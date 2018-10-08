Сестры бойца "ЧВК Вагнера" просят Россию признать все потери в Сирии
В середине апреля в Читу из Сирии привезли тело бойца "ЧВК Вагнера" Артема Кутсарь. На связь с родными он перестал выходить в начале февраля. Два месяца семья не знала о том, что с ним случилось. С тех пор сестры погибшего пытаются выяснить, когда, где и при каких обстоятельствах он погиб.
24 января Артем Кутсарь отметил день рождения, ему исполнилось 34 года. Через день, 26 января, он последний раз позвонил маме, которая живет в селе Маккавеево в 60 км от Читы. А 3 февраля - жене Олесе.
"Сказал, что в следующий раз выйдет на связь или через два дня или через две недели, - вспоминает его сестра Лариса. - 10 февраля я прочитала про бой в провинции Дейр-эз-Зор, и что там погибло много русских. Сердце сразу заболело, но я молила бога о том, чтобы Артем был только ранен. С этого дня и до 16 апреля, когда мы его наконец похоронили, была не жизнь, а какой-то ад".
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Мечта о Чечне
Артем Кутсарь был младшим ребенком в семье. Когда он родился, его сестре Ларисе было десять лет, а сестре Наталье - шесть.
"Жили мы в деревне, жизнь там тяжелая, и я была нянькой ему, - вспоминает Лариса. - К несчастью, когда ему было четыре года, наш отец скончался - случился тромбофлебит. Так что отца Артем вообще не помнил".
В Маккавеево, где жила семья Кутсарь, около 4 тысяч жителей. В годы Гражданской войны, как рассказывают краеведческий сайты, в селе "стояли войска генерал-майора Артемия Тирбаха и функционировала печально известная Маккавеевская гауптвахта, унесшая жизни более 5 000 человек".
В память об этом событии в центре Маккавеево в 1920 году был поставлен крест, в 1957 году сооружен памятник, а с 1968 года - мемориал.
Учеба в сельской школе давалась Артему с трудом, вспоминают его сестры, и о получении высшего образования он не задумывался, уже в старших классах начал активно готовиться к службе в армии. В мае 2002 года его призвали, и Артем уехал в учебку в Улан-Удэ.
"Сотовых телефонов тогда еще не было, и как-то раз он заказал звонок на телеграфе, я специально приехала на почту, чтобы поговорить. Тут он мне сказал, что ему срочно нужна тысяча рублей, - рассказывает сестра Наталья. - Я не спрашивала, зачем. В том году у меня муж пропал без вести и я пенсию за год вперед получила. Выслала ему денег, а потом оказалось, что они были ему нужны, потому что он в Чечню уезжал".
Как единственного мужчину в семье Артема не должны были отправлять в горячую точку. Чтобы обойти это правило, одного из знакомых мамы он назвал своим отчимом и так получил разрешение ехать.
Уже осенью 2002 года, когда в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник, похоронив под собой поселок Верхний Кармадон и съемочную группу Сергея Бодрова, солдат Артем Кутсарь принимал участие в поисковой операции, разбирая завалы.
Больше полугода родные Артема не знали ничего о том, где он находится и чем занимается.
"Но я тогда работала в читинском отделении ДОСААФ, у нас там было много военных, и я к одному полковнику обратилась с тем, что брат потерялся, - рассказывает Наталья Кутсарь. - Через какое-то время он сказал, что брат на второй чеченской, но информация об этом секретная, и солдатам запретили писать родственникам, где они находятся".
В армии, говорит Лариса, ее брат понял, чем хочет заниматься в жизни - решил, что хочет сделать военную карьеру и после прохождения срочной службы остаться служить по контракту. Но категорически против этого выступила мать.
"Он ее пожалел и вернулся, - вспоминает Лариса. - 7 мая 2004 года он приехал в Читу, 8-го в Маккавеево, а 9-го на стадионе в Грозном взорвали отца Кадырова. Мы подумали: как хорошо, что он успел вернуться, а то, наверное, застрял бы там".
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Жизнь после армии
Никакой работы в Макавеево в то время не было, вспоминают сестры Артема, так что все жители деревни зарабатывали незаконной рубкой леса: "Это сейчас за это людей в тюрьму сажают, а тогда были пункты приема, куда сдавали лес, а потом его в Китай вывозили".
