Image caption Количество обладателей двойного гражданства Украины и Венгрии Будапешт не раскрывает, но речь идет о десятках тысяч человек

Украина и Венгрия стоят на пороге крупного дипломатического скандала: Киев объявил персоной нон грата венгерского консула, работавшего в городке Берегово, расположенном на западе Украины. Ему придется покинуть страну. Будапешт принял зеркальные меры.

Возмущение Киева вызвала публикация в интернете анонимного видео о том, как сотрудники консульства в Берегове выдают украинским гражданам венгерские паспорта и призывают их скрывать второе гражданство от украинских властей.

За последние семь лет второе гражданство, не предусмотренное украинским законодательством, получили десятки тысяч местных жителей.

Но нынешний скандал разворачивается на фоне беспрецедентного охлаждения отношений между Киевом и Будапештом.

Как стать венгром

"Я всей душой не хочу, чтобы тут были мадьяры (самоназвание венгров). Я хочу, чтобы хозяин тут был", - с надрывом в голосе говорит мужчина средних лет, который просит называть себя Григорием.

Мы сидим с ним в кафе на окраине Ужгорода, областного центра Закарпатской области - самого западного региона Украины. Час уже поздний, Григорию завтра рано вставать и ехать по делам в Варшаву.

Один из беднейших регионов Украины, Закарпатье граничит сразу с четырьмя государствами - членами Евросоюза: Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Поэтому многие местные жители крутятся, как могут, используя близость границы.

Кто-то заправляет полный бак бензина, переезжает в Словакию и, отъехав на пару километров от границы, продает топливо с наваром.

Многие учителя и медсестры, живущие недалеко от границы, работают в соседних венгерских школах и больницах, каждый вечер возвращаясь на Украину.

Вот и Григорий улыбается: в Польшу он ездит по делам часто. Завтра украинскому пограничнику он, как всегда, покажет синюю книжечку с трезубцем. На нейтральной полосе достанет из бардачка другой паспорт - темно-красный "утлевел" - и на территорию Польши въедет в качестве гражданина Венгрии.

"Как мадьяр я могу работать в любой стране Европы без ограничений. Жить там могу хоть месяц, хоть год. Удобно, выгодно", - говорит Григорий.

Семь лет назад Венгрия ввела в действие закон об упрощенном предоставлении гражданства.

С 2011 года на получение венгерского паспорта могут претендовать несудимые граждане, предки которых родились на территории, принадлежавшей Венгрии. Например - здесь, в Закарпатье до 1920 года, либо в период 1938-1945 годов.

Кроме того, им нужно на базовом уровне владеть венгерским языком.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption По различным оценкам, на Украине проживает от 100 до 150 тысяч этнических венгров

"Тут куда ни плюнь, в мадьяра попадешь", - добродушно объясняет Григорий.

Тем более, добавляет он, необходимые для подачи на паспорт справки из архива о месте рождения прабабушки можно при желании просто купить, а венгерский подтянуть в языковых бюро, открывшихся в Ужгороде.

На февраль 2015 года венгерский паспорт получили 94 тыс. украинцев, живших в Закарпатской области. Более свежих данных венгерская сторона пока не обнародовала.

По украинским законам, добровольное приобретение гражданином Украины второго гражданства приводит к утрате им украинского паспорта. На деле механизм лишения гражданства в законе не прописан, да и вообще никакого наказания для обладателей двух паспортов не предусмотрено.

До последнего времени Киев относился к этой ситуации спустя рукава. Но сейчас, похоже, все поменяется.

Украинский паспорт против утлевела

19 сентября украинское государственное информагентство "Укринформ" опубликовало видео, полученное, по словам агентства, из собственных источников. На записи, сделанной, судя по всему, на скрытую камеру, запечатлена финальная стадия процедуры натурализации граждан Украины в гражданство Венгрии.

Группа людей повторяет за сотрудником консульства Венгрии в Берегове - приграничном районном центре Закарпатской области - клятву со словами: "Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На фасаде горсовета Берегово соседствуют флаги Украины, Венгрии и Евросоюза

Затем сотрудница консульства призывает свежеприобретенных соотечественников не афишировать наличие венгерского паспорта перед украинскими госструктурами.

Для тех, кто занимался украинско-венгерскими отношениями, это видео вряд ли стало откровением: всем причастным известно, что процедура получения венгерского гражданства выглядит именно так, да и слова присяги гражданина Венгрии никогда не были тайной.

