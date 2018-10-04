Пресса Британии: Форин-офис обвинил ГРУ в кибератаках

В обзоре британской прессы за 4 октября:

Британский МИД нашел след ГРУ за шестью кибератаками

Все британские газеты пишут о том, что МИД Британии напрямую обвинил российскую военную разведку в совершении "безрассудных и неизбирательных кибератак", в том числе во взломе Национального комитета Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году.

Это обвинение газета Guardian называет предвестником новых разоблачений британской разведкой причастности российского государства к отравлению Сергея Скрипаля.

Беспрецедентным считает газета заявление министра иностранных дел Джереми Ханта о том, что Национальный центр по кибербезопасности выявил, что целый ряд широко известных хакеров были на самом деле прикрытием для деятельности российского ГРУ. Министр также сказал, что их атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля.

Эти атаки британское правительство характеризует как вопиющее нарушение международного права, которое оказывает воздействие на жизнь граждан многих стран, в том числе и России, и обходится национальным экономикам в миллионы фунтов.

Форин-офис называет шесть конкретных кибератак и 12 хакерских групп, действующих как прикрытие для ГРУ под кодовыми именами: Fancy Bear, Voodoo Bear, APT28, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.

В числе приписываемых России кибератак британский МИД называет использование вируса-вымогателя для срыва работы киевского метро, одесского аэропорта, российского Центробанка и двух российских СМИ.

Также Россию обвиняют во взломе в 2017 году хранящихся во Всемирном антидопинговом агентстве конфиденциальных личных медицинских данных спортсменов разных стран, нападении не небольшую действующую на территории Британии телестанцию и, наконец, во взломе Национального комитета Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году.

Взлом штаб-квартиры демократов, оказавший решающее влияние на исход выборов, уже неоднократно приписывался действующим от имени российского государства хакерам, но впервые с таким заявлением выступает британская разведслужба.

В своем заявлении министр иностранных дел Джереми Хант говорит: "Эти кибератаки не служат интересам национальной безопасности, вместо этого они подрывают возможность людей в разных странах мира без постороннего вмешательства вести свою повседневную жизнь и даже заниматься спортом".

"Действия ГРУ безрассудны и неизбирательны, - говорится в заявлении министра, - они подрывают выборный процесс в разных странах, они готовы даже наносить ущерб российским компаниям. Такого рода поведение - свидетельство их желания и готовности действовать без учета международного права или общепринятых норм и делать это с чувством безнаказанности и без каких бы то ни было для себя последствий".

Газета приводит высказывание профессора Малкольма Чалмерса из Королевского Объединенного института оборонных исследований: "Большинство разведслужб пытаются извлечь выгоду, похищая секреты своих противников. Однако деятельность ГРУ выходит за рамки этой традиционной функции шпионажа в мирное время. Своими операциями, которые ставят под угрозу жизни людей, они стирают грань между войной и миром".

Тем временем в НАТО готовится к вводу система киберзащиты. Создается центр по координации операций в киберпространстве.

Бывший советник по национальной безопасности Британии сэр Марк Грант назвал кибератаки одной из самых серьезных угроз выживанию либерального миропорядка.

По его словам, различного рода кибератакам подвергаются до 50% британских компаний, в результате чего они вынуждены тратить миллионы на обеспечение своей цифровой безопасности.

Россия, как считает Марк Грант, отвергнет эти новые обвинения как очередную пропаганду, но в то же время, по его мнению, Путин будет озадачен глубиной разоблачения действий его разведслужб.

Таинственная жена банкира с постсоветского пространства проиграла аппеляцию в Высоком суде

Financial Times рассказывает о первом удачном случае применения Национальным агентством по борьбе с преступностью введенного в январе этого года так называемого запроса о состоянии имущества необъясненного происхождения.

Высокий суд отклонил попытку жены банкира - имя ее и ее мужа не разглашаются - опротестовать решение агентства о незаконном происхождении средств, на которые на ее имя в Британии были приобретены два объекта недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов, и теперь эта женщина стоит перед угрозой потерять свою собственность.

Цель нового инструмента - борьба с наводнившими Лондон "грязными деньгами" путем принуждения чиновников-коррупционеров объяснить происхождение своих средств, напоминает газета.

В соответствии с положением о запросе агентство имеет право требовать от владельцев имущества стоимостью 50 тысяч фунтов или выше объяснить происхождение своих средств, если их официальный доход кажется слишком низким.

