Правообладатель иллюстрации Department of Justice

Британия, США и Нидерланды обвинили Кремль в организации хакерских атак по всему миру - российских агентов обвиняют в целой серии заговоров с целью совершения кибератак по всему миру. США уже предъявили обвинения семерым сотрудникам российских спецслужб.

По данным министерства юстиции США, среди целей хакеров были ОЗХО, антидопинговые агентства и американская компания, обслуживающая атомные электростанции.

Выдвинутые обвинения стали организованным ответом Запада на волну кибератак по всему миру, за которой, как полагают, стоит Россия.

Кремль отметает все эти обвинения как "западную шпиономанию и бред".

Как подчеркивает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера, контрразведчики как правило стараются не афишировать свои операции, поэтому обнародование данных о поимке российских шпионов можно назвать беспрецедентным.

Анализ

Гордон Корера, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Сегодняшняя информация является частью кампании давления британских властей на российские власти и российскую военную разведку ГРУ.

Впервые британские разведывательные службы указывают непосредственный источник множества попыток взломать компьютерные сети на Западе и не только там, возлагая главную ответственность за это на ГРУ.

В британском заявлении сводится воедино ряд имен, которые ранее связывались с ГРУ различными исследователями.

Некоторые из них, например, хакерская группировка Fancy Bear, хорошо известны, другие пока не очень.

Но, по мнению британских спецслужб, все они действуют под крылом ГРУ.

В чем именно обвиняют Россию?

Нидерланды обвиняют четырех россиян в заговоре с целью кибератаки на ОЗХО, которая занималась расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери;

Правительство Великобритании обвиняет ГРУ в четырех серьезных кибератаках. Среди целей хакеров были компании в России и на Украине, Демократическая партия США и небольшая телекомпания в Британии;

США заявили, что российские спецслужбы совершили хакерские атаки на национальное антидопинговое агентство (USADA) и компанию Westinghouse, которая, в частности, занимается производством электроэнергии на атомных электростанциях;

Канада считает, что можно с большой степенью уверенности говорить о том, что за кибернападениями на Канадский центр по спортивной этике (CCES) и штаб-квартиру ВАДА в Монреале также стоит российская разведка.

К этому можно добавить, что, по данным властей Нидерландов, ноутбук, конфискованный у четырех подозреваемых в апреле этого года, был использован в Бразилии, Швейцарии и Малайзии.

В Малайзии его использовали для проникновения в базу данных следствия по делу о сбитом в 2014 году над восточной Украиной "Боинге". В результате этой катастрофы погибли все люди, находившиеся на борту самолета.

Что говорит в свое оправдание Россия?

Российский МИД отверг обвинения Великобритании и Нидерландов в свой адрес, назвав это западной шпиономанией, которая набирает обороты. Представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявление, назвав его "адской смесью".

"Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов Нина Риччи смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и ВАДА, - сказала она. - Кто все это придумал? Они просто Андерсены".

В свою очередь посольство России в Лондоне назвало заявление британского МИД грубой дезинформацией.

"Данное заявление является безответственным. Оно уже по традиции не подкреплено никакими доказательствами и является еще одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством", - заявил пресс-секретарь посольства.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения в кибератаках "бредом" и "провокацией для поддержания мифа о России как стране-агрессоре".

Что говорят другие страны?

По словам помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, целью многих кибератак было "изменить представление людей о правде".

Министерство юстиции США предъявило обвинения в общей сложности семерым подозреваемым. Четверо из них ранее были выдворены из Нидерландов.

Остальным в июле были предъявлены обвинения в хакерских атаках против представителей Демократической партии в ходе президентских выборов 2016 года.

В совместном заявлении премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее голландский коллега Марк Рютте отметили, что киберзаговор продемонстрировал, что "ГРУ пренебрегает глобальными ценностями и правилами, которые обеспечивают нашу безопасность".

