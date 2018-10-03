США пригрозили вывести из строя российские ракеты. Чем это чревато?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчинсон заявила, что Россия, по мнению Вашингтона, нарушает подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

Угроза высокопоставленного американского дипломата вывести из строя российские ракеты, которые, по мнению Вашингтона, были размещены в нарушение договора времен холодной войны, вероятно, приведет к очередной эскалации напряжения между Вашингтоном и Москвой накануне предстоящей в среду в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО.

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчинсон, выступив накануне встречи, вновь упомянула, что Россия, по мнению Вашингтона, нарушает подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Это соглашение наложило запрет на целую категорию вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (то есть с дальностью поражения от 500 до 5500 км), а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Теперь Вашингтон настаивает (несмотря на заверения России в обратном), что Москва испытывает новую ракету данной категории. Речь идет о крылатой ракете 9М729, разработанной ОКБ "Новатор". В классификации НАТО она называется SSC-8.

Если это так, то у Москвы появляется возможность нанести ядерный удар по странам НАТО, практически не дав им времени подготовиться к отражению.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Договор в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган

По словам посла Хатчинсон, США хотят найти дипломатическое решение этой проблемы.

Однако, судя по всему, она хотела дать понять, что США могут рассмотреть возможность и военных действий, если Россия продолжит разработку данных ракетных систем.

"В этом случае мы будем рассматривать возможность выведения из строя (российской) ракеты, которая может быть использована для удара по любой из наших стран", - сказала она, добавив, что США могут принять меры, чтобы уничтожить ракеты, разрабатываемые Россией в нарушение договора.

"Они предупреждены", - добавила дипломат.

На первый взгляд, это звучит как довольно прямолинейное предостережение от представителя президента Дональда Трампа в НАТО.

Однако, что именно имеет в виду посланник, не совсем ясно. Она намекает на внезапный предупредительный удар? Конечно, нет.

Она предупреждает, что если Россия продолжит разработку этого оружия, то США найдут другие ракеты, способные в случае кризиса их уничтожить?

Действительно, другие американские эксперты порой высказывали предположения, что более вероятным ответом США мог бы стать их собственный отказ от соблюдения договора и размещение вооружений аналогичной категории.

Это стало бы очень плохой новостью для контроля над вооружениями.

В годы холодной войны США были встревожены тем, что Советский Союз развернул систему СС-20.

Некоторые из союзников Вашингтона согласились тогда на размещение американских ракет "Першинг" и "Круиз". Этот шаг вызвал массовые протесты и огромную политическую напряженность.

Подписанный в результате в 1987 году договор по РСМД смёл всю эту категорию вооружений и значительно уменьшил напряженность.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В июле 2014 года тогдашний президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в испытаниях крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор

Но теперь договор по РСМД вновь замелькал в новостях.

Россия мало говорит о своей новой ракете, но отрицает, что она нарушает соглашение. Она не реагирует на беспокойство, высказанное странами НАТО.

Действительно, на пресс-конференции перед встречей министров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: "Самая правдоподобная оценка будет заключаться в том, что Россия нарушает договор".

"Россия должна в срочном порядке отреагировать на эти озабоченности ясно и по существу", - продолжил он.

Он также добавил, что, по данным американской разведки, Россия приступила к развертыванию новой ракеты.

Media playback is unsupported on your device В 2015 году Россия запустила ракеты из акватории Каспийского моря по целям в Сирии

Что именно известно американцам, по-прежнему не ясно.

Долгое время эксперты даже не были уверены, о какой конкретной ракете идет речь. Это просто расширенная версия "Искандера-М" - существующего российского комплекса? Или это может быть новый вариант крылатых ракет "Калибр", которые использовались российским флотом против целей в Сирии?

Какими бы ни были детали, США настаивают на том, что Россия нарушает договор по РСМД. Именно это имеет значение.

Посол Хатчисон, вероятно, высказалась излишне вольно. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала на это: "Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики".

Но если развертывание российского оружия продолжится, то США вполне могут сделать некоторые аналогичные ответные шаги.

Без сомнения, этот вопрос будет идти одним из первых пунктов, когда министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе.