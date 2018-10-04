Media playback is unsupported on your device Стрельба на митинге в Ингушетии. Видео

- А проблем с начальством не будет из-за того, что вы на митинге?

- Так все мое начальство со всеми сотрудниками тоже здесь!

Молодой человек, представившийся Ахметом, говорит, что раньше работал в силовых структурах, но недавно уволился и ушел в частный бизнес.

- Вообще у меня сегодня рабочий день, - рассказал он корреспондентам Би-би-си.

В центре ингушской столицы, Магаса, давно не видели такого людского скопления.

Старики, собравшись в круг, исполняли зикры - молитвы. Мужчины приносили воду, небольшими обособленными группами к митингующим присоединялись женщины.

Люди пришли к зданию Народного собрания - пешком, а кто-то и верхом, - чтобы выразить несогласие с ратификацией нового договора о границе с Чечней.

Протестующие утверждают, что Евкуров и Кадыров ввели в заблуждение ингушей, передав Чечне часть горных земель.

Уже накануне митинга в центре Магаса дежурили усиленные наряды полиции. В ингушской столице, а также в крупнейшем городе республики Назрани и других населенных пунктах начались перебои с интернетом. Люди связывали это с попыткой местных властей не допустить распространения данных о подготовке акции.

Митинг был назначен на 8 утра. К этому времени на площади собрались буквально два десятка митингующих во главе с известным правозащитником Магомедом Муцольговым. Протестующие общались с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

- А вы зачем сюда пришли? - обратился один из силовиков к журналистам Русской службы.

- Мы из Би-би-си, приехали освещать митинг.

- Да все равно, Би-би-си, Эй-би-си. Какой митинг? Кто сказал, что митинг будет? Вы же не за любой информацией из интернета ездите.

К этому моменту, однако, правительственный квартал Магаса и площадь возле него были полностью оцеплены силовиками. Журналистов попросили покинуть территорию.

Перекрыты были и дороги на въезд в город. Желающим прийти на митинг приходилось бросать машины на окраине и идти пешком около шести километров.

В ожидании их сотрудники ингушского центра по борьбе с экстремизмом несколько раз досмотрели журналистов Русской службы Би-би-си, проверив сначала рюкзаки, а потом и документы. Всех прибывающих оперативники снимали на видеокамеры.

Конфликт вокруг границы

На прошлой неделе главы Чечни и Ингушетии - Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров - подписали соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами.

Противники этого решения утверждают, что руководители регионов ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав Чечне часть горных земель.

Несколько сотен человек тогда вышли на стихийный митинг против передачи ингушской земли Чечне, но их разогнала полиция.

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.

До подписания Кадыровым и Евкуровым соглашения единственным договором о разграничении территории был документ 1993 года, подписанный первыми президентами республик Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.

К 10 утра, когда по слухам должно было начаться заседание парламента, на центральном проспекте города собралось две-три тысячи человек. Особенно эффектным получилось появление так называемой "дикой дивизии" - десятка всадников в национальных костюмах и с кинжалами на груди.

"Ну все, кранты Евкурову", - прокомментировал их проезд один из митингующих. За всадниками шла колонна мужчин, скандируя "Аллаху Акбар!".

"Начальство тоже здесь"

Люди узнавали в толпе знакомых и коллег, здоровались и знакомили с ними журналистов.

"А вот Зарифа, она у нас замдиректора по научной работе музея политических репрессий", - представили корреспондентам одну из участниц митинга. "Похоже бывший уже замдиректора", - смеясь, поздоровалась Зарифа.

Она рассказала, что после того как выпустила видеообращение с критикой соглашения о границах с Чечней, республиканский минкульт настоятельно посоветовал руководству уволить ее.

В ожидании заседания старики, собравшись в круг, исполняли зикры.

Часть собравшихся наблюдала за происходящим из соседнего недостроя. К половине одиннадцатого утра к ним присоединились и корреспонденты Би-би-си, чтобы оценить численность митинга с высоты.

Эвакуация Евкурова

В этот момент по пустой площади от здания парламента к митингующим направилась толпа людей в пиджаках. В окружении бойцов Росгвардии эти люди пробились в центр толпы.

