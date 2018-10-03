Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption Полтавченко (слева) сдал пост подпреду президента в Северо-Западном округе Беглову (справа)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проработал в городе семь лет и запомнился главным образом кличкой "жлоб" и глубокой верой в Бога. Русская служба Би-би-си вспомнила основные скандалы и события, связанные с Полтавченко.

Президент Владимир Путин вечером в среду предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию и тот согласился. Губернатором города вместо Полтавченко Путин назначил Александра Беглова.

Беглов работал в Петербурге в двеяностых и начале нулевых, а в 2003 даже три месяца был исполняющим обязанности губернатора. Беглова и Полтавченко объединяет то, что они оба были полпредами в Центральном и Северо-Западном округах, а также место рождения - Баку.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как Полтавченко семь лет руководил Санкт-Петербургом, и что он за это время сделал.

Обвинял петербуржцев в жлобстве

Полтавченко нечасто делал яркие публичные заявления, но одним запомнился точно: в октябре 2012 года он сказал, что ему стыдно за поведение петербуржцев, которые неодобрительно сигналили кортежу Медведева.

"Когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы, Мне - не как его подчиненному и не как его товарищу, с которым я проработал не один год, - мне как петербуржцу было стыдно, - сказал Полтавченко в интервью каналу 100ТВ. - Такого откровенного жлобства я не видел".

Автомобилистов, недовольных перекрытиями из-за проезда кортежа и сигналящих ему, Полтавченко посчитал невоспитанным. "Это полнейшая утрата петербургского культурного менталитета. Тут просто воспитание людей. И этим должны не власти заниматься. Главное - это семья", - сказал он.

Ответ от горожан Полтавченко получил быстро - через несколько дней во время матча "Зенит"-"Кубань" на стадионе "Петровский", болельщики несколько минут под барабанную дробь пели "губернатор - жлоб". Тогда же болельщики зарядили кричалку "Продай дачу - построй стадион".

Предлагал горожанам самим достроить стадион

Болельщики, которые скандировали "Продай дачу - построй стадион", имели в виду печально известный долгострой "Зенит-арена". Многострадальный стадион решили строить еще до губернаторства Полтавченко.

Ради сооружения в 2006 году снесли памятник федерального значения - стадион имени Кирова. С момента закладки первого камня в 2007 году сроки сдачи стадиона ежегодно переносились, а сметная стоимость росла. В итоге строительство обошлось в 43 млрд руб. Впрочем, по оценкам городских властей, на модернизацию стадиона потребуются еще миллиарды рублей.

Полтавченко в том же интервью телеканалу "100-ТВ", где он сказал про жлобство петербуржцев, не обошел вниманием и строительство "Зенит-арены". "Прежний стадион Кирова мой папа строил, будучи курсантом военно-морского училища имени Фрунзе. Вполне возможно приглашение жителей нашего города, особенно любителей футбола, для участия в каких-то работах по стадиону", - сказал губернатор.

По общей стоимости "Зенит-арена" стала одним из самых дорогих стадионов в мире наряду с лондонским "Уэмбли" и Олимпийским стадионом в Монреале. При этом качество строительства оставляло желать лучшего.

Экономил на всем

Стадион на Крестовском стал главным символом эпохи Полтавченко и самым дорогим проектом времен его губернаторства. Однако в целом правление Полтавченко ознаменовалось дефицитным бюджетом и медленным ростом.

Все семь годовых бюджетов Петербурга при Полтавченко планировались как дефицитные. Рекордным стал дефицит в 65 млрд рублей в 2017 году. За неполные восемь лет губернаторства Валентины Матвиенко консолидированный бюджет Петербурга вырос на 269%. За семь лет Полтавченко - всего на 20%.

Словно предчувствуя это, Полтавченко начал свое правление с ревизии дорогих инвестиционных проектов Матвиенко. Под списание попал самый крупный из них - Орловский тоннель под Невой, планировавшийся как государственно-частное партнерство.

Кричал "Ахмат-сила"

Еще один скандал с Полтавченко также был связан с футболом - губернатор отдыхал на пикнике в Чечне с главой республики Рамзаном Кадыровым, его ближайшим соратником, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым.

В неформальной обстановке чиновники решили исполнить "заряд" чеченского футбольного клуба "Ахмат". В итоге, "Ахмат - сила" кричал и Полтавченко. Даудов записал это на видео и выложил в "Инстаграм".