Дональд Тун, директор отдела экономических преступлений агентства, заявил, что его ведомство готовится расширить сферу применения запроса, в том числе по отношению к богатым россиянам.

В данном случае госпожа А. - под таким именем она фигурирует в прессе - попыталась оспорить в суде предъявленный ей запрос об источниках средств на приобретение недвижимости в Британии от имени зарегистрированной на принадлежащих Британии Виргинских островах оффшорной компании. Агентство утверждает, что эти средства украдены.

В суде стало известно, что муж госпожи А. был председателем правления частично государственного банка в одной неевропейской стране, и что он отбывает срок тюремного заключения за крупные мошенничества и растраты в банке.

В ходе судебного слушания были оглашены подробности роскошного образа жизни госпожи А. - частный самолет, коллекционные вина и приобретение в универмаге Harrods в один день драгоценностей на сумму 150 тысяч фунтов. В какой-то момент совокупная стоимость имущества семьи оценивалась в 72 млн долларов, и в прошлом году госпожа А. подала на британскую визу для богатых инвесторов.

Судья Сапперстоун, отвергший протест госпожи А., сообщил, что из выпущенных на ее имя универмагом Harrods бонусных карт явствует, что с июня 2006 по июнь 2016 года она приобрела в магазине товары на сумму 16,3 млн фунтов.

Национальное агентство по борьбе с преступностью воспринимает решение суда как свой успех. Его также приветствовала Transparency International. По ее оценкам, общий объем британской недвижимости, приобретенной в Британии иностранными покупателями на подозрительные средства, составляет 4,4 млрд фунтов.

Представитель Transparency International Данкан Хеймс сказал FT: "Мы надеемся, что это решение придаст Национальному агентству уверенности, и оно расширит применение этого важного нового юридического инструмента. Британия давно уже стала гаванью для коррупционных средств, и несмотря на признание этого факта несколькими сменяющими друг друга правительствами, отмывка и укрывательство незаконных средств в стране продолжались".

В то же время Дэвид Коркер, партнер в юридической фирме Corker Binning, указывает, что применять запрос очень трудно из-за высокого порога требуемых доказательств. "Суд требует очень убедительных свидетельств, прежде чем он дает согласие на выдачу запроса и принимает решение о лишении людей принадлежащей им собственности", - заявил он.

Представляющий в суде госпожу А. адвокат Джеймс Льюис утверждал, что запрос должен быть отклонен, так как ее муж не был "политической фигурой", не был государственным служащим, а был просто "финансовый туз", богатый банкир. Решение суда адвокат назвал непропорциональным и сказал, что теперь госпожа А. оказывается под угрозой несправедливого уголовного преследования в собственной стране. Название страны тоже не оглашается.

Судья постановил, что имена госпожи А. и ее мужа могут быть преданы огласке, но только после рассмотрения апелляции ее адвоката.

Великая Хелен сыграет Екатерину Великую

Times и Daily Mail рассказывают о съемках нового сериала о российской императрице Екатерине II, который в следующем году выйдет на американском канале HBO и британском Sky.

Главную роль в сериале исполняет актриса Хелен Миррен, ранее игравшая роль нынешней британской королевы Елизаветы II в фильме "Королева" и спектакле "Аудиенция", а также Елизаветы I в одноименном телесериале.

Daily Mail полагает, что выбор актрисы на эту роль очевиден еще и благодаря ее нескрываемым российским корням. Хотя родилась Миррен в Британии, до 10 лет она именовалась Елена Миронова и только потом ее отец - потомок русских аристократов, бежавших в Британию после революции 1917 года - поменял фамилию на более нейтральную Миррен.

Лауреат "Оскара" и возведенная в рыцарское звание актриса выступает не только исполнительницей, но и продюсером сериала, а также со-режиссером вместе с такими именитыми режиссерами, как Филип Мартин, Дэвид Томпсон, Чарли Паттисон и Кристин Хейли.

Сценарий написал британский писатель Найджел Уильямс, который был автором "Елизаветы I" в 2005 году.

По сведениям газеты, в четырехсерийном телефильме будет рассказано о последних годах 34-летнего царствования Екатерины Великой, и в сюжете переплетутся большая политика, любовные линии и придворные интриги.

Помимо Миррен в сериале снимаются многие известные британские актеры, съемки проходят в России, Латвии и Литве.