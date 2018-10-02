Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В феврале Яна Куцяка вместе с невестой Мартиной Куснировой нашли застреленными в собственном доме

Полиции Словакии потребовалось полгода, чтобы раскрыть резонансное убийство местного журналиста Яна Куцяка. Молодой журналист-расследователь работал над сенсационным материалом для сайта aktuality.sk о деятельности итальянской мафии в Словакии и Европе в целом.

Как произошло убийство?

В феврале журналиста вместе с его невестой Мартиной Куснировой нашли застреленными с близкого расстояния в доме, где они жили, в деревне Велка Мача, что примерно в 65 км к востоку от Братиславы. Куцяку и Куснировой было по 27 лет.

По данным правоохранителей, журналист погиб от выстрела в грудь, а его девушка - в голову. Полиция заявила, что убийство было совершено между 22 и 25 февраля и связано с профессиональной деятельностью погибшего.

Сколько получил киллер?

Женщина, называемая в отчете Аленой Ж, заказала убийство, исполнителем стал Томаш Ш. К месту убийства его привез Мирослав М, а посредником выступил Золтан А, сообщил прессе представитель прокуратуры в Братиславе.

По его словам, Томашу Ш заплатили 50 тыс. евро и простили долг в 20 тыс. евро. Представитель прокуратуры также сообщил, что целью заказного убийства был Куцяк, а его невеста, по-видимому, стала случайной жертвой, оказавшись не в то время не в том месте.

Все четверо находятся под стражей, им предъявлены обвинения.

Следствие не исключает, что в число подозреваемых могут попасть и другие лица.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Исполнителем убийства следствие называет Томаша Ш

Сейчас прокуратура выясняет, откуда поступили деньги на убийство.

Кто был заказчиком?

По информации словацких СМИ, Алена Ж работала переводчиком у словацкого бизнесмена Мариана Коцнера, который стал фигурантом журналистского расследования Куцяка.

Генпрокурор Яромир Цизнар отказался отвечать на вопросы прессы о причастности Коцнера к убийству.

Полиция сообщила, что во время обысков в домах подозреваемых были изъяты оружие, автомобили и мобильные телефоны, использовавшиеся в ходе преступления.

Также полиция рассказала, что предполагаемый убийца Томаш Ш. в прошлом работал полицейским.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По информации словацких СМИ, Алена Ж работала переводчиком у словацкого бизнесмена Мариана Коцнера

Как в Словакии отреагировали на убийство?

Реакция словаков на убийство журналиста и его невесты была незамедлительной.

В Братиславе начались многочисленные протесты, на фоне которых правительство премьер-министра Роберта Фицо в марте ушло в отставку.

Само расследование Куцяка было опубликовано только после его смерти.

Журналисту удалось раскрыть присутствие итальянского мафиозного клана "Ндрангета" в Словакии.

Что расследовал журналист?

История, которую Куцяк так и не рассказал, начинается в родных краях "Ндрангеты", на юге Италии, а ее следы ведут в лондонский Сити.

В ней замешаны мафиози, политики, наемные убийцы и лица, занимавшиеся отмыванием денег. Эта история наглядно показывает, что итальянская мафия распространилась далеко за пределы родной страны.

Куцяк выявил возможные деловые связи между предполагаемым членом итальянской мафии Антонио Вадалой и двумя высокопоставленными советниками премьер-министра.

Оба названных Куцяком советника работали на Роберта Фицо, однако нет никаких доказательств того, что сам премьер знал об их связи с предполагаемым мафиози.

Как с этим связан бывший премьер Роберт Фицо?

Куцяк в своей статье утверждает, что в восточной части Словакии на границе с Украиной живут итальянские бизнесмены, связанные с калабрийским мафиозным синдикатом "Ндрангета".

Эти люди уже много лет присваивают деньги, выделяемые Евросоюзом для этого сравнительно бедного региона, пишет Куцяк в своей последней статье.

Эти бизнесмены, утверждает расследователь, имеют связи с людьми, близкими к премьер-министру. В частности, они связаны с бывшей моделью по имени Мария Трошкова, в среду подавшей в отставку с поста главного государственного советника премьера Роберта Фицо.

Также в статье упоминается бывший начальник Трошковой Вильям Ясан, до недавнего времени занимавший пост секретаря словацкого Совета безопасности.

Трошкова и Ясан объявили о своей отставке до завершения следствия, в совместном заявлении обвинив некоторых политиков и СМИ в попытках "связать их имена с этими отвратительными преступлениями".

Они заявили, что покидают посты, чтобы их имена не использовали в политической кампании против Фицо.

Член партии Роберта Фицо "Курс - социальная демократия" министр культуры Марек Мадарич также подал в отставку, заявив, что не может смириться с тем, что журналист был убит, когда сам он возглавлял министерство.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После убийства журналиста Братиславу охватили многотысячные протесты

Кто такой Антонио Вадала?

Антонио Вадала был задержан в начале марта. Он отрицал связи с "Ндарнгетой", утверждая, что он всего лишь честный предприниматель.

Однако позже Вадалу экстрадировали в Италию, где он обвиняется в контрабанде кокаина. В Словакии ему также предъявили обвинения в попытке нелегально получить субсидии от Евросоюза.

Как следует из расследования Куцяка, Антонио Вадала - член печально известного клана Вадала, родным городом которого считается Калабрийская коммуна Бова-Марина.

Семья Вадала - один из 150 кланов, входящих в мафиозную структуру "Ндрангеты".

Чем занимается "Ндрангета"?

"Ндрангета" ведет свою историю со времен объединения Италии в 1871 году. Сегодня этот преступный синдикат, насчитывающий около 10 тысяч членов, считают самым влиятельным в мире.

Он контролирует более 80% кокаина, перевозимого в страны Европы из Центральной Америки, а его прибыль оценивают в 90 миллиардов евро в год.

Кроме того, "Ндрангета" занимается контрабандой людей и органов и получает миллиарды путем махинаций с дотациями Евросоюза и региональными бюджетами.

Как стало известно Би-би-си, синдикат отмывает миллиарды евро через банки лондонского Сити с помощью коррумпированных юристов и бухгалтеров.