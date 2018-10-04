СМИ России: рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

В обзоре российских газет за 4 октября:

"Коммерсант": Путин ответственный за плохое и хорошее

Доверие к президенту России Владимиру Путину вернулось к уровню 2013 года, пишет "Коммерсант", ссылаясь на опросы "Левада-центра". Рейтинг по сравнению с 2017 годом снизился на 17% до 58%, вернувшись к "докрымскому" уровню, и теперь армии доверяют больше, чем главе государства (66%).

Таким образом, армия стала самым надежным институтом в глазах россиян. Многие респонденты объясняли, что чувствуют гордость, когда смотрят видео пуска ракет с Каспийского моря в Сирию, говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков.

Комментируя снижение рейтинга президента, Денис Волков отметил, что снижение началось еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения (в марте) оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, - сказал Волков. - После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".

По словам Волкова, контраст с ожиданиями стал для людей шоком, который ударил по рейтингу президента. По его словам, никаких предпосылок к повышению его рейтинга нет, учитывая, что в холодное время года он традиционно еще больше понижается.

"Несмотря на то что Кремль всеми силами пытался переложить ответственность за непопулярную реформу на других, именно Путин ответственен и за хорошее, и за плохое", - заключает эксперт.

"Ведомости", "Медуза", "Дождь": система будет искать лазейки

Президент России Владимир Путин в среду внес в Госдуму два законопроекта о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поправки предполагают, что уголовная ответственность за подобные публичные действия, в том числе в интернете или СМИ, будет наступать не сразу, как сейчас, а лишь при повторном нарушении в течение года, пишут "Ведомости".

Газета напоминает, что с 2014 по 2017 год число осужденных по отменяемой статье 282 ч. 1 выросло, по данным судебного департамента, с 258 до 460 человек. Дела возбуждаются по публикациям в социальных сетях, связанным с критикой действующей власти или просто существующего положения вещей. В начале августа Mail.ru Group, владеющая соцсетями "В контакте" и "Одноклассники", заявила о необходимости изменить закон в части наказания за "лайки" и репосты и обратилась в Госдуму с призывом объявить амнистию по ст. 282 и 148 УК.

Правозащитники разработали более широкий комплекс мер, вспоминает член СПЧ, директор центра "Сова" Александр Верховский. Они предлагали исключить из диспозиции статьи слова про "унижение достоинства" и "социальную группу", так как это слишком широкие понятия. Предлагалось также декриминализировать статью УК об оскорблении чувств верующих и уточнить запрет на использование нацистской символики. Но в Кремле пошли по пути минимальных уступок, констатирует Верховский.

"Медуза" отмечает, что уголовных дел, конечно, станет меньше, но особо радоваться таким переменам в законодательстве не стоит. За "экстремизм" могут привлечь по другим уголовным статьям: оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма, призывы к сепаратизму и другие. Юрист "Агоры" Дамир Гайнутиднов сказал, что теперь правоохранительные органы могут начать активнее привлекать людей по этим статьям.

"О дальнейших смягчениях можно забыть - во всяком случае, на ближайшее время. После принятия президентских законопроектов добиться новых изменений, которые могли бы помочь сократить количество неправомерных преследований за "экстремизм", станет сложнее", - заключает издание.

Телеканал "Дождь" также предполагает, что система будет искать лазейки. Так Алексей Бушмаков, адвокат Руслана Соколовского, проходившего по уголовному делу за "ловлю покемонов" в храме, и Марии Мотузной, против которой возбудили уголовное дело из-за мемов во "ВКонтакте" говорит, что проблема не в законе, а в том, как его трактуют.

"Здесь свое слово должны сказать суды и судьи, которые должны либо прекращать дела, либо возвращать их прокурору, либо выносить оправдательные приговоры. Только так можно поставить заслон этой неправильно сформировавшейся неправильной практике правоприменения", - считает адвокат.

Александр Попков, адвокат крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова, осужденного за репосты, и жителя Сочи Виктора Ночевнова, которому отменили приговор за репост карикатур с изображением Иисуса Христа, говорит, что даже такие изменения закона - большой шаг. "Сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом будет сложнее "рубить статистику" на делах в социальных сетях. Вполне возможно, что система будет искать иные лазейки", - предполагает он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.