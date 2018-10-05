Побег из секты: истории сбежавших от радикального христианства
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Документальный фильм рассказывает о судьбе трех подростков, сбежавших из секты Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Эта секретная община, практикующая многоженство, нашла укрытие в США на границе штатов Юта и Аризона.
Встав в ряд тысяч других сбежавших из этой секты, подростки вынуждены выживать в новых, непривычных для них условиях свободной Америки без денег, образования и поддержки родителей.