"Ну да, я когда получала паспорт, примерно так все выглядело. И рекомендации не афишировать [наличие венгерского паспорта] нам тоже давали. Разве что эти рекомендации звучали значительно более толерантно, что ли", - говорит жительница Ужгорода Ольга, оформившая себе венгерский паспорт четыре года назад.

Однако для миллионов украинцев, не столь осведомленных насчет ситуации на Закарпатье, увиденное на записи стало, мягко говоря, неожиданным.

Получение гражданами Украины паспорта другого государства, тем более тайное, вызывало ассоциацию с событиями в Крыму, жителей которого еще до аннексии активно "паспортизировала" Россия.

Присяга на верность другому государству, прямое указание держать второе гражданство в тайне для многих граждан страны, пятый год ведущей боевые действия против сепаратистов в Донбассе, стали очень сильным раздражителем.

Би-би-си обратилась за комментарием в венгерское консульство в Берегове, однако там переадресовали запрос в посольство Венгрии в Киеве. На момент публикации статьи ответ на запрос Би-би-си получен не был.

Тем временем Служба безопасности Украины возбудила по факту публикации видео уголовное дело по статье о государственной измене, а между украинским и венгерским министерствами иностранных дел развернулась ожесточенная перепалка.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто (слева) и Павел Климкин не смогли найти общий язык на переговорах по поводу паспортного скандала в Берегове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил венгров в нарушении украинского законодательства и дипломатического этикета.

В ответ пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Тамаш Менцер назвал публикацию записи из консульства операцией украинских спецслужб, которая нарушила все писаные и неписаные дипломатические правила.

"Проблемой скандального видео является не только раздача гражданства, а призыв скрывать это от Украины", - заявил Климкин.

"Двойное гражданство - это обычная практика для Евросоюза, и украинские возражения по этому поводу показывают несерьезность намерений Киева интегрироваться в ЕС и НАТО", - парировал его венгерский коллега Петер Сийярто.

На прошлой неделе два министра встретились на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но их часовые переговоры оказались безрезультатными.

В результате в четверг утром украинский МИД объявил венгерского консула в Берегове персоной нон грата и предписал ему в течение трех дней покинуть территорию страны.

В четверг стало известно, что министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию. Глава МИД Венгрии назвал это пропорциональным ответом на действия украинских властей.

Украинско-венгерские трения тем временем развивались и в другой плоскости: Петера Сийярто внесли в базу украинского сайта "Миротворец", публикующего личные данные людей, которых его создатели считают "сепаратистами и агентами Кремля".

В МИД Венгрии сообщили, что служба безопасности министра приняла соответствующие меры в связи с включением Сийярто в список на "украинском экстремистском сайте".

"Удар ножом в спину"

Скандал с раздачей паспортов стал не первым проблемным моментом в украинско-венгерских отношениях последних лет. В прошлом году возмущение Будапешта вызвало принятие Украиной нового закона об образовании, предусматривающего постепенный переход школьного обучения на украинский язык.

И хотя эксперты тогда говорили, что закон нацелен прежде всего на русскоязычные школы, попасть под его действие должны были и свыше 70 венгерских школ Закарпатья, в которых обучаются более 16 тысяч детей.

Министр образования Украины Лилия Гриневич тогда приводила впечатляющую статистику: три четверти прошлогодних выпускников школ Береговского района, где, согласно последней переписи населения, этнические венгры составляют 76% населения, в ходе внешнего независимого оценивания (украинский аналог ЕГЭ) по украинскому языку получили неудовлетворительные оценки - от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале.

"Я в свое время преподавал в Берегове, в институте, открытом за венгерские деньги. Так там некоторые студенты имени своего не могли на кириллице написать", - говорит еще один обладатель венгерского паспорта, 35-летний айтишник Михаил (имя изменено).

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption На Украине функционируют более 70 школ с венгерским языком обучения. В Киеве считают, что их выпускники слабо владеют государственным языком

В Киеве говорили, что закарпатские выпускники, которые после окончания школы не владеют государственным языком, имеют ограниченные карьерные возможности и обречены либо остановиться на среднем образовании, либо эмигрировать в Венгрию.

Посему новый закон, дескать, расширяет права меньшинств: после получения образования по-украински юные венгры смогут поступать в украинские вузы и претендовать на должности в органах местной власти.

Однако тот же глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда назвал принятие закона об образовании "ударом ножом в спину" Венгрии и венгерскому народу, который приведет к ущемлению прав венгерского меньшинства на Украине.

Будапешт пообещал блокировать шаги Украины, направленные на сближение с ЕС и НАТО, до отмены дискуссионной статьи закона об образовании, и последовательно выполняет это обещание, блокируя ряд встреч в рамках сотрудничества Киева с этими организациями.

Не мудрено, что в Будапеште связали "паспортный скандал" с дискуссией о языке образования и обвинили Киев и украинского президента Петра Порошенко лично в целенаправленной антивенгерской политике.

"Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти к венграм, вдохновляемое и возглавляемое украинским государством, не прекратится, потому что президент считает, что таким способом он может получить некоторую общественную поддержку, так как сейчас уровень его поддержки очень низок. Изменить ситуацию могут выборы в следующем году", - заявил на днях Петер Сийярто.

Мысль о том, что "паспортный скандал" специально инспирирован действующей украинской властью, которая в преддверии весенних президентских выборов хочет аккумулировать поддержку патриотически настроенного электората, довольно популярна и среди закарпатских обладателей венгерских паспортов.

"Все понятно с этим видео. Ясно, что писал его не обычный посетитель консульства, а СБУ (Служба безопасности Украины), а сейчас его наша власть использует, чтобы показать: вот, мол, какие мы классные пацаны. Паспорта - это кость, которую бросили избирателям. В Закарпатье на это всё смотрят с изумлением, но на остальной территории страны хайп можно поднять", - говорит айтишник Михаил.

В СБУ не стали комментировать утверждения о причастности спецслужбы к появлению видеозаписи. Петр Порошенко еще не объявил о своем участии или неучастии в президентских выборах 2019 года.

"Российский след"

На улицах 25-тысячного Берегова совершенно не чувствуется, что именно здесь располагается эпицентр дипломатического противостояния между Киевом и Будапештом.

По данным Закарпатской областной администрации, этнические венгры составляют примерно половину населения городка.

Вывески здесь дублируются на двух языках, обменники без проблем принимают венгерские форинты, на здании горсовета соседствуют флаги Украины, Евросоюза и Венгрии, а, судя по табличкам, зазывающим прохожих в небольшие уличные кафешки, гирос - блюдо венгерского фастфуда - тут найти значительно проще, чем, допустим, украинский борщ.

Женщина средних лет, бойко торгующая бакалеей на местном базаре, общается с несколькими покупателями одновременно на украинском, русском и венгерском.

"Я не понимаю, зачем они там в Киеве на венгров прыгают. Делать им нечего. Отвлекают внимание народа от того, что газ скоро будет как золото стоить. А венграм только спасибо говорить нужно: если бы не они, тут бы ни дорог не было, ни больниц, ни школ. Киеву на нас все равно", - говорит она.

Image caption Венгры составляют примерно половину населения 25-тысячного городка Берегово

В Закарпатской администрации признают: Ужгород - самый отдаленный от Киева областной центр страны, отсюда до столицы Украины дальше, чем до Будапешта, Варшавы и даже Вены, и зачастую регион получает меньше внимания от Киева, чем хотелось бы. Случается, что в критических ситуациях Закарпатье обращается за помощью к соседям и получает ее.

Именно Венгрия помогла Закарпатью хлором для дезинфекции воды, когда на Украине остановилось единственное производящее его предприятие. Оттуда же в регион регулярно поступают вакцины, дефицитные медицинские препараты и сыворотки от бешенства или укусов гадюк, рассказывает заместитель главы областной администрации Ярослав Галас.

"Конечно, масштабы помощи региону от Киева и от Будапешта несравнимы. Но венгры очень активно афишируют свою помощь", - говорит он.

Эта помощь в комплексе с упрощенной раздачей паспортов, грантовыми программами для фермеров и малых предпринимателей венгерского происхождения, образовательными программами для молодежи и вложениями в приграничную инфраструктуру формируют у местного населения впечатление о том, что Закарпатье больше нужно Венгрии, чем Украине. И это уже становится проблемой, считают некоторые.

