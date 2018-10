Правообладатель иллюстрации Mike Nayna Image caption Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян целый год писали откровенно безумные статьи

Западный научный мир сотрясает масштабный скандал. Трое уважаемых ученых признались, что в течение целого года проводили не вполне этичный социальный эксперимент.

Они намеренно писали совершенно бессмысленные и даже откровенно абсурдные научные статьи в различных областях социальных наук, чтобы доказать: идеология в этой сфере давно взяла верх над здравым смыслом.

Работы писались под вымышленными именами - и, как и предполагали их авторы, успешно проходили проверку и печатались в уважаемых рецензируемых научных журналах. А одна из наиболее абсурдных статей - о том, что секс между собаками в парке необходимо рассматривать в контексте культуры изнасилований, - даже была отмечена специальной наградой.

Наука ставит своей целью установить истину, настаивают авторы, но в области социальных исследований истина уже давно мало кого интересует. Главное - это соответствие идеологическим нормам: осуждение угнетателей всех мастей и выражение поддержки "униженным и оскорбленным".

Кто эти люди?

Свои настоящие имена диссиденты от научного мира раскрыли сами, написав открытое письмо в журнал Areo и рассказав о своем эксперименте. Вот они: Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян.

Линдси - доктор математических наук, известный скептик, атеист и автор нескольких наделавших шуму книг, в том числе "Все ошибаются насчет Бога" (Everybody Is Wrong About God) и "Жизнь в свете смерти" (Life In Light of Death).

Плакроуз - специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения. В ее серьезных научных работах она исследует, как в XIV-XVII веках женщины использовали христианские тексты для защиты своих прав.

Богоссян - пожалуй, самый известный из этого трио - занимает пост профессора в Университете Портленда. Доктор философских наук, он специализируется на философии преподавания, критическом мышлении, а также является одним из членов "Фонда за науку и здравый смысл", основанного известным британским биологом и писателем Ричардом Докинсом. Сам Богоссян также написал книгу под названием "Пособие по созданию атеистов" (A Manual for Creating Atheists).

Свои политические убеждения все трое определяют как "либералы, тяготеющие к левым взглядам".

Однако, будучи сами сотрудниками системы высшего образования и членами научного сообщества, они утверждают, что в отдельных областях социальных наук "прочное (если не доминирующее) место заняли научные работы, в основе которых лежит не столько поиск истины, сколько внимание к злоупотреблениям и различным проявлениям социальной несправедливости".

"Авторы таких работ все чаще оказывают давление на студентов, администрацию и сотрудников других факультетов, заставляя тех выражать поддержку своим взглядам. При этом взгляды эти абсолютно не являются научными", - утверждают авторы открытого письма.

В результате серьезные журналы печатают абсурдные работы, поскольку "человек, который ставит под вопрос любые исследования в области идентичности, привилегий и угнетения, рискует быть обвиненным в узколобости и неприятии предубежденности".

Что именно они сделали?

С августа 2017 года Линдси, Богоссян и Плакроуз под вымышленными именами направили в уважаемые и рецензируемые научные журналы 20 статей, оформленных как обычные научные исследования.

Тематика работ варьировалась, но все они были посвящены различным проявлениям борьбы с социальной несправедливостью: исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой идентификации и сексуальной ориентации, бодипозитива и так далее.

В каждой статье выдвигалась какая-либо радикально-скептическая теория, осуждающая тот или иной "социальный конструкт" (например, гендерные роли). При этом сами работы были откровенно абсурдными, авторы намеренно писали их с долей юмора, позволяющей усомниться в серьезности исследования.

С научной точки зрения статьи не выдерживали никакой критики. Выдвигаемые теории не подтверждались приводимыми цифрами, иногда ссылались на несуществующие источники или работы того же фиктивного автора и так далее.

Например, в одной из работ предлагалось дрессировать мужчин, как собак. В другой - заставлять белых студентов слушать лекции, сидя на полу аудитории закованными в цепи, - в качестве наказания за рабовладение их предков.

