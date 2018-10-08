В Саратове умирают полицейские лошади. Что об этом известно?

Image caption Конь Зарок

В Саратове в бедственном положении оказались служебные лошади местной полиции. Два жеребца умерли. Подрядчика, который должен был ухаживать за животными, подозревают в мошенничестве. Русская служба Би-би-си разбиралась, что произошло в Саратове.

В начале сентября в социальных сетях среди саратовцев стала появляться информация о плачевном состоянии служебных лошадей местной полиции. Первой о проблеме рассказала частный конезаводчик Ирина Зацепилина. Она увидела истощенных животных в конюшнях саратовского ипподрома, где служебных лошадей держали неподалеку от частных.

"Лошади уже даже не реагируют на человека. Когда я зашла, не поняла, думала, что мне сперва показалось, что это не лошади, а скелеты", - говорила информационному агентству "Взгляд-Инфо" Зацепилина. По ее словам, состояние животных ухудшилось довольно быстро - в течение полугода.

В полиции заявили, что в кавалеристском подразделении находится 22 лошади, 12 из которых используются в работе. Еще 10 "подлежат выбраковке", - говорилось в сообщении ведомства.

На фоне возникшего общественного резонанса спустя несколько дней после рассказа Зацепилиной конюшни посетили глава городского управления МВД Андрей Чепурной, профессор ветеринарных наук Иван Калюжный и сама Зацепилина в сопровождении журналистов.

"Никаких проблем никогда не было с питанием... С индивидуальным предпринимателем заключен договор по питанию, обслуживанию лошадей, а также договор по ветеринарному обслуживанию лошадей", - сказал Чепурной.

Профессор Калюжный заявил, что лошади не голодают, но, возможно, больны.

Торнадо и Зарок

Image caption Одна из лошадей, "выбракованных" полицией Саратова

18 сентября умерло одно из животных - 20-летний жеребец по кличке Торнадо. Он был в числе "выбракованных" животных.

5 октября ведомство сообщило, что передало 11 лошадей общественной организации "Народная добровольная дружина".

Портал "Стройсар" писал, что руководитель этой структуры Роман Петров является одним из руководителей Волжского казачества и, в частности, руководит взаимодействием казаков с полицией. "Дружина", в свою очередь, передала 6 лошадей в феремерские хозяйства, а пять - местному Аграрному университету.

На следующий день одно из этих животных - 20-летний конь Зарок - умерло в ветеринарной клинике университета. Там заявили, что конь поступил уже в критическом состоянии и умер от множественных заболеваний, в том числе от болезни сердца.

"Мы сразу сделали УЗИ, оно показало, что сердце изношено на 90 % - оно практически, как тряпка", - рассказывала информационному агентству "Взгляд-инфо" заведующая ветеринарной клиникой университета Вера Горбунова. Она отмечала, что такое состояние здоровья для 20-летнего животного - это крайне необычный случай. Горбунова предположила, что питание коня могло быть несбалансированым. Животных ветклиника взяла бесплатно с условием, что сможет демонстрировать их студентам как "пример лошадей с букетом заболеваний", говорит она.

В беседе с Русской службой Би-би-си саратовский волонтер Марина Петрова (имя изменено по просьбе собеседника) рассказала, что у нее вызывает опасение судьба шести лошадей, которые отправились в фермерские хозяйства. По ее словам, зоозащитникам не удается выяснить, о каких конкретно фермерах идет речь, чтобы проверить, в каком состоянии находятся животные.

Мошенничество

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с уходом за лошадьми. Известно, что подрядчик, с которым городская полиция заключила соответствующий контракт (это индивидуальный предприниматель Алена Соколова), получил во второй половине 2017 года 270 тысяч рублей на содержание животных и уход за ними.

Следователи считают, что "работы, предусмотренные контрактом, в полном объеме не выполнялись", а подрядчик предоставлял полиции недостоверные отчеты о работе. Соколова не комментировала возбуждение уголовного дела.

По информации саратовской редакции газеты "Коммерсант", ИП Соколовой четыре года подряд выигрывало конкурс на обслуживание полицейских лошадей, а также заключало контракты с различными отделами саратовской городской полиции и Следственного комитета" (в 2018 году - на 12,9 млн руб).

Десять оставшихся в кавалеристском подразделении лошадей продолжают использоваться полицией при патрулировании. В полиции заявили, что для них будет построена отдельная конюшня с территорией для выгула. Местные СМИ уже выразили опасения, что там они останутся без присмотра волонтеров.