"В Киеве обратили пристальное внимание на Закарпатье после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, когда стало понятно, что если в каком-то регионе спокойно, то это вовсе не означает, что там поддерживают Украину. После 2014 года Киев начал ценить лояльность к украинскому государству - даже не к украинской власти. В этом смысле Закарпатье пребывает в зоне риска, и Россия попробовала использовать его в качестве площадки для провокаций", - говорит близкий к украинскому правительству источник Би-би-си, не уполномоченный публично комментировать эту тему.

Собеседник Би-би-си имеет в виду два поджога ужгородского офиса Союза закарпатских венгров, которые произошли в феврале этого года. Организатором одного из них губернатор Закарпатья Геннадий Москаль назвал сотрудника МГБ непризнанного Приднестровья, подозреваемых во втором задержали в Польше - ими оказались активисты тамошней националистической организации "Фаланга". В Киеве тогда говорили о "российском следе" обеих провокаций.

В Москве заявили, что утверждениям представителей украинской власти о причастности российской стороны к поджогам никто не верит.

"Орбан, введи войска!"

Активность Венгрии настораживает не только, возможно, далеких от здешних реалий киевлян.

"Мне приятно смотреть, как мой родной город на глазах хорошеет, становится по-настоящему европейским за венгерские деньги, но помните: "Не верьте данайцам, дары приносящим"? Я им не верю. Как националист я понимаю, что все они делают правильно, они расширяют сферу влияния своей нации. Но как украинец спокойно смотреть на это не могу", - рассуждает Василий Вовкунович, колоритный лысый мужчина, которому около 60 лет.

В местной правой тусовке Вовкуновича называют островом Украины посреди венгерского моря: он возглавляет ячейку националистической партии "Свобода" в Берегове.

"Все, что венгры делают, они сопровождают месседжем: вот мы вам даем, а что вам дала Украина? Они расшатывают основы государства, сеют недоверие к нему, превращают украинцев в "венгров по ориентации", - эмоционально рассказывает он.

Правообладатель иллюстрации Svoboda Zakarpattya Image caption Закарпатские националисты регулярно пикетируют венгерские консульства в Ужгороде и Берегове, протестуя против "венгерского империализма"

"Свободовец" принимал участие в выборах мэра Берегова с лозунгом "От украинцев - Вовкунович!" - без особого успеха. Время от времени он со своими соратниками, в том числе из других городов Закарпатья, пикетирует венгерское консульство или проводит факельные марши, в ходе которых скандирует: "Помни, чужак - тут хозяин украинец!"

"Но я не считаю здешних мадьяров чужаками, они такие же граждане Украины, как и мы. Я вообще мадьярофил, у меня зять мадьяр, я песни их люблю очень. Но я против политики Будапешта. А если кто воспринимает этот лозунг на свой счет, то это его проблемы, на воре шапка горит", - говорит Вовкунович.

Еще один активист местного националистического движения, 32-летний Томаш Лелекач из Ужгорода признает: среди его знакомых довольно много новоиспеченных граждан Венгрии. Практически все сделали паспорта для того, чтобы поработать за западной границей.

"Я их понимаю: не от хорошей жизни паспорт сделали, и виновата в этом наша власть, которая не дает им возможности нормально заработать здесь. Но все равно считаю предателями", - говорит он.

"Бывает, подтролливаю их: мол, когда начнете собираться на площади с воплями "Орбан (премьер-министр Венгрии), введи войска!"? Но, если серьезно, то большей части пос**ть, Украина тут будет или Венгрия, лишь бы картошка была", - продолжает Лелекач.

Солдаты в Берегове

Но обращаться к Виктору Орбану с призывом ввести войска на территорию Украины тут, разумеется, никто не собирается.

"Идет ли речь о сепаратизме? Исходя из того, что Венгрия является членом ЕС и НАТО, конечно, угроза силового изменения границ нереальна. Но цель Будапешта может быть другой - гибридными средствами установить контроль над этим регионом, не включая его в состав своего государства", - говорит близкий к украинскому правительству собеседник Би-би-си.

Заместитель главы Закарпатской администрации Ярослав Галас убежден, что почвы для венгерского сепаратизма в регионе нет, и даже этнические венгры здесь являются украинскими патриотами. Тот, мол, кто хотел жить в Венгрии, уже давно туда уехал.

Среди 95 жителей Закарпатья, погибших в ходе боевых действий на востоке Украины, 11 носили венгерские фамилии. Исходя из здешних реалий - вероятно, имели венгерские паспорта, могли избежать службы в Донбассе, переждать "особый период" за западной границей, продолжает Галас, но не стали этого делать.