В третьей крайняя степень ожирения, угрожающая здоровью, поощрялась как свободный выбор здорового человека. В четвертой предлагалось считать мастурбацию, в ходе которой мужчина представляет в своих фантазиях реальную женщину, актом сексуального насилия по отношению к ней.

В статье "Собачий парк" утверждалось, что исследователи ощупали гениталии почти 10 тысяч собак, опрашивая их владельцев по поводу сексуальной ориентации питомцев. В статье "Грудь" ученые всерьез задавались вопросом, что же привлекает в женщинах гетеросексуальных мужчин.

А одна из статей на тему феминизма - "Наша борьба это моя борьба" - и вовсе была несколько перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".

"Не буду врать, мы здорово повеселились, работая над этим проектом", - признается Джеймс Линдси.

Чем закончился эксперимент

Из 20 написанных работ по меньшей мере семь были отрецензированы ведущими учеными и приняты к публикации.

Единственный вопрос, который возник у одного из рецензентов - действительно ли Хелен Уилсон (вымышленный автор работы) наблюдала в городском парке Орегона "по одному собачьему изнасилованию каждый час".

"По меньшей мере семь" - потому что еще семь статей находились на этапе рассмотрения и рецензирования в тот момент, когда ученым пришлось остановить эксперимент и раскрыть свое инкогнито.

Статья "Собачий парк" (полное название - "Реакция людей на культуру изнасилования и проявления нетрадиционной сексуальной ориентации в собачьих парках Портланда, штат Орегон") была опубликована научным журналом Gender, Place and Culture - и высмеяна в соцсетях.

Image caption Статью об исследовании впоследствии сняли с сайта

Опубликованное "исследование" было столь смехотворным, что привлекло внимание не только серьезных ученых, указывавших на его абсурдность, но и журналистов, попытавшихся установить личность Хелен Уилсон.

Когда в начале августа корреспондент Wall Street Journal позвонил по номеру, оставленному авторами в одной из редакций, ему ответил сам Джеймс Линдси.

Профессор не стал скрываться и честно рассказал о своем эксперименте - попросив лишь пока не делать его достоянием широкой публики, чтобы он и его друзья-диссиденты могли досрочно свернуть проект и подвести его результаты.

В результате разоблачительная статья в WSJ была опубликована лишь 2 октября - одновременно с открытым письмом Линдси, Плакроуз и Богоссяна.

Что дальше?

Скандал до сих пор сотрясает американское - и в целом западное - научное сообщество. У ученых-диссидентов находятся не только ярые критики, но и сторонники, активно выражающие им свою поддержку.

Джеймс Линдси записал видеообращение, попытавшись оправдаться и объяснить свою позицию.

"Мы считаем, что темы гендера, расовой идентичности и сексуальной ориентации, конечно, заслуживают исследования, - утверждает он. - Но важно исследовать их правильно, без предвзятости. Проблема состоит именно в том, КАК их изучают сейчас".

Правообладатель иллюстрации Mike Nayna Image caption Слева направо - Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян

"Сложившаяся культура диктует нам, что приемлемыми могут быть только выводы определенного рода - например, белый цвет кожи или мужественность обязательно должны представлять проблему. И борьба с проявлениями социальной несправедливости ставится выше объективной правды", - объясняет он.

Однако авторы эксперимента говорят, что так или иначе их репутация в научном сообществе разрушена - и сами они не ждут ничего хорошего.

Богоссян уверен, что его уволят из университета или накажут как-либо еще. Плакроуз опасается, что теперь ее могут не взять в докторантуру. А Линдси говорит, что теперь наверняка превратится в "академического изгоя", которому будет закрыт путь как к преподаванию, так и к публикации серьезных научных работ.

И в то же время все они согласны с тем, что проект себя оправдал.

"Риск того, что предвзятые исследования продолжат оказывать влияние на образование, СМИ, политику и культуру, для нас куда страшнее, чем любые последствия, с которыми можем столкнуться мы сами", - заявил Джеймс Линдси в интервью WSJ.

Научные журналы, где были опубликованы фейковые работы, пообещали убрать их со своих веб-сайтов, однако больше никак не прокомментировали скандал.