет по меньшей мере несколько месяцев.

Так как рассчитывать на всеобщее согласие по этому поводу в парламенте невозможно, сами дебаты и голосование по проведению референдума, его правил и механизма осуществления принятого на нем решения станут предметом ожесточенных споров.

Затем, если референдум будет утвержден, надо будет выделить время - что в таком случае означает несколько месяцев - на подготовку и проведение общественной дискуссии. То есть, учитывая все вышеприведенные факторы, реально провести референдум можно будет в лучшем случае через год.

К этому времени - в мае 2019 года - в ЕС пройдут выборы в Европейский парламент и Британия, как страна, еще не вышедшая из Союза, должна будет внезапно принимать в них участие. Нет более верного способа вернуть к жизни UKIP, Партию независимости Великобритании, которая станет вести мощную кампанию о предательстве результатов первого референдума. Бизнес будет вынужден жить в состоянии неопределенности еще значительное время. А правительство будет вынуждено просить 27 стран-членов ЕС о продлении двухлетнего срока действия статьи 50 о выходе, что приведет к дальнейшему ослаблению позиций Британии на переговорах.

Следующий - решающий - вопрос: как должен быть сформулирован вопрос референдума?

"Некоторые приверженцы повторного референдума считают, что на голосование должно быть поставлено достигнутое с ЕС соглашение, - пишет Хейг. - Другие говорят, что проводить его нужно только в том случае, если соглашения достичь не удастся. Третьи настаивают на повторении того самого вопроса, который был поставлен в голосовании 2016 года, а четвертые предлагают несколько вариантов ответа: то есть выбор между бездоговорным "брекситом", сохранением членства в ЕС и так называемым планом "Чеккерс", на котором настаивает Тереза Мэй".

Но внятного ответа на этот вопрос на сегодняшний день не существует, и достижение согласия даже по этому одному вопросу станет предметом напряженнейших дебатов и дастся с большим трудом.

Что естественным образом ведет к третьему вопросу: есть ли уверенность в том, что референдум разрешит сложившийся конфликт?

Честным ответом на этот вопрос должно быть "нет", считает Хейг.

"Если, скажем, на голосование поставить вопрос об утверждении достигнутого соглашения, и оно будет отвергнуто, это будет означать, что люди все же проголосовали за выход из ЕС, но не на предложенных им условиях. Как в таком случае страна должна решать, что делать дальше? Если же на голосование вновь поставить первоначальный вопрос - выходить или оставаться, и избиратели вновь проголосуют за выход, ситуация будет такой же, как и сейчас, и год будет потерян. Ну а если результатом будет отказ от "брексита", то возмущение сторонников выхода будет настолько сильным, что немедленно начнется кампания за проведение третьего референдума".

По мнению автора статьи в DT, риск еще большего раскола страны и еще более ожесточенной и насыщенной негативными эмоциями политической кампании настолько велик, что закономерным является и четвертый вопрос: что ожидает в таком случае Британию? Отчуждение и разобщение людей на всех уровнях значительно усилится, считает политик.

"Смею предположить, - пишет Уильям Хейг, - что повторение первоначального референдума приведет к самой ожесточенной, самой негативистской и самой эмоционально насыщенной политической битве в жизни нынешних избирателей. Семьи и любые другие человеческие сообщества будут еще больше расколоты. И, так как более чем вероятно, что Шотландия, Северная Ирландия и Лондон вновь проголосуют иначе, чем остальная Англия и Уэльс, распад нашего хрупкого союза станет тоже более чем вероятным".

Теперь, когда очевидно, что на подготовку и проведение повторного референдума потребуется год, что о вопросе его согласия нет, что он вовсе не обязательно приведет к разрешению конфликта, а, скорее всего, лишь значительно усилит раскол в обществе, Хейг надеется, что смысл постановки этих вопросов понятен всем.

Для консерваторов, однако, по мнению видного члена этой партии, есть еще два вопроса, о которых следует задуматься сейчас.

Первый вопрос: можно ли представить себе, что правительство консерваторов переживет весь этот процесс? Трудно предположить, что нынешний кабинет согласится на такое предложение и сумеет провести его через парламент в условиях ожесточенного сопротивления в рядах собственной партии.

По мнению автора статьи, это станет быстрым и верным путем приведения к власти правительства Корбина - именно поэтому за это решение выступают многочисленные активисты радикально левого профсоюза "Моментум". Такой поворот событий станет куда более катастрофическим для страны, чем любой исход дебатов по "брекситу". Поэтому консерваторам не следует призывать к политике, которая может увеличить шансы прихода к власти такого крайне левого правительства.

Еще остается возможность задать последний, шестой вопрос: помогают ли звучащие сейчас призывы к повторному референдуму Терезе Мэй достичь хорошего соглашения с Брюсселем? Правильный ответ - нет, считает автор статьи в DT. Если в Брюсселе решат, что Британия движется к повторному референдуму, то там будет меньше желания достичь приемлемого соглашения.

"Вот они, шесть важнейших вопросов, которые следует поставить перед всеми сторонниками еще одного референдума, - говорится в заключение статьи Уильяма Хейга. - Если мы будем беспечны, то число этих сторонников будет увеличиваться. Именно поэтому нам следует поддерживать любое соглашение, которое сумеет достичь Тереза Мэй, завершить процесс "брексита" и заставить политический мир двигаться дальше".

Британия заменит европейцев на высококвалифицированных специалистов со всего мира

В эксклюзивном интервью газете Daily Mail глава МВД Британии Саджид Джавид озвучил основные пункты иммиграционной реформы. Министр объявил, что крупнейшая за десятилетия реформа будет реализована с января 2021 года.

С этого момента граждане стран ЕС утратят право свободного трудоустройства в Британии и должны будут получать рабочие и другие типы виз, для того чтобы жить и работать в стране постоянно. Как и граждане других стран, их будущая зарплата в Британии должна будет соответствовать определенным (пока не озвученным) требованиям.

Газета цитирует слова Джавида: "Иммиграционная система должна быть направлена на высококвалифицированных специалистов, в которых у нас может быть потребность, и резко снизить число низкоквалифицированных работников, приезжающих в нашу страну. Если речь идет о программистах или хирургах, с моей точки зрения, не имеет значение гражданство такого специалиста. Нам нужны их таланты и навыки, а значит, не имеет значения, такие высококвалифицированные люди приедут из Индии, Австралии или Франции. Важны именно их профессиональные качества".

Кроме этого, отметил министр, от новых мигрантов правительство ждет готовности больше интегрироваться и не только вносить свой вклад в экономику страны, но и жить в соответствии с британскими ценностями.

Джавид подчеркнул в интервью Daily Mail, что теперь правительство будет вместе с представителями бизнес-сообщества определять, какое именно количество иностранных работников необходимо для развития экономики. Уже очевидно, что как минимум на первом этапе реформы компании смогут продолжать нанимать низкоквалифицированных иностранных работников для тех отраслей, где пока не хватает британских рабочих рук. Но, по мнению министра, британские компании должны сконцентрироваться на обучении местной молодежи вместо того, чтобы привлекать иностранную рабочую силу, в сущности, лишь экономя таким образом на зарплатах.

Глава МВД признал, что отказ от дешевой рабочей силы из ЕС может оказать негативное влияние на рост заработных плат в стране, но зато Британия станет страной, открытой для самых блестящих талантов со всего мира.

Три миллиона граждан ЕС, которые уже проживают в Британии, сохранят все свои нынешние права. Не коснется реформа и туристов из стран ЕС: им по-прежнему не будет нужна виза для коротких поездок Великобританию.