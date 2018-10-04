Не только Роналду: секс-скандалы с участием звездных футболистов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роналду уверяет, что обвинения его в изнасиловнии это "фейк ньюз"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз прокомментировал обвинения в изнасиловнии, которые против него выдвинула 34-летняя американка Кэтрин Майорга. Футболиста не волнуют расследования по обвинениям, он уверяет, что никакого изнасилования не было.

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В заявлении, опубликованном на его странице в "Твиттере", 33-летний футболист сообщает, что никакие расследования его не беспокоят и что в случае с Кэтрин Майоргой его совесть чиста.

Пропустить Twitter пост , автор: @Cristiano I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г.

Об обвинениях против Роналду первой написала немецкая газета Spiegel. По информации журналистов, Майорга подала заявление в полицию Лас-Вегаса вскоре после происшествия, случившегося около 10 лет назад.

По утверждению женщины, она познакомилась с Роналдо в ночном клубе Rain в Лас-Вегасе, после чего он отвел ее в свой пентхаус в отеле Palms Hotel and Casino, где и изнасиловал.

На следующий год Майорга и представители Роналду достигли соглашения: женщине в обмен на молчание заплатили 375 тыс долларов, написала газета.

В полиции подтвердили, что в 2009 году действительно вели следствие по заявлению Майорги, но пострадавшая не предоставила им никакой информации ни о месте происшествия, ни о личности напавшего на нее мужчины.

В сентябре 2018 года дело было открыто заново, и сейчас следователи изучают полученную ими новую информацию, добавили в полиции.

Адвокат Майорги заявляет, что после случившегося его клиентка впала в глубокую депрессию и подумывала о самоубийстве.

По словам адвоката, женщина покинула Лас-Вегас, чтобы избежать назойливого внимания прессы. Как пояснил адвокат, причиной этому ее эмоциональное состояние. Он добавил, что объявить о случившемся публично, несмотря на заключенный договор о неразглашении, его клиентку побудило движение #MeToo ("И меня тоже"), в рамках которого многие женщины стали рассказывать вслух о совершенном против них в прошлом сексуальном насилии.

Сейчас команда адвокатов Майорги добивается признания соглашения о неразглашении недействительным и намеревается предать гласности документы, связанные с этим делом, включая первоначальное заявление в полицию и справки от врачей. Как сказал представитель Майорги, у Роналду есть 20 дней, чтобы ответить на судебный иск.

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Джон Терри

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"Самый известный ловелас британского футбола", игрок "Астон Виллы", бывший капитан "Челси" и защитник сборной Англии Джон Терри заслуживает открыть этот список как участник не менее семи любовных скандалов, помимо прочего соблазнивший девушку товарища по команде.

История похождений Терри могла бы занять не один том. Уже будучи женатым, в период между 1999 и 2009 годом Терри, по сообщениям СМИ, поочередно завел романы с семью девушками - от сотрудниц аэропортов до моделей и актрис эротических фильмов.

Самой громкой связью Джона Терри был роман с французской моделью, специализирующейся на показах нижнего белья, Ванессой Перронсел, которая была лучшей подругой его жены Тони и девушкой бывшего одноклубника Уэйна Бриджа. Тони и Ванесса начали близко общаться в первую очередь из-за своих мужчин, которые были хорошими друзьями. Кроме того, у обеих пар примерно в одно время родились дети, и дамы стали проводить ещё больше времени вместе.

Через несколько лет Ванесса рассталась с Уэйном, и Терри начал часто к ней наведываться. Сначала он просто поддерживал приятельницу, но потом у них возникла любовная связь. Уэйн Бридж в какой-то момент отказался играть за "Челси", пока Терри играет в той же команде.

Карим Бензема

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карима Бензема обвинили в изощренном секс-шантаже

Нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Карима Бензема обвинили не в изнасиловании и не в уклонении от алиментов. В 2015 году Бензема был арестован в рамках дела о шантаже другого игрока французской футбольной сборной, бывшего полузащитника московского "Динамо" Матьё Вальбуэна.

По версии следствия, Бензема во время тренировок намекал товарищу по команде, что в его распоряжении есть пленка интимного содержания. Вальбуэн счел это попыткой шантажа и заявил в полицию. Полицейские арестовали Бензема вместе с еще четыремя французскими футболистами, среди которых был бывший форвард краснодарской "Кубани" Джибриль Сиссе.

Выяснилось, что видео действительно существовало, и более того, было снято на телефон Бензема, но виновным его не признали.

Однако в 2017 году кассационный суд признал Бензема невиновным, но не оправдал окончательно. Дело направлено на повторное расследование.

Райан Гиггз

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Райан Гиггз - легенда "Манчестер Юнайтед". Он считается самым титулованным игроком в истории британского футбола. Он единственный футболист, забивавший во всех сезонах Английской премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году до сезона 2012/2013 годов.

В 2011 году британский таблоид написал, что Гиггз в течение восьми лет имел связь с женой собственного брата, Родни Гиггза.

"У меня было два человека, которым я доверял, а в результате я узнал об их предательстве из желтой прессы", - прокомментировал публикацию Родни.

Позднее в английском парламенте это подтвердил член Либерально-демократической партии Джон Хемминг, воспользовавшись правом свободы слова в палате общин. Во вторник он сделал заявление в прямом эфире телеканала Би-би-си после того, как суд отказался снять запрет на обнародование имени футболиста.

После скандала братья не общались три года.

Отец братьев Гиггз несколько раз весьма жестко высказался относительно поступка старшего сына. "Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его", - сказал отец футболиста.

Роналдо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рональдо довольно давно ушел из футбола

Одна из крупнейших футбольных звезд начала двухтысячных, бразилец Роналдо, в 2008 году расстался с девушкой и решил провести ночь с тремя проститутками (что в Бразилии совершенно законно).

Однако вечер не сложился: вскоре соседи Роналдо по гостинице вызвали полицию из-за доносившихся из соседнего номера громких криков.

Как оказалось, это форвард "Милана" ссорился с проститутками, оказавшимися "не того" пола: Роналдо нечаянно прибег к услугам трансвеститов.

Футболист рассказал прибывшим в отель полицейским, что познакомился с тремя проститутками вечером в воскресенье, 27 апреля, а под утро в понедельник все четверо пришли в номер Роналдо, где собирались заняться групповым сексом. "Он не отрицает, что сам привел женщин легкого поведения, ведь это не является нарушением закона", - рассказывал позже журналистам инспектор полиции Карлос Аугусто Ногейр.

Неделю спустя оказавшийся в центре скандала форвард сделал первое заявление об инциденте.

"Это самая идиотская ошибка в моей личной жизни. После случившегося я много плакал и чувствовал себя жутко посрамленным, - приводил таблоид Sun признание Роналдо. - Теперь я должен создавать все заново. Словно дом после урагана".