Image caption Могила Артема Кутсарь на центральном кладбище Читы

В середине апреля в Читу из Сирии привезли тело бойца "ЧВК Вагнера" Артема Кутсарь. На связь с родными он перестал выходить в начале февраля. Два месяца семья не знала о том, что с ним случилось. С тех пор сестры погибшего пытаются выяснить, когда, где и при каких обстоятельствах он погиб.

24 января Артем Кутсарь отметил день рождения, ему исполнилось 34 года. Через день, 26 января, он последний раз позвонил маме, которая живет в селе Маккавеево в 60 км от Читы. А 3 февраля - жене Олесе.

"Сказал, что в следующий раз выйдет на связь или через два дня или через две недели, - вспоминает его сестра Лариса. - 10 февраля я прочитала про бой в провинции Дейр-эз-Зор, и что там погибло много русских. Сердце сразу заболело, но я молила бога о том, чтобы Артем был только ранен. С этого дня и до 16 апреля, когда мы его наконец похоронили, была не жизнь, а какой-то ад".

Мечта о Чечне

Артем Кутсарь был младшим ребенком в семье. Когда он родился, его сестре Ларисе было десять лет, а сестре Наталье - шесть.

"Жили мы в деревне, жизнь там тяжелая, и я была нянькой ему, - вспоминает Лариса. - К несчастью, когда ему было четыре года, наш отец скончался - случился тромбофлебит. Так что отца Артем вообще не помнил".

В Маккавеево, где жила семья Кутсарь, около 4 тысяч жителей. В годы Гражданской войны, как рассказывают краеведческий сайты, в селе "стояли войска генерал-майора Артемия Тирбаха и функционировала печально известная Маккавеевская гауптвахта, унесшая жизни более 5 000 человек".

В память об этом событии в центре Маккавеево в 1920 году был поставлен крест, в 1957 году сооружен памятник, а с 1968 года - мемориал.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/Evgeniy Yepanchincev Image caption Призывники в Чите

Учеба в сельской школе давалась Артему с трудом, вспоминают его сестры, и о получении высшего образования он не задумывался, уже в старших классах начал активно готовиться к службе в армии. В мае 2002 года его призвали, и Артем уехал в учебку в Улан-Удэ.

"Сотовых телефонов тогда еще не было, и как-то раз он заказал звонок на телеграфе, я специально приехала на почту, чтобы поговорить. Тут он мне сказал, что ему срочно нужна тысяча рублей, - рассказывает сестра Наталья. - Я не спрашивала, зачем. В том году у меня муж пропал без вести и я пенсию за год вперед получила. Выслала ему денег, а потом оказалось, что они были ему нужны, потому что он в Чечню уезжал".

Image caption Артем Кутсарь после возвращения из армии

Как единственного мужчину в семье Артема не должны были отправлять в горячую точку. Чтобы обойти это правило, одного из знакомых мамы он назвал своим отчимом и так получил разрешение ехать.

Уже осенью 2002 года, когда в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник, похоронив под собой поселок Верхний Кармадон и съемочную группу Сергея Бодрова, солдат Артем Кутсарь принимал участие в поисковой операции, разбирая завалы.

Больше полугода родные Артема не знали ничего о том, где он находится и чем занимается.

"Но я тогда работала в читинском отделении ДОСААФ, у нас там было много военных, и я к одному полковнику обратилась с тем, что брат потерялся, - рассказывает Наталья Кутсарь. - Через какое-то время он сказал, что брат на второй чеченской, но информация об этом секретная, и солдатам запретили писать родственникам, где они находятся".

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Vladimir Mukagov Image caption Осенью 2004 года Кутсарь принимал участие в поисковой операции в Кармадонском ущелье

В армии, говорит Лариса, ее брат понял, чем хочет заниматься в жизни - решил, что хочет сделать военную карьеру и после прохождения срочной службы остаться служить по контракту. Но категорически против этого выступила мать.

"Он ее пожалел и вернулся, - вспоминает Лариса. - 7 мая 2004 года он приехал в Читу, 8-го в Маккавеево, а 9-го на стадионе в Грозном взорвали отца Кадырова. Мы подумали: как хорошо, что он успел вернуться, а то, наверное, застрял бы там".

Жизнь после армии

Никакой работы в Макавеево в то время не было, вспоминают сестры Артема, так что все жители деревни зарабатывали незаконной рубкой леса: "Это сейчас за это людей в тюрьму сажают, а тогда были пункты приема, куда сдавали лес, а потом его в Китай вывозили".

Понимая, что долго так продолжаться не может и никаких перспектив в деревне нет, сестры начали уговаривать брата перебрать в Читу. "Вариант там был только жениться, нарожать детей и спиться", - рассказывает Наталья.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption "Жениться, нарожать детей и спиться", - говорит сестра Артема о перспективах жизни в Маккавеево

Попав однажды в ДТП и находясь в больнице, Артем Кутсарь принял решение переезжать, сестры помогли ему устроиться в Чите грузчиком.

Нынешняя Чита представляет из себя причудливую смесь китайских бизнес-центров, хрущевских пятиэтажек, деревянных изб и двухэтажных сталинских бараков, особняков XIX века. Город регулярно занимает первые места в антирейтинге Росстата по загрязнению воздуха.

Главная городская достопримечательность - церковь XVIII века, в которой разместился музей декабристов, свои права на нее регулярно заявляет РПЦ. Молодежь старается уезжать либо в столицу, либо в более богатые Иркутск и Улан-Удэ.

Image caption Музей "Церковь декабристов" давно хочет вернуть себе в собственность РПЦ

"У нас присутствует определенный кризис идентичности: с одной стороны, Забайкалье приписано к Сибирскому федеральному округу, а с другой, когда у нас недавно проходили военные учения "Восток-2018", все журналисты говорили, что они идут на Дальнем Востоке, - рассказывает коммерческий директор издания "Чита.ру" Елена Романова. - В Москве регулярно принимаются программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, но в какой-то момент Забайкалье из внимания выпадает, и деньги по этим программам до нас не доходят".

Артем Кутсарь в Чите несколько лет работал грузчиком, потом с друзьями организовал компанию по ремонту сантехники. Затем - в 2011 году - устроился охранником к одному известному в городе бизнесмену.

Примерно в это же время, вспоминают его сестры, Артем познакомился с девушкой Олесей. В 2013 году она забеременела, сначала молодой человек хотел с ней расстаться, но сестры убедили, что бросать девушку с ребенком нельзя. В июне 2013 года молодые люди поженились.

После церемонии сестра Лариса устроила для молодоженов скромный праздничный ужин у себя дома. А в ноябре 2013 года у них родилась дочь.

Image caption Артем Кутсарь (слева) с товарищем в Чите

Вскоре после этого Артем Кутсарь уволился из охранников и начал таксовать. Но мысли о военной карьере периодически к нему возвращались.

Весной 2015 года несколько его знакомых и бывших сослуживцев отправились воевать на восток Украины, а Артем попытался устроиться в погранвойска ФСБ. Несколько месяцев, вспоминает его сестра Лариса, он проходил проверку, но в ФСБ его в итоге не взяли: "Еще в армии ему сломали нос, нужна была операция, и из-за этого его не взяли, но он постоянно хотел вернуться на службу", - вспоминает она.

"Оттуда еще надо вернуться"

Летом 2016 года один из бывших сослуживцев рассказал Артему о "ЧВК Вагнера" и возможности хорошо заработать, поехав в Сирию. Тогда он ушел из такси, продал свою машину, но поездка несколько раз срывалась.

На базу ЧВК в Молькино в Краснодарском крае он уехал только в январе 2017 года. Там он получил жетон с личным номером 2642 и взял себе позывной "Апостол". Первый месяц был в Молькино, следующие три провел в Сирии. Рассказывал маме, что он проходил исследование на полиграфе, а устроиться на работу ему помогло то, что он ветеран боевых действий и у него есть чеченский опыт.

Image caption Письма, которые Артем Кутсарь писал домой из армии

После поездки в Сирию, вспоминают сестры погибшего, бойцу выдали зарплату на несколько месяцев, всего около 1,5 млн рублей: "В первый момент он даже растерялся, потому что никогда таких денег в руках не держал".

Заработанных денег хватило на то, чтобы погасить долги по кредитам, купить новую машину. Кутсарь начал присматриваться к дому в Кыре - поселке на юге Забайкальского края у границы с Монголией в 420 км к югу от Читы, откуда родом его жена. "Он мечтал о доме, - говорит сестра Артема Лариса. - Но его жена возвращаться в Кыру не хотела и начала присматривать квартиру в Чите".

Лето 2017 года Артем Кутсарь провел в Чите, ремонтировал дом матери в Маккавеево, а в начале сентября ему позвонил один из командиров "ЧВК Вагнера", позвал снова в Сирию, но Артем сначала отказался и объяснил родным, что не хочет ехать с этим командиром, потому что у него слишком много боевых потерь.

Спустя месяц, в начале октября, Артем Кутсарь все же улетел снова в Молькино, а оттуда в Сирию. Уже после его отъезда жена Олеся все же взяла в ипотеку квартиру, в которой Кутсарь так никогда и не побывал.