Понимая, что долго так продолжаться не может и никаких перспектив в деревне нет, сестры начали уговаривать брата перебрать в Читу. "Вариант там был только жениться, нарожать детей и спиться", - рассказывает Наталья.
Попав однажды в ДТП и находясь в больнице, Артем Кутсарь принял решение переезжать, сестры помогли ему устроиться в Чите грузчиком.
Нынешняя Чита представляет из себя причудливую смесь китайских бизнес-центров, хрущевских пятиэтажек, деревянных изб и двухэтажных сталинских бараков, особняков XIX века. Город регулярно занимает первые места в антирейтинге Росстата по загрязнению воздуха.
Главная городская достопримечательность - церковь XVIII века, в которой разместился музей декабристов, свои права на нее регулярно заявляет РПЦ. Молодежь старается уезжать либо в столицу, либо в более богатые Иркутск и Улан-Удэ.
"У нас присутствует определенный кризис идентичности: с одной стороны, Забайкалье приписано к Сибирскому федеральному округу, а с другой, когда у нас недавно проходили военные учения "Восток-2018", все журналисты говорили, что они идут на Дальнем Востоке, - рассказывает коммерческий директор издания "Чита.ру" Елена Романова. - В Москве регулярно принимаются программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, но в какой-то момент Забайкалье из внимания выпадает, и деньги по этим программам до нас не доходят".
Артем Кутсарь в Чите несколько лет работал грузчиком, потом с друзьями организовал компанию по ремонту сантехники. Затем - в 2011 году - устроился охранником к одному известному в городе бизнесмену.
Примерно в это же время, вспоминают его сестры, Артем познакомился с девушкой Олесей. В 2013 году она забеременела, сначала молодой человек хотел с ней расстаться, но сестры убедили, что бросать девушку с ребенком нельзя. В июне 2013 года молодые люди поженились.
После церемонии сестра Лариса устроила для молодоженов скромный праздничный ужин у себя дома. А в ноябре 2013 года у них родилась дочь.
Вскоре после этого Артем Кутсарь уволился из охранников и начал таксовать. Но мысли о военной карьере периодически к нему возвращались.
Весной 2015 года несколько его знакомых и бывших сослуживцев отправились воевать на восток Украины, а Артем попытался устроиться в погранвойска ФСБ. Несколько месяцев, вспоминает его сестра Лариса, он проходил проверку, но в ФСБ его в итоге не взяли: "Еще в армии ему сломали нос, нужна была операция, и из-за этого его не взяли, но он постоянно хотел вернуться на службу", - вспоминает она.
"Оттуда еще надо вернуться"
Летом 2016 года один из бывших сослуживцев рассказал Артему о "ЧВК Вагнера" и возможности хорошо заработать, поехав в Сирию. Тогда он ушел из такси, продал свою машину, но поездка несколько раз срывалась.
На базу ЧВК в Молькино в Краснодарском крае он уехал только в январе 2017 года. Там он получил жетон с личным номером 2642 и взял себе позывной "Апостол". Первый месяц был в Молькино, следующие три провел в Сирии. Рассказывал маме, что он проходил исследование на полиграфе, а устроиться на работу ему помогло то, что он ветеран боевых действий и у него есть чеченский опыт.
После поездки в Сирию, вспоминают сестры погибшего, бойцу выдали зарплату на несколько месяцев, всего около 1,5 млн рублей: "В первый момент он даже растерялся, потому что никогда таких денег в руках не держал".
Заработанных денег хватило на то, чтобы погасить долги по кредитам, купить новую машину. Кутсарь начал присматриваться к дому в Кыре - поселке на юге Забайкальского края у границы с Монголией в 420 км к югу от Читы, откуда родом его жена. "Он мечтал о доме, - говорит сестра Артема Лариса. - Но его жена возвращаться в Кыру не хотела и начала присматривать квартиру в Чите".
Лето 2017 года Артем Кутсарь провел в Чите, ремонтировал дом матери в Маккавеево, а в начале сентября ему позвонил один из командиров "ЧВК Вагнера", позвал снова в Сирию, но Артем сначала отказался и объяснил родным, что не хочет ехать с этим командиром, потому что у него слишком много боевых потерь.