В свою очередь министр иностранных дел Британии Джереми Хант сообщил, что Лондон обсуждает со своими союзниками возможность введения новых санкций против России.

Евросоюз также резко осудил действия России.

Что делали подозреваемые в Нидерландах?

По данным голландской контрразведки, для осуществления операции россияне с дипломатическими паспортами - двое специалистов по компьютерам и двое вспомогательных агентов - переоборудовали свою машину в мобильный центр перехвата компьютерных сигналов.

Правообладатель иллюстрации Dutch ministry of defence Image caption В машине, которую остановили голландские контрразведчики, было немало интересного оборудования

В багажнике располагался трансформатор и несколько батарей. В салоне машины - мощный компьютер, антенна и смартфон с сим-картой.

Хакеры пытались перехватить данные людей, которые входили в близлежащую сеть Wi-Fi. Антенна была направлена на здание штаб-квартиры ОЗХО.

Правообладатель иллюстрации Dutch Government Image caption Момент задержания россиян

Как только оборудование заработало, голландские контрразведчики начали свою операцию и задержали людей, находившихся в машине.

При этом один из россиян пытался уничтожить имевшийся у него мобильный телефон. У одного из подозреваемых был изъят лэптоп, который использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.

Правообладатель иллюстрации Dutch ministry of defence Image caption Мобильные телефоны, изъятые у задержанных россиян. Один из них они пытались уничтожить прямо в машине

Правообладатель иллюстрации Dutch Government Image caption У задержанных было обнаружено также специальное хакерское оборудование

Как выяснилось позже, один из этих мобильных телефонов был активизирован вблизи штаб-квартиры ГРУ в Москве. У одного из задержанных была также обнаружена квитанция о поездке на такси с улицы, которая соседствует со зданием ГРУ, до аэропорта.

По словам представителя голландской контрразведки генерал-майора Айхельсхайма, эта группа намеревалась также поехать в Швейцарию в город Шпиц, где находится лаборатория, проводившая анализы препарата "Новичок", которым предположительно был отравлен Сергей Скрипаль. Однако до Швейцарии агенты так и не добрались: их немедленно выдворили из страны.

Что известно о подозреваемых?

Правообладатель иллюстрации Dutch Government Image caption Четверо подозреваемых агентов российских спецслужб прибыли в Нидерланды по дипломатическим паспортам

Американские власти назвали имена россиян, обвиняемых в атаках: Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Андреевич Малышев, Дмитрий Сергеевич Бадин, Олег Михайлович Сотников, Алексей Валериевич Минин.

Трое из семи обвиняемых, по данным минюста США, фигурировали в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Однако ведомство отмечает, что нынешние обвинения с тем расследованием никак не связаны. Вместе с тем, правоохранители отметили, что четырех злоумышленников поймали с поличным.

Некоторые из них уже фигурировали в обвинительных документах минюста - в июле 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил Ивана Ермакова, Дмитрия Бадина и Артема Малышева в кибероперации, направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года.

Имена Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова были ранее обнародованы голландскими контрразведчиками. Все они были задержаны в Голландии в апреле 2018 года и выдворены из страны

Американские власти убеждены, что все семь обвиняемых - кадровые сотрудники главного управления российского генштаба, которое более известно под своим старым названием ГРУ. Мотивом для кибератак, в частности, на ВАДА минюст называет месть за антидопинговое расследование против России.

По словам посла Великобритании в Нидерландах Питера Уилсона, подразделение, в котором служат эти офицеры, "рассылает своих офицеров по всему миру для проведения наглых кибератак".

На тот момент, когда контрразведка Голландии нарушила планы российских агентов, ОЗХО занималось расследованием дела Скрипалей, а также предположительной химатаки в сирийской Думе.

"Проводя эту агрессивную киберкампанию, ГРУ пытается подчистить грязные хвосты самой России, будь то история с допингом, которую вскрыло ВАДА, или применение нервно-паралитического вещества, которое выявила ОЗХО", - подчеркнул Уилсон.