Как оказалось, к собравшимся решил обратиться лично глава республики Юнус-бек Евкуров. Но толпа встретила его недружелюбно и воинственно.

В какой-то момент в Евкурова полетела пластиковая бутылка. На площади завязалась потасовка. Хотя организаторы в мегафоны призвали всех к спокойствию, служба безопасности губернатора приняла решения о его эвакуации с площади и открыла беспорядочную стрельбу в воздух.

Российские информационные агентства позже сообщили о "паре выстрелов резиновыми пулями", но на деле на площади прозвучало несколько очередей. Большой паники стрельба, однако, не вызвала - скорее, толпу это раззадорило.

"Мы не просим ничего себе, ничего чужого мы не хотим. Но сколько можно от ингушей забирать понемногу? Ни Кадыров, ни Евкуров не владеют этими землями, это не их собственность. Весь народ стоит, бастует. Пусть нас снова в Казахстан, что ли, высылают, если хотят захватить нашу землю!" - возмущалась в разговоре с Би-би-си одна из митингующих.

Противостояние депутатов

В этот момент стало известно, что голосование в парламенте состоялось, но информация поступала противоречивая. Администрация Евкурова и республиканские СМИ сообщили, что соглашение о границе ратифицировано, а в его поддержку выступили 17 депутатов Народного собрания (при трех против).

Правда, у местных депутатов, вышедших на площадь, другая картина мира. Они рассказали митингующим, что на закрытом голосовании 15 из 24 парламентариев проголосовали против передачи территорий Сунженского района Чечне. Но результаты голосования сфальсифицировала счетная комиссия, убеждали они толпу.

Митингующие немедленно потребовали голосовавших "против" депутатов выйти к ним. Но до вечера этого так и не произошло. Юнус-бек Евкуров предложил собравшимся сформировать свою делегацию из 10-15 человек. Это предложение площадь отвергла. "Мы пришли общаться с депутатами, а не с Евкуровым", - объяснял Би-би-си Муцольгов.

В этот момент над площадью несколько кругов сделали два военных самолета Су-25.

"Это они хотят, чтобы старый наш генерал-губернатор чувствовал себя увереннее", - прокомментировали их появление в толпе. К таким зрелищам в столице Ингушетии не привыкли и вспоминали, что последние подобные акции проходили в республике после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в 2015 году.

Понимая, что акция протеста затягивается, собравшиеся понесли к кордонам полиции скамейки с близлежащей аллеи имени Ахмата Кадырова. Но не для строительства баррикад, а для удобства старейшин. На площади появилось и несколько шатров. Один из них, с надписью "Пятигорское мороженое", принесли прямо из соседнего кафе.

Пока протестующие обустраивались на проспекте, с другой стороны правительственного квартала свой лагерь разбивали силовики. Активисты показали Би-би-си колонну из более чем двадцати "Уралов" с бойцами Росгвардии. При этом по городу ходили слухи, что из Дагестана перебрасывают еще как минимум столько же силовиков.

Нефтяные залежи

Ближе к концу дня глава республики Юнус-бек Евкуров объявил в эфире республиканского телевидения об успешной ратификации нового договора о границах депутатами парламента. При этом он проигнорировал сделанное накануне заявление конституционного суда Ингушетии о том, что депутаты не уполномочены рассматривать этот вопрос.

Собравшиеся на площади на вопросы Би-би-си выдвигали разные версии того, зачем главе региона передавать Рамзану Кадырову часть своих территорий. Одни подозревали Евкурова в финансовой ангажированности.

Другие - в том, что без поддержки Кадырова в Москве глава Ингушетии не смог бы в сентябре этого года переизбраться на третий срок. Кто-то выдвигал и совсем экзотические версии: "Да он у нас просто чипированный".

При этом все протестующие соглашались друг с другом в том, что Рамзан Кадыров заинтересован в этих территориях, поскольку получил под свой контроль компанию "Чеченнефтехимпром" - считается, что в Сунженском районе есть залежи нефти.

Сошлись участники митинга и в том, что политическая карьера Евкурова в Ингушетии после передачи земель Чечне вскоре будет закончена.

На вопрос о том, верит ли он, что митинг поможет удержать территории, один из митингующих ответил: "Верю-не верю, а по е***** [лицу] Юнус-бек получил".