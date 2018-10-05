Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption По мнению социологов, с рекордно высокими рейтингами Путин может попрощаться

Снижение поддержки властей продолжилось: проголосовать за "Единую Россию" на выборах готовы менее трети россиян, выяснил ФОМ. Это рекордно низкий уровень одобрения партии власти за минувшие десять лет. Рейтинг Владимира Путина также продолжил падение. Политологи видят мало возможностей возвращения прежней поддержки властей.

Как выяснил Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, президенту Владимиру Путину, возможно, потребовался бы второй тур: всего 45% респондентов проголосовали бы за главу государства.

Готовность россиян поддержать Путина на выборах упала до уровня 2013 года. Даже во времена уличных протестов оппозиции 2011-2012 годов она была выше (48-49%). Одновременно выросли электоральные рейтинги лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. Их поддержали бы по 10% россиян.

"Снижение произошло не сегодня, и то, что происходит сейчас, это уже небольшие колебания около нового уровня, куда пришли индикаторы популярности власти, - сказал Би-би-си президент ФОМ Александр Ослон. - Они (рейтинги - Би-би-си) пришли туда, где были до Крыма".

По его словам эффект от аннексии полуострова закончился, и "его перевесили другие эффекты" - от новаций внутри страны и внешней политики России. "Тревожно на душе [у россиян], поэтому такие рейтинги", - резюмировал Ослон.

Как президент потерял большинство

Еще в январе этого года 67% опрошенных ФОМ говорили, что проголосуют за Путина на президентских выборах. Поддержка главы государства начала падать в июне с внесением законопроекта о пенсионной реформе, ростом цен на бензин и повышением НДС.

Уже в июне президентский электоральный рейтинг упал до 56%. Не помогло ни успешное проведение чемпионата мира по футболу, ни то, что Путин старался от пенсионной реформы дистанцироваться - законопроект в Госдуму внесло правительство, сам президент долго не комментировал документ.

Смена тактики в сентябре, когда президент выступил с телеобращением о повышении пенсионного возраста и пообещал смягчить реформу, тоже не спасли ситуацию. Рейтинги продолжили снижаться.

Вместе с рейтингом Путина упала и поддержка "Единой России", депутаты которой проголосовали за законопроект о пенсионной реформе в Госдуме. Если бы думские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, единороссов поддержали бы лишь 31%, выяснил ФОМ. За всю историю "Единой России" лишь однажды дела у партии были хуже, чем сейчас: через год после выборов в Госдуму третьего созыва, в 2005 году рейтинг составлял 21-24%.

И Путин, и "Единая Россия" потеряли накопленную после аннексии Крыма поддержку. В середине 2015 года за Путина были готовы голосовать 76%, за "Единую Россию" - 56%. Рейтинги президента и партии власти к настоящему моменту снизились более чем на 20 процентных пунктов.

Медведев принял удар на себя

Сильнее всего пенсионная реформа ударила по рейтингам правительства и премьера Дмитрия Медведева. 48% опрошенных ФОМ считают, что кабинет министров работает плохо, всего 32% оценили его деятельность позитивно.

Еще в марте ситуация была противоположной - половина опрошенных говорила, что правительство работает хорошо, и 35% - что плохо. Оценки деятельности Белого дома откатились до уровня 2013 года - тогда большинство (45%) также негативно отзывались о ней.

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Еще хуже отношение к Медведеву лично - 50% опрошенных считают, что с должностью премьера он справляется плохо.

Всего 26% оценили работу председателя правительства положительно. Это исторический минимум - с тех пор как Медведев стал премьером в 2012 году, еще никогда такое число россиян не отзывалось о нем плохо.

Доверие к премьеру также упало до наиболее низкого уровня. Всего 5% "безусловно доверяют" Медведеву, 19% "скорее доверяют". Большинство председателю правительства не верят - 37% "безусловно нет", 26% - "скорее нет".

"Размахивать Крымом уже нельзя"

"Рейтинги бесспорно для власти интересны, и она на них обращает внимание, - утверждает политолог Андрей Колядин. - Когда говорят, что Путин или Медведев абсолютно на это не реагируют, это неправда".

Колядин при этом считает, что власти понимали риск потерять поддержку граждан, но решились на реформу, чтобы сохранить пенсионную систему.

"Только реализовывалась реформа не через голову, а через одно другое место", - добавил политолог. По его мнению, власти недостаточно объяснили людям, для чего повышать пенсионный возраст, а то, что президент не сразу прокомментировал этот шаг - ошибка.

Рейтинг можно увеличить, вернув во власть профессионалов, которые проанализируют социальные страты и выяснят, чего они ждут и на что надеются. "И в рамках результатов этих исследований власть должна меняться. [Для увеличения рейтинга] не надо захватывать Аляску, - отметил Колядин. - Эпоха "крымского консенсуса" давно кончилась, чего говорить о Крыме сейчас - это уже свершилось, он уже в истории. Нельзя им размахивать по любому поводу".

Война или экономический рост

"Вопрос в том, куда уйдут разочаровавшиеся во власти - в апатию или в протест. И насколько долгим будет путь от протестных настроений до протестных действий", - сказал Би-би-си политолог Константин Калачев. По его словам, пока уличным акциям протестно настроенные люди предпочитают поход на выборы и голосование против власти: "Это показал Дальний восток, Хабаровский край".

Из возможностей увеличения рейтингов у власти "маленькая победоносная война" и мощный экономический рост, считает Калачев. "В случае с войной, на обострение дальнейшее идти бесполезно уже отношения с Западом хуже некуда. Экономический рост без расширения пространства свободы и коридора для бизнеса невозможен. В итоге на этих направлениях пока возможностей никаких не открывается", - заявил политолог.

Помочь, по его мнению, мог бы транзит власти: "Новый президент или новое правительство. Новые ожидание, новый образ будущего - на пару лет это поможет. Люди хотят изменений. Но тут вопрос, будут ли перемены при новом человеке или все останется по-прежнему".

Поддержка партий-спойлеров

"Причин [для снижения рейтингов] много, пенсионная реформа - фактор не единственный, сыграла и общая экономическая ситуация, рост цен, снижение доходов, отсутствие перспектив, которые бы давали повод для оптимизма", - сказал политолог Александр Кынев. По его словам, без улучшения экономической ситуации не будет и оснований для роста рейтингов власти.

Политолог предполагает, что Кремль, реагируя на снижение поддержки единороссов, сделает акцент на поддержке партий-спойлеров системной оппозиции. Он напоминает, что этой технологией власти пользовались и во время прошлого кризиса - в 2011-2012 годах. "Посткрымский консенсус как альянс власти и системной оппозиции будет трещать по швам", - предупредил Кынев.

Наиболее рискованным шагом, по мнению эксперта, была бы попытка отвлечь внимание граждан другой проблемой - внешнеполитическими конфликтами, обострением ситуации в мире. "Это опасный путь, потому что вместо отвлечения людей можно достичь кумулятивного эффекта от двух "пожаров", две негативные повестки могут столкнуться друг с другом", - пояснил Кынев.