Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption С розничных депозитов Сбербанка в августе вывели почти миллиард долларов

Из-за санкций российские чиновники и госбанкиры активно обсуждают, как снизить зависимость экономики от доллара. Слухи о жестких западных санкциях в отношении госбанков и принудительной конвертации валютных депозитов в рубли уже привели к оттоку средств из банков. ВТБ разработал программу дедолларизации российской экономики, и ее уже одобрил Путин.

Принадлежащий государству банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту России Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Руководитель госбанка добавил, что о полном отказе от доллара речи не идет. Но власти планируют снижать роль американской валюты в торговом обороте. "Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична", - сказал Костин.

План Костина

Глава ВТБ рассказывал, что его план предусматривает несколько основных мер:

ускоренный переход на другие валюты (евро, юань, рубль) в торговых операциях с другими государствами

перевод зарегистрированных за рубежом российских холдингов в российскую юрисдикцию

размещение еврооблигаций российских эмитентов на российской площадке вместо Euroclear

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Этот план поддержали в российском министерстве финансов. "Понятно, что не предполагается запрет на абсолютное хождение доллара. Таких вещей никто не поддерживает. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - заявил в сентябре заминистра финансов Алексей Моисеев.

Предложения Костина также поддержал глава минэкономразвития Максим Орешкин. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в сентябре, что поддерживает увеличение доли расчетов в рублях, но при одном условии - это должно быть экономически целесообразно.

Снижение доли доллара в расчетах обсуждается в связи с западными санкциями. В начале августе в США был обнародован новый законопроект о санкциях в отношении России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Как отмечали аналитики Barclays, главная угроза этого проекта - блокировка счетов и активов российских госбанков в США и запрет для американских финорганизаций на операции с российскими госбанками. Также законопроект предлагает запретить операции с российскими гособлигациями сроком обращения более двух недель. Ожидается, что решение по этому пакету ограничительных мер будет принято в ноябре.

Если реализуется жетский сценарий санкций, то ущерб может быть нанесен не только бизнесу российских госбанков, но и потребителям. Костин в середине сентября допустил, что в случае введения санкций валютные депозиты могут быть выплачены вкладчикам в рублях по действующему курсу.

Доллары под подушку?

Заявление Костина о возможной конвертации валютных депозитов в рубли вызвало резонанс в России. Юристы отмечали, что вклады в иностранной валюте должны быть выплачены в той же валюте, в которой они были открыты. Тем не менее эксперты допускали, что введение санкций может расцениваться как форс-мажор, и это будет достаточным основанием для изменений условий договора с вкладчиком.

Банковская статистика показывает, что потребители еще в августе начали снимать средства с валютных депозитов. Зампред правления Сбербанка Александр Морозов рассказывал агентству Рейтер, что финорганизация зафиксировала отток средств из валютных депозитов, который продолжался с начала августа до середины сентября.

Морозов объяснял отток средств сезонным снижением остатков из-за летних отпусков. По его словам, небольшой отток также произошел из-за опасений новых санкций.

По данным статистики, в августе с розничных счетов Сбербанка ушло 959 млн долларов. Еще 1,9 млрд долларов утекло с корпоративных счетов, говорится в отчете аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая.

Госбанки стали лидерами по оттоку валютных средств. При этом у некоторых частных финорганизаций - преимущественно, у "дочек" иностранных банков - наблюдался приток валютных вкладов, но в меньшем объеме, чем было выведено из госбанков. Аналитики считают, что значительная часть этих денег была переведена в наличность или выведена за пределы России.

"Такая динамика согласуется с предположением о том, что компании и физлица выводили валютные сбережения из банков на опасениях введения в отношении них жестких санкций. Эти опасения усилились после комментариев представителя ВТБ о том, что возврат средств в случае санкций может быть осуществлен в отличной от доллара валюте", - говорится в отчете Райффайзенбанка.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что жестких санкций ждать не стоит. "На наш взгляд, вероятность, что США введут против каких-либо крупных госбанков РФ запрет на расчеты в долларах, минимальна. ЕС, скорее всего, не поддержит такие санкции, так как они бы угрожали поставкам российского газа", - говорится в отчете финорганизации.

В рейтинговом агенстве Fitch также считают, что российским госбанкам вряд ли запретят операции в долларах. "История с санкциями по-прежнему будет волатильной и непредсказуемой, но Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, так же как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять операции в долларах США", - сообщалось в отчете агентства.

Тем не менее эксперты отмечают, что возможность жесткого сценария все же сохраняется. Строгие санкции негативно повлияют на российскую банковскую систему, указывали аналитики Moody's.

ЦБ - за рубль

Банк России проводит собственную политику снижения зависимости от доллара и других валют. В рамках этой политики увеличивается доля золота в резервах и снижается доля валюты на балансах банков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Рост валютных кредитов и депозитов негативно влияет на экономику, потому что повышает волатильность курса рубля, говорила в апреле 2016 года зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В связи с этим ЦБ проводит политику "девалютизации". Руководство регулятора отмечает, что это медленный процесс, и резких изменений для банков не будет.

Например, с 1 августа 2018 года ЦБ увеличил норму обязательных резервов по валютным вкладам граждан на 1 процентный пункт до 7%. С помощью этой меры регулятор хочет стимулировать банки меньше принимать валюты на депозиты, отмечал ЦБ.

По данным Банка России, доля валютных депозитов, пересчитанных в рубли, с января 2016 года по январь 2018 года снизилась с 29,4% до 20,5% от общего объема депозитов.

В рамках снижения зависимости от доллара ЦБ значительно снизил объем инвестиций в гособлигации США. По итогам мая 2018 года Россия выбыла из списка крупнейших держателей американских бондов. За год портфель "трежерис" на балансе Банка России сократился со 108,7 млрд долларов до 14,9 млрд долларов.

Председатель ЦБ Эльвина Набиуллина говорила, что при диверсификации резервов учитываются финансовые, экономические и геополитические риски.

Кроме того, Банк России увеличивает долю золота и снижает долю валют в золотовалютных резервах. В ноябре 2017 года зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что это делается по поручению Путина.

"Я не буду останавливаться на геополитической обстановке, все вы люди умные и понимаете роль золота в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны", - отмечал Швецов.