Спустя месяц, в начале октября, Артем Кутсарь все же улетел снова в Молькино, а оттуда в Сирию. Уже после его отъезда жена Олеся все же взяла в ипотеку квартиру, в которой Кутсарь так никогда и не побывал.
В качестве первоначального взноса она внесла 420 тысяч, оставшихся от первой сирийской поездки. Чтобы выплатить ипотеку полностью, Артем решил в этот раз ехать не на три месяца, а задержаться на полгода.
Перед отъездом он навестил с сослуживцем маму в Маккавеево, а когда она пожелала им удачной поездки, знакомый Артема Кутсарь ответил: "Оттуда еще надо вернуться".
Исчезновение и поиски
"Мы знали, что он в Сирии, но понятия не имели о существовании "ЧВК Вагнера", - рассказывает сестра Артема Наталья. - Мы были уверены, что он заключил официальный контракт и поехал туда через военкомат - он же всегда хотел вернуться на службу. О том, что на самом деле это было ЧВК, мама нам впервые рассказала, когда его уже привезли".
3 февраля Артем Кутсарь последний раз позвонил из Сирии жене, а после этого пропал, и о его судьбе родственники ничего не могли узнать следующие два месяца.
В конце февраля в Читу из Сирии вернулся один из бойцов ЧВК, после чего пошли первые слухи о том, что Кутсарь погиб. 2 марта в одном из читинских пабликов в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что он был убит в Сирии и разыскиваются его родственники, чтобы оказать им помощь.
14 марта все тот же вернувшийся из Сирии сослуживец Артема пьяным позвонил его маме и сказал, что Кутсарь погиб и скоро его тело привезут в Читу военным бортом, но наутро отказался от своих слов.
"На следующий день мама пошла к гадалке, - вспоминает сестра Артема Лариса. - Гадалка ей сказала: ваш сын живой, скоро приедет и привезет много денег. Так что мы до последнего верили, что Артем вернется сам. Что это нас кто-то разыгрывает".
Сестра Наталья хотела начать поиски брата: "Я всем говорила, что если я его нашла когда-то в Чечне, то и в Сирии найду. Но жена Артема запретила мне куда-то обращаться и сказала: вы же понимаете, что он туда поехал не пряники кушать? Если вы начнете обращаться, он останется без зарплаты".
10 апреля жене Артема Кутсарь наконец позвонили из "ЧВК Вагнера" и сообщили, что ее муж погиб в Сирии. 13 апреля представители ЧВК прилетели в Читу и встретились с ней в аэропорту. После встречи Олеся Кутсарь привезла домой неофициальные медали "ЧВК Вагнера" и флаг и показала сестрам погибшего фотографию свидетельства о смерти.
Документ, копия которого есть в распоряжении Русской службы Би-би-си, был подписан консулом России в Сирии 2 апреля. Сестры погибшего с удивлением узнали из него, что на самом деле их брат погиб не в начале февраля в бою под Дейр-эз-Зором, а 12 марта в населенном пункте Бейт Наим.
"Бейт Наим - это Восточная Гута, пригород Дамаска. К 12 марта этот населенный пункт уже неделю был под контролем правительства, - говорит основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. - Про участие "вагнеровцев" в боях в Гуте раньше ходили слухи, но никаких доказательств этому не было. Если этот человек действительно погиб в марте в Бейт Наиме, то это первый случай, подтверждающий участие "вагнеровцев" в тех боях".
Сестры Артема Кутсарь не верят, что он погиб 12 марта. Левиев говорит, что никогда не слышал раньше о том, чтобы российские дипломаты в Сирии в документах о смерти бойцов ЧВК меняли дату и место их гибели: "Это действительно странно. Я понял бы, если место изменили на "неустановленное место в САР", но тут же не так".
Свидетельство о смерти Артема Кутсарь получило в российском консульстве в Сирии №58. Это значит, что столько погибших в этой стране россиян были оформлены дипломатами с начала 2018 года.
Точное количество граждан России, погибших в февральском бою в провинции Дейр-эз-Зор, до сих пор не установлено. Газета New York Times писала, что тогда погибли 200-300 человек, не уточняя при этом их гражданства.
Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в сенате говорил о "паре сотен погибших русских" в том бою. "50 убитых в февральском бою - это как раз наша "нижняя оценка" была всегда, - говорит Левиев. - Мы прикидывали цифру в 50-80 погибших на месте".
15 апреля в Читу доставили цинковый гроб с телом Артема Кутсарь. Сестра Наталья до последнего надеялась, что произошла какая-то ошибка и в итоге выяснится, что их брат жив. Даже когда увидела "Груз-200" с надписью "Домодедово. Кутсарь Артем Валентинович". Поскольку прямых рейсов между Ростовом-на-Дону и Читой нет, тело пришлось доставлять через Москву.
"Нам даже не разрешили гроб в здание морга занести, а когда я сказала, что мы хотели бы провести экспертизу, сотрудники нам заявили, что нет, никакой экспертизы они проводить не будут, - вспоминает Наталья. - Вдова сказала, что представители "ЧВК Вагнера" запретили ей вскрывать цинк. Но мы ответили, что обязательно его откроем".
"Нам важно было вскрыть, чтобы точно знать, что прощаемся мы с ним. Иначе я бы до сих пор думала, что он где-то живой. Какой-то мужчина приехал с болгаркой и прямо во дворе морга вскрыл гроб в кузове грузовика. Потом медбратья вынесли стульчики во двор, и мы на них из кузова гроб переставили", - говорит она.
"Мне мама говорит: иди первая. А у меня ноги подкашиваются, не могу осмелиться, - продолжает она. - Мама подошла, постепенно открыла тело и говорит: сыночек мой. Тут я подошла, узнала, навсегда его таким запомню".
На следующий день Артема Кутсарь похоронили на центральном кладбище Читы, расположенном в сосновом лесу. На ограду могилы прикрепили увеличенную копию неофициальной медали "ЧВК Вагнера" "За кровь и храбрость", которую вдове погибшего с другими вещами и документами передали представители ЧВК при встрече.
"Мой муж жив"
Вдова погибшего Олеся Кутсарь сказала сестрам Артема, что никакой компенсации за гибель мужа от "ЧВК Вагнера" она не получала, а с его мамы взяла нотариально заверенную расписку, что она не претендует ни на какое его наследство, объяснив, что в противном случае матери придется выплачивать часть ипотеки за квартиру.
С корреспондентом Русской службы Би-би-си Олеся Кутсарь обсуждать гибель мужа в Сирии отказалась. "Мой муж жив и здоров. Отстаньте от меня, я понятия не имею, о чем вы говорите", - сказала она в ответ на звонок с вопросом, правда ли, что она не получила выплачиваемую обычно семьям погибших бойцов компенсацию. Сестру погибшего мужа она удалила из друзей в "Одноклассниках".
Сестры Артема Кутсарь Лариса и Наталья говорят, что на деньги от "ЧВК Вагнера" они и не собирались претендовать.
"Нам никакие миллионы не нужны, мы ни копейки бы из них не взяли, - говорит Наталья. - Но мы хотим знать правду и очень просим откликнуться кого-то из сослуживцев Артема по этому ЧВК, чтобы они рассказали нам, когда все же он погиб на самом деле, потому что мы не верим в эту дату 12 марта".
Когда приближалось полгода со дня гибели брата, сестры долго думали, на какой день заказывать отпевание и молебен: на 7 августа, когда исполнялось полгода со дня боя под Дейр-эз-Зором, или на 12 марта. Заказали в итоге на 7 августа, а к годовщине гибели Артема хотят установить на кладбище памятник с точной датой, если ее все же удастся выяснить.
Они рассказывают также, что для них важным было сказать, что их погибший брат не принимал участия в войне на востоке Украины на стороне самопровозглашенных республик.
В начале сентября Служба безопасности Украины опубликовала список погибших в Сирии бойцов "ЧВК Вагнера", обвинив большинство из них в том, что они были "участниками российских незаконных вооруженных формирований в Украине". Был в этом списке и Артем Кутсарь, но его сестры настаивают на том, что на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР их брат не воевал.
Уже после возвращения корреспондента Би-би-си из Читы в Москву сестра Артема Кутсарь Лариса прислала письмо: "Можно добавить, что для нас наш брат - настоящий герой. Он хотел быть солдатом, и он ушел из этой жизни как солдат. Мы хотим, чтобы страна признала и его гибель, и гибель всех других погибших и признала их героями. Мы хотим, чтобы их помнили и чтили память о них, чтобы их включили в списки погибших".
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