Болельщиков петербургского "Зенита" это расстроило - в особенности потому, что видео с Полтавченко, поддерживающим "Ахмат", появилось за день до матча "Зенит"-"Ахмат", хотя записано оно было на несколько недель раньше.

Пресс-секретарю губернатора Андрею Кибитову пришлось оправдываться. "Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет", - сказал он, уверяя, что Полтавченко болеет только за "Зенит".

"Я знал Ахмат-Хаджи Кадырова и относился к нему с большим уважением. И этот лозунг звучал в его честь, а не в честь футбольного клуба. В тот момент я даже не знал, что клуб переименовали из "Терека" в "Ахмат", - объяснялся позднее Полтавченко в интервью "Новой газете".

Другим неоднозначным решением Полтавченко, связанным с Чечней, было присвоение мосту через Дудергофский канал в Петербурге имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в июне 2016 года.

Формально губернатор лишь подтвердил решение топонимической комиссии, однако у него оказалось много противников. Против "моста Кадырова" выступили и оппозиционные депутаты в заксобрании города, и вышедшие на митинг жители Петербурга.

Пытался отдать Исаакий РПЦ

Полтавченко поддерживал свою репутацию "православного губернатора" на протяжении всех семи лет работы. Он ездил в паломнические поездки на Афон, часто давал интервью православным изданиям.

Оппозиционная активистка, член совета "Открытой России" Наталья Грязневич рассказывала "Собеседнику", что бывали случаи, когда заседания городского правительства не проводились, потому что все уехали на Афон молиться. Петербургский публицист Дмитрий Губин рассказывал, что в мэрии висят иконостасы, а работа чиновников прерывается на молитву.

Перед губернаторскими выборами 2014 года Полтавченко, отвечая на вопрос, боится ли он конкуренции, сказал: "Кого мне бояться? Господь меня пасет, бояться мне некого". Журналисты спрашивали о его отношении к кандидату от "Справедливой России" Оксане Дмитриевой. Дмитриеву на выборы, в итоге, не допустили.

Апогеем стало решение Полтавченко передать Исаакиевский собор Русской православной церкви в январе 2017 года. Этот шаг вызвал протесты горожан и публичную дискуссию о необходимости отдавать церкви музей, который приносит доход в бюджет города на сотни миллионов рублей.

"Я считаю, что главный собор России должен быть передан Русской православной церкви. Мы же его не отдаем в собственность. Если будем передавать, оформим как надо, в безвозмездное пользование", - сказал Полтавченко позднее "Новой газете".

Исаакий так и не передали РПЦ. Спустя более года с заявления Полтавченко вопрос так и остался замороженным. Уход с поста губернатора Полтавченко прокомментировал "Фонтанке" так: "С божьей помощью буду работать на благо отечества".

Не давал интервью и бросил "Твиттер"

Георгий Полтавченко начинал как типичный губернатор, поставленный Дмитрием Медведевым - рассуждал об инновациях в петербургском парламенте, цитировал Стива Джобса, пользовался iPhone, сам вел "Твиттер", передвигался на машине без мигалки (правда, в сопровождении полиции) и несколько раз ездил в Китай привлекать инвестиции.

С возвращением Путина к власти изменился и Полтавченко: вместо Джобса стал цитировать монархиста-философа Ивана Ильина, перестал желать горожанам спокойной ночи в "Твиттере", а вскоре и вовсе перестал его вести. За все время правления вряд ли дал хотя бы 10 крупных интервью и ни разу не устраивал пресс-конференций.

Пропустить Twitter пост , автор: @G_Poltavchenko Всех, кому это в радость - с Рождеством Христовым !!! Пусть Господь хранит и бережёт Вас на многая и благая лета !!! — Georgiy Poltavchenko (@G_Poltavchenko) 6 января 2013 г.

В интервью "Новой газете" в 2017 году Полтавченко так обозначил свое кредо: "Мне надо меньше мелькать и рассказывать о своей работе, а больше делать, чтобы люди сами ее чувствовали. Идеальный вариант, когда люди приходят на очередные выборы губернатора и спрашивают: "Кто у нас сейчас губернатор? Ну Полтавченко. А кто еще есть? Такой-то. За кого будем голосовать? Да вроде при нынешнем все нормально, за него и будем голосовать".

Голосовать за Полтавченко в 2019 году петербуржцам не придется.