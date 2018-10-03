Пенсионная реформа: россияне будут жить на пенсии меньше, чем при Хрущеве

  • 3 октября 2018
Путин в телевизоре Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Объяснять россиянам пенсионную реформу Путину пришлось лично - в ходе телеобращения

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионной реформе. Он увеличивает возраст выхода на пенсию по старости до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Этот процесс будет растянут на ближайшие 10 лет.

Для оценки того, сколько человек может прожить на пенсии, используется показатель ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте. В случае современной России это будет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Такой возраст выхода на пенсию был утвержден в 1932 году и до нынешнего года оставался неизменным.

По состоянию на 2016 год россиянин, доживший до государственной пенсии, проживал в среднем еще 16 лет. Россиянка - почти 26 лет.

Более чем за полвека - со времен, когда генеральным секретарем КПСС был Никита Хрущев - эти показатели изменились несильно.

После того, как будет доведена до конца нынешняя пенсионная реформа, скорее всего, и мужчины, и женщины будут жить на пенсии меньше даже с учетом того, что продолжительность жизни будет расти. Работать при этом россияне будут на пять лет больше.

График Брежнев

Многие развитые страны давно начали повышать пенсионный возраст, но там это происходит параллельно с ростом продолжительности жизни.

В случае России, однако, едва ли стоит рассчитывать, что население будет догонять пенсионный возраст так же стремительно, как в Западной Европе или в Японии, писал в журнале "Демоскоп" директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Рост жизни пожилых

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