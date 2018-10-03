Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Объяснять россиянам пенсионную реформу Путину пришлось лично - в ходе телеобращения

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионной реформе. Он увеличивает возраст выхода на пенсию по старости до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Этот процесс будет растянут на ближайшие 10 лет.

Для оценки того, сколько человек может прожить на пенсии, используется показатель ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте. В случае современной России это будет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Такой возраст выхода на пенсию был утвержден в 1932 году и до нынешнего года оставался неизменным.

По состоянию на 2016 год россиянин, доживший до государственной пенсии, проживал в среднем еще 16 лет. Россиянка - почти 26 лет.

Более чем за полвека - со времен, когда генеральным секретарем КПСС был Никита Хрущев - эти показатели изменились несильно.

После того, как будет доведена до конца нынешняя пенсионная реформа, скорее всего, и мужчины, и женщины будут жить на пенсии меньше даже с учетом того, что продолжительность жизни будет расти. Работать при этом россияне будут на пять лет больше.

Многие развитые страны давно начали повышать пенсионный возраст, но там это происходит параллельно с ростом продолжительности жизни.

В случае России, однако, едва ли стоит рассчитывать, что население будет догонять пенсионный возраст так же стремительно, как в Западной Европе или в Японии, писал в журнале "Демоскоп" директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

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