На другом полюсе - рассуждения националиста Томаша Лелекача.

"Украина - она как израненный зверь посреди леса, который из последних сил отбивается от другого зверя, России. А Венгрия - это стервятник, который сидит на дереве рядом и с интересом наблюдает за происходящим. В драку они лезть не будут, но если Украина не выживет, свой кусок оторвут", - говорит он.

Будапешт никогда не заявлял о территориальных претензиях к Украине.

Тем не менее, весной этого года украинский Генштаб озвучил планы до конца 2019 года восстановить в Берегове военную часть советских времен и разместить там на постоянной основе 800-1000 военнослужащих.

Image caption Военная часть в Береговом, функционировавшая в советские времена, ныне пребывает в запустении

Эта инициатива вызвала протест министра внутренних дел Венгрии Петера Сийярто.

"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - заявил он.

В Генштабе Вооруженных сил Украины не ответили на запрос Би-би-си по поводу обоснования таких планов, однако источники в украинском правительстве говорят, что восстановление части могло бы как минимум оживить экономику городка.

"Тут имиджевый момент важен. У нас ведь сейчас армия обновленная, мы ею гордимся. И вот когда по Берегово начнут ходить статные солдаты и офицеры с сине-желтыми шевронами, то это явно поможет улучшить репутацию Украины", - говорит Томаш Лелекач.

Что делать с паспортами?

Как бы то ни было, официальный Киев обвиняет венгерское правительство в нежелании решать проблемы в двухсторонних отношениях в конструктивном русле.

"Их позиция такова: нужно вернуться к статус-кво, существовавшему до 2014 года - то есть, отменить закон о языках и закрывать глаза на раздачу ими паспортов. Но этот статус-кво базировался на несостоятельности нашего государства, поэтому возвращение к нему невозможно", - говорит источник Би-би-си, близкий к украинскому правительству.

Однако, говорят в Киеве, чем бы ни закончился этот эпизод конфликта между Украиной и Венгрией, нынешний "паспортный скандал" может и должен спровоцировать дискуссию об отношении Украины к двойному гражданству.

Секретом Полишинеля является факт получения тысячами жителей Закарпатской и соседней Черновицкой областей гражданства Румынии. Тысячи украинцев, эмигрировавших из страны на протяжении последних лет, приобрели вторые гражданства, при этом не сдавая паспорт с трезубцем.

Бывший губернатор Днепропетровской области и один из самых богатых граждан Украины Игорь Коломойский в ответ на вопрос, не нарушает ли он норму законодательство о запрете двойного гражданства, шутил: конечно, мол, не нарушает - у него ведь гражданство не двойное, а тройное.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Символом несовершенства украинского законодательства о гражданстве многие считают олигарха Игоря Коломойского, который открыто признавал, что имеет паспорта трех стран

Источники Би-би-си в администрации президента говорят, что на высших этажах украинской власти обсуждается возможность разрешить двойное гражданство с отдельными странами - например, с членами ЕС и НАТО, вступить в которые стремится Украина.

Впрочем, полагает политолог Дмитрий Тужанский, самое худшее, что может сделать в этой ситуации Киев, - это приступить к решению проблемы двойного гражданства в горячий предвыборный период.

На рынке в Берегове ходят другие слухи - что скоро за владение двумя паспортами будут сажать в тюрьму на два года. Возможно, поэтому никто - ни продавцы, ни покупатели - на паспортную тему общаться не горят желанием. Впрочем, представить себе, что уголовные дела будут заведены сразу на десятки тысяч человек, очень сложно.

Поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время ситуация с двойным гражданством на Украине останется в нынешней точке: оно будет как бы незаконным, но наказывать за него никого не будут.

В кафе на окраине Ужгорода обсуждаю эту ситуацию с Григорием.

Спрашиваю, не испытывает ли он угрызений совести из-за того, что явно нарушает законодательство Украины.

"А у государства нашего нет угрызений совести за то, что я тут себе на жизнь нормально заработать не могу, а через пару лет мне светит пенсия в 1000 гривен (около 35 долларов)?" - отвечает он вопросом на вопрос.

Он ненадолго замолкает, и мы прощаемся: час поздний, а ему завтра рано ехать в Варшаву. По венгерскому паспорту.