В обзоре британской прессы за 5 октября:

Запад нашел Ахилесову пяту Путина

Британские газеты полны материалов о разоблачении российских хакеров - как описывающих детали операций по их поимке, так и анализирующих последствия этого триумфа западных спецслужб.

"Слабости Путина разоблачены" - так озаглавила свою редакционную статью Daily Telegraph.

"Наша газета всегда настаивала на том, что Запад должен направить свою пропагандистскую войну против России: слишком долго Москве было позволено насмехаться над нами, - пишет издание. - Сейчас, наконец, настал черед Запада смеяться над Москвой. Мы знаем, что четверо русских приехали в Амстердам с целью взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занималась расследованием отравлений в Солсбери. Их миссия превратилась в фарс".

Их не только поймали с поличным и с позором изгнали из страны, но голландские и британские спецслужбы опубликовали теперь их личные документы и подробности предыдущих операций с их участием. Теперь, наконец, есть достоверные свидетельства того, как русские пытались замазать свои прошлые промахи и в процессе этого вновь провалились.

"Не так действует опытная и умелая сверхдержава, - считает газета. - Действия Москвы последние несколько лет выглядят коррупционными, преступными и некомпетентными. Все это признаки режима, находящегося в экономическом упадке и отчаянно пытающегося повысить собственную поддержку актами бездумного национализма. До сих пор Запад всего лишь реагировал, как будто наши правительства предполагали, что преступные действия России говорят сами за себя. Нет, обвинения против России должны быть не только доказаны, но доказательства эти должны быть оглашены как можно громче и как можно шире".

По мнению DT, жизненно важно сломать практику высмеивания российской дипломатией утверждений Запада и положить конец конспирологическим теориям, утверждающим, что все эти обвинения - не что иное, как "фейковые новости". Те на Западе, кто настаивал на невиновности России, теперь выглядят глупцами. Возможно, в будущем к предупреждениям собственных спецслужб они будут относиться серьезнее.

"И, самое главное, во всем этом довольно глупо выглядит и Владимир Путин, - говорится в заключение статьи. - Из истории мы знаем, что в прошлом российские лидеры бывали наказаны за то, что движутся слишком быстро и заходят слишком далеко: Никита Хрущев потерял свой пост, в том числе и из-за кризиса с ракетами на Кубе. Популярность Путина, судя по сообщениям, упала на уровень до аннексии Крыма - то ли из-за того унижения, которому его подвергают на Западе, то ли в связи с попытками поднять пенсионный возраст. Запад должен наращивать давление. При Путине международная политика стала превращаться в подобие фильмов о Джеймсе Бонде. Он остается опасным человеком, но теперь мир видит, что он тоже уязвим".

Не "дьявольский коктейль", а список прегрешений

"Разоблачение разведывательных операций России может приостановить их на короткое время, но, в конечном счете, западные правительства должны будут ответить ударом на удар" - с такого вывода начинает свою редакционную статью Times.

День, когда российских шпионов поймали и отправили домой, был, совершенно очевидно, скверным днем для российской разведки.

Цель скоординированных заявлений западных стран - продемонстрировать миру, чем занимается ГРУ, и показать его хозяевам, что старые правила сверхсекретной контрразведки больше не работают, считает издание. Надежда на то, что Кремль приструнит свое ведомство, обвиняемое в отправке бригад киллеров и ведении кампаний дезинформации в течение, по меньшей мере, последних четырех лет.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон надеется лишить ГРУ его преимуществ. Его голландский коллега выразился более прямо: "Россия должна прекратить такого рода деятельность". Способность России прислушаться к этим словам вызывает сомнение, если только Запад не продемонстрирует готовность ответить тем же.

"Президент Путин гордится своим прошлым в КГБ и тем страхом, который российские разведслужбы по-прежнему вселяют в большую часть мира, - пишет газета. - В то же время он очень чувствителен и вряд ли сможет реагировать спокойно на учащающиеся случаи поимки тайных агентов с поличным. ГРУ придется притормозить и начать зализывать раны, но ведомая им асимметричная война с Западом была для Кремля слишком успешной, чтобы столь легко от нее отказаться. В Москве, по всей видимости, проведут перегруппировку, перезагрузку и возьмутся за старое".

Американские официальные лица призывают СМИ с осторожностью относиться к подобным операциям "взлома и утечек" в будущем, напоминает издание. В Лондоне же надеются, что новый подход послужит скорее сдерживанию России, чем эскалации противостояния.

Однако разглашение секретов и надежды на искушенность и мудрость прессы сами по себе могут оказаться недостаточны. Чтобы повысить для России издержки от ее хакерских операций, западные правительства должны усилить свое собственное контр-хакерство.

"Попытка ограничить кибератаки путем международных договоренностей ни к чему не приведут без участия в них России и Китая, - говорится в заключение статьи. - Лучше усилить совместный центр НАТО по кибербезопасности в Брюсселе и договориться об алгоритме действий, так чтобы члены альянса знали, где пролегают границы между обычной и кибервойной. То, что Москва называет "дьявольским коктейлем", есть не что иное, как всего лишь список ее прегрешений. Если он будет продолжать расти, то в ответ должны будут последовать конкретные действия".

Новый мировой беспорядок Путина - наша новая реальность

"Пугающая способность Кремля парализовать Британию" - под таким заголовком газета Daily Mail публикует статью оксфордского историка Марка Алмонда.

"Щупальца зловещих киберопераций России обвивают весь мир и представляют собой самую страшную угрозу безопасности и демократии Запада, - пишет Алмонд. - Последние разоблачения раскрывают масштаб, охват и дерзость заговора Кремля и заодно нашу уязвимость перед этим новым методом ведения войны".

Происходящее сейчас в кибепространстве даже более опасно и, безусловно, менее предсказуемо, чем самые мрачные дни холодной войны.

При всей тогдашней озабоченности ядерным противостоянием враждебность между Западом и советским блоком была, по крайней мере, ограничена взаимно уважаемыми границами. Правила - такие как запрет на убийства - соблюдались. Стороны общались друг с другом, в том числе и из необходимости избежать вызванного катастрофическим недоразумением ядерного апокалипсиса.

Эта культура исчезла. Мы живем в куда более динамичном мире, в котором ограничений на передвижения - в особенности в Европе - практически не существует. В любой конкретный момент в Британии находится свыше 100 тысяч граждан России, большая часть которых - ни в чем не повинные люди, приехавшие сюда работать, учиться или просто на отдых. И в то же время эта людская масса представляет собой укрытие для агентов вражеской разведки.

При этом современные технологии в значительной степени облегчают возможности для нанесения ущерба. Во время холодной войны Советам для повреждения, скажем, водонапорной башни или минирования самолета нужно было направлять группу вооруженных диверсантов. Теперь это легко можно сделать, не выходя из комнаты в Москве или Киеве - так же, как компьютерные программы могут рассылать миллионы электронных сообщений, способных подорвать работу бизнеса, повлиять на исход выборов или распространять фейковые новости.

Падение Берлинской стены почти три десятилетия назад стало замечательным триумфом свободы и капитализма над тоталитаризмом. Однако победа эта погрузила западных политиков в ложное состояние безопасности.

Россия, экономика которой не превосходит экономику Британии или Франции, каждодневно демонстрирует, что если сосредоточить ресурсы в определенной области - в данном случае на ведении кибервойны - то страна сможет обладать убийственной мощью.

Мы только-только начинаем это осознавать, отмечает автор статьи в DM.

В четверг лорд Риккеттс, занимавший до 2012 года пост советника по национальной безопасности Британии, предупредил, что ставшие сегодня достоянием гласности заговоры - всего лишь начало, "пилотные проекты", призванные испытать британские системы защиты перед полноценным кибернаступлением, которое может повергнуть Запад в анархию и хаос.

"Как показало вторжение президента Путина в Крым, он не тот человек, которого сдерживают нормальные демократические ценности, - пишет далее Алмонд. - В течение своего президентства он постоянно раздвигал границы, пытаясь понять пределы того, что может сойти ему с рук, что может спровоцировать Запад на ответные действия. Теперь падающая популярность на родине вынуждает его все более решительно рядиться в тогу национализма, разворачивая все более очевидные нападки на Запад. По крайней мере, в Европе и Америке проходит самоуспокоенность, и мы начинаем давать отпор".

В контексте кибервойны у Запада есть огромный опыт. Сотрудники Агентства по национальной безопасности США и наш собственный Центр правительственной связи в Челтнеме обладают возможностями мирового уровня по взлому компьютеров и других электронных систем.

До сих пор Запад в использовании этих своих возможностей проявлял куда больше сдержанности, чем Россия. Есть лишь один задокументированный случай применения Западом компьютерного оружия против инфраструктуры враждебного государства. Произошло это, когда израильтяне и американцы совместными усилиями запустили вирус Stuxnet в компьютеры, управляющие ядерной программой Ирана, подтвердив тем самым, что при необходимости Запад способен на это.

"Однако любая эскалация кибервойны чревата серьезными рисками, - говорится в заключение статьи. - Ошибка того или иного агента, желающего выслужиться перед Кремлем, может привести к катастрофическим последствиям. Нам необходимо помнить, что новый мировой беспорядок, который продвигает и которым так упивается Путин, - есть наша новая реальность".