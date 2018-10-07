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Президенту России Владимиру Путину исполнилось 66 лет. По российским меркам главу государства можно считать пенсионером - даже с учетом подписанного им же закона о повышении пенсионного возраста на пять лет.

В ряду своих коллег по странам "Большой двадцатки" Путин находится среди наиболее пожилых лидеров.

Впереди него по старшинству - премьер-министр Индии Нарендра Моди (68 лет), президент США Дональд Трамп (72 года), президент Бразилии Мишел Темер (78 лет) и саудовский монарх Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (82 года).

В начале своего первого срока 47-летний Путин, напротив, был среди самых молодых лидеров G20.

Стар ли Путин по сравнению со своими предшественниками?

Чтобы выяснить это, мы ранжировали всех российских и советских лидеров за последние 556 лет (начиная с первого государя всея Руси Ивана III Васильевича) по возрасту, до которого они находились у власти.

Из семи лидеров списка, чьи показатели опережают путинский, почти все занимали высший пост до самой смерти. Два исключения: Никита Хрущев, переставший быть генсеком в 70 лет, а также Борис Ельцин, добровольно передавший власть Путину в возрасте 68 лет.

К концу нынешнего президентского срока в 2024 году российский лидер переместится в таблице выше еще на несколько строк. Тогда выше него окажутся только Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Константин Черненко.

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