В качестве первоначального взноса она внесла 420 тысяч, оставшихся от первой сирийской поездки. Чтобы выплатить ипотеку полностью, Артем решил в этот раз ехать не на три месяца, а задержаться на полгода.

Перед отъездом он навестил с сослуживцем маму в Маккавеево, а когда она пожелала им удачной поездки, знакомый Артема Кутсарь ответил: "Оттуда еще надо вернуться".

Исчезновение и поиски

"Мы знали, что он в Сирии, но понятия не имели о существовании "ЧВК Вагнера", - рассказывает сестра Артема Наталья. - Мы были уверены, что он заключил официальный контракт и поехал туда через военкомат - он же всегда хотел вернуться на службу. О том, что на самом деле это было ЧВК, мама нам впервые рассказала, когда его уже привезли".

3 февраля Артем Кутсарь последний раз позвонил из Сирии жене, а после этого пропал, и о его судьбе родственники ничего не могли узнать следующие два месяца.

Правообладатель иллюстрации Mouneb Taim/Pacific Press via ZUMA Wire Image caption Если верить свидетельству о смерти, Артем Кутсарь погиб в Восточной Гуте через несколько дней после того, как она была занята сирийскими правительственными войсками

В конце февраля в Читу из Сирии вернулся один из бойцов ЧВК, после чего пошли первые слухи о том, что Кутсарь погиб. 2 марта в одном из читинских пабликов в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что он был убит в Сирии и разыскиваются его родственники, чтобы оказать им помощь.

14 марта все тот же вернувшийся из Сирии сослуживец Артема пьяным позвонил его маме и сказал, что Кутсарь погиб и скоро его тело привезут в Читу военным бортом, но наутро отказался от своих слов.

"На следующий день мама пошла к гадалке, - вспоминает сестра Артема Лариса. - Гадалка ей сказала: ваш сын живой, скоро приедет и привезет много денег. Так что мы до последнего верили, что Артем вернется сам. Что это нас кто-то разыгрывает".

Image caption Сестра Артема Наталья до последнего продолжала верить, что ее брат жив

Сестра Наталья хотела начать поиски брата: "Я всем говорила, что если я его нашла когда-то в Чечне, то и в Сирии найду. Но жена Артема запретила мне куда-то обращаться и сказала: вы же понимаете, что он туда поехал не пряники кушать? Если вы начнете обращаться, он останется без зарплаты".

10 апреля жене Артема Кутсарь наконец позвонили из "ЧВК Вагнера" и сообщили, что ее муж погиб в Сирии. 13 апреля представители ЧВК прилетели в Читу и встретились с ней в аэропорту. После встречи Олеся Кутсарь привезла домой неофициальные медали "ЧВК Вагнера" и флаг и показала сестрам погибшего фотографию свидетельства о смерти.

Документ, копия которого есть в распоряжении Русской службы Би-би-си, был подписан консулом России в Сирии 2 апреля. Сестры погибшего с удивлением узнали из него, что на самом деле их брат погиб не в начале февраля в бою под Дейр-эз-Зором, а 12 марта в населенном пункте Бейт Наим.

Image caption Свидетельство о смерти, которое родственникам передали вместе с телом

"Бейт Наим - это Восточная Гута, пригород Дамаска. К 12 марта этот населенный пункт уже неделю был под контролем правительства, - говорит основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. - Про участие "вагнеровцев" в боях в Гуте раньше ходили слухи, но никаких доказательств этому не было. Если этот человек действительно погиб в марте в Бейт Наиме, то это первый случай, подтверждающий участие "вагнеровцев" в тех боях".

Сестры Артема Кутсарь не верят, что он погиб 12 марта. Левиев говорит, что никогда не слышал раньше о том, чтобы российские дипломаты в Сирии в документах о смерти бойцов ЧВК меняли дату и место их гибели: "Это действительно странно. Я понял бы, если место изменили на "неустановленное место в САР", но тут же не так".

Свидетельство о смерти Артема Кутсарь получило в российском консульстве в Сирии №58. Это значит, что столько погибших в этой стране россиян были оформлены дипломатами с начала 2018 года.

Точное количество граждан России, погибших в февральском бою в провинции Дейр-эз-Зор, до сих пор не установлено. Газета New York Times писала, что тогда погибли 200-300 человек, не уточняя при этом их гражданства.

Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в сенате говорил о "паре сотен погибших русских" в том бою. "50 убитых в февральском бою - это как раз наша "нижняя оценка" была всегда, - говорит Левиев. - Мы прикидывали цифру в 50-80 погибших на месте".

