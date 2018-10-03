Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption МС-21 еще проходит испытания, но на него уже делают ставку в государственных экономических прогнозах

Объем экспорта российской гражданской авиации в 2024 году должен составить 4,42 млрд долларов США, говорится в основных направлениях деятельности правительства до 2024 года. Би-би-си разбиралась, за счет чего Россия собирается так резко нарастить поставки отечественных самолетов.

Объем российского экспорта гражданской авиации в 2017 году составил примерно 0,5 млрд долларов, что предполагает увеличение более чем в девять раз, говорится в документе правительства.

"Основные направления..." "Основные направления..." были опубликованы 1 октября 2018 года. Этот документ определяет цели, задачи и приоритеты политики - в частности, в области научно-технологического развития.

Между тем базовый сценарий принятой год назад обновленной стратегии развития авиационного экспорта до 2025 года предусматривал, что экспорт авиатехники в этом году составит около 3,5 млрд долларов. Таким образом, российское правительство рассчитывает на результат, который даже превышает средний показатель стратегии.

В 2016 году, согласно стратегии, которую подготовил минпромторг, объем гражданского авиаэкспорта составил около 470 млн долларов. При этом на экспорт было поставлено 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, три вертолета Ми-8 и Ми-17, два вертолета Ка-32А11ВС и один Ми-26ТС.

Рынок растет

Если в 2016 году, судя по статистике минтранса, флагманом российского авиационного экспорта был Superjet 100 производства компании "Гражданские самолеты Сухого", то в будущем лидером продаж должен стать МС-21.

В оптимистичном прогнозе минтранса говорилось, что в случае, если в России будет создана и успешно внедрена эффективная система лизинга авиатехники, то теоретически в дополнение к базовому сценарию с 2018-й по 2025 год можно будет поставить на экспорт 215 SSJ100 и МС-21 на общую сумму 7,65 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption "Суперджет" стал первый российским самолетом, полностью созданным после распада СССР

Минтранс исходит из прогноза Airbus, согласно которому до 2035 года в мире будет востребовано 32430 новых самолетов вместимостью свыше 100 кресел (МС-21) и Boeing, который прогнозирует потребность в 39620 лайнерах вместимостью свыше 60 мест (SSJ75 и SSJ100).

При этом потребности в новых среднемагистральных узкофюзеляжных самолетах, то есть в лайнерах класса МС-21, оцениваются российской "Объединенной авиастроительной корпорацией" в 27515 единиц, Airbus - в 23530 единиц, а компанией Boeing - в 28140 единиц, говорится в документе минтранса.

Правда, контракты на поставку до 2025 года трех четвертей среднемагистральных самолетов, как отмечается в прогнозе, уже подписаны.

Локомотив экспорта

Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года, а его серийное производство должно начаться в 2020 году.

Это узкофюзеляжный среднемагистральный самолет пассажировместимостью от 130 до 160 мест (в двух модификациях) станет первым лайнером, который Россия выведет на самый большой сегмент рынка. На нем традиционно доминируют лайнеры семейств 737 компании Bopeing и А320 Airbus.

Каталожная цена МС-21-300 составит чуть больше 96 млн долларов, что почти в два раза больше цены SSJ100 на внешнем рынке, и, как полагает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, России достаточно будет продать хотя бы столько же МС-21, сколько было продано "Суперджетов", чтобы значительно приблизиться к цели.

По словам эксперта, главное в этом проекте то, что самолет соответствует всем техническим требованиям: "Исходя из тех, правда, фрагментарных сведений, которые мы получаем о ходе испытаний, подтверждаются заявленные основные характеристики, корректность и правильность основных решений. То есть, если говорить о самолете как о конструкции, то все идет к тому, что он, выражаясь образным языком, получится".

Надежность и репутация

Глава компании Infomost Борис Рыбак в разговоре с Би-би-си пояснил, что за десять лет эксплуатации "Суперджет" заработал репутацию не самого надежного самолета, и теперь МС-21 должен будет постараться, чтобы изменить отношение к российским пассажирским самолетам.

1 октября "Аэрофлот" получил свой 50-й "Суперджет". В крупнейшей российской авиакомпании этот самолет считается ненадежным. В документе авиакомпании, который в апреле попал в Русскую службу Би-би-си, уровень безопасности SSJ100 был назван средним, тогда как у остальных самолетов производства Airbus и Boeing он считался высоким.

Как сообщает "Авиатранспортное обозрение", некоторые проблемы с "Суперджетом" возникали и у иностранных эксплуатантов.

В сентябре профильные интернет-издания сообщали, что авиакомпания Brussels Airlines не будет продлевать договоры о лизинге российских самолетов, которые принадлежат ирландской CityJet.

Как сообщал авиационный портал FlightGlobal, а также несколько других специализированных изданий, мексиканская компания InterJet даже получила компенсацию от производителей "Суперджетов" за их простои. Правда, при этом мексиканский авиаперевозчик не собирается отказываться от российских самолетов, которых в его флоте 22 единицы.

"Все будет зависеть от качества техники, организации послепродажного обслуживания, - считает Рыбак. - Все знают, что такая проблема с "Суперджетом" существует, и все потенциальные покупатели, кроме "Аэрофлота", для которого это государственная программа по освоению этой техники, все коммерческие эксплуатанты будут требовать серьезных гарантий, что самолет будет легко поддерживаться в состоянии летной годности, что доступ к запчастям будет эффективный".

Эту проблему понимают и чиновники. "В силу низкой серийности производства и объемов продаж у отечественных производителей не выстроена эффективная система послепродажного обслуживания с точки зрения доступности запасных частей и предсказуемой стоимости обслуживания, что является ограничивающим фактором для экспортных поставок", - говорится в документе министерства транспорта России.

В стратегии, опубликованной год назад, содержался план по развитию авиационного экспорта, в котором содержались не только технические вопросы, но и организационные, включая сертификацию самолетов. Общий объем государственной поддержки отрасли на 2018-2025 годы должен, согласно плану, составить 73,7 млрд рублей, причем в 2018-2020 годах - 23,8 млрд рублей.

Самолеты и политика

Обстоятельством, которое сложнее всего учитывать в прогнозах на экспорт авиатехники, как отметил Олег Пантелеев, выступает внешнеполитическая обстановка.

В России в последнее время не раз звучали призывы выдворить из страны американскую компанию Boeing. В Российской Федерации у авиационного гиганта есть инженерный центр, подписаны контракты с российскими производителями титана.

Как говорил Русской службе Би-би-си президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, если такое решение будет принято, оно очень сильно навредит десяткам, а может сотням тысяч рабочих мест в России.

В середине сентября Boeing и "ВСМПО Ависма" открыли второй завод по производству титановых деталей для американских самолетов.

В конце августа США ввели против России новые санкции в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Санкции предусматривают запрет на экспорт товаров двойного назначения. В этом списке 21 группа, в том числе радиоэлектроника, реактивные двигатели, беспилотные аппараты. Для гражданских самолетов в списке было сделано исключение.