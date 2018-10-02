Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скоро британцы смогут вступать в союз без брака

27 июня Верховный суд Британии постановил, что люди разного пола могут вступать в гражданское партнерство. До решения суда гражданское партнерство было прерогативой однополых пар. Зачем нужно гражданское партнерство, если существует институт брака, и различаются ли эти формы совместной жизни? Мы разобрались.

Во вторник введение законов о гражданском партнерстве поддержала премьер Британии Тереза Мэй. Это значит, что соответствующие законы в Англии и Уэльсе почти наверняка будут введены. Шотландии решение суда не коснется.

Решение Верховного суда не обязывает правительство изменить тот или иной закон, но делает такое решение более вероятным.

"Люди могут не желать вступать в брак по множеству причин. Давая парам такой выбор, мы надеемся, что в их жизни станет больше определенности", - говорится в письменном заявлении от имени Мэй.

Пара, зарегистрировавшая гражданское партнерство, с точки зрения закона равнозначна супружеской: ее касаются те же законы о наследовании, налогах, пенсиях (часть пенсии умершего супруга в Британии наследует вдова или вдовец).

Раньше в такое партнерство могли вступить только пары одного пола. Для них возможность начать полноценную совместную жизнь, избегая церкви и вообще института брака, открылась еще в 2004 году, за 10 лет до окончательной легализации однополых браков в Британии.

Теперь гражданское партнерство будет доступно и гетеросексуальным парам. Это произойдет благодаря лондонцам Ребекке Стейнфелд и Чарльзу Кидану.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стейнфелд и Кидан хотели быть вместе, а жениться не хотели

Стейнфелд и Кидан, родители двоих детей, не хотели вступать в брак, потому что считают его несовременным, патриархальным институтом, унижающим женщину.

Вступить в гражданское партнерство они тоже не могли, так как были разного пола.

Несколько лет назад они подали судебный иск, требуя изменить законодательство, чтобы сделать гражданское партнерство доступным для разнополых пар. После отказа в суде первой инстанции они дошли до Верховного суда и в июле этого года выиграли.

Что дает гражданское партнерство?

Финансовые и юридические гарантии для обоих партнеров на случай, если отношения закончатся. Как в браке.

Свободу от религиозных коннотаций, характерных для брака.

Люди, которым не нравится связанные с браком "патриархальные" и "собственнические" ассоциации, получают возможность их избежать.

Какова ситуация в других странах Европы?

В разных европейских странах к этому институту относятся очень по-разному. Называются они тоже по-разному: где-то "домашним партнерством", где-то - "гражданским союзом".

В ряде стран гражданское партнерство сделали гендерно-нейтральным, то есть вступать в него могут пары любого пола. В других партнерство доступно только однополым парам, а в третьих гражданское партнерство отменили вскоре после признания однополых браков.

Во Франции в рамках Гражданского договора солидарности (ПАКС) и однополые, и разнополые пары имеют право вступить в гражданское партнерство. ПАКС дает таким парам почти те же права, что и женатым, но гражданское партнерство легче аннулировать.

Похожие системы действуют в Нидерландах (с 1998 года), Бельгии (с 2000), Люксембурге (2004), Андорре (с 2005 года), Греции (в 2008 года институт введен для гетеросексуальных пар, с 2015 года гендерно нейтрален), в Гибралтаре и на Мальте (с 2014 года), на Кипре (2015) и в Эстонии (с 2016 года).

В ряде стран гражданское партнерство ввели для однополых пар, но отменили с введением однополых браков.

Первой гражданские партнерства для людей одного пола ввела Дания, в 1989 году, а в 2012 отменила, легализовав гей-браки. То же самое произошло в Германии и Ирландии.

В этих странах такое партнерство подразумевает идентичные юридические права в вопросах налогов, пенсий и наследования.

Ситуация в Америке

В США законы, регулирующие гражданские партнерства, принимаются на уровне штата или городского округа.

В штате Нью-Йорк, например, такое партнерство с 1997 года доступно как однополым, так и разнополым парам. В Сан-Франциско этот закон приняли почти на 10 лет раньше, в 1989.

На территории Калифорнии вступать в партнерство можно однополым парам и разнополым парам, в которых один из партнеров старше 62 лет. Этот закон действует с 2000 года, похожие нормы в штатах Вашингтон и Нью-Джерси.

В Колорадо, на Гавайях, в штатах Мэн и Мэриленд гражданские партнерства гендерно-нейтральны.

В Бразилии пары, живущие вместе без брака, получают почти те же права, что и женатые, за исключением наследования.

В Эквадоре понятие гражданского союза включено во вступившую в силу в 2008 году конституцию без упоминания пола вступающих в него. Уругвай тоже разрешил их в 2008 году.

В других странах

В ЮАР как однополые так и разнополые пары могут вступить в гражданское партнерство или полноценный брак, юридической разницы между этими двумя видами союза нет.

В Израиле союз без брака возможен только для гетеросексуалов.

Однополые браки признают в 26 странах мира.