Image caption Личные вещи Артема, оставшиеся у его сестер

15 апреля в Читу доставили цинковый гроб с телом Артема Кутсарь. Сестра Наталья до последнего надеялась, что произошла какая-то ошибка и в итоге выяснится, что их брат жив. Даже когда увидела "Груз-200" с надписью "Домодедово. Кутсарь Артем Валентинович". Поскольку прямых рейсов между Ростовом-на-Дону и Читой нет, тело пришлось доставлять через Москву.

"Нам даже не разрешили гроб в здание морга занести, а когда я сказала, что мы хотели бы провести экспертизу, сотрудники нам заявили, что нет, никакой экспертизы они проводить не будут, - вспоминает Наталья. - Вдова сказала, что представители "ЧВК Вагнера" запретили ей вскрывать цинк. Но мы ответили, что обязательно его откроем".

"Нам важно было вскрыть, чтобы точно знать, что прощаемся мы с ним. Иначе я бы до сих пор думала, что он где-то живой. Какой-то мужчина приехал с болгаркой и прямо во дворе морга вскрыл гроб в кузове грузовика. Потом медбратья вынесли стульчики во двор, и мы на них из кузова гроб переставили", - говорит она.

Image caption Увеличенную копию неофициальной медали "ЧВК Вагнера" передали семье погибшего для установки на могилу

"Мне мама говорит: иди первая. А у меня ноги подкашиваются, не могу осмелиться, - продолжает она. - Мама подошла, постепенно открыла тело и говорит: сыночек мой. Тут я подошла, узнала, навсегда его таким запомню".

На следующий день Артема Кутсарь похоронили на центральном кладбище Читы, расположенном в сосновом лесу. На ограду могилы прикрепили увеличенную копию неофициальной медали "ЧВК Вагнера" "За кровь и храбрость", которую вдове погибшего с другими вещами и документами передали представители ЧВК при встрече.

"Мой муж жив"

Вдова погибшего Олеся Кутсарь сказала сестрам Артема, что никакой компенсации за гибель мужа от "ЧВК Вагнера" она не получала, а с его мамы взяла нотариально заверенную расписку, что она не претендует ни на какое его наследство, объяснив, что в противном случае матери придется выплачивать часть ипотеки за квартиру.

С корреспондентом Русской службы Би-би-си Олеся Кутсарь обсуждать гибель мужа в Сирии отказалась. "Мой муж жив и здоров. Отстаньте от меня, я понятия не имею, о чем вы говорите", - сказала она в ответ на звонок с вопросом, правда ли, что она не получила выплачиваемую обычно семьям погибших бойцов компенсацию. Сестру погибшего мужа она удалила из друзей в "Одноклассниках".

Image caption Сестра Артема Кутсарь Наталья с вещами брата

Сестры Артема Кутсарь Лариса и Наталья говорят, что на деньги от "ЧВК Вагнера" они и не собирались претендовать.

"Нам никакие миллионы не нужны, мы ни копейки бы из них не взяли, - говорит Наталья. - Но мы хотим знать правду и очень просим откликнуться кого-то из сослуживцев Артема по этому ЧВК, чтобы они рассказали нам, когда все же он погиб на самом деле, потому что мы не верим в эту дату 12 марта".

Когда приближалось полгода со дня гибели брата, сестры долго думали, на какой день заказывать отпевание и молебен: на 7 августа, когда исполнялось полгода со дня боя под Дейр-эз-Зором, или на 12 марта. Заказали в итоге на 7 августа, а к годовщине гибели Артема хотят установить на кладбище памятник с точной датой, если ее все же удастся выяснить.

Image caption Сестра Артема Кутсарь Лариса на его могиле

Они рассказывают также, что для них важным было сказать, что их погибший брат не принимал участия в войне на востоке Украины на стороне самопровозглашенных республик.

В начале сентября Служба безопасности Украины опубликовала список погибших в Сирии бойцов "ЧВК Вагнера", обвинив большинство из них в том, что они были "участниками российских незаконных вооруженных формирований в Украине". Был в этом списке и Артем Кутсарь, но его сестры настаивают на том, что на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР их брат не воевал.

Уже после возвращения корреспондента Би-би-си из Читы в Москву сестра Артема Кутсарь Лариса прислала письмо: "Можно добавить, что для нас наш брат - настоящий герой. Он хотел быть солдатом, и он ушел из этой жизни как солдат. Мы хотим, чтобы страна признала и его гибель, и гибель всех других погибших и признала их героями. Мы хотим, чтобы их помнили и чтили память о них, чтобы их включили в списки погибших".

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