Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Два спутниковых снимка района Петобо - 17 августа (сверху) и 1 октября

Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 1350 человек. Хотя подземных толчков больше нет, но разрушения продолжаются - теперь уже из-за такого явления, как разжижение грунта.

Разжижение характерно для насыщенных влагой сыпучих грунтов. Именно на такой земле построен город Палу, расположенный на берегу моря.

Из-за сейсмической вибрации грунт становится менее плотным, а после насыщения водой становится похожим на плотную жидкость.

Разжижение грунта грозит разрушениями зданий, дорог, а также целых населенных пунктов. Так, после землетрясений 2010-2011 годов с карты исчез Бруклендс - северный пригород Крайстчерча в Новой Зеландии.

Этот район сильно пострадал в результате разжижения грунтов, вызванного землетрясениями. Ремонт зданий в Бруклендсе был признан нерентабельным, территория населенного пункта была признана "красной зоной", что означало фактически прекращение существования этого пригорода.

Факторы риска

Разжижение грунтов характерно для низин и равнин, расположенных близ океана, а также для искусственных островов и территорий, которые появились в результате осушения почв, говорит профессор Токийского университета науки Ёсимичи Цукамото.

Правообладатель иллюстрации Antara Foto/Irwansyah Putra/Reuters Image caption Разжижение грунта - одна из главных причин разрушений после землетрясения

Во время землетрясений 2010-2011 годов в Кентербери в Новой Зеландии ил и мелкий песок из океана поднялись вверх и затопили улицы и сады, что привело к подтоплению зданий.

В ноябре 2016 года землетрясение в Новой Зеландии также вызвало разжижение грунтов, в результате чего порту Веллингтон был причинен серьезный ущерб - порядка 1,75 млрд долларов.

В Чили в феврале 2010 года после землетрясения магнитудой 8,8, унесшего жизни 800 человек, разжижение грунтов привело к серьезным разрушениям - пострадали мосты, эстакады, порты и доки.

Что происходит при разжижении грунта?

В Японии разжижение грунта также принесло масштабные разрушения - после землетрясения 1964 года в Ниигате и землетрясения 1995 года в Кобэ. Порт в Кобэ был построен на искусственных островах, из-за чего большое число зданий рухнуло во время землетрясения магнитудой 6,9.

В сентябре этого года землетрясение магнитудой 6,6 на севере острова Хоккайдо, унесшее жизни более 40 человек, спровоцировало сход оползней и разжижение грунтов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Землетрясение на севере острова Хоккайдо унесло жизни более 40 человек

"Если у вас здание построено на таком грунте, то в случае землетрясения оно просто поплывет. Вне зависимости от того, насколько хорошо оно построено, оно может просто опрокинуться", - говорит Эстер Нортон из Университета Англия Раскин.

"Поскольку разрушения, вызванные разжижением грунтов, обычно происходят на территориях близ побережий морей и океанов, вы часто можете наблюдать, как стены гавани рушатся из-за того, что букавльно начинают перемещаться, а мосты рушатся, так как грунт под причалом теряет всю свою несущую способность", - говорит она.

Приблизительно половина экономического ущерба от землетрясений в Европе за последнее десятилетие приходится на разрушения, вызванные разжижением грунтов.

Разжижение грунтов в Палу

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Палу из-за разжижения грунтов фактически полностью был смыт жилой комплекс из 1333 зданий

В индонезийском городе Палу в результате разжижения грунтов, вызванного землетрясением, под землю ушли порядка 1700 домов. По данным спасателей, сотни человек оказались заживо погребены.

Министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии Басуки Хадимуджоно сообщил, что разжижение грунтов привело к большим жертвам среди населения и полностью разрушило жилой комплекс из 1333 зданий.

Судя по спутниковым снимкам одного из районов Палу - Петобо, жилой комплекс был фактически смыт.

"Когда происходит землетрясение, нижние пласты грунта становятся мягкими и рыхлыми. Грязевые потоки в таком объеме просто затопили и унесли целый жилой комплекс в Петобо", - говорит пресс-секретарь Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

34-летний Музаир, житель Палу, рассказал агентству Франс пресс, что его дом буквально смыло, и он уплыл на много метров вниз по дороге.

"Дома моих соседей буквально сложились друг на друга", - рассказал он.