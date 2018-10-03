Media playback is unsupported on your device Новый политический кризис в Армении: зачем Пашиняну досрочные выборы?

Премьер-министр Никол Пашинян анонсировал свою отставку после вступления в силу его указа об увольнении шести министров. Таким образом он намерен добиться проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Почему Пашинян снова вывел людей на улицы?

О намерении уйти в отставку Пашинян заявил, выступая на митинге во вторник, 2 октября.

Он призвал своих сторонников выйти на улицы после того, как парламент на внеочередном заседании принял во втором и окончательном чтении изменения в закон о регламенте Национального собрания - армянского парламента.

Поправки, которые усложняют роспуск парламента, поддержали 67 голосами депутаты от Республиканской партии Армении (РПА), партии "Дашнакцутюн" и блока "Царукян".

Cогласно принятым изменениям, если заседание парламента не может пройти из-за отсутствия кворума или других препятствий, оно может быть прервано и продолжено позже. По мнению противников законопроекта, это поможет избежать роспуска парламента: депутаты смогут затянуть заседание и не допустить ситуации, которая согласно законодательству позволяет провести досрочные выборы.

Пашинян назвал законопроект заговором против армянского народа, цель которого- осуществление контрреволюции. Он призвал президента Армении Армена Саркисяна не подписывать законопроект.

Сторонники поправок говорят, что их целью было обеспечение нормальной работы парламента, а не препятствование выборам.

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Зачем Пашиняну отставка?

В отставку премьер пообещал уйти после вступления в силу указа об освобождении министров из партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", депутаты которых голосовали за скандальные поправки. Об этом Пашинян заявил на митинге во вторник.

С портфелями в правительстве Армении прощаются шесть министров. Президент Армении уже подписал указ об их увольнении с занимаемых должностей.

После ухода Пашиняна в отставку у парламента будет две попытки выбрать нового премьера. Согласно Конституции, в случае отставки премьер-министра в семидневный срок парламентские фракции должны выдвинуть кандидатов в премьер-министры. Новый премьер избирается большинством голосов депутатов.

Если этого не произойдет, в течение семи дней проводятся новые выборы премьера, в которых принимают участие кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью депутатов.

Если и с этой второй попытки новый премьер не будет избран, Национальное собрание распускается, и назначаются новые выборы, проведения которых и добивается Пашинян. Согласно законодательству, они пройдут примерно через месяц после роспуска парламента. Именно на этот сценарий надеется Пашинян.

По словам премьера, в стране политический кризис: парламент не представляет интересы народа, поэтому выборы должны пройти как можно скорее. О том, что Пашинян готов добиться выборов с помощью своей отставки, говорилось неоднократно и раньше. Он сам еще в июне утверждал, что только с помощью своей отставки надеется конституционным путем провести досрочные выборы в парламент.

Правообладатель иллюстрации Геодакян Артем/TASS Image caption Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов

Внеочередные выборы - главная цель Пашиняна

Внеочередные парламентские выборы были одним из ключевых обещаний Пашиняна во время весенних протестов в Армении, которые вынудили его предшественника Сержа Саргсяна уйти в отставку.

Восьмого мая премьером Армении избрали Пашиняна - на фоне массовых протестов и со второй попытки. Но у Республиканской партии - партии Сержа Саргсяна - по-прежнему самая крупная фракция в законодательном органе, состоящая из 50 депутатов.

По словам политолога Степана Григоряна, то, что нынешний парламент не отражает настроения в армянском обществе, показали недавние выборы в совет старейшин Еревана 23 сентября. На этих выборах возглавляемый Пашиняном блок "Мой шаг" одержал уверенную победу.

"Очевидно, что нужны новые {парламентские }выборы, чтобы все встало на свои места. Естественно, Республиканская партия боится, что когда будут новые выборы они все потеряют, у них не будет ни одного места в парламенте вместо пятидесяти, которые сейчас у них есть. Они, естественно, все делают, чтобы парламент не был распущен,"- говорит Григорян.

План Пашиняна сработает?

После переговоров с парламентскими фракциями во вторник Пашинян заявил, что депутаты устно заверили его: нового кандидата на должность главы правительства после его отставки выдвигать не будут. В этом случае новый премьер назначен не будет, и парламент распустится.

Правообладатель иллюстрации Gevorg Ghazaryan Image caption Парламент - это единственный ресурс влияния на ситуацию, который остался у бывшей правящей партии

Однако вице-спикер Национального собрания Эдуард Щармазанов заявил, что конкретных договоренностей на встрече Пашиняна с представителями фракций достигнуто не было. Представитель РПА добавил, что в среду, возможно, будет проведена еще одна встреча.

Как пишет издание Новости-Армения, глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что партия готова к выборам весной 2019 года. Вице-спикер блока "Царукян" Микаэл Мелкумян назвал аналогичные сроки проведения досрочных выборов. План Пашиняна предлагает проведение выборов до конца 2018 года.

Места в парламенте - это единственный ресурс влияния на ситуацию, который остался у бывшей правящей партии, говорит политолог Микаэл Золян. По его словам, если ситуация радикально не изменится, то после парламентских выборов они, скорее всего, исчезнут как политическая сила.

"Для многих депутатов это еще личный вопрос, потому что их политическая карьера закончится, если они не попадут больше в парламент. Для кого-то это вопрос сохранения своего бизнеса , а для кого-то - ухода от возможного уголовного преследования, потому что среди депутатов-республиканцев есть люди с достаточно сомнительным прошлым",- говорит он.

Спорные изменения в законодательстве, скорее всего, были предложены для усиления своей переговорной позиции и получения каких-то гарантий от Пашиняна, говорит он.

"Пашинян, как я понял, фактически отказался идти на такого формата переговоры с ними и решил поднять ставки и показать, что требование роспуска парламента это не только его, а народное требование", - объясняет он слова Пашиняна об отставке и призывы к сторонникам выйти на улицы.

Что дальше?

Пашинян попытается получить гарантии того, что попыток выдвинуть нового кандидата со стороны парламентских фракций не будет, но, в конечном итоге, он считает, что его основная гарантия - это народная поддержка, говорит Золян.

При этом, по словам политолога, его отставка связана с определенными рисками и для политика, и для Армении.

"Республиканцы и, возможно, уже ставшие практически их союзниками "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн" могут попытаться как-то воспользоваться этой ситуацией и продвинуть какого-то своего кандидата[…]Кроме того, я думаю, они будут стараться отсрочить проведение выборов любыми способами. Вряд ли у них получится, но они будут пытаться,"- говорит Золян.

По словам аналитиков, предстоящие дни обещают бурные события в политической жизни Армении. Но беспорядков в стране, которая готовится к проведению крупного международного мероприятия - саммита Международной организации франкофонии - не намечается.

"Было бы нежелательно, чтобы были какие-то массовые манифестации и митинги, и, скорее всего, этого и не будет. Республиканцы и остальные партии не в состоянии вывести своих сторонников на митинги, иначе они давно бы их вывели, А Пашиняну самому в эти дни выводить своих сторонников не выгодно"- говорит Золян.

Проведение саммита и сопутствующих ему мероприятий в Ереване, на которые приедут из десятков стран, намечено на 7-12 октября.

До саммита Пашинян поедет во Францию на церемонию прощания с французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром, которая состоится 5 октября.