Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Заповедник Биосферный резерват майя в Гватемале занимает больше 21 тысячи квадратных километров

В очередной подборке самых интересных, самых важных и просто самых необычных и забавных научных новостей недели:

Невообразимый город майя

В престижном научном журнале Science ученые из Тулейнского университета США рассказывают о невероятной находке - ранее неизвестном городе индейцев майя. Найти его удалось с помощью технологии лидар (LiDAR), которая расшифровывается как "обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света".

Город был скрыт в джунглях Гватемалы. Проанализировав более 2000 квадратных километров на территории Биосферного резервата майя, ученые обнаружили более 60 тысяч древних построек.

На каждый квадратный километр этого города приходится почти по 30 построек. По оценке ученых, это означает, что плотность населения (в 650-800 годах нашей эры) составляла 80-120 человек/кв. км.

Расположение построек указывает на централизованную структуру: в городе были и сельские районы, и пригородные зоны, был и городской центр. В разных частях города нашли и значительные оборонительные сооружения.

"Эти террасы и ирригационные каналы, водохранилища, укрепления и дамбы показывают, что индейцы майя провели поразительную работу по изменению ландшафта - в масштабе, который раньше мы не могли даже представить", - уверяет один из авторов исследования Франсиско Эстрада-Белли.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Ученые боятся, что сахарозаменители могли стать ложной панацеей

Искусственные сахарозаменители токсичны?

Пока пропагандисты здорового образа жизни призывают остальных отказываться от потребления сахара, ученый мир по-прежнему спорит о безопасности перехода на сахарозаменители. Новое исследование, вышедшее в журнале Molecules, показывает, что любителям искусственных подсластителей действительно стоит насторожиться.

Ученые протестировали шесть одобренных американскими властями искусственных сахарозаменителей: аспартам, сукралозу, сахарин, неотам, адвантам и ацесульфам, а также содержащие их спортивные добавки.

Для этого они взяли в помощь генетически модифицированную биолюминесцентную кишечную палочку. Такая бактерия начинает светиться при столкновении с токсическими веществами - и именно это она сделала, столкнувшись со всеми вышеперечисленными подсластителями.

E. coli - типичный представитель микрофлоры человеческого кишечника, поэтому результаты исследования ученые восприняли как недобрый знак. Они надеются, что их работа поможет не только привлечь внимание к угрозе искусственных сахарозаменителей для здоровья, но и изучить их влияние на экологию. Уже сейчас эти вещества находят в составе поверхностных, подземных и питьевых вод.

Кстати, возможно, именно светящаяся E. coli сможет в дальнейшем помочь ученым искать подобные загрязнители в природной среде, предполагают авторы исследования.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Эффективной эмпирической диагностики тревожных расстройств или депрессии по-прежнему не существует

Психические расстройства можно распознать по анализу мочи

Распознать у себя психическое расстройство и обратиться за помощью к специалисту могут не все. Но даже когда пациент приходит к психотерапевту, сам врач не всегда может поставить ему четкий диагноз. Практической диагностики тревожных расстройств или депрессии по-прежнему не существует. Но ученые над ней работают.

Недавно в журнале Translational Psychiatry была опубликована статья китайских ученых, в которой они предлагают метод, который может позволить ставить психиатрический диагноз по анализу мочи.

Исследователи взяли анализы у 32 здоровых людей и еще 32 пациентов с тревожными расстройствами и депрессией, а затем выделили определенные показатели, по которым они различались. После этого они взяли еще 16 здоровых человек и 16 пациентов с расстройствами психики, также взяли их пробы мочи - и изучили на ней эффективность этих показателей.

Оказалось, что по ним действительно можно было четко разграничить людей с психиатрическим диагнозом и без. Исследователи свели список к четырем основным биомаркерам - и видят в своей работе фундамент для дальнейших разработок диагностических методов в психиатрии.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Капская кобра - одна из самых ядовитых змей Африки и встречается только на юге континента.

Оказывается, кобры - каннибалы

Однажды преподаватель Университета Западной Капской провинции (ЮАР) Брайан Мариц и его коллеги охотились на змей, чтобы использовать их в своих опытах. Однако совершенно неожиданно для себя они сделали другое открытие. Наблюдая за схваткой двух самцов капской кобры, они увидели, как одна особь просто-напросто сожрала другую.

"Вместо того чтобы поймать двух особей для потенциальных исследований, мы получили лишь одну, но хорошо пообедавшую", - пишут они в статье в журнале Ecology.

Ученые задумались - могут ли кобры быть каннибалами? Оказалось, да, причем довольно активными.

Исследователи проследили за тем, как питаются шесть видов африканских кобр, и выяснили, что у пяти из них рацион может почти наполовину состоять из других змей. Причем нередко - их же вида (до 4% добычи).

Самым активным каннибалом оказалась та самая большая капская кобра желтого цвета, которую ученые теперь между собой шутливо называют Каннибалом.

Точно объяснить это явление исследователи пока не могут, однако они обратили внимание, что случаи каннибализма наблюдаются только в тех случаях, когда один самец пожирает другого.

Возможно, все дело в конкуренции.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Каждый знает, как это - когда глаза разбегаются и не можешь сделать выбор.

Теряетесь перед большим выбором? Ученые объясняют, почему

Если вид шведского стола пугает вас разнообразием ассортимента, а в магазине сложно определиться с тем, какой именно соус вам нужен на ужин, то эта статья - для вас.

На страницах Nature Human Behavior ученые из Германии и США утверждают, что поняли, почему мы склонны впадать в ступор, когда нам есть из чего выбрать.

С помощью метода функциональной магнитно-резонансной томографии ученые следили за мозговой активностью участников, когда им был предоставлен выбор из 6, 12 или 24 вариантов.

Самая высокая активность в частях мозга, отвечающих за определение ценности и оценку выгоды (передняя поясная кора и полосатое тело), была зафиксирована в случае с 12 вариантами.

При 6 или 24 активность была самой низкой - эти случаи участники охарактеризовали как "слишком маленький" и "слишком большой" выбор соответственно.

По словам ученых, "золотая середина" для выбора чего бы то ни было - от 8 до 15 вариантов (с поправкой на обстоятельства).

Если вариантов больше, то у человека наступает "перегрузка выбором" - и мозг попросту